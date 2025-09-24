Horší než úplatek. Šimíček z ODS nově o Dozimetru

Před volbami přituhlo poblíž vaší domoviny, v Havířově. Kandiduje tam Andrej Babiš a primátora z ANO obvinila policie v kauze městských bytů. Co si o tom má myslet čtenář v jiných částech republiky?
Zdravím vás, Jardo srdečně. Jak říkával Ing. Zeman z Kolína: „No tak, podívejte se…,“ o Havířově se vyprávějí neuvěřitelné historky. Slyšel jsem, že jeden z těch obviněných před mnoha a mnoha lety přinesl na dozorčí radu městské firmy devítku… Takže to je opravdu jiný svět. Těžko ale říct, jak to dopadne. Já u všech těchto kauz – ale opravdu u všech – i u politické konkurence, respektuji presumpci neviny a základní zásady trestního práva. Vtipné však je, že dvacet let staré věci v Brně – které se nepochybně staly, akorát s nimi neměli ti, kteří plnili titulky, vůbec nic společného – svítily na titulní straně nejčtenějšího zpravodajského webu měsíce v kuse… A tady je ticho po pěšině. To je opravdu zajímavé. Ostatně asi žádná strana nemá u svých regionálních a komunálních politiků tolik průserů za trestní hranou jako ANO. Vrána k vráně sedá, no. Osobně si ale myslím, že havířovská parta je pro ANO tikající časovaná bomba, a čím dříve jim Andrej řekne, že už to nechtějí dělat, tím lépe pro něj.
Zrovna začíná soud v kauze Dozimetr. Šíří se nepěkné informace o zapojení samotného Víta Rakušana a ministr vnitra se navíc rozhodl hrát tvrdě vůči ODS. Není on ten STAN pro vás zhruba stejná „výhra“ jako ten Babiš?
Hele, viz výše. Je to probíhající trestní řízení. Samotná kauza Dozimetr byla (spolu s brněnskými byty a zločineckým přepadením Úřadu vlády za účelem protidemokratického puče ze strany psychopata Šlachty a prokurátorské hydry z Olomouce) asi nejšílenějším příkladem, kdy byly úniky z neveřejných trestních věcí v médiích dříve, než o nich věděli i advokáti podezřelých či obviněných. Oblíbený dvojí metr. Únik z trestního spisu do médií je násobně horší zlo než nějaký úplatek. Tam jde jenom o prachy, kdežto únik z trestního spisu a špinavá bulvarizace odposlechů – tam jde o životy mnohdy bezúhonných lidí.
Naše společnost je nemocná – naprosto nemocná bolševickým přemýšlením o kriminalitě. U nás vnímá část společnosti korupci nebo jinou hospodářskou trestnou činnost jako horší než vraždu. To je pozůstatek deviantního trestního myšlení za dob bolševika. Tam bylo také horší „rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví“ než vražda. A navíc – spousta kauz s tzv. politickým přesahem je důsledkem mimořádného právního bezvědomí represivních složek. Oni neumějí postihnout opravdové gangstery, kteří z pozice ministra a premiéra vyvádějí protizákonně miliardy do své firmy na dotacích, které jí nenáleží – ale umějí se točit na malých zakázkách a obcích a ničit životy. Jinak já nejsem advokát STAN. Jen popisuji realitu.
A já si říkám, že stejně někdo po volbách „převezme historickou odpovědnost“ a udělá tu vládu s Babišem. STAN, ODS, lidovci. To mi nikdo nevymluví... Pamatuji si už hodně voleb. Berte to jako takovou poznámku.
Každé předvolební deklarování povolební situace je podle mě ošidné a nevyplácí se. Známe to i z minulosti. Takže vaše poznámka je určitě velmi relevantní. Ono je vtipné, že si Babiš dlouhodobě chová satelity – dnes skryté za podvodnými koalicemi – případně za institutem VK, ale nakonec se mu tam dostanou třeba ty nejšpinavější stalinistické zrůdy, pro které je on jako dolarový miliardář a kapitalista největším nepřítelem.
Ať už volby dopadnou jakkoliv, bude to velká zábava a já se těším, až to spolu budeme komentovat. Ovšem takový ten kolaborantsko-deprivantní ekosystém není nic nového. Vzpomeňte na 90. léta a součet KSČM + Sládkovi republikáni… V podstatě je to totéž, co dnes mají podvodné koalice. Ta patologická spodina společnosti, která ještě před čtyřmi lety řvala proti covidové totalitě a teď leze do zadku jejímu architektovi, to je prostě úděl každé svobodné země.
Do Polska zabloudily ruské drony, do estonského vzdušného prostoru na dvanáct minut ruské stíhačky. Ale jak tak koukám na české sítě, navzdory přání vašich voličů to s nikým moc nepohnulo?
Včera pronesl Donald Trump, že s pomocí NATO a Evropy dokáže Ukrajina špinavé rusácké bandity vymést ze země. Konečně mluví jako prezident USA. Rusáci provokují. Rusáci jsou zaostalá bezcenná benzínka s atomovkama, a kdyby je neměli, tak je za Ural vyženou Poláci sami. Válka masového vraha Putina proti civilizaci probíhá. Můžou si tady blábolit geopolitičtí negramotové (anebo kolaboranti – kdo to nevidí, je buď tupec, nebo vlastizrádce), co chtějí. Ostatně vy jste milovníkem „staré Ameriky“, takže vás také musí těšit, že se prezident USA konečně začíná chovat jako lídr svobodného světa, neboť on vždy stál na straně civilizace proti nesvobodě a barbarství.
Veškeré Rusáctvo ve vzdušném prostoru zemí NATO má jít k zemi. Řekl to i Trump. Vzpomeňte si, jak „náhodou“ zalétly Suchoje nad Turecko. Vůbec se s nimi Erdogan nemazal a sundali je k zemi. Je to jediná obrana proti zločineckému agresorovi.
V Americe proběhl monstrózní rozlučkový obřad s Charliem Kirkem. A na americké realitě se hned začala štěpit i česká veřejná debata. Kam v této věci řadíte sám sebe?
Psal jsem o tom dost hluboký text.
Hele, v první řadě zemřel člověk. Jaké byly motivy, co byly okolnosti, tak to je snad jedno, ne? Řev progresivistů a kontrast, jakým se falešní morální majáci stavěli k této nechutné vraždě politického spíkra (když si vzpomeneme, jak z násilníka a kriminálníka Floyda – po jeho nešťastné smrti při policejním zásahu), nemohl být větší. Zatímco u Kirka začali z kontextu vytrhávat jeho někdejší výroky, u Floyda nutili druhé poklekat a udělali z něj téměř druhé vzkříšení.
To znamená, že máme dvojí „dezoláty“, kteří na jedné straně mávají ruskou vlajkou, na druhé tou progresivistickou nenávistí k legitimním konzervativním názorům na svět. Jsou to dvě strany jedné mince. Já jsem se za Kirka pomodlil, a byť jsem nebyl žádným fanouškem a spoustou názorů mě popouzel, jeho smrti lituji a zejména pro blízké to musí být naprosto šílená situace. Všimli jste si, že na tom obřadu jeho manželka vrahovi odpustila? Odpuštění, to je věc, která je dezolátům z obou stran úplně cizí.
U nás – díkybohu – politické vraždy nejsou zvykem. Nebo se obáváte, že by někomu mohlo „rupnout v bedně“?
To snad ne. Minule jsme řešili ostudný útok na Babiše. Ovšem když si občas poslechnu rétoriku rudé sirény z Nového Jičína, jejíž zločinecký otec ničil životy lidí v mém okolí (pocházím z Novojičínska), anebo Okamuru, co je schopen těm lidem říkat na mítincích, tak si říkám – no, tohle není úplně prdel.
Ostatně sami novináři, kteří na těch mítincích jsou, říkají – že ti voliči SPD jsou v pohodě, normální a často milí lidé – než přijde komerční nácek rozeštvávat davy. U něj je to jenom byznys plán, jak vydělat, u Konečné je to bolševická víra. To je asi horší. Ostatně ona sama je typickým komoušem. Jezdí v západním autě, má západní mobil, nosí drahé šperky a svým voličům přináší vizi zaostalého zbankrotovaného nesvobodného státu. Takové typické.
Čekají nás finální dva týdny volební kampaně. Řekněte čtenářům, prosím, co si myslíte, že by řečeno být mělo.
Tak hlavně že Česku se daří a každý, kdo chce, aby se mu dařilo, tak se mu daří rovněž. Protože žijeme v jedné z nejsvobodnějších, nejbohatších a nejbezpečnějších zemí na světě. Sprosté lži opozice o totalitě, cenzuře či chudobě jsou takovým koloritem. Lidé mají plnou prdel a věří tomu, že je tu hladomor. Kognitivní disonance. To znamená – volte, koho chcete, zkuste nevolit pátou kolonu ruských vrahů, kteří chtějí, aby Putin vraždil i české občany. Oni to takto neřeknou, ale jejich politika k tomu nevyhnutelně vede.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jaroslav Polanský