„Ukažte faktury za máslo.“ Fakta o zdražení

Máslo, to je to téma. Je prý drahé, protože v létě krávy dojí špatné mléko. To je asi fór, že ano? Asi volejme Šimona Pláničku, ať jim pustí nějakou muziku?



Jó? Krávy dojí v létě špatné mléko? Dojnice u nás, které se procházejí po velké hale, žerou si tam přihrnované krmivo, které míchají ti největší odborníci, aby z krávy každý den vydojili až padesát litrů mlíka? Fakt nekecám. Kráva vám dneska dá průměrně přes 40 litrů denně.

Navíc, mlíko se laboratorně testuje. Měří se obsah tuku, dělá se jogurtový test, jestli tam nejsou antibiotika, a pokud by nebylo kvalitní, tak si to mlékárna nevezme, protože je to podobné jako v jakékoliv jiné továrně. Stroje to tam sekají jak Baťa cvičky a nestandardní surovina by jim dělala problémy. Takže zapomeňte na to, že by mléko bylo v létě nějak horší. Rozdíly v kvalitě mléka jsou menší než rozdíly v kvalitě benzínu.

Ale zajímalo by mě, který blbec tyhle hovadiny vypouští a ještě víc by mě zajímalo, který blbec tomu věří a šíří takové dezinformace...

Tak pojeďme suchá čísla. Zemědělci naříkají, že z dražšího másla mají prd. Tomáš Prouza a paní Hovorková z Fora24 ukazují na Babiše a potravináře. Odložme invektivy, pojďme jasně: výroba mléka, výroba másla, prodej. Čísla.



To nejdůležitější – za kolik dodá třeba Madeta svou čtvrtku másla do hytlermarketu, to nám nikdo neřekne. Protože kdyby to nějaký výrobce propálil, tak už do marketu nikdy žádné máslo nedodá. Takže na to půjdeme jinak.

Výkupní ceny mléka byly před dvěma roky okolo deseti korun. Loni byly v některých chvílích až třináct korun a teď jsou okolo jedenácti korun za litr. Cena másla ve stejné době kolísala od pětatřiceti do šedesáti korun. Kdybyste si ty křivky proložil pod sebe, tak zjistíte, že vůbec nekorespondují. Ale vůbec.

Mnohem více kolísaly ceny energií. Ale tam bude velký rozdíl i mezi jednotlivými mlékárnami. Někdo měl chytrého energetika, který koupil lacino, někde prodělali kalhoty. A když se přidržíme nějakého energetického průměru, tak ty ceny másla s cenami energií zase ku*va nekorelují!

Zbývá poslední možnost. Hytlermarkety prostě zdražily a zkoušejí, jestli to Češi zkousnou, anebo ne. Tomáš Prouza se už o pár debilních vysvětlení postaral, mééédia mu to žerou a teď ještě drze tvrdí, že markety mají na másle marži tři procenta.

Tímto tohoto mefista maloobchodní nenažranosti vyzývám, aby mi ukázal fakturu z Madety, na které je cena za čtvrtku másla 58,- Kč vč. DPH. Pokud neukáže, budu si myslet svoje a spřádat zlou pomstu.



A jak je to s tím Babišem nebo s panem Teplým z Madety? Ten prý nadává, kudy chodí. Tak asi úplně „nerejžuje“.



Hele, já myslím, že máslo odchází z Olmy nebo z Madety tak za čtyřicet korun. Jestli vůbec. V normálním světě by si market přirazil dvacet procent a máslo by stálo osmačtyřicet. Ve světě Tomáše Prouzy se z toho dá udělat šedesát korun a ještě se najde dost blbců, kteří mu zatleskají. Jestli tu má někdo tříprocentní marži, tak je to právě ta Madeta. A je to tak správně – od toho má stroje, aby s malou přirážkou udělala uživatelsky přívětivý produkt. Ale že maloprodej ovládly tyhle nenažrané markety, to je samozřejmě musí štvát.



Kdyby v rámci vlády vznikla „komise pro snížení cen másla“, co může do Vánoc udělat? Jinak o Vánocích budou naše manželky, matky a babičky při pečení proklínat Fialu.



Do vánoc to fakt nestihnou. To jedině, kdyby nějakým rychlým dekretem ty markety znárodnili a podívali se jim do účetnictví. Ale to kdyby se jejich praktiky dostaly ven, tak je lidi přijdou vypálit. Ale kdybych v takové komisi seděl já, doporučil bych následující:

1. Uvolnit pravidla pro malé obchody, aby byly schopny konkurence.

2. Přivést na trh ještě několik dalších obchodních řetězců. Třeba polskou Biedronku.

3. Zaměřit se na „nekalé obchodní praktiky". Prouza by samozřejmě řval a zařídil by nejspíš výměnu ministra zemědělství a možná i ministra financí, ale tam by se našlo věcí, které jsou už teď protizákonné... Bohužel by nejspíš řval i Scholz a Macron a hrozili by nám totální obchodní válkou, kterou by nejspíš vyhráli.

Jaká nepříjemná překvapení stran cen potravin nás ještě asi do Vánoc čekají?



Zdražování, zdražování, zdražování. Jak jsem už psal před rokem – lidi mají hlouběji do kapsy a méně utrácejí. Pokud mají markety splnit své plány zisků, musejí z každé koruny vydojit víc. A tak to dělají. Po másle určitě vyzkoušejí i další produkty, bez kterých si Češi Vánoce nedovedou představit. Ještě že mám vlastní hospodářství... tam jsou ceny pořád stejné.



Nejen máslem živ je člověk. Takový prezident republiky pronesl projev a rozdal medaile. Jak se vám oboje líbilo?



Velmi dobře jsem se bavil... Když rozvědčík rozdává medaile disidentům, tak si říkám, že v paralelním vesmíru by třeba přeživším vězňům z koncentráku mohl rozdávat medaile Amon Goth. A herci tam zase všichni sedí, tetelí se radostí, podepisují papíry na podporu krve a války, dívají se s úkosem na nové disidenty a dožadují se další Anticharty.

Ale jednu věc to vyřešilo... antikomunismus skončil. Říkat, že neexistuje bývalý komunista a pak se s jedním fotit, to je chucpe, které dojde každému, komu ještě zůstal ždibec rozumu v hlavě. Jak říká Kateřina Konečná, když ji tepou za to, že je předsedkyní KSČM – běžte si stěžovat na Hrad!



Vládní odbor strategické komunikace nás na státní svátek poučil kampaní „Moje vlajka“. Začalo to poučením, jaká je historie naší vlajky a jak ji vyvěšovat. Skončilo to Ukrajinkou, která řekla, že sice to není její vlajka, ale jen vlajka jejího „dočasného útočiště“. Ale že ji má ráda. Já to celé nějak nepochopil, co nám tím soudruh Foltýn chtěl říci?



Já se obávám, že ani Foltýn nevěděl, co tím chce říct. Prostě po něm jen chtěli nějakou činnost, aby to nevypadalo blbě. A tak po propagaci dne stromů přešel na propagaci vlajky, o které neuměl říct nic jiného, než co si přečetl na Wikipedii. Někdy si představuju, jak ty jejich strategické schůze vypadají. Podle mě jim nakonec nejlíp poradí uklízečka, která jim přijde vyměnit popelníky.

Nejhorší je, že on neumí ani ty emoce. Neumí vymyslet hluboký lidský příběh. Neumí zahltit veřejný prostor nějakými dojáky. Jen umí říkat, že lidi jsou svině a kdo kritizuje vládu, podporuje Putina. Vlajku na to!

Progresívní liberálové musejí být opravdu v háji, když si najmou Foltýna, aby jim zachraňoval preference.

Je to naše poslední relace před 5. listopadem. Tak kdo bude prezident, Trump, nebo Harrisová?



Harrisová...

Už víme, že demokraté umějí při sčítání bidenovské křivky. Už víme, že umějí protlačit kandidáta i bez primárek, aniž by to někomu vadilo. Už víme, že prezidenta nevolí ani tak voliči jako jednotlivé státy, takže to rozhodne nějaký Wisconsin, který má tolik obyvatel, co Slovensko. Trump sice všude vede, ale nijak drtivě. Není to 70 : 30. Rozdíl je o procentíčko. Pamatujete, jak to dopadlo teď v Moldávii? Místní voliči v referendu řekli, že se jim do EU zase tak moc nechce, ale naštěstí to během noci zachránily korespondenční hlasy ze zahraničí. Navíc, Harrisová měla na kampaň mnohem víc peněz.

Pro Donalda Trumpa hovoří jen volba zdravého rozumu, ale to je dneska velmi vzácná komodita. Obzvlášť ve Spojených státech. Já osobně jsem tedy spíš pesimista, ale mohu být příští týden příjemně překvapen.

Mimochodem... příští týden jsem v Bruseli. Takže zprostředkuji bezprostřední náladu po zvolení, ať to dopadne jakkoliv.

Záleží vám vlastně na tom, jak to dopadne?



Vlastně ani moc ne. Srdcem jsem pro Trumpa, ale je mi jasné, že jeho pojetí záchrany Ameriky bude vypadat tak, že když nemůže porazit nepřítele, tak alespoň vydrancuje spojence. On se tím netají, že ho na Evropě zajímají jen naše firmy, které chce nalákat do USA na menší daně i levnější energie. Takže Trump by byl sice správná volba, ale pro USA, ne pro nás.

A Kamala? Americká Danuše Nerudová? Ta může překvapit především svým blbstvím. Pokud vyhraje, zažijeme neuvěřitelné věci.

Pokud vyhraje Trump, tak Evropu podojí, a tím ji zničí. Pokud vyhraje Kamala, tak padneme spolu s USA.