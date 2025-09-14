„Souboj“ s Bendou a manipulace Pekarové. Okamura vysvětluje, co kamery neviděly

Nemůžu se vás nezeptat na mezinárodní aktualitu, protože Polsko, poté, co oznámilo, že nad svým územím sestřelilo ruské drony, požádalo o spuštění mechanismů v rámci NATO. Co to tedy může dále přinést?
Evropský parlament podpořil vstup Ukrajiny do Evropské unie. Poslanci Evropského parlamentu vyzvali Evropskou komisi, aby co nejrychleji zahájila jednání o otevření prvních vyjednávacích kapitol přístupových rozhovorů. Vy vstup Ukrajiny odmítáte, jak tedy reagovat?
Velmi zajímavé je, jak hlasovali jednotliví europoslanci. Europoslanec SPD Ivan David hlasoval samozřejmě proti přijetí Ukrajiny do EU. Ale! Všichni europoslanci za hnutí ANO, Filip Turek za Motoristy a Nikola Bartůšek za Přísahu nehlasovali proti! Přitom členství Ukrajiny v EU znamená, že bychom museli přispět na obrovské dotace, která by Ukrajina vstupem získala, a dalšímu obrovskému přílivu Ukrajinců do České republiky. A také o tom budou letošní volby.
Volba SPD rovná se odmítnutí Ukrajiny v EU. Volba ostatních znamená přijetí Ukrajiny do EU. Navíc, SPD prosazuje ukončení podpory Ukrajině a Ukrajinců a prosazujeme provedení revize všech povolení k pobytu Ukrajinců v ČR. Nechceme tady ty, kteří dostávají dávky, nepracují, ani ty, kteří tady páchají kriminální činnost.
Když mluvíte o kriminalitě, tento týden otřásly USA během několika dní dvě vraždy, zaznamenané v přímém přenosu. Zavražděn byl konzervativní aktivista Charlie Kirk a v dopravním prostředku zcela bezdůvodně také Ukrajinka Iryna Zarucká. Mnozí soudí, že po tom už náš svět, nebo přinejmenším USA, nikdy nebudou stejné. Sledujeme něco přelomového?
Je to výsledek progresivistické politiky sluníčkářských politiků. Vrah Decarlos Brown Jr. byl na svobodě, přestože byl předtím 14krát zatčen za trestné činy. V minulosti si také odpykal pětiletý trest ve vězení za ozbrojenou loupež. Takže dnes sluníčkáři nechají imigranty a násilníky lidi vraždit, ale lidi jsou zavíráni za projevení svého názoru. A Charlie Kirk, obhájce tradiční rodiny a svobody slova, byl zavražděn.
Sluníčkáři šíří obrovskou nenávist. Viděli jsme to i při útoku na slovenského prezidenta Fica, na amerického prezidenta Trumpa a nakonec i u nás při napadení Andreje Babiše. Mně naposledy dnes vyhrožovali zastřelením a řeší to policie. Liberální progresivisti reprezentovaní u nás koalicí SPOLU, STAN a Piráty nechtějí diskutovat, oni chtějí lidi s jiným názorem umlčet a zničit.
Ještě připomenu, že minulý týden postřelil šestatřicetiletý muž přímo na ulici v brněnském Králově Poli do hlavy nic netušící starší ženu. Střelec uvedl, že si paní všiml a usoudil, že je agentkou cizí mocnosti. K tomu vede rétorika progresivistů a Fialovy vládní koalice.
Téměř každý den přicházejí ze západní Evropy zprávy o zvěrstvech imigrantů. Dokonce v Bruselu proti imigrantským gangům chce vláda nasadit již armádu. My neodvoláme a nenecháme se umlčet, i když nás chtějí sluníčkáři a Fialova vláda umlčet a zavřít a vyvolávají atmosféru nenávisti.
Ano, umlčování. Váš „souboj“ s Markem Bendou o mikrofon v Poslanecké sněmovně zaujal asi všechny. Co se tam vlastně stalo?
Média celou věc překroutila. Já jsem chtěl jenom upozornit na manipulaci ze strany předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové.
Jakou manipulaci?
V pondělí moje asistentka volala na sekretariát paní Pekarové a ptala se jako vždy na pořadí řečníků na úterý, tak jí bylo řečeno, že pořadí je Babiš, Schillerová, Okamura, Havlíček. A najednou zničehonic v úterý dopoledne jsme se na grémiu dozvěděli od paní Pekarové, že pořadí není Babiš, Schillerová, Okamura, Havlíček, ale že najednou je před námi deset zástupců vládních stran, takže Okamura je až patnáctý a zástupci ANO jsou, tuším, 12, 13, 14. Aby vláda umlčela opozici.
A proto já jsem šel na mikrofon, a řekl jsem to paní Pekarové i před začátkem schůze, ať nepodvádí a nemanipuluje s pořadím písemně podaných přihlášek. Takže já jsem se nedral k mikrofonu, ale protestoval jsem proti té manipulaci pořadí řečníků ze strany paní Pekarové Adamové. No a média se neobtěžovala zveřejnit mou reakci. Takže taky manipulace. Jsem ale rád, že se nám na této schůzi Poslanecké sněmovny podařilo zachovat zaměstnanecké benefity.
Minulý týden jsme se bavili o návrhu státního rozpočtu předloženém ministrem financí Stajnurou v obecné rovině. Máte už nyní, po jeho prostudování, nějaké konkrétnější připomínky?
Připomenu, že je alarmující, že pouze roční výdaje na samotnou obsluhu státního dluhu vzrostly na 110 miliard korun. Zcela nepřijatelný je meziroční plánovaný pokles objemu výdajů rozpočtové kapitoly ministerstva zdravotnictví (o 4,6 miliardy korun), což by mohlo vážně ohrozit fungování tohoto klíčového resortu v oblastech investic, provozu a platů zdravotníků. Razantně mají klesnout i rozpočtové výdaje ministerstva dopravy (o 32,7 miliardy korun) a ministerstva školství (o 10,6 miliardy korun).
V této souvislosti je naopak zcela neadekvátní nárůst výdajů na zbrojení na 2,2 % hrubého domácího produktu, které představuje meziroční zvýšení výdajů rozpočtové kapitoly ministerstva obrany o 11,5 % (o 21,4 miliardy korun).
Dobrovolným hasičům hrozí, že přijdou o státní dotace. Činnost sborů dobrovolných hasičů je přitom na dotacích značně závislá. Vedle státu jim finančně pomáhají kraje i obce. Ty na to ale nemají dostatek prostředků. Přitom prvotní zásah dobrovolných hasičů při požárech či katastrofách je velmi důležitý a pomáhá minimalizovat škody. Pokud budeme ve vládě, tak peníze dobrovolným hasičům ve státním rozpočtu vrátíme.
Sečteno podtrženo, SPD takto navržený státní rozpočet v žádném případě nepodpoří. Navrhneme jeho kompletní přepracování s ohledem na programové priority hnutí SPD, mezi které patří mj. levnější potraviny a energie, kvalitní školství bez inkluze, dostupné zdravotnictví a sociální služby a spravedlivé důchody.
Tomio Okamura
Ministerstvo spravedlnosti minulý týden zveřejnilo shrnutí výsledků externího auditu přijetí bitcoinového daru od odsouzeného zločince Jiřikovského. Co říkáte závěrům, ke kterým firma najatá ministryní Decroix došla?
Některé závěry tohoto auditu jsou naprosto drtivé. Ministerstvo spravedlnosti mimo jiné zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se ministr Blažek dozvěděl o zajištění části kryptoměny policií jako výnosu z trestné činnosti. Ministerstvo dále neprovedlo úkony, které vyplývají ze zákonné povinnosti postupovat ohledně majetku České republiky s odbornou péčí, takže dar nebyl vyhodnocen jako rizikový, ačkoliv tak měl být posouzen. Závěry auditu dále jednoznačně ukazují, že v této záležitosti mohlo dojít k několikanásobnému porušení zákonů i ke spáchání trestných činů ze strany vysokých představitelů ministerstva spravedlnosti i členů vlády.
Zodpovědnost za tento skandál mají ministr financí Zbyněk Stanjura, premiér Petr Fiala, ale i ministryně spravedlnosti Eva Decroix, jejímž úkolem je mlžit a zamést celou kauzu nyní před volbami pod koberec. Hnutí SPD proto i nadále požaduje svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny k výsledkům auditu bitcoinové kauzy.
Nezaměstnanost je nejvyšší za posledních devět let. Počet nezaměstnaných v srpnu byl v Česku nejvyšší od března 2017, při srovnání pouze se stejnými měsíci pak bylo bez práce více lidí naposled v srpnu 2016. Oproti červenci se nezaměstnanost zvýšila o 0,1 procentního bodu na 4,5 %. Bude tedy příští vláda, ať bude jakákoliv, muset řešit tento sociální problém?
Hlavní cestou, jak ulevit ekonomice a průmyslu a tím zvýšit zaměstnanost i růst mezd, je opuštění Green Dealu a zajištění levných energií. Dále nízké daně a snížení byrokratické zátěže podnikání včetně odmítnutí škodlivých regulací EU.
To je i recept proti zdražování, které pokračuje. Celkově totiž potraviny a nealkoholické nápoje meziročně zdražily v srpnu o 4,7 %. Ceny vajec stouply o 31,3 %, ceny mléka o 11,2 % a ceny másla o 11,3 %. Zdražilo také mimo jiné hovězí a telecí maso o 23,8 % a drůbež o 15,5 %, cena kávy vzrostla o 26,4 % a cena čokolády a čokoládových výrobků o 10,3 %.
Dvě třetiny Čechů se dle výzkumu agentury Ipsos domnívají, že žijeme v hospodářské krizi. Kvůli inflaci a vývoji na finančních trzích se 64 % domácností obává, že jejich úspory ztratí hodnotu. A bezmála 60 % lidí v Česku šetří na potravinách.
Média informovala, že záměrem Evropské unie je, aby všechny velké firmy již brzy do svých flotil kupovaly jenom elektrická auta. K čemu, podle vašeho názoru, toto vynucování elektromobility shora povede?
SPD naprosto nesouhlasí s jakýmkoli zákazem používání aut se spalovacími motory. Odmítáme Green Deal i systém emisních povolenek. Zvláště u náklaďáků a dálkových autobusů je to naprostý nesmysl. Ale odmítáme to z principu. A jenom doplním, že pokud neodmítneme Green Deal EU a systém obchodování s emisními povolenkami, které odsouhlasila Fialova vláda, povede to k naprostému rozkladu České republiky!
K rozkladu?
Nové emisní povolenky (ETS2) na plyn, uhlí a motorová paliva zdraží lidem jízdu autem i vytápění dle kvalifikovaných výpočtů expertů o desítky tisíc korun ročně! Dokonce i poradce premiéra Fialy, ekonom Štěpán Křeček, předpovídá zdražení plynu o čtvrtinu, uhlí o polovinu a benzínu a nafty o více než 3 koruny za jeden litr.
Pokud ovšem cena jedné emisní povolenky překročí původně plánovanou cenu 45 eur (nyní se obchodují za 87 eur), bude zdražení ještě mnohem vyšší. Znamenalo by to zdražení 1 litru benzínu o 5,90 Kč, litru nafty o 6,40 Kč, jedné megawatthodiny zemního plynu o 490 korun a 100 kg uhlí o 710 korun. Při ceně povolenky 200 eur by se ovšem ceny benzínu a nafty zvýšily o 40 %, ceny plynu by stouply na dvojnásobek a ceny uhlí dokonce na trojnásobek.
Hnutí SPD učiní vše pro to, abychom tuto regulaci nařizovanou nám Evropskou unií – a pro kterou v Bruselu opakovaně hlasovali i zástupci končící Fialovy vlády –, abychom ji nemuseli aplikovat.
