„Wollnere, přestaň brečet. Moc dobře si vzpomínám, co jsme na Radě řešili…" Dnes už legendární sportovní komentátor vynesl ortel nad novinářem

V letech 2007 až 2011 jste byl ve funkci předsedy Rady ČT, jak na tu dobu vzpomínáte?

Byla to pro mě zajímavá zkušenost. Předsedou Rady ČT jsem byl zvolen vždy na dva roky členy Rady ČT, a to celkem třikrát. Té důvěry jsem si pokaždé vážil, vždy mě zvolila drtivá většina, takže jsem asi nějakou slušnou důvěru měl. Když jsem byl zvolen předsedou poprvé, v řádu týdnů jsem ukončil svůj pracovní poměr jako tiskový mluvčí MČ Prahy 5, i když jsem podle zákona o ČT nic takového dělat nemusel. Také jsem přerušil svoje komentátorské angažmá pro Eurosport. Věnoval jsem se své funkci se vším všudy odpovědně a na sto procent.

Poslanecká sněmovna zvolila minulý týden tři nové členy Rady ČT. Jak byste volbu ekonomky Hany Lipovské, moderátora Luboše Xavera Veselého a novináře Pavla Matochy zhodnotil?

Jsem bytostně demokrat, všichni byli zvoleni většinou, k tomu není co dodat. A že se to někomu nelíbí? To už tak v demokracii chodí, ale volbu je třeba respektovat.

Byli jste také tolik pod politickým tlakem, jako jsou dnes noví členové Rady?

Nevím, pod jakým tlakem politiků jsou noví členové Rady, něco jsem četl v médiích, ale jak říkám, volbu je třeba respektovat. Na mě to občas “velcí kluci” taky zkoušeli, ale moc nepochodili. No vidíte, a dneska už jsou v politickém důchodu ti “velcí kluci”, i taková je demokracie. Pravda je, že mě za “neposlušnost” tenkrát “potrestali” tím, že mě na dalších šest let do Rady ČT nezvolili.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák v reakci na výsledek volby prohlásil, že část poslanců se dlouhodobě netají tím, že jí vyhovuje stav, kdy se tlak na Českou televizi a její nezávislost stupňuje, k čemuž má možná směřovat i personální obměna Rady ČT. Lze se tedy po této volbě obávat tlaku na nezávislost veřejnoprávní televize?

Tlak na Českou televizi, stejně jako na jiné instituce placené z daní nebo v tomto případě koncesionářských poplatků, je v pořádku. To bych ale nijak nespojoval s tlakem na nezávislost ČT. Jednak je radních celkem patnáct a potom jejich pravomoci jsou omezené. Spíš bychom se měli bát nějakého tlaku na nezávislost ČT ze strany těch, kteří pod rouškou (jak populární slovo dnes) nezávislosti zpochybňují výsledky všech možných voleb.

Před samotnou volbou se mluvilo o údajné snaze koalice ovládnout Radu ČT s cílem zbavit se generálního ředitele Petra Dvořáka. Je skutečně ohrožen? A pokud ano, co by jeho konec ve funkci udělal s ČT?

Odvolat generálního ředitele není vůbec jednoduché. Podle zákona by pro odvolání muselo hlasovat 10 z 15 členů Rady ČT a taky by museli mít závažné důvody. Každopádně odvolávání ředitelů ČT či jejich časté výměny nikdy nevedly k dobrým výsledkům, ať už v hospodaření či v programu. Osobně si myslím, že Petr Dvořák svůj druhý mandát dokončí, ale do veškerého podhoubí nevidím.

Tvář Reportérů ČT Marek Wollner na svém Twitteru uvedl: „Zažil jsem v Radě ČT duo Baumruk-Fibingerová, které se v Reportérech ČT pokoušelo cenzurovat reportáže o ODS a ČSSD. Ani tehdy jsem si pokusy o cenzuru nenechal vnutit. Můžu vás jen ujistit, že s tím nehodlám na stará kolena začínat.“ Co byste mu vzkázal?

Taky jsem to zaznamenal. Původně jsem se k tomu vůbec nechtěl vyjadřovat, ale když se ptáte…Především by měl přestat plakat a zkoušet odvádět pozornost podobnými nepravdami. Úplně nejlepší by bylo dodržovat striktně Kodex ČT - mimochodem doporučuji všem najít si text Kodexu na www.ceskatelevize.cz , aby byli v obraze a porovnat body Kodexu ČT s tím, jak některé publicistické a zpravodajské pořady ČT vypadají. Wollner mluví o cenzuře, to je ale vedle jak ta jedle. Předpokládám, že i dnes chodí Radě ČT připomínky a stížnosti diváků na pořady ČT, jako v době mého působení v Radě. Rada ČT má ze zákona povinnost se podněty zabývat a odpovídat na ně. Když jsem byl předseda Rady ČT, chodily ročně stovky stížností, některé oprávněné, některé neoprávněné. Zhruba devadesát procent na zpravodajské a publicistické pořady, což je logické. Všechny jsme zodpovědně posuzovali, vyžádali jsme si k tomu stanovisko ČT, důsledně jsme se řídili Kodexem ČT a v případě, že byl porušen, stěžovateli jsme dali za pravdu. Všechny odpovědi na stížnosti projednávala Rada ČT na veřejném zasedání a členové hlasovali o obsahu odpovědi. Teprve pak byla odeslána. Takže taková to byla tehdy cenzura. Vypadá to, že Wollner by chtěl Radu ČT složenou ze svých přátel nebo vůbec žádnou.

Část představitelů opozice ihned přišla s prohlášeními typu, že nezávislost České televize je ohrožena či dokonce pohřbena, souhlasíte?7

Každá nezávislost je jen iluze, vždycky nějaká závislost bude. V případě ČT by to měla být závislost na svých koncesionářích - divácích. Rada ČT je kontrolní orgám, její členy navrhují podle zákona různé společenské, kulturní, náboženské, sportovní a zájmové organizace. Konečný výběr má hlasováním Poslanecká sněmovna zvolena ve svobodných a demokratických volbách. Nevím, jaké jiné představy o fungování tohoto systému má opozice.

Dokážete si představit, že byste v Radě ČT seděl nyní? Co by bylo potřeba změnit?

Dokážu se představit, že bych v Radě ČT seděl i dnes, vím, jak bych svůj mandát vykonával. Ale obtížně si dokážu představit, že bych byl většinou v Poslanecké sněmovně zvolen.

Jiří Baumruk od roku 1981 pracoval jako redaktor v rozhlase, od roku 1985 v televizi jako redaktor – komentátor studiových pořadů a sportovních přenosů. V letech 1992 – 2000 byl šéfredaktorem Redakce sportu České televize a v roce 2005 zvolen na šest let do Rady České televize, přitom třikrát byl zvolen předsedou Rady České televize na dvouleté funkční období, jednou nedokončené (zaniklo s mandátem).

