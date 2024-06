„Vládní strany chtějí privatizovat v krajích.“ Konečná po eurovolbách opět šikuje voliče

Čtvrté místo ve volbách do Evropského parlamentu? Čekala jste to? Jaké byly pocity, když jste zjistili, že STAČILO! získalo hned dva mandáty?

Byla to samozřejmě obrovská radost, ale také velký závazek k téměř 284 tisícům občanů, kteří nám dali svou důvěru. Za sebe i Ondřeje Dostála mohu slíbit, že budeme makat na tom, abychom co nejvíce z našeho volebního programu splnili a aby konečně i Evropským parlamentem zazněl hlas míru a hlas zájmů obyčejných lidí.

Předběhli jste nejen Piráty, ale také STAN. Právě s Danuší Nerudovou jste si v poslední době poměrně ostře vyměňovaly „názory“. Co byste jí dnes vzkázala?

Že krásná a rádoby cool krabička, když nemá obsah, tak poslouží jednou a pak skončí v modrém kontejneru.



Vzhledem k tomu úspěchu je už jisté, že STAČILO! půjde do krajských i parlamentních voleb?



Ano, v mnohých krajích byla koalice STAČILO! předjednána ještě před zveřejněním výsledků evropských voleb. Ve většině krajů totiž vládnou strany Fialovy pětikoalice a je třeba jim říct STAČILO! i zde.

Krajská úroveň politiky je velmi důležitá, neboť řeší oblast středoškolského vzdělávání, sociální věci i zdravotnictví. Tedy témata vyloženě levicová. Ostatně v některých krajích už pravicové vládní strany oprášily i své choutky na privatizaci – alespoň částečnou – těchto sektorů, což by k ničemu dobrému nevedlo. Tedy určitě ne pro občany. Vydělalo by pár lobbistů a zájmových skupin, které si na obrovské peníze, které tudy protékají, brousí zuby. STAČILO! i KSČM má připraven propracovaný program pro každý z krajů a samozřejmě též složíme úplné kandidátky z osob, které jsou připraveny ho naplňovat ve prospěch občanů.V tuto chvíli se soustředíme na krajské volby a až po jejich skončení se budeme bavit o dalším postupu pro volby do Poslanecké sněmovny.Každopádně každá ze stran tvořící koalici STAČILO!, tedy KSČM, SD-SN i ČSNS má dostatek odborníků a osobností, které budou kandidovat v krajských volbách. Na některých místech je doplní i další strany a regionální uskupení, takže nemám obavu, že bychom společnými silami kampaň nezvládli.

Vnímám fakt, že v rámci celé EU oslabila fanatická linka, která byla schopna obětovat všechno – naši životní úroveň, náš průmysl, naše peněženky – pro své tažení za „zelenou“ politikou. Zelenou píšu v uvozovkách, protože podle mě životnímu prostředí ve výsledku nijak nepomohou. Na druhou stranu – zřejmě bude pokračovat stávající evropská koalice lidovců, sociálních demokratů a liberálů – tedy stran KDU-ČSL, TOP 09, STANu, které bohužel zřejmě doplní zástupci ANO 2011.Jak jsem říkala před volbami – jsou tady tři oblasti, které jsou pro nás prioritní. Za prvé je to mírová politika. Za druhé oblast suverenity, což souvisí jak s právem veta, tak například i s otázkou přijetí eura či migračním paktem. A v neposlední řadě je to sociální oblast, protože Green Deal se svými emisními povolenkami de facto na všechno vezme útokem peněženky občanů, zatímco z Evropy utíkají desítky miliard eur do daňových rájů. Na to všechno se zaměříme!