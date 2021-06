„Senátní diplomacie“ očima poslance Kobzy. Nepěkná slova. Fischer a pokus o státní převrat?

reklama

Svjatlana Cichanouská, vůdkyně běloruské opozice, navštívila Českou republiku. V Senátu vyzvala, aby Česko uvalilo na Bělorusko sankce nebo podpořilo novináře či aktivisty. Jak jste její vystoupení vnímal?

Jednoznačně jako turné na podporu výběru finančních prostředků a jako propagační výdělečnou akci – fund raising tour. Napadá mne možná souvislost této tour se zadržením Ramana Prataseviče, který měl údajně na starosti oněch deset milionů korun, které na podporu běloruské opozice kamsi zaslalo naše Ministerstvo zahraničních věcí vedené tehdy ještě ministrem Tomášem Petříčkem. Otázkou je, kde tyto peníze skončily a zda se snad nedostaly mimo dosah vyvolených opozičníků. Pak by samozřejmě nebylo zbytí než vyrazit na tour…

Cichanouská také současnou situaci Běloruska přirovnala k teroru v dobách stalinismu. Odpovídá takové srovnání?

Vůbec ne. Podle informací těch, kteří měli možnost Bělorusko navštívit, je život obyčejných lidí, kteří se nesnaží svrhnout režim, docela poklidný. Srovnání se stalinismem je popliváním obětí tvrdého stalinského režimu s gulagy pro statisíce osob, s tábory smrti, masovým mučením a organizovanými hladomory. Dále asi nemá cenu tento výrok komentovat.

Prezident Miloš Zeman řekl, že rezoluci Evropského parlamentu o střetu zájmů Andreje Babiše nebere příliš vážně, protože není právně závazná. Souhlasíte?

Naprosto. Také jsem to takto definoval v rozhovoru pro Českou televizi. Jde jednoznačně o čistě politickou deklaraci, která je jen dalším z řady útoků západní části Evropské unie proti České republice, potažmo proti uskupení Visegrádské čtyřky a dalším zemím střední Evropy. Paralelně s ní jdou totiž i útoky na další v uvozovkách neposlušné státy V4, Polsko a Maďarsko, které se provinily tím, že si své záležitosti chtějí řešit po svém a podle svých zákonů.

Tyto útoky se stupňují – jenom tento týden šlo ještě o žalobu Evropské komise na Českou republiku kvůli tomu, že neumožňuje vstup do českých politických stran a do českých voleb cizincům bez českého občanství, a o masivní dvoumiliardovou pokutu za údajně špatně vyměřené clo na importované zboží z Číny. Jde podle mne o to, že neposlušné státy, které se vzpouzí diktátu korporátních sluhů z Bruselu, musí být tvrdě potrestány, aby to neokoukaly další členské státy.

Mgr. Jiří Kobza SPD



Jak by měl český boháč, který vstupuje do politiky, přistupovat k evropským dotacím pro vlastní firmy?

Stejně jako každý jiný žadatel o dotace – striktně na základě platných zákonů a pravidel. A úřady i soudy by taktéž měly přistupovat ke každému stejně a nediskriminovat vybrané jedince podle momentální politické objednávky.

Jinou otázkou je to, že takzvané evropské dotace, což jsou ovšem peníze daňových poplatníků z členských států Evropské unie, naprosto křiví trh, jsou semeništěm korupce a předmětem politických manipulací. Zároveň jsou i nespravedlivě nastaveny, zejména opět vůči středoevropským státům a přinášejí mnohem více škody než užitku. Rád bych připomněl, že Evropská unie žádné peníze nevytváří, že jenom přerozděluje naše peníze, a proto jsou pohrůžky zastavením dotací velmi arogantní.

Podle mne se také jedná o bezprecedentní útok na základní lidské a ústavní právo České republiky, a to právo vlastnit. Protože potom je tlak na politiky, kteří podnikají a jejichž majetek může dosahovat od milionu do miliard, těžce mimo ústavu a naše soudy by měly takové útoky přísně trestat. Nepamatuji si, že by kvůli svému majetku, portfoliu firem – včetně vlastnictví médií – a celkovému podnikání byl Evropskou komisí či Evropským parlamentem stíhán například italský expremiér Silvio Berlusconi.

Miloš Zeman se sešel se svým rakouským protějškem. Zeman při něm zpochybnil dělání hrdiny z Alexeje Navalného kvůli jeho dřívějším výrokům a aktivitám – například veřejně schválil ruskou anexi Krymu. Co si o tom myslíte?

Ano, Navalnyj je na Západě oslavován jen proto, že momentálně kritizuje prezidenta Putina. Jenže, a to už se nezveřejňuje, nejde o žádného přehnaného demokrata západního střihu. V zahraniční politice a v otázkách geopolitických zastává stejné nebo i tvrdší stanoviska než sám prezident Putin. A to nejde jen o připojení Krymu, ale v době krátkého rusko-gruzínského konfliktu označoval Gruzínce pejorativně za jistý druh hlodavců a podobně. A jsou tu i jeho nejrůznější ekonomicko-korupční aktivity, za které byl vícekrát odsouzen. Navalnyj je živoucím důkazem, že v pokusech o rozkymácení pevných režimů se hodí opravdu kdokoliv a že kruhy, které mají zálusk na ruské zdroje, se neštítí ničeho a nikoho, aby dosáhly svého cíle, jak jsme viděli v Sýrii, Libyi anebo v Iráku.

Senátoři měli projednávat návrh, podle kterého je Miloš Zeman neschopný vykonávat funkci hlavy státu. Návrh byl zatím odložen. Je podle vás Zeman schopen vykonávat funkci prezidenta?

Samozřejmě že ano. A to říkám i na základě mé vlastní zkušenosti, před měsícem jsem totiž s panem prezidentem na delší osobní schůzce hovořil. Musím jasně deklarovat, že nic z toho, o čem mluví senátor Fischer, a co tak umně vyšlehávají masmédia, jsem u něj nepozoroval. To musí být zcela evidentní i každému soudnému a nepředpojatému člověku, který sleduje veřejná média a který vidí, že prezident pracovně funguje naprosto bezvadně, zcela bezezbytku plní své pracovní povinnosti a vykonává prezidentské kompetence naprosto bez problémů. Jedná s ústavními činiteli a politiky, je aktivní, vykonává zahraniční návštěvy, jmenuje soudce a profesory, podepisuje či vetuje zákony a tak dále.

Senátní návrh, který podává neúspěšný prezidentský protikandidát, je jen další záludný politický výstřel na názorového oponenta eurounijního mainstreamu bez jakéhokoliv faktického, právního a ústavního podkladu. Někteří komentátoři tento pokus označují za přípravu pokusu o státní převrat a já si myslím, že na tomto názoru něco je…

Sám čelí silné kritice kvůli svému proslovu ohledně výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, kdy mluvil o více vyšetřovacích verzích. Kritici tvrdí, že nerespektuje postoj vlády a navíc vyvolává v informacích nepřehlednost. Je to tak?

Nemyslím si, pan prezident na základě informací, kterými disponuje, jen vyjádřil svůj názor na věc a oprávněné pochybnosti. Vláda navíc není žádný arbitr vyšetřování, tím jsou výhradně orgány činné v trestním řízení. Mimochodem, do letošního jara platily zcela jiné vyšetřovací verze, nikdo nebyl obviněn, ani není trestně stíhán. Dokud nepadne trestní obvinění, je tedy nutno pracovat se všemi dostupnými verzemi. Alarmující je, že v této kritice je viditelně obsažen i nebezpečný prvek dalekosáhlé cenzury, kdy je určitým lidem, i ústavním činitelům, v podstatě upírána možnost vyjádření vlastního názoru.

Jak tedy celkově hodnotíte Zemanův postoj ohledně Vrbětic?

Jako umírněný, vyvážený a zodpovědný. Podpořil vládu, kterou jmenoval, v krocích, které učinila, ale zároveň situaci neeskaloval nesmyslnými bombastickými výroky. V jeho konání je už obsažen i výhled do budoucna, směrem k uklidnění situace a ke standardním diplomatickým a ekonomickým vztahům s Ruskem, které je náš důležitý a dlouholetý dodavatel ropy, plynu, paliva do jaderných elektráren a dalších nezbytných surovin.

Čeští politici byli nařčeni zahraničními kolegy, že dostatečně nekomunikovali výbuchy kolem Vrbětic, a proto byla reakce států vlažná. Řekl to například britský premiér Boris Johnson. Jak si česká diplomacie podle vás vedla?

To, že reakce ostatních států byla vlažná, je zcela pochopitelné, nikdo si – stejně jako nikdy před tím – kvůli Čechům nepokazí kšefty s Ruskem ani neopustí ruský trh. Již několikrát jsem veřejně upozorňoval například na reakci Německa, které se omezilo pouze na slovní podporu, aby se neřeklo. A to bylo vše – budování plynovodu Nord Stream 2 pokračuje vesele dál, Německo nakupuje od Ruska vakcíny Sputnik ve velkém a bude je i v licenci vyrábět a tak dále.

Naše vláda, zejména ministerstva vnitra a zahraničí, jednala chaoticky a velmi neprofesionálně, navíc vše bylo znepřehledněno situací kolem pandemie, a situací, kdy se v době této krize krátce po sobě vystřídali tři ministři zahraničí za ČSSD. Přijde mi, že místo zodpovědné diplomacie a hájení zájmů České republiky, se kompetentní osoby věnovaly spíše propagandě protiruského mediálního tažení.

Senátoři vyzvali, aby se čeští sportovci neúčastnili olympiády v Číně. Důvodem je porušování lidských práv. Měli by naši sportovci zůstat doma?

Kde jsou lidská práva sportovců, kteří se tvrdě celý život připravují na olympiádu a pak jim tuto snahu zhatí pár lidí s mandátem nějakých 8000 voličských hlasů? Senát se poslední dobou opravdu chová jako někdejší Ústřední výbor KSČ, jen s jiným ideologickým zabarvením. Staví se nade všechny ústavní instituce a nad občany a jen se jim snaží diktovat. Přisvojuje si kompetence, které mu nepřísluší. To tu naposledy bylo v 80. letech minulého století, kdy nejprve některé západní země bojkotovaly svou neúčastí olympiádu v Moskvě a některé země sovětského bloku pak recipročně stejně bojkotovaly olympiádu v Los Angeles. Senát se chová stejně studenoválečnicky – i kdyby to mělo znamenat bezohledné zničení dřiny a snů českých sportovců.

Koneckonců, v Bělorusku se letos nekonalo mistrovství světa v ledním hokeji. Má se stejně přistupovat i k Číně?

To ať si rozhodnou příslušné orgány, zde je to Mezinárodní olympijský výbor, komu svěří pořadatelství olympijských her. A tady už rozhodnutí padlo a změnit jej necelý rok před konáním olympiády je prakticky už nemožné. A jen doplňme, že naši senátoři – a další – protestují proti olympiádě v Číně, ale vůbec jim nevadí mistrovství světa ve fotbale v islamistickém Kataru, kde o demokracii a lidských právech nemůže být ani řeč.

