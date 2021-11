„Snaží se řídit svět!“ Místopředseda ODS otevřel palčivé téma. V Bruselu nebudou rádi

„Úkolem pro budoucí vládu je i v rámci Evropské unie posílit hlas rozumu a zlepšit naši péči o přírodu a o planetu, ale zároveň neohrozit životní podmínky desítek milionů lidí a nezpůsobit celosvětovou chudobu,“ říká místopředseda ODS a kandidát na ministra dopravy Martin Kupka. Pro ParlamentníListy.cz rovněž popsal, jaké změny by uvítal, pokud by funkci získal.

Jak jste spokojen s vyjednáváním o složení nové vlády?

Jednání probíhala velmi korektně a věcně. I díky tomu se podařilo rychle – dokonce v rekordním čase – shodnout na samotném programu koalice i na struktuře vlády, tedy rozdělení resortů pro jednotlivé politické strany.

Občanští demokraté nebudou mít ministra zahraničí, vnitra a školství, za to obsadí například posty ministrů zdravotnictví, spravedlnosti, obrany i dopravy a financí. Je rozdělení férové? Jak moc podle vás musela ODS ustupovat?

ODS vstupovala do jednání s představou, která se z velké části naplnila, získali jsme řadu silných a klíčových resortů. Proto pokládám výsledek za velmi rozumný a pro ODS uspokojivý. Koneckonců podobně to vidí i širší vedení, výkonná rada, která v končícím týdnu koaliční dohodu i vládní program jednoznačnou většinou schválila. Je navíc jasné, že v oblasti zahraniční politiky bude mít vždy důležité slovo premiér.

Vy sám jste kandidátem na ministra dopravy. Jedním z nejpalčivějších témat jsou české dálnice. ODS v opozici dosud kritizovala pomalé tempo a malé množství výstavby dálnic. V čem tkví problém podle vás? Jak konečně zlepšit současnou situaci?

Já nechci předbíhat, ještě nejsem ani oficiálně navržen. Ale mohu na tuto otázku odpovědět z pozice radního Středočeského kraje pro dopravu, pro kterého právě dobudování Pražského okruhu představuje jedno z klíčových témat. V uplynulých letech se podařilo schválit zákon o urychlení výstavby liniových staveb, který vytváří podmínky pro zjednodušení a urychlení přípravy těch nejdůležitějších staveb a je potřeba tyto nové možnosti začít co nejrychleji využívat. To ale není řešením samo o sobě. Změna se skrývá v tom, že je třeba vkládat více energie do prosazování těch staveb, do přesvědčování a dosahování shody mezi všemožnými zájmy v území a nacházení dobrých technických řešení. A to se týká především nás, politiků, nemůžeme to přehazovat na nevolené úředníky.

Jaké změny jsou podle vás na Ministerstvu dopravy třeba?

Pokládám za důležité, aby – kdokoli to v budoucnu bude – ministr dopravy se svým úřadem co nejsilněji a co nejpečlivěji sledoval vývoj a opravdu týden po týdnu kontroloval, jak se daří příprava jednotlivých staveb a vstupoval do ní aktivně v okamžiku, kdy se nebudou plnit termíny v jednotlivých uzlových bodech přípravy záměrů a staveb, a ne až někdy v budoucnu, kdy budou dotčené strany definitivně rozhádané a zabetonované ve svých pozicích. Musíme ve výstavbě silniční i železniční infrastruktury postupovat v mnohem svižnějším tempu a neztrácet čas přešlapováním na místě.

Obáváte se, že současná ekonomická krize omezí investice do infrastruktury? Jak zkombinovat omezené finanční zdroje – i vzhledem ke státnímu dluhu – a výstavbu?

To je samozřejmě důležité téma, není pochyb, že končí čas rozmařilosti a finančních prostředků bude v budoucnu méně. Důležité kamínky do mozaiky řešení jsem už zmínil, musíme také více zapojovat komerční sektor, samozřejmě na základě vyhodnocení toho velkého současného projektu dálnice D4 od Příbrami na jih, která se právě staví jako PPP (Partnerství veřejného a soukromého sektoru, pozn. red.) projekt.

Automobilový průmysl se ocitl v problémech kvůli nedostatku čipů a teď hrozí nedostatek hořčíku. Automobilový průmysl je přitom velmi důležitou částí české ekonomiky. Lze jim nějak v tomto ohledu pomoci?

Škoda Auto omezila výrobu a tisíce lidí propustí. Na druhou stranu ale právě Škodovka hlásí větší zisky o polovinu. Co s tím?

To je ale přesně obraz zmatení, do kterého jsme se dostali přílišným politickým tlakem. Evropští politikové se dostali do situace, kdy se nesnaží nepřekážet a spíše pomáhat přirozenému rozvoji, ale chtějí řídit svět. Dosud se nové věci prosazovaly přirozeně a rozšířily se ve chvíli, kdy nejen plnily potřeby zákazníků, ale byly i finančně dostupné. U aut jsme nyní v etapě, kdy politici určili směr ke – to je pravda – skvělým produktům, kterými elektrická auta jsou, ale snaží se je protlačit za cenu masivního dotování a současně umělého omezování dosavadních pohonů. Když se do toho připojí náhlé nečekané události, jako je covid, je zaděláno na velký průšvih. Co má stát v takové situaci dělat? Podporovat vývoj a inovace. Čeští výrobci budou mít potíže, pokud se jim nepodaří sledovat trendy a srovnat krok, a to nejenom ve výrobě elektromobilů, ale zejména ve vývoji nových druhů pohonu.

Evropská unie chce od roku 2035 zakázat prodej automobilů se spalovacími motory a podporovat elektrické vozy. Už nyní se to však ukazuje jako problematické nejen kvůli obrovskému množství potřebné elektřiny, ale také kvůli zpochybňování ekologického efektu například pro použité nerosty při výrobě takových automobilů. Co si o přechodu na elektrické vozy myslíte vy?

Souhlasím se vším, co říkáte, a o elektromobilech si myslím, že to není a nemůže být poslední slovo. Nesouhlasím s tím, aby Evropská unie takto ostrou restrikcí omezovala mobilitu celých skupin populace, pro které se stanou auta nedostupnými a významně tak zhorší jejich podmínky pro pracovní i soukromý život. Politici mohou nenávidět kapitalismus, ale neměli by zapomínat, že tržní principy se prosazují nezávisle na ekonomických a politických systémech všude. Proto není reálné převést všechny současné rodinné i pracovní automobily na elektrický pohon, v horizontu několika málo let na to nemáme a nebudeme mít ani elektrickou síť, ani dost elektřiny, natož za přiměřené ceny. Takže se zase vracíme k podpoře výzkumu a vývoje, ale už se nechci opakovat…

Premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil před zástupci Evropské unie o tom, že je třeba v rámci New Green Dealu postupovat opatrněji a zjistit dopady. Mluvil i o ideologii a následcích včetně rostoucích cen energií. Souhlasíte s takovým názorem?

Andrej Babiš bohužel rád mluví, ale málo koná. Doma se staví za hrdinu, ale v Bruselu ve skutečnosti žádné podstatné kroky neudělal, proti Green Dealu se nepostavil, žádné výjimky nevyjednal a jeho vlastní europoslanci – na rozdíl od těch za ODS – pro jednotlivé součásti Green Dealu hlasovali. A vůbec jim nevadilo, že neměli k dispozici dopadové studie a jiná data, která jsou u takových významných rozhodnutí nezbytná. Evropa dokázala historicky udržet svou roli jednoho z lídrů světového vývoje, dokud sázela na vědu, výzkum a vývoj. A k tomu by se měla vrátit. Měla by velmi pečlivě sledovat základní data a z nich vyvozovat a prosazovat dobrá a racionální řešení. Politici nemají prosazovat záměry, u kterých musí zatajovat dopady na společnost, protože dobře vědí, že jinak by jim je lidé hodili na hlavu. A přesně to je úkolem pro budoucí vládu. I v rámci Evropské unie posílit hlas rozumu a hledat taková řešení, která dále zlepší naši péči o přírodu a o planetu, ale zároveň neohrozí životní podmínky desítek milionů lidí a nezpůsobí celosvětovou chudobu.

