A „Topol“ řekl: „Dost.“ Babiš a minulost. To z ODS ještě nepadlo

Sprosťárna, když Babiš říká, že ho ničí „polistopadový“ kartel, prohlásil právník, publicista a člen ODS Ondřej Šimíček. „Babiš tento systém zneužíval od začátku, pásl si politiky ČSSD, a v okamžiku, kdy mu vláda Mirka Topolánka řekla: ‚Dost, tady už mafii budovat přes stát nebudeš,‘ přišel zničit český politický systém se svým profikorupčním hnutím. Pamatujete na film Kmotr Mrázek? Tak pokud by místo Ondry Vetchého hrál hlavní roli slovenský herec, je to film o Babišovi,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz. Má vzkazy pro ty, kteří chtějí vyměnit starosty měst jen proto, že zastupují vládní koalici.

Ondřeji, posledně jsme se bavili o vládním plánu na zastropování energií. Nyní se premiér Fiala pokusil tento plán „prodat“ lidem v TV projevu. Podařilo se to? Prý to bylo o ničem, stejně jinde budou platit míň a premiér prý působil jak naprogramovaný panák, zní od oponentů.

Já dokážu pochopit, že pokud jsou někteří lidé zvyklí na nesrozumitelné blekotání a lži estébáckého hokynáře z holdingu Agrofert, který piští, lže a kňučí, musí být pro ně standardní projev česky mluvícího politika jako z jiného světa. Pan premiér pronesl velmi pokorné, ale jasné a srozumitelné sdělení. Jeho projevu nemohu vytknout opravdu nic. Výtky oponentů jsou směšné. Jinde nevědí, kolik budou platit. Denně recyklovaná lež holdingových zaměstnanců a protičeské fronty o slovenském zastropování, které neexistuje a naopak, Slovensko se chce inspirovat u nás, neberu vážně. Kritikové Fialy se uchylují k tak stupidním lžím, že tomu můžou věřit jen opravdoví hlupáci.

Stala se taková až trapná věc: Veřejnost byla nabádána, že nesmí polevit v šetření, leč premiér letěl na pohřeb Jejího Veličenstva vládním letadlem, které Britové pak údajně poslali domů s tím, že radili, ať návštěvy přiletí běžnou linkou. Co s tím?

Upřímně jsem tuto zprávu zaznamenal pouze z médií, přesné potvrzení skutečnosti nemám. Nechci tedy spekulovat a hodnotit to „od boku“. Pokud se však ukáže, že to tak opravdu bylo, jedná se o chybu v organizaci cesty, kterou by měli na úřadu vlády vyhodnotit. Jedná se také o chybu zcela marginální, neboť náklady na letadlo s premiérem jsou zlomek toho, co naše země platí za devastaci veřejných rozpočtů předchozí vlády ANO, ČSSD s podporou proruských komunistů KSČM a protičeských poslanců SPD.

Soud s Andrejem Babišem nyní neprobíhá, ale porci jsme dostali v pátek, kdy předstoupil Andrej Babiš ml. Jak se vám jako právníkovi sledovalo toto nezvyklé rodinné „divadlo“?

Narazil jste správně na tu nejhorší věc celé kauzy. Jde na ní vidět, že expremiér nemá dno. Nejhorší ze všeho je praní rodinného prádla na veřejnosti. Jak jsem psal minule, přeji Babišovi řádný a zákonný proces. Pokud se potvrdí, že skutečně falšoval podpisy syna, unesl jej na Krym a psychicky jej týral, může tohoto bezpáteřního člověka podporovat jen obdobný lump.

Babiš dnes byl na Vysočině, kde agitoval proti Miloši Vystrčilovi. Ten obhajuje senátní křeslo proti Nagyové, Babišově spoluobviněné z kauzy Čapí hnízdo, nebo proti právníku Tomáši Nielsenovi. Jak obhájíte vašeho spolustraníka, předsedu Senátu, kterému opozice vyčítá konání v zahraniční politice?

Agitování trestně stíhaného estébáckého udavače, bývalého prominenta zločinecké organizace KSČ, která vedla občanskou válku proti vlastním občanům v žoldu Moskvy, to je jenom k smíchu. Pan předseda Vystrčil je zkušený politik, velmi slušný člověk a já ho absolutně podporuji. Skutečnost, že Babiš najednou začal šaškovat kolem mafiánské úřednice znamená, že mu opravdu teče do bot a chce docílit zdržování soudního procesu tím, že Nagyovou zvolí. Větší cynismus, než kandidatura obviněné úřednice, to tady ještě nebylo. Výsměch všem voličům ANO, kteří ovšem patrně již trpí Stockholmským syndromem, takže podporují člověka, který ničí jejich zemi.

Když Babiš říká, že je obětí „polistopadového kartelu“, jak to na vás působí?

To je asi největší sprosťárna, kterou jsem zatím slyšel. Polistopadové období je nejkrásnější, nejradostnější a nejúspěšnější období v dějinách českých zemí. Jsme dodnes lídry v ekonomické transformaci, dokázali jsme z bolševického skanzenu vybudovat úspěšnou zemi, začlenit se do nejúspěšnější ekonomiky světa, EU a stát se členy NATO, což je jediný důvod, proč dnes nenacházíme masové hroby po řádění ruských teroristů na našem území. Babiš tento systém zneužíval od začátku, pásl si politiky ČSSD a v okamžiku, kdy mu vláda Mirka Topolánka řekla: „Dost, tady už mafii budovat přes stát nebudeš,“ přišel zničit český politický systém se svým profikorupčním hnutím. Pamatujete na film Kmotr Mrázek? Tak pokud by místo Ondry Vetchého hrál hlavní roli slovenský herec, je to film o Babišovi. Estébácký aparátčík mafiánskými praktikami, podivnými privatizacemi a dennodenním lhaním obalamutil třetinu národa a jal se vytunelovat stát. V říjnu 2021 mu voliči vystavili STOP. Zaplať pánbůh za to, protože také bychom mohli dávno být na cestě do područí moskevských vrahů, a s mezinárodní ostudou.

Sice říkáte, že komunální volby kromě největších měst nejsou odvislé od celostátních preferencí, nicméně v průzkumu pro TV Prima se prohloubila ztráta vlády, která by dle něj už zdaleka nevznikla. Průzkum byl konán v době demonstrace na Václaváku. Zneklidňuje vás to?

Vždy je potřeba vnímat průzkumy v širším kontextu a s historickou pamětí. Průzkum STEM nazývám takovým sofistikovanějším horoskopem. Pouhý měsíc před volbami 2021 činil rozdíl mezi ANO a SPOLU víc než 12 % a jak to dopadlo, víme. Tolik k jeho relevanci. Na druhou stranu vláda vládne v nejtěžší době od roku 1989 a protože nemá standardní opozici (jenom estébácké hnutí, jehož zájem je byznys Babiše, a pak protičeské hnutí moskevských podržtašek z SPD, tedy extremistů a komerčních rasistů), tak pro tato dvě hnutí je snazší dennodenně lhát lidem a poškozovat zájmy celé naší krásné vlasti. Je jim jedno, že jejich voliče podvádějí, jako šmejdi s hrnci a dekami. Jde jim jen o vlastní prospěch, voliče mají úplně u zadku. Vláda ale všechny krize řeší, v podstatě velmi úspěšně. Je spíš s podivem, že až na pár výjimek se preference v podstatě nemění a rozdíly jsou na hraně statistické chyby. Takže ani ta denní dávka darebných lží ANO a SPD nestačí.

Existuje protivládní bloger, který získává čím dál větší podporu. A vyzývá: Nevolte nikoho z vládní koalice. I kdyby to byl váš oblíbený starosta, vaši přátelé, prostě jim řekněte – S tímto vaším vedením vás volit nebudu. Bude to účinný tlak i proti kandidátům za ODS? Lidé si tuto výzvu kopírují a posílají.

Pokud je schopen kdokoliv vyměnit dobrého starostu z libovolné strany za kandidáta protičeské fronty, znamená to jediné – v jeho obci chce, aby mu vládly nekompetentní nuly. Vliv protivládního blogera bude zcela marginální. Lidé volí podle jmen. Až na největší města, jak jste správně zmínil, nebudou mít celostátní témata téměř žádnou rezonanci.

Tak možná na závěr nějakou tu výzvu voličům před senátními a komunálními volbami?

Na východ od nás zuří strašná válka. I Ukrajinci mají svá města, některá srovnatelná s našimi. Když to vezmu velikostně, můžeme srovnat Prahu a Kharkiv, Brno a Mariupol, Ostravu a Sumy či Plzeň a Melitopol. Ukrajinští obyvatelé těch měst měli běžný život, školy, koníčky, kulturu, nakupování, prožívali totéž, co prožíváme my. Pak přišel dotek Ruska. Toho Ruska, které chtějí dezolátní politici SPD a dalších otřesných protičeských hnutí přivést k nám. Apeluji na voliče: Nedovolte, aby se Rusko dotklo také našich měst. Už nikdy.

