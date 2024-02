„Tahle mafiánská banda nám vládne.“ Kampelička, Redl i další kauzy. Okamura jmenoval

Fialova kampelička, kauza Redl. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se nyní, když už nemohou předstírat, že Fiala je kompetentní, snaží PR tým Petra Fialy navodit dojem, že je to pan „čistý a slušný“. To ale kauza s kampeličkou narušila, je v ní dle Okamury příliš mnoho podivností. A pak je tu hnutí STAN a jeho kauza Dozimetr, kde se skloňuje např. jméno bývalého ministra školství Gazdíka. „A tahle mafiánská banda jménem STAN Víta Rakušana, prorostlá organizovaným zločinem, nám vládne,“ není spokojen Tomio Okamura.

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS minulý týden podepsala smlouvu s USA na dodání stíhaček F-35 za 150 miliard korun. Dává podle vás takový nákup smysl?

Připomínám, že hnutí SPD odmítalo od samého počátku předražený nákup 24 kusů letounů F-35, který celkově vyjde daňové poplatníky na stovky miliard korun. To vše za situace, kdy po nás NATO ani nikdo jiný tento nákup nepožadoval a 14 stávajících letounů JAS-39 má nalétáno pouhých 50 procent své životnosti.

Jedná se o politické rozhodnutí a nákup tímto způsobem vláda–vláda bez výběrového řízení vedl k této astronomické ceně, třikrát dražší než Gripeny, přičemž na této platformě se dalo úspěšně, a hlavně mnohem levněji, pokračovat. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, tak od této smlouvy odstoupíme, pokud to bude možné. A znovu se potvrzuje, že SPD je jedinou skutečnou opozicí proti Fialově vládě. Andrej Babiš řekl, že v případě nástupu ANO do vlády nezruší smlouvu na předražený nákup amerických stíhaček F-35 a bude ji respektovat.

Premiér Fiala se sice chová jako loutka a poskok Američanů, ale vypadá to, že se v blízké době do Bílého domu nepodívá, jelikož Američani podle posledních informací nemají zájem potvrdit schůzku, přestože o ni Fiala stojí. To od Američanů není hezké chovat se takto ošklivě ke svým poskokům a loutkám… (smích) Přitom premiér Fiala se tak snaží hájit americké zájmy na úkor zájmů českých… Ale Američani nemají na Fialu čas – proč taky, když stejně už skáče, jak pískají…

Premiér také v minulých dnech musel vysvětlovat vlastní kauzu milionu uloženého v družstevní záložně, ve které si podle novináře Kmenty peníze ukládal mimo jiné odsouzený vrah a která figurovala v kauze mezinárodní defraudace deseti milionů euro. Hovoří se přitom o ní jako o „kasičce ODS“. Považujete jeho objasnění za dostatečné?

Asi se zdá, že když už celý národ ví, že premiér Fiala je neschopný, tak se jeho PR tým patrně snažil vyvolat dojem, že je to pan „čistý“ a „slušný“. Ale vidíme, že ani toto nejspíš není pravda, protože kolem Fialovy kampeličky je příliš mnoho podivností.

Když jsme u té „slušné“ vládní pětikoalice, připomenu, že policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu podezřívají bývalého ministra školství a současného poslance STAN Petra Gazdíka, že jim při výslechu v korupční kauze Dozimetr neřekl o svých schůzkách s trestně stíhaným podnikatelem Michalem Redlem vše. Gazdík prý zamlčel u svých schůzek s Redlem podrobnosti. „Výpověď týkající se návštěv Michala Redla v místě jeho (Gazdíkova) bydliště je z tohoto pohledu nepravdivá,“ napsali policisté v dokumentu.

A tahle mafiánská banda jménem STAN Víta Rakušana, prorostlá organizovaným zločinem, nám vládne. Korupcí, organizovaným zločinem a nejasným financováním prolezlý STAN Víta Rakušana by podle mého názoru neměl být vůbec ve vládě. Premiér Fiala z ODS ale STAN podporuje a chrání. Komu ku prospěchu? Kdyby se radši snažili zachránit české hospodářství.

Jak by jej podle vás měli zachraňovat?

Třeba to, že vloni ukončilo v ČR činnost 282 658 podnikatelů, což je rekordní počet. Podnikat začalo 72 529 lidí. Vloni tak ubylo 210 129 podnikatelů. Česká ekonomika loni klesla o 0,4 procenta. Takže kvůli Fialově vládě klesá HDP, roste zadlužení, rostou daně a roste inflace. V polistopadovém vývoji jsme snad tak škodlivou vládu ještě neměli! Fialova vládní koalice svojí neschopností nadále doslova okrádá o peníze všechny občany.

K personálním změnám došlo na Hradě, kam místo kancléřky Vohralíkové přichází z Aspen Institutu kancléř Milan Vašina. Při té příležitosti se začalo debatovat o vlivu tohoto institutu na českou politiku. Co si o něm myslíte vy?

Prezident Petr Pavel podle mého názoru opět potvrdil, že je agentem globalistů. Aspen Institute je známý podporou amerických zájmů a globalistické agendy. Českou verzi Aspen Institutu zakládali v Praze v roce 2012 Karel Schwarzenberg, Madeleine Albrightová, Michael Žantovský. V dozorčí radě pak zasedá například bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma či manželka miliardáře Zdeňka Bakaly Michaela Bakala. Právě Bakala Foundation od počátku pobočku Aspen Institute Central Europe financovala.

Někteří přispěvatelé Aspen Institutu též přispěli na prezidentskou kampaň Petra Pavla od jednoho do dvou a půl milionu. Jedná se například o Dušana Šenkypla, Jana Bartu a Davida Holého. Takže ruka ruku myje.

Podle dokumentu, který získaly Financial Times, byli lídři států EU připraveni se zavázat k zastavení veškerého financování Maďarska z EU a následně útočit na Maďarsko na mezinárodních trzích, pokud by Maďarsko neodsouhlasilo pomoc Ukrajině z rozpočtu EU. V dokumentu se přímo uvádí, že takové kroky by měly vést k vyšším nákladům Maďarska na už nyní vysoký státní dluh a k oslabení maďarské měny. Pokud se v Bruselu skutečně uvažuje o pacifikaci členských států tímto způsobem, co to znamená pro nás?

Premiér Orbán bohužel tomuto tlaku ustoupil. Vidíme, že Evropská unie brutálně vyhrožuje státům, které jí nejsou po vůli, a chová se jako mafie. A premiér Fiala místo toho, aby se proti vydírání Maďarska (našeho partnera z V4) postavil, ještě vyzývá ke zdvojnásobení finanční pomoci Ukrajině, přestože je Česká republika zadlužená až po uši a mnoho našich občanů a firem má finanční problémy. Orbána se dokonce zastal i bývalý polský premiér Mateusz Morawiecki, který je znám tím, že silně podporoval vojenskou i finanční pomoc Ukrajině.

Jenom připomenu, že pět vysoce postavených úředníků ukrajinského ministerstva obrany a šéfů přidružených společností je na Ukrajině vyšetřováno v další obrovské korupční kauze. Ukrajinská bezpečnostní služba uvedla, že jde o zakázku v přepočtu za zhruba 900 milionů korun.

Přesto Fialova vládní pětikoalice za souhlasu hnutí ANO pumpuje na dluh na Ukrajinu další miliardy z našich peněz. Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která hlasuje proti posílání zbraní a našich peněz na Ukrajinu. Jsme protikorupční hnutí a chceme mír a normální životy, ne válku a bídu.

Napříč celou Evropou sledujeme vlnu protestů zemědělců. Jaké jsou podle vás hlavní důvody této vzpoury?

Zemědělci napříč Evropou se bouří proti globalistické politice svých vlád, které obětují národní zemědělství na oltář globalismu a Green Dealu EU. Motivy zemědělců v různých zemích se mohou v určitých věcech lišit, ale je fakt, že kvůli šílenému Green Dealu EU se zemědělství v Evropě šíleně prodražuje a EU chce dovážet produkty ze zemí mimo Evropu. To je úplně padlé na hlavu, protože zemědělci z celého světa nemusejí dodržovat pitomé standardy Green Dealu EU. Takže v zemích mimo EU produkují skleníkové plyny, zatímco zemědělství v Evropě je likvidováno. Navíc dovoz zemědělských produktů přes „půlku světa“ jistě způsobuje velkou uhlíkovou stopu a zatěžuje životní prostředí i jinak. Připomenu, že zhoubný Green Deal EU odsouhlasila Babišova vláda a podporuje ho i Fialova vláda. Hnutí SPD je tedy jedinou stranou v Parlamentu, která nesouhlasí s Green Dealem, který zbytečně zdražuje našim občanům energie a potraviny. A SPD podporuje národní zemědělství a to, co lze u nás produkovat, by se podle nás mělo produkovat u nás! Musíme zabránit likvidaci našeho zemědělství!

V Česku místo toho řešíme, jestli přijmout euro, na což tlačí část vládní koalice. Vy jste na svém facebooku uvedl, že euro likviduje suverenitu, tedy právo rozhodovat si sám o vlastních věcech ve svém státě. Máte pocit, že členské státy, které euro přijaly, včetně Slovenska, ztratily svou suverenitu?

Euro znamená nadvládu Bruselu a konec nezávislosti našeho státu. V souvislosti s eurem se bohužel vede jen technicistní debata, zda Česká republika splňuje Maastrichtská kritéria. Když už jsme u toho, sama eurozóna nesplňuje svá vlastní kritéria Paktu stability a růstu a státy eurozóny je neustále porušují.

Bohužel ale v diskusi nezaznívá nejzásadnější argument, a to že euro a eurozóna znamená nadvládu Bruselu (a Frankfurtu nad Mohanem se sídlem Evropské centrální banky) a konec nezávislosti našeho státu. Euro je politický projekt k vytvoření centralizované Evropy a nepřináší ekonomický prospěch.

V čem tedy ten „politický projekt“ podle vás spočívá?

Tehdejší německý kancléř Gerhard Schröder v souvislosti s eurem řekl, že éra nezávislých národních fiskálních a hospodářských politik skončila. Velké množství ekonomů a politiků se totiž shodne, že dlouhodobě nelze udržet unii měnovou bez unie fiskální a unii fiskální bez unie politické. Tedy, že je třeba mít společný rozpočet, harmonizované daně a následně centrální unijní vládu.

Zastánci evropské centralizace a EU postupují chytře. Nejdříve vytvoří problém a následně požadují další pravomoci, aby ho mohli „řešit“. Vznik Schengenu s volným pohybem osob bez hraničních kontrol a posléze EU požaduje společnou imigrační politiku a přerozdělování imigrantů. A dále požaduje i pravomoci v oblasti vnitra a bezpečnosti… EU vytváří společný trh a pod touto záminkou chce regulovat legální zbraně, ekologické standardy a vlastně kde co…

Nyní euro funguje jen za cenu obrovských fiskálních transferů od bohatších států ke státům chudým a vede k fiskální neodpovědnosti. Logicky to tlačí k vytvoření jednotného rozpočtu, daní a jednotného státu. To my nechceme!

Poslanci vládních stran minulý čtvrtek odmítli schválit program mimořádné schůze Sněmovny, na které se měl projednávat ústavní zákon o referendu, jehož existenci předpokládá česká ústava. Máte také dojem, že vládní koalici názor veřejnosti mimo volby vůbec nezajímá?

Bohužel je to tak. Občané ČR tak ani téměř 35 let od roku 1989 stále nemají možnost všelidového hlasování. Hnutí SPD je jediným subjektem na české politické scéně, který existenci plnohodnotného závazného referenda dlouhodobě důrazně prosazuje ve svém programu. Strany vládní pětikoalice myšlenku referenda ale zásadně odmítají. Hnutí ANO chce zase zásadním způsobem omezit okruh témat všelidového hlasování, když například odmítá referendum o členství ČR v EU, a navíc navrhuje velmi vysoké kvorum podpisů občanů k vyvolání referenda i vysoké kvorum účasti nutné k platnosti referenda.

Hnutí SPD požaduje co nejrychlejší naplnění české ústavy v podobě schválení zákona o proveditelném závazném celostátním referendu bez omezení. Tedy včetně referenda o setrvání či odchodu ČR z EU. I z toho důvodu, že o vstupu do EU hlasovali občané v referendu bez jakéhokoli kvora, přičemž EU se od té doby zásadně změnila – zejména po přijetí Lisabonské smlouvy.

Zároveň od referenda o vstupu ČR do EU dosáhli volebního věku 18 let více než dva miliony českých občanů, kteří se k otázce našeho členství v EU dosud nemohli vůbec vyjádřit, což je pro SPD zcela nepřijatelné. Pokud bude SPD součástí příští vlády, prosadíme funkční zákon o referendu jako prvku přímé demokracie.

