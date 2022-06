„Vedení ČT si nechává od Fridrichové a Železného kálet na hlavu“. Víte proč? Závažné podezření

„Jednou budou strašně překvapení, až se to lidem přestane líbit a bude další revoluce na Kavkách,“ varuje reklamní a mediální expert Jiří Mikeš Českou televizi. Podle něj by reportéři a moderátoři veřejnoprávního média neměli na internetu vyjadřovat svůj názor k politickým událostem. A jejich názor by neměl být poznat ani při jejich práci. Označil to za povýšenost, nabubřelost a zbytečnost.

Někteří moderátoři či redaktoři České televize stále více využívají sociální sítě také k tomu, aby vyjádřili svůj politický názor, případně odsoudili kroky, se kterými nesouhlasí. V poslední době na sebe v tomto smyslu upoutali pozornost například Jakub Železný nebo Nora Fridrichová. Dále čelí zpravodajství a publicistika televize kritice, že nezve nositele názorů odlišných od mainstreamu, ať už se jedná o zpravodajství nebo například pořad 168 hodin či Reportéři ČT. S kritikou Mikeš souhlasí: „Myslím, že by to dělat neměli, protože jsou součástí veřejnoprávní televize, dívá se na ně celý národ a mají oproti jiným lidem, kteří jsou na sociálních sítích, jedinečnou přednost a výhodu. Jsou známí díky tomu, že pracují pro veřejnoprávní televizi,“ říká Mikeš.

„Jestliže má televize určitý etický kodex, musí v něm být, jak se má zaměstnanec chovat. Tedy zaměstnanec televize, kterou si platíme my daňoví poplatníci. Vydávat názory - i když mimo rozsah vysílání veřejnoprávní televize – na sociálních sítích by neměli. „Pokud se vyjádří, co mají lidé pěstovat, jak něco uvařit nebo co si vzít na sebe, prosím. Ale jestliže se vyjadřují k otázkám, jako je válka na Ukrajině nebo kdo má být prezidentem, to je opravdu špatná záležitost. Divím se Dvořákovi (Petr, ředitel České televize, pozn. red.), který je schopný manažer, že neřekne: Hoši a děvčata, tak takhle ne. Dávám vám varování, pak druhé a potřetí letíte. To nedělá a já nevím proč,“ uvedl Jiří Mikeš s tím, že současné vystupování je odsouzeníhodné. Zasáhnout by tak prý měla Rada pro televizní a rozhlasové vysílání stejně jako Rada České televize. Nutno podotknou, že Rada České televize je už od loňského léta neschopná usnášení pro nedostatek členů. Ty volí čeští poslanci, ale neučinila tak koalice minulá a zatím ani současná.

Mikeš: Ujeté vyjádření a tiskoví tajemníci vlády

„Současná Rada pro rozhlasové a televizní vysílání by si toho měla všimnout. Chápu, že si nevšimnou nezávislí žurnalisté, kteří jsou na jedné lodi s Fridrichovou a Wollnerem (Nora, reportérka, moderátorka a Marek, šéfredaktor reportážní publicistiky, pozn. red.), kteří sami sebe pasovali do rolí tiskových tajemníků vlády a bůh ví čeho. Tohle nemají dělat,“ zhodnotil reklamní a mediální odborník s tím, že i kdyby vyjadřování osobních názorů na sociálních sítích nebylo v rozporu s kodexem České televize, je to v rozporu s morálkou.

Anketa Jste pro schválení „manželství pro všechny“? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 14054 lidí

Jiří Mikeš takové chování považuje za nevhodné. „To je naprosto ujeté. Pak by si měla všimnout, co třeba dělá Markéta Pekarová Adamová (šéfka Sněmovny, pozn. red.), když už i Mirek Kalousek, zakladatel TOP 09, je z toho dosti nervózní. Ať chceme či ne, je to politik, učitel svého formátu a dobrý rétor a jistě mu není lhostejné, co se se stranou děje. Divím se, že managementu České televize je to lhostejné a nechává si od těchto lidí takříkajíc kálet na hlavu. Oni je zaměstnávají a my jsme ti financiéři, takže by měli dát pozor, aby byli nestranní a ne jednostranní. To je žel pokleslost,“ uvedl.

Víc ve 22:00! pic.twitter.com/HcWumVNifJ — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) May 29, 2022

Moravec? Tragédie jednoho člověka

V této souvislosti vyzdvihl CNN Prima News, která podle něj zastoupila Českou televizi ve veřejnoprávnosti. „I když si všimnete, že CNN je v Americe na určité straně, tady svým způsobem odvádí práci veřejnoprávní televize - je objektivní a zve i druhou stranu. Ale v posledních letech jsem nezažil, aby Česká televize zvala hosty, kteří jsou proti establishmentu, proti mainstreamu. Pak by dokazovali, že jsou opravdu veřejnoprávní a jde o pluralitu názorů a ne jednostranné posuzování věcí a záležitostí kolem nás,“ vyzval Mikeš.

Sám vyjádřil své zklamání, kam až to v České televizi dospělo a zahrnul i moderátora a novináře Václava Moravce, který moderuje pořad Otázky Václava Moravce. „Když začínal, byl skvělý novinář. Jednou jsem s ním komentoval kongres ODS a říkal jsem si, jak to tomu mladému chlapovi pálí. A podívejte, co se z něj stalo. Úplně upustil od toho, jak začínal a býval skutečně skvělý. Nyní je jednostranný, vžil se do role velkého moderátora, který moderuje vše, co se tady děje a vybírá si jen ty, kdo mu budou kývat a nahrávat na smeč. To je svým způsobem tragédie jednoho člověka, který se odklonil od toho, čím kdysi byl. Moc a peníze lidi ničí a oni si pak zvyknou, začnou být samolibí a myslí si, že jsou nejchytřejší,“ domnívá se.

Podle Mikeše někteří zaměstnanci České televize v pýše zapomněli, že divák nemá poznat, co si myslí redaktor. „Jednou budou strašně překvapení, až se to lidem přestane líbit a bude další revoluce na Kavkách. Ale oni tam pak už nebudou,“ podotkl. Jaký je tedy důvod, proč zmiňovaný management České televize nezasáhne? „Získali Českou televizi revolucí na Kavčích horách. Měl tam být člověk z BBC, což by bývalo bylo skvělé, měl praxi, ale odstranili ho, byli ve spacákách a lidé jako Ruml (Jan, bývalý ministr vnitra, ODS, pozn. red.) jim nahráli. Kníže (Karel Schwarzenberg, pozn. red.) dokonce řekl, že televize patří těm, kdo v ní pracují,“ vysvětlil. Nečinnost vedení televize prý svědčí o tom, že se zaleklo pražských kavárníků, protože by mohli vytvořit nátlak na jejich odchod.

„Když se podíváte, jaké mají odměny, tak by přišli o pořádný žvanec, který umožňuje, aby si žili nad poměry a aby byli zcela ve fajnu. Toho se bojí, že by se pár zpovykaných mladých lidí svolalo na Letenskou pláň s heslem: Braňme Českou televizi a oni by přišli o vynikající joby,“ poznamenal Jiří Mikeš.

Česká televize nemá být konkurencí soukromým televizím

Česká televize také například oznámila nutné propouštění a zrušení programu ČT 3 kvůli nedostatku financí. Ředitel Dvořák tvrdí, že je nutné zvýšit koncesionářské poplatky, které zůstávají stejné dlouhé roky bez ohledu na inflaci. Kritici však tvrdí, že hospodaření televize nebylo v pořádku a někteří odborníci či politici varovali, že k tomuto bodu dojde. „Zbytečně se rozmáchli i s ČT 3 a dalším nesmyslným natáčením detektivek, které patří na soukromé televize. Do toho jednostranné zpravodajství a tak dále... Za pravé je to programově špatně zaměřené, za druhé si musíme uvědomit, k čemu má veřejnoprávní televize sloužit. Pak jim ty prachy budou stačit a ne, aby všichni chtěli být konkurencí televize Nova a Prima,“ sdělil s tím, že všechny zajímá jen sledovanost. Ale jestliže ta jde dolů, je prý nutné se zamyslet, zda veřejnoprávní funkci, kterou mají dělat, dělají dobře, nebo šlápli vedle a snaží se přizpůsobit soukromým televizím. To je krok špatným směrem a mohou dopadnout ještě hůře,“ dodal Jiří Mikeš

