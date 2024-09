„Rozežraná lůza“ se pomstila ministrovi přes Vidláka

Tak jste čím dál víc na tapetě. Ondřej Dostál dostal v TV debatě otázku, proč zaměstnává člověka, který šíří „nebezpečné lži na internetu“. Já si pamatuji, že jste ujel s tím ČEZem, kde jste žánrově překročil pozici blogera, který komentuje dění a pokoušel jste se o investigativu. To jste podělal a vysvětlili jsme si to. Ale co asi mohl mít Řezníček na mysli za „lži“?

Pochybuji, že Řezníček někdy četl jedinou věc, kterou jsem napsal. Kdyby ano, mohl zkusit Ondru Dostála vykolejit nějakou konkrétní citací, protože já si málokdy beru servítky, ale vzhledem k tomu, že se vzmohl jen na obecnou frázi, že šířím nebezpečné lži, tak se nabrífoval u někoho, kdo četl někoho, kdo četl někoho, kdo četl mě.

Ale já se vlastně ani nedivím. Kdyby se Řezníček připravil na Ondru přímo četbou Vidlákových kydů, jednak by znejistěl a jednak by mu to jeho liberální okolí nikdy neodpustilo. Ale těším se, že si třeba jednou popovídám s Řezníčkem tváří v tvář, třeba i o tom ČEZu. Nebo o mnoha jiných věcech, já jsem ve svém psaní velmi ryzí a co mám na srdci, to mám i na klávesnici.



Jinak, vyčítají vám, že neumíte anglicky. Necítíte se ve Štrasburku a Bruselu jako „páté kolo u vozu“? Provozujete tam vlastně to, čemu se moderně říká „networking“ a znamená to prostě to, že si spolu lidé povídají?



Hele, já si nehraju na angličtináře, když jsem na tom podobně jako náš premiér, co čte z papíru anglická slovíčka s příšernou výslovností. Nejsem jako naše první dáma, která dostala anglickou otázku od Oleny Zelenské a musela to zakamuflovat listováním v papírech. Na nic si nehraju. Nepomáhám Ondrovi s bruselskou politikou, nejsem tam od toho, abych vymetal meetingy a vyjednával v kuloárech. Jsem tam od toho, abych Ondrovým voličům přinesl autentické svědectví o jeho práci a abych srozumitelnou formou popsal českému publiku, jak to tam chodí a o co se tam vlastně hraje.

Teď se totiž odehrají všechny důležité věci, které se pak u nás projeví. Teď se navolí Evropská komise, zvolí se všechny bruselské orgány, pogrilujeme si tam Síkelu a podobně. Práce europoslanců se naplno rozjede za několik měsíců a to už tam nebudu, protože pak už bude Ondra potřebovat plné nasazení pro svoji agendu.

Já teď jen velmi barvitě popíšu, co se v příštích pěti letech odehraje a co to bude český národ stát.

V Bruselu se nedostalo na Jozefa Síkelu coby na komisaře pro energetiku, asi dostane obchod. Co to podle „evropského“ okolí, ve kterém se nyní pohybujete, znamená?

Nová evropská komise se zatím jeví jako nejhorší možná. Bez ohledu na konkrétní portfólio pro konkrétní eurokomisaře. Síkela zastropoval ceny energií tak šikovně, že energobaroni zdvojnásobili během jednoho roku svůj majetek. Španělka Ribeaová je co se týče Zeleného úderu takový Timmermans na steroidech. Kalasová je největší rusofob ve známém vesmíru. Breton píše dopisy Muskovi a omezuje mu svobodu slova... Prostě průšvih. Ondra Dostál to řekl přesně. Je úplně jedno, které portfólio Síkela dostane, on bude cokoliv dělat stejně špatně.

Vy osobně jste „na tapetě“ i proto, že Matyáš Zrno vytáhl váš dopis Putinovi z února 2022, z doby před ruskou invazí na Ukrajinu. No, vypadá to poněkud blbě tedy, v kontextu toho, co se pak stalo. Odvoláte?



Jo, tenkrát před válkou jsem věřil, že o ní ještě není rozhodnuto. Myslel jsem si, že Minské dohody nebyly od toho, aby Ukrajina získala čas k vyzbrojení, jak nám prozradila sama Angela Merkelová. Myslel jsem, že jejich dodržování zmírní napětí a válce se třeba ještě vyhneme. Nechtěl jsem být ten, s jehož souhlasem se na Ukrajinu lifrují těžké zbraně a granáty... On ten nevyprovokovaný ruský útok zase nebyl až tak nevyprovokovaný... Provokací tam bylo na obou stranách dost a dost. Fotogalerie: - Slibem neuzdravíš Pořád si myslím, že Rusko neválčí na Ukrajině z imperiálních důvodů, ale prostě proto, že nechce mít 500 km od Moskvy základnu NATO. Pořád si myslím, že Putin nepotřebuje ani ukrajinské území ani ukrajinské suroviny, protože jich sám má v zemi na tisíc let. Rusko chce mít Ukrajinu buďto přátelskou, anebo zničenou. Myslel jsem si, že bude lepší, když bude přátelská. Ukrajina i Evropa. Mezi přáteli se dá ledacos urovnat a napravit. Mezi nepřáteli lítají kulky a drony. Ale kdybych tenkrát věděl, co vím dnes – že o válce bylo už dávno rozhodnuto, nekomplikoval bych si život. Byl to naivní pokus... a zcela zbytečný. Vztahy jsou rozbité na desetiletí a nemá cenu si nalhávat, že v Moskvě k nám mají nějaké zbytky sympatií. Nemají.

Moc se nepředvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Plédoval za rychlé zavedení emisních povolenek na dopravu a topení, protože smyslem prý není, aby se lidem žilo hůř, ale aby spotřebovávali méně fosilních paliv a nedali vydělat Rusku. To už bylo moc i na ODS a dokonce i na Tomáše Zdechovského, takže Dvořák dostal „po hubě" i koaličně. Jak se v tomto příběhu orientujete? Z toho se dá vzít jen jedno. Dvořák je prostě papaláš. Lidi nejezdí autem sem tam jen tak. Lidi jezdí autem, protože potřebují dojet do práce, dovézt děti do školy, babičku k lékaři a když jsou z malé vesnice, tak potřebují jet na nákup. Ne každý je jak pan Dvořák, který si brázdí republiku sem tam i s majáčkem a má pocit, že lůza je moc rozežraná. Jestli chce jít pan ministr příkladem, ať se vzdá svého auta i s řidičem, ať začne jezdit na kole a svým příkladem strhává jiné k záchraně klimatu. Vlastně bychom mohli škrtnout celé to jeho ministerstvo pro evropské záležitosti... myslím, že by to nikdo ani nepoznal. Ale nestalo se nic, Dvořák z vlády nevyletěl, protože bez STANu vláda padá a Fiala to chce „doklepat". Nicméně, zdá se, že „elitní" vrstva společnosti, jejíž je Martin Dvořák 35 let součástí, se poněkud utrhla od priorit a preferencí většiny populace, z nichž dokonce část volí i ODS nebo KDU-ČSL. A své voliče, kteří klidně budou platit víc, aby „naštvali Putina", si tato vrstva najde. Co s tím?

No, já nebudu ministra Dvořáka rušit a naopak jeho vyjádření ještě mnohokrát zpropaguji. Lidi, co budou panu Dvořákovi platit, aby naštvali Putina, ty bych chtěl vidět. Všech pět. Každý, kdo si váží své práce a svých peněz, ten pošle pana Dvořáka přímo do Brusele a možná ještě hlouběji. Jsme ve fázi, kdy půlka národa na pětikolku nadává a té druhé to právě teď pozvolna dochází. Za rok se to ve volbách akorát pěkně projeví. Jen ať mluví. Nikdy bychom nedokázali panu Dvořákovi uškodit tak, jak to dokáže on sám několika větami.

Mimochodem, tato „elitní vrstva“ se na člověka, který jezdí autem, dívá jako skoro jako na vraha. Je u vás na moravském venkově auto cosi jako mužská záliba, v níž se chlap prohání jen tak proto, že ho to baví? Oni si to evidentně myslí. U nás na venkově je auto stejný nástroj jako pluh nebo motyka. Jezdíme, protože to potřebujeme. Ne, fakt nedáváme pětatřicet korun za litr benzínu, abychom se zbůhdarma proháněli po silnicích, a pokud se chceme bavit, chodíme do sklípku nebo k muzice. My si tady nepotřebujeme nic kompenzovat, protože víme, že ani BMW z nás chlapa neudělá. Pokud jsme na něco u auta hrdí, tak na to, že si ho umíme sami opravit a po půl milionu kilometrů je podvozek v pořádku a motor jen přede. To tady dělá na okolí větší dojem než naleštěná kapota. Jestli elitní vrstva chce, abychom méně jezdili autem, tak ať dodají vlakové a autobusové spoje. Ať zařídí zubní pohotovost v každé dědině. Ať zařídí dobré pokrytí sanitkou. Ať zařídí obchody, aby babičky nemusely do okresního hytlermarketu. Ať nám dodají všechno to, pro co dneska musíme jezdit autem. My ho pak rádi necháme v garáži a budeme se chlubit, že nám vydrželo milion kilometrů.