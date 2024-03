„Zemědělci nepolíbili prsten, tak je potrestám?“ Vitásková se neudržela: Co si to Fiala dovoluje!

Premiér Petr Fiala (ODS) by se neměl vměšovat do politiky jiných států, říká k tomu, že se česká vláda kvůli odlišnému postoji k Ukrajině rozhodla pozastavit jednání se slovenskou stranou, bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Ještě více ji předseda vlády nadzvedl svým přístupem k protestujícím zemědělcům. Těm jako „trest“ za demonstrace veřejně odmítl poskytnou slíbené dvě miliardy dotací. Podle Vitáskové to svědčí o jediném, což uvedla v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Roztržka mezi premiérem Fialou a premiérem Ficem. Jaký je váš názor na tento nečekaný konflikt mezi bratrskými státy?

Pokud média hovoří o této roztržce pravdu, o čemž mnohdy pochybuji, tak premiér Fiala zapomněl nejen jako politik, ale především jako občan České republiky, na celou řadu skutečností.

Nevměšovat se do politiky jiných států, Slovensko nevyjímaje. Co je mu po tom, když představitel slovenské vlády jedná s Lavrovem, co je mu po tom, že premiér Fico chce mír místo války. Nanejvýše by se měl Fiala stydět za svůj postoj. Anebo je mu jedno, že ukrajinský lid strádá, že ukrajinské matky nechtějí posílat na smrt své syny, muže?

Premiér Fiala si vůbec neuvědomuje, kam šlápl. Ještě před nedávnem Československo, které bylo rozděleno bez řádného referenda a také bez prolití krve, má hluboké rodinné vazby, kořeny mezi oběma národy.

Já sama pocházím z česko-slovenského svazku. Můj otec byl Slovák (hovořím byl, protože zemřel) moje matka je Češka. Na Slovensku mám početné příbuzenstvo, celou řadu skutečných přátel, a ještě více známých. O co se to Fiala snaží? Rozpoutat nenávist mezi národy na bázi nějakých jeho hloupých politických názorech? To mu nestačilo rozdělovat společnost na antivakcery a vakcery, nebo jak se skupiny v době covidu nazývaly?

Fiala musí zpytovat svědomí, že v době předsednictví České republiky v EU se jako premiér předsednické země nesnažil o diplomatické řešení ukončení konfliktu na Ukrajině. Kolik nevinných lidí za tu dobu zemřelo a jaké neskutečné bolesti byly způsobeny. Jen duševně nevyzrálý člověk si nasadí tričko „viva ukrajina“ a jde si sednout někde do vyhřátého sálu a žvanit nesmysly, když v té době umírají lidé. Pokud chceme doopravdy ukrajinskému lidu pomoci, budeme podporovat ukončení konfliktu diplomatickou cestou. Jak to nakonec před několika dny sdělil papež František údajně přímo Zelenskému.

Psali jsme: „S Ficem se nemluví.“ Téma se v ČT změnilo v řežbu do Babiše. Ten zatím trhá rekordy jinde Políček Ficovi? Spíš ho dal Fiala sobě. Trapas. Exministr zahraničí se drží za hlavu Jaká ostuda? Fico byl zvolen, aby hlásal své názory. Jakl udeřil na Fialu i novináře Jdou na Václavák? „Lidé mdlého ducha.“ Analytik se zhrozil nad dokumentem ČT

Papež František se setkal s panem Zelenským. Je to jen několik dnů před největším křesťanským svátkem - Velikonocemi. Vidíte v tom symbol pro ukončení konfliktu? Papež vyzval, aby bylo ukončeno krveprolití a Ukrajina vyvěsila „bílý prapor“ a jednala?

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 37681 lidí

Každým dnem tohoto evropského krvavého konfliktu umírají nevinní lidé. Jen hlupák by si nevšiml, že USA pomalu dávají ruce pryč od konfliktu, který se rozpoutal za účinné pomoci evropských západních států - EU.

V USA začal vát jiný větřík. Odchod Nulandové z významné pozice na ministerstvu zahraničí USA, dále s napětím očekávané prezidentské volby. Případné vítězství Trampa bude znamenat nejen jiný větřík, ale pořádný hurikán, který se snese na Evropu. Co pak budou říkat naši politici, krvelační hlupáci, kteří se dokáži živit jen vyvoláváním strachu, harašením zbraněmi a budováním nenávisti místo prosperity a spokojenosti svých občanů.

Psali jsme: „Lžipapež. Jako s Hitlerem! Katolická církev je zlo.“ Papež výbušně k Ukrajině a v ČR se vaří krev

Premiér Fiala vzkázal demonstrujícím zemědělcům, že připravené dvě miliardy, které jim chtěl dát v dotacích, přesměruje jinam. Jaký je váš názor na tuto roztržku Fiala versus zemědělci?

Nerozumím jedné věci. Jak je možné, že premiér naší „demokratické“ země Fiala to může vůbec z úst vypustit. Vždyť veřejně řekl, jakým způsobem řídí náš stát. Nikoliv zákonnými a demokratickými metodami, ale tak nějak mafiánsky. Zemědělci „nepolíbili“ prsten, mají svůj názor, tak je nechám „padnout“? Potrestám je. Dám dvě miliardy někam jinam? Kam jinam? Jak jinam? Co si to ten člověk dovoluje? Jedna moje kniha „Krvavé slunce pod gilotinou“ má čtyřicet devět kapitol. Každá kapitola se jmenuje stejně „Mafiánov“ rozdíl je jen v číslech (pozn. Mafiánov jedna až Mafiánov čtyřicet devět https://shop.institut-av.eu/publikace/ ) Nastavuje zrcadlo naší společnosti. Že to bude po tolika letech tak reálné, mě mrzí, kam se naše společnost až dostala.

Premiér si neuvědomuje, že zemědělci se hlásí o své přežití, že to jsou oni, kteří mohou zajistit potravinovou soběstačnost, kterou jsme před tzv. „sametovou revolucí“ měli. On vlastně svým postojem plivl do tváře nejen zemědělcům, ale všem občanům.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

Jste známá tím, že nesouhlasíte s dotacemi. Nyní to vypadá, že zemědělce podporujete. Přitom se jedná také o dotace. Není to v rozporu s vašimi názory?

Jako mi chcete říct, že „kam vítr, tam plášť“. Tak toho se u mě nedočkáte. Ano, podporuji zemědělce v jejich nárocích. Ten důvod je jeden: zcela demotivující systém, což dotace bezesporu jsou, je důkazem špatné evropské politiky. Která nebuduje, ale demoralizuje společnost. Která nastavila pravidla tak neskutečně špatně nejen v zemědělství, ale ve všech oborech. Energetika je toho rovněž tragickým příkladem. Naši zemědělci bez stejných dotací, jako mají ostatní zemědělci v zemích EU, zkrachují. A to chceme? V jakém zájmu? Pokud by měli naši zemědělci mít nižší dotace, nebo hospodařit bez dotací, tak to by se muselo ošetřit celní – dovozovou – politikou. A to přece nejde. V EU máme volný pohyb zboží (bez cla) a osob.

Pokud se vymaníme z tohoto politického evropského diletantismu, nesmyslných dotací, tak pak můžeme hovořit o budování prosperující Evropy. Ale to by tam museli pracovat lidé, kteří jsou schopni změnu realizovat. A toho nemáme šanci se dožít. Hlupák zůstane hloupým, bez vizí, protože neví, co to vize je. A pokud si myslí, že vizi má, tak jen destruktivní. Hlupák se může ověnčit profesorskými tituly a při první větě poznáte dutost a prázdnotu. To známe nejen u evropských, ale také našich nejen politiků. Tím nemám na mysli profesora Fialu, nebo profesorku Nerudou, aby nebyli vztahovační.

Fotogalerie: - Zemědělci před zemědělstvím

Odbory ztratily v uplynulých dnech svého předáka Středulu. Údajně zapomněl zaplatit příspěvky do odborové pokladny. Vše bude řešit nadcházející sjezd odborářů, kdy se pan Středula bude o post znovu ucházet. Má šanci uspět?

Nevím, jestli je tato historka úsměvná, nebo k pláči. Co se týká mě, odborářům již mnoho let nedůvěřuji. „Spolek“ celé řady odborů bych rozpustila. Změnila zákon tak, že je jediná odborová organizace. Rozdrobení odborových organizací znamená, že se vlastně pro pracující nic nevyřeší. Vidíte, jak dopadá například Česká pošta. A ta má také své odbory. Za celých posledních třicet let naší novodobé historie vlastně odbory ničeho nedosáhly. I ty byty OKD, střechy nad hlavou pracujících, nechaly ukrást. Tak co chcete očekávat? Já od nich vůbec nic, a jako řadový občan bych do jejich pokladny nepřispívala.

Psali jsme: Vitásková se dočkala omluvy od ministerstva Alena Vitásková má novou knihu, už název provokuje. Prozradila, jak to bude s ní a politikou Covid? Dezinformátoři! Ukrajina? Dezoláti... Vyhazování z práce, vězení. Vitásková tuší, co přichází Krize, která může položit vládu, ukazuje Vitásková. S energiemi bude ještě horko

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama