„Závan rozumu.“ Vláda dostala pochvalu. Za to, co neudělala

Ani při rostoucích číslech nakažených covidem vláda nechce zavádět povinné roušky či respirátory. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka to není dobrá cesta a sází na doporučení. Což je rozdíl oproti některým sousedním zemím, kde nařizují povinné roušky v hromadné dopravě či domovech seniorů. ParlamentníListy.cz se ptaly politiků, co si o tom myslí oni.

„Chápu, že lidé byli kvůli covidovým opatřením minulé vlády naštvaní. A také je jasné, že v nich byly často zmatky. Ale to se nedá řešit tím, že vláda strčí hlavu do písku a tváří se, že se nic neděje. Premiér by měl okamžitě začít jednat. On i ministr zdravotnictví musejí zveřejnit jasný postup boje s epidemií. Před odpovědností se neschovají a na podzim může být mnohem hůř,“ varoval Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Chválabohu. Přece nebudeme opakovat minulé chyby. Navíc nejde o nemocné, ale o většinou zdravé nositele viru. Máme léčit nemocné, ne značkovat zdravé. Neveďme debatu o rouškách, ale odmítněme všechny formy restrikcí,“ doporučila Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti, prezidentka Unie rodinných advokátů.

„Že se to vládě vymstí, ale zase to svede na Babiše,“ myslel si Miroslav Janulík, poslanec hnutí ANO, člen výborů pro zdravotnictví a obranu. „Bohužel neznám detailní informace o současné epidemiologické situaci, neboť ministr zdravotnictví stále mlčí. Dokonce ani teď v Poslanecké sněmovně neodpovídal na položené otázky k novele zákona o zdravotním pojištění. Přístup této vlády k řešení jakýchkoliv problémů našich občanů je alarmující, protože je to absolutní pasivita a nečinnost,“ domnívala se Tatiana Malá, poslankyně ANO, členka ústavně-právního, mandátového a imunitního výboru, bývalá ministryně spravedlnosti.

„V této chvíli jde o správné rozhodnutí. Já osobně bych v případě zhoršující se epidemiologické situace uvažoval o zavedení povinných roušek v MHD, protože skutečně menší část občanů je covidem stále ohrožena. S přicházejícím podzimem,“ konstatoval Aleš Dufek, poslanec za KDU-ČL, místopředseda ústavně-právního výboru PS ČR.

„Samozřejmě že roušky ne. Určitě ne. Je to nepřínosné a nechrání to proti této variantě, která se teď vyskytuje. Navíc je strašné vedro. Povinnost nošení roušek by byla úplně mimo,“ je přesvědčena senátorka Alena Dernerová (senátorský klub STAN), místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Senátu ČR.

„Považuji postoj pana ministra za správný. Vláda by měla pouze doporučovat a poctivé občany informovat při respektování základních práv a svobod daných ústavou a Listinou základních práv a svobod,“ objasnila senátorka Jitka Chalánková.

„Souhlasím v tomto s postojem vlády. Současné varianty omikronu jsou podle mých informací tak nakažlivé, že šíření covidu špatně nasazené a nedokonale těsnící roušky, což je prakticky vždy, stejně šíření covidu nezabrání,“ myslel si senátor Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), místopředseda ústavně-právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Bez vyhlášení stavu pandemické nouze bohužel není možné povinné roušky nařídit. Nicméně se domnívám, že by ministerstvo mělo vydat hlasité doporučení, kde všude jsou roušky vhodné. Vhodné je to podle mě zejména ve zdravotnických zařízeních a ve veřejné dopravě,“ uvedla senátorka Adéla Šípová (Pirátská strana), členka ústavně-právního výboru Senátu ČR.

„Mutace covidu je dnes slabší než ta úplně původní a lidé se mohou nechat očkovat nebo nosit respirátor, navíc jsou prázdniny, kdy jsou kontakty omezené. Není podle mě důvod lidem přikazovat další nařízení,“ upozornil Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátské strany, místopředseda ústavně-právního výboru PS ČR.

„Myslím si, že covid nás potká téměř všechny. Přesto bych doporučoval, aby v domovech pro seniory a v nemocnicích roušky byly možná povinné, ale jiná opatření bych určitě nedělal. Ve svém okolí mám momentálně čtyři lidi, kteří mají covid. Byli očkovaní, covid prodělali. Přesto ho opět dostali. Nelze tomu asi zabránit. Proto bych žádná drakonická opatření určitě nezaváděl,“ vysvětlil Václav Krása, předseda Národní rady osob ze zdravotním postižením.

„V Německu mají na rozdíl od České republiky přímo ze zákona povinnost všechna vládní opatření, v případě koronaviru tedy všechny ty lockdowny, zavírání škol či nošení roušek, posléze vyhodnotit. Sestavili k tomu speciální parlamentní komisi složenou z lékařů, právníků a dalších odborníků. Její závěry jsou ovšem doslova zdrcující. Podle této expertní komise neexistují o účinnosti opatření proti covidu žádné důkazy. Zpráva komise kritizuje zejména nedostatečný sběr dat a netransparentnost politických rozhodnutí. Nijak mě nepřekvapuje, že naše média hlavního proudu všechny tyhle informace českým občanům opět zatajila. Ale když už u nás nic podobného, jako je povinné vyhodnocení, zdali všechna ta opatření k něčemu byla, nepraktikujeme, snad si ministr zdravotnictví Válek přečetl aspoň tu německou zprávu. Každopádně jeho doporučení vládě ohledně roušek je správné,“ okomentovala Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolóry.

„Kdybych chtěl být optimista, pomyslel bych si, že ministr Válek tím dává za pravdu studii, která před pár měsíci celkem jasně ukázala, že plošné nošení roušek nebo respirátorů nevykázalo žádnou výraznou ochranu proti nákaze covidem. Byl by to záblesk racionality v české proticovidové politice. Jenomže já v tomto ohledu optimista nejsem a v racionalitu na straně Fialovy vlády nevěřím. Rozhodnutí nezavádět povinnost nosit roušky nebo respirátory vidím spíše jako nahodilost. Jako kdyby si ministr Válek hodil kostkou a náhodou mu padlo ‚nenařídit‘. Až si hodí znovu, třeba mu padne něco jiného. Vláda, která se neopírá o žádné principy, neodmítá plošnou povinnost nosit roušky principiálně, není schopna respektovat přirozená práva jednotlivce, není schopna odmítnout zásahy do svobody lidí a není schopna respektovat dokázaná vědecká fakta. Čekáme jen na podnět, který je přiměje hodit si kostkou znovu. Očekávám, že dříve nebo později nám Fialova vláda opět nošení respirátorů či roušek nařídí,“ očekával Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Bohužel ode zdi ke zdi i nyní. Je to podle mě politikum před komunálními a senátními volbami. Vzpomínám, jak předchozí vláda byla kritizována, že covid ohýbá kvůli volbám. Ejhle, mám dojem, že tahle taky,“ domníval se Jiří Běhounek (ČSSD), bývalý dlouholetý hejtman Kraje Vysočina. „Asi vláda hodnotila situaci ne jako potřebu prevence šíření covidu, ale jestli je to zdravotnictví schopno zvládnout a pojmout. Podle mého má stále platit a jako hlavní prevence je 3R,“ uvedl bývalý senátor ČSSD Hassan Mezian.

„Jsem proti opětnému zavádění nesmyslných covidistických omezení, tedy i proti rouškám. Čas ukázal, že nejlepší politiku zvolilo Švédsko, které nezavřelo ekonomiku a řada opatření byla jen doporučující. Jejich nemocnost a úmrtnost na covid však nebyla větší. Symbolem toho, že hlupáci mohou ovládnout moc, je, když Ministerstvo zdravotnictví nařídilo v roce 2020 nosit roušky v lese nebo na nudapláži. Covid zde zůstane jako jedno z mnoha onemocnění. Podstatně pravděpodobnější však je, že člověk zemře na rakovinu či srdeční onemocnění. Už žádné roušky v běžném životě, už žádné zavírání ekonomiky,“ zdůraznil Zdeněk Koudelka, bývalý poslanec či náměstek nejvyšší státní zástupkyně.

„Nošení roušek je úplně nanic. Tedy pokud nejsou sterilní a pokud nejsou dokonale hermeticky nasazené. Jenže tak je nenosí prakticky nikdo. Naopak lidé je neustále sundávají, ohmatávají, nosí po kapsách, po kabelkách atd. Pokud vláda nechce zavádět jejich povinné nošení, je to malý závan zdravého rozumu,“ ohodnotil Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolóry.

„K žádným omezením není důvod. Když se podíváme na dnešní data, více než 56 procent covid pozitivních tvoří očkovaní po posilující dávce. Celkem nemocnice průběžně hlásí 590 hospitalizovaných s covidem-19, z toho na JIP 34 pacientů. To si myslím není důvod k zavádění restrikcí, jelikož týdenní počet nových záchytů je na hodnotě 121,1 případu/100 tisíc obyvatel. Nemocnice nejsou zatíženy, není omezena zdravotní péče. Virus tu s námi bude pořád a zavádět omezení kvůli počtu pozitivních nedává smysl, z dat nevíme, kolik je skutečně pacientů s příznaky. Je načase už nechat lidi volně žít,“ sdělila Karla Maříková, poslankyně SPD, místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví.

„Pokud bude covid opět růst, nošení roušek nebo respirátorů v MHD, ve zdravotnických zařízeních, v ambulancích nemocnic atd. podle mého názoru smysl má. Není to stoprocentní ochrana, ale i tak to před nákazou chrání. Doufám, že už nikdo nebude zavádět restrikce, jako byl zákaz vstupu do restaurace bez očkování (což nemělo vůbec žádnou logiku), nošení roušek venku na ulici, respirátory ve školách nebo povinné očkování. Ale na hodně frekventovaných místech nebo tam, kde je riziko zvýšené, podle mého názoru ochrana rouškou nebo respirátorem smysl má,“ vysvětlil Marek Černoch, bývalý předseda poslaneckého klubu Úsvitu, nyní člen ODS.

