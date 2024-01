92krát slovo Ukrajina. To Rajchl viděl v rozpočtu. A co dělat s válkou? Nová odpověď

92krát slovo Ukrajina, 74krát klima, 98krát gender. Takto vypadají priority, když Evropská unie píše rozpočet. Jindřich Rajchl, předseda strany PRO, slibuje zásadní obrat, pokud národně konzervativní síly dokážou v květnových volbách uspět. Česko i celá Evropa podle něj potřebuje „Orbána“, tedy program, který by utnul nesmysly včetně podpory zbrojení, které udělalo z Ukrajiny zamrzlý konflikt, kde zbytečně umírají lidé.

Včera jste měli vystoupení v Litomyšli, zaznamenal jsem však, že jste opět měli problém se sehnáním sálu. Co se tedy stalo?

V podstatě taková klasika, na kterou už jsme zvyklí. Zrušili nám dva už objednané sály poté, co novodobí svazáci začali psát majitelům různé lži a manipulativní argumenty.

Bohužel ten tlak je někdy takový, že lidé raději ustoupí. Takže se opakují případy, kdy se lidé nechávají zastrašit těmito křiklouny. Něco podobného jsme nedávno sledovali v případě hokejového brankáře Hudáčka.

Já ale věřím, že postupně se tito lidé probudí, napřímí svou páteř a dojde jim, že těmto lhářům se ustupovat nesmí, jinak budou ve svých štvavých kampaních pokračovat a stupňovat svou agresivitu.

Včera večer jsme tedy nakonec setkání s občany uspořádali přímo na Smetanově náměstí, kam přišlo víc lidí, než by se vešlo do předem objednaného sálu. Venkovní setkání navíc vždy mají speciální atmosféru, takže věřím, že si to lidé užili stejně jako my.

Já osobně ani strana PRO se těmito novodobými svazáky nenecháme odradit. Čím víc se budou snažit nás cenzurovat, tím aktivnější ve svých cestách za našimi podporovateli budeme. Lidé už těch lží mají plné zuby a čím dál tím víc jich už odmítá mlčet a nechat se zastrašit.

Zmínil jste kauzu Julia Hudáčka, kterého angažoval tým Kladna, ale po dvou dnech a brutálním mediálním tlaku s ním nakonec smlouvu rozvázal, načež gólman dostal smlouvu v německé nejvyšší lize ve Frankfurtu. Co tento příběh o nás ukázal?

Ukazuje to absurditu současné doby u nás v České republice. Podotkl bych, že tato štvavá kampaň se odehrála proti člověku, který se účastnil benefičního zápasu, kde se vybíraly peníze na pomoc lidem trpícím válečným konfliktem na Ukrajině. Tvrdit, že tento sportovec jakkoliv podporoval Rusko ve vojenské operaci na Ukrajině, je naprosto směšné až trapné.

Teď jeho jediným „hříchem“ bylo to, že hrál Kontinentální hokejovou ligu, dokonce teď ani ne v Rusku, nýbrž v Kazachstánu. A ten tlak byl natolik hysterický, že mu nakonec ustoupil i Jaromír Jágr. To mě mrzelo, borec jeho formátu vážně mravokárcům z Twitteru ustupovat nemusí. Stejně jako Novak Djokovič se měl postavit a sebevědomě všem říct, že všichni hráči Rytířů Kladno jsou jeden tým a že za Hudáčkem plně stojí. Všichni normální lidé by mu za to zatleskali.

Zcela opačně Julia Hudáčka přijali v Německu, v podstatě s nadšením a obdivem a nikdo tam neřeší, kde a za koho hrál. Neřešila to média, fanoušci ani sponzoři. Všichni slovenského brankáře s nadšením ve Frankfurtu přivítali.

Takže to jen ukazuje, kam jsme se dostali se svým falešným moralizováním. K profesní likvidaci lidí. Po roce 1968 se taky sportovci vyškrtávali z reprezentace jen proto, že nebyli ochotní souhlasit s naší okupací ze strany vojsk Varšavské smlouvy. Kdo nesouhlasil s postojem strany a vlády, ten byl okamžitě vyhozen. Dnes jsme oběma nohama zpět v totalitě. Kdo nejde s námi, jde proti nám a my mu ukážeme tvrdou pěst našich uvědomělých svazáků. Je pro mne neuvěřitelné, že jsme klesli tak hluboko a vrátili se o padesát let zpět.

Musíme tu zmínit jedno jméno: Dominik Hašek. Ten se angažuje v každé této „ruské“ sportovní kauze, chlubí se konexemi na ministra Lipavského a hovoří se o jeho kandidatuře do Senátu za TOP 09. Co k jeho chování dodat?

No je to pád hvězdy až na úplné morální dno. Hašek je v mých očích pokrytec a naprostý ubožák. Morální prostitut. Tento člověk, který v minulosti vykládal do kamer, jak se mu líbí krásné město Moskva a jak je mu ctí hrát hokej v Rusku, se teď najednou stal největším rusobijcem v naší zemi.

Asi každý už si na toto pokrytectví udělal názor, pro mě je to člověk, kterým bytostně opovrhuju.

Ideální reakci na jeho farizejské výzvy, aby tým NHL San Jose Sharks nechal své ruské hráče doma a nevozil je do Prahy, mu adresoval generální manažer San José Mike Grier, jenž mu naprosto suše vzkázal, že buď přijedou všichni, nebo nikdo. A Gašekovi okamžitě sklaplo.

Takže takhle se na ty pokrytce musí. Nedat jim možnost, aby nás tu šikanovali. Takto měl reagovat i Jaromír Jágr, měl přijít na tiskovku a za Hudáčka se postavit. Získal by si tím srdce národa.

Já si myslím, že to sám ví, že k tomu byl dotlačen. Ten jeho instagramový post, jejž později smazal, tento jeho postoj jen potvrzoval. Bohužel se této hloupé a hysterické kampani nepostavil.

No, nechme sportu. V minulém týdnu zavítali ministři Stanjura a Jurečka k Ústavnímu soudu, kde hájili důchodovou novelu a její schvalování „na sílu“ v režimu legislativní nouze. Někteří byli šokováni z toho, co tam z ministerských úst zaznívalo, třeba o odhadech inflace...

Pokud jde o pana Jurečku, tak mě překvapuje, že má odvahu tam vůbec přijít. Potom, co byla odhalena jeho opovrženíhodná lež, by měl zalézt někam do kanálu a zavřít za sebou poklop.

Co tam oba ministři vykládali, bylo pro mě jako pro právníka samozřejmě úplně absurdní. Oni se opravdu nestydí říct, že museli vyhlásit legislativní nouzi a sebrat našim důchodcům devatenáct miliard, aby prý nevznikla škoda, zatímco krátce poté poslali 45 miliard Ukrajině.

Máme dost peněz na fantasmagorické zelené projekty z EU, máme dost peněz pro Zelenského i na americké stíhačky. Jediní, pro koho dost peněz nemáme, jsou naši občané a především důchodci. Je to plivnutí do obličeje celé generace těch, kteří tuto zemi vybudovali. Jen díky nim tady ještě máme co rozdávat.

Já můžu slíbit, že pro naši stranu PRO vždycky budou tito lidé v žebříčku priorit vždy o sto pater výše než Ukrajina, americké zbraně či bruselské výmysly. Američanům, Němcům ani Ukrajincům žádný vděk nedlužíme. Našim seniorům však ano.

To, že proces snížení valorizace jejich důchodů byl zcela jednoznačně protiústavní, navíc chápe každý student prvního semestru na právnické fakultě. Pokud ústavní soud nerozhodne ve prospěch stěžovatelů, pak to bude pouze a jen z důvodu politického tlaku. Neboť tato kauza je zcela jasná od první minuty.

JUDr. Jindřich Rajchl PRO 2022

Předseda strany Právo Respekt Odbornost

Zmínil jste se o penězích pro Ukrajinu. V této oblasti je celkem aktuální novinkou změna postoje USA, které dále nechtějí ukrajinskou válku financovat. Co říkáte na to, co se tam odehrává?

Naprostá většina republikánů v Kongresu vyslala jasný vzkaz, že na ukrajinské dobrodružství už nedá z peněz amerických daňových poplatníků ani dolar. Jednak je chtějí investovat do svých vlastních občanů a jednak jim je jasné, že naprostá většina jimi poskytnutých peněz nikdy nedoputuje na určené místo, nýbrž je okamžitě rozkradena kyjevskými oligarchy ihned poté, co doputují na Ukrajinu.

Tento postoj Kongresu musí akceptovat i prezident Biden, který tak v podstatě řekl, že prioritou USA je Izrael a Ukrajinu musí odteď platit Evropa.

USA tak nyní v podstatě zaujaly totožný postoj, který strana PRO jasně deklaruje od prvního dne tohoto nešťastného konfliktu. Tedy ani náboj a ani korunu na Ukrajinu. Tehdy jsme kvůli tomu poslouchali, že jsme Putinovi agenti, a hle, dnes se k tomuto postoji kloní USA a velká část Evropy.

Jen se ukazuje, že jsme měli od počátku pravdu v našem postoji, že dodávky zbraní tento konflikt nevyřeší. Nechtěli jsme podporovat válku a nebylo to v zájmu Putina, jak nám předhazovali, ale v zájmu České republiky. Čas ukázal, že dodávky zbraní tuto válku a naprosto zbytečné krveprolití jenom prodlužují. Je nejvyšší čas toto fiasko ukončit.

Zmínil jste, ať si Ukrajinu zaplatí Evropa. Co tedy podle vás může Evropská unie s tímto zamrzlým konfliktem kousek od svých hranic dělat?

Začnu trochu zeširoka. Nedávno jsem studoval letošní rozpočet Evropské unie. Jeho výše činí 187 miliard eur. V jednotlivých rozpočtových kapitolách je 92krát zmíněno slovo Ukrajina, 74krát slovo klima a 98krát výraz gender. Slovo rodina byste však v tomto dokumentu hledali marně.

Jen to potvrzuje, že současná EU je velmi vážně nemocná. A že bruselští úředníci připravují její eutanázii.

Proto bude nesmírně důležitý výsledek nadcházejících eurovoleb. My bychom v nich chtěli spolupracovat s národně konzervativními stranami. Musíme zastavit rozhazování peněz Ukrajině a vyházet šílené zelené inkvizitory z jejich kanceláří. Je třeba se vrátit k tradičním hodnotám, jako je podpora tradiční rodiny, podnikatelského sektoru a obchodní spolupráce. Pokud se nepodaří vrátit EU na trať, ze které před několika lety vykolejila, stane se tento projekt neživotaschopným a naší povinností bude zahájit jednání s Maďarskem, Polskem či Rakouskem o tom, jak je společně co nejdřív opustit.

A co se týče otázky na to, co může EU se zamrzlým konfliktem na Ukrajině dělat, tak je odpověď naprosto prozaická.

Vůbec nic.

Zmínil jste volby do europarlamentu, co na ně tedy strana PRO chystá?

Kandidátku do voleb budeme projednávat v únoru. Naší prioritou budou zájmy České republiky, takže předložíme národně konzervativní program, velmi podobný vizím Viktora Orbána, protože na řadu témat máme zcela totožný pohled.

Současná politika opustila tradiční pravolevé rozdělení a stala se otevřeným soubojem mezi globalisty a národními konzervativci.

My patříme do té druhé skupiny. Chceme odstřihnout politické neziskovky od veřejných peněz, ukončit nesmyslnou woke kulturu předstírající, že existuje 78 různých pohlaví, zastavit zelené šílence, důsledně vyšetřit covidové zločiny a poslat paní von der Leyenovou na odpočinek za mříže.

Disponujeme dostatkem odhodlání a odvahy všechny tyto lži moderní doby nahradit holou a nezkreslenou pravdou.

Jasně říkáme, že Česká republika potřebuje vlastního Orbána. A přesně to budeme chtít našim voličům nabídnout.

Mým ostrým vystoupením v Poslanecké sněmovně jsme se snažili lidem v naší zemi jasně ukázat, že jsme připraveni našim občanům říkat věci otevřeně a zcela na rovinu.

Pevně doufám, že jim tato ochutnávka ukázala, že PRO je připraveno zcela změnit styl politiky v naší zemi.

Tedy přestat lidi obelhávat a začít jim říkat věci na rovinu, tak jak jsou.

A z tohoto našeho postoje neuhneme ani o centimetr.

