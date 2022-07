A pak nám budou lhát, že za vysoké ceny může válka... Doktorka Kovářová objíždí zemi a slyší od lidí hodně nepěkné věci

reklama

Anketa Co vy a letní dovolená? Letos byla/bude v zahraničí 15% Letos byla/bude v Česku 13% Letos nebude 72% hlasovalo: 2195 lidí

Česko postihla vlna zdražování, která je přičítána válce na Ukrajině napadené Ruskem. Vy však uvádíte jiné důvody. Jaké to jsou?

Hlavním důvodem inflace jsou přece dlouhodobé obrovské deficity veřejných financí. Mnoho států – a ten náš v tom bohužel nebyl žádnou výjimkou – žily dlouhodobě na dluh. Peněz se tisklo víc, než kolik se vytvořilo hodnot. To nemohlo dopadnout jinak, než snižováním hodnoty peněz, tedy inflací. Ohromným impulzem se stal naprosto chybně zvolený způsob boje s epidemií. Stát zavřel na mnoho měsíců skoro celou ekonomiku, ale peníze rozdával dál. Peníze nekryté reálnými hodnotami, zdůrazňuji. K tomu si připočítejme stále se urychlující šílenství kolem boje s podnebím, které skokově zdražuje nejdříve energie, hned následně ale vše další, co je na spotřebě energie závislé. Tedy vše. A tohle všechno bylo založeno už před válkou na Ukrajině, už v únoru byla u nás rekordní dvouciferná inflace. Válka sama o sobě zatím na inflaci vliv nemá, ale nepochybně budou inflaci postrkovat naše restrikce vůči Rusku, které zdraží energetické zdroje o další skok.

Myslíte, že kvůli vysokým cenám energií přehodnotí Evropská unie své cíle v oblasti klimatu?

To si tedy nemyslím, byť bych si to přála. To by museli v Bruselu dostat rozum, a nic takového se v dohledné době nestane. Spíše naopak. Současný cenový chaos je pro klimatické blouznivce vhodnou clonou, ve které se – jak oni doufají – schovají další radikální sebevražedné kroky omezující naše hospodářství. Green Deal naopak ještě přitvrdí. A až po celé Evropě zaplní ulice nové Žluté vesty, budou jim lhát, že za vysoké ceny může válka.

Řeší česká vláda dopady vysokých cen energií, a tím pádem i zmiňovaného zdražování dostatečně? Kritici jí vyčítají, že není schopná si došlápnout na ČEZ či se podivují, že nakupujeme u nás levně vyrobenou elektřinu za mnohem vyšší cenu na burze v Lipsku...

To jsou sice zajímavé faktory, ale vlastně jen technické detaily. Proč je někdo ochoten platit za energie takové pálky a táhnout tak cenu nahoru? Protože takzvaná klimatická politika vytlačuje ze hry možné levné a fungující zdroje. Za drahé energie může hlavně ten, kdo prosadil emisní povolenky a obchod s nimi. Klimatičtí šílenci si drahou energii dávno přáli. Chtějí, aby lidi trpěli nouzí a šetřili. Říká se tomu pricing, česky asi „cenování“. My vám cenu tepla tak zvýšíme, až vám samo teplo znechutíme. Budete se klepat zimou, protože tím prospějete podnebí za sto let.

Uvádíte, že při svém setkávání s lidmi slyšíte od nich často nespokojenost. Co je nejvíce trápí?

Lži v médiích. Řeči politiků, které se vůbec netýkají reálných potíží normálních lidí. Civilizační feministické a duhové blbnutí, ničení rodin, zavádění výstřelků jako nové normy. Drahota. Příkazy, zákazy, byrokracie, zbytečné předpisy. Vysoké daně. Diktování životního stylu.

Dá se očekávat, že zdražování způsobí v Česku třeba už na podzim sociální nepokoje?

Dá. Až začne topná sezóna a nebude plyn. Ne kvůli válce, ale kvůli sankcím a klimatickému diktátu.

Psali jsme: Miroslav Macek: To už se všichni úplně a zcela zbláznili? ČMKB: 26. týden na trhu pohonných hmot Kalousek: Zvýšení daní? Stanjurovi budou nadávat, já ho podporuji. Někdo to zaplatit musí Pokud se budeme chovat jako německá kolonie, potom covid vypukne i u nás, říká Havrda

Jak po úvaze hodnotit akci vypnutí některých takzvaných dezinformačních webů, které už všechny opět fungují? Šlo o ojedinělý výkřik? Jak je tomu u nás s cenzurou? Jaké s ní máte zkušenosti?

Nefungují. Mnohé jsou dál blokovány samotnými jednotlivými operátory a jsou jim odstřihovány finanční zdroje. To se opravdu tolik bojíme odlišných názorů, i kdyby byly stokrát nesprávné?

Vy při své kampani do Senátu zdůrazňujete normální život. Co si pod tímto pojmem představujete a čím je ohrožen?

V každé poslední hospodě na vsi každý místní strýc dobře ví, co je normální a co je novodobá ztřeštěnost. Nenechme se zatlačit do role, kdy my budeme muset vysvětlovat, co to je být normální. Ať nám vysvětlují pokrokáři, v čem jsme tak zaostalí. Oni údajně myslí na naše dobro. Ale já říkám: Nenechme si ho vzít! O svém dobru si má každý rozhodovat sám.

Jak se jako bývalá ministryně spravedlnosti díváte na kauzu bývalého náměstka pražského primátora Hlubučka, kvůli které odstoupil i ministr školství Gazdík? Co to vypovídá o české politice?

Sankce, kontroly, šmírování, udávání, dohlížení, to vše jsou recepty, které nefungují, pokud je pokušení příliš veliké. A při takovém pokušení se vždy najdou morálně slabší jedinci, kteří svodům podlehnou. Příčinou je právě ono pokušení. A co je to pokušení? Ohromné pravomoci veřejných činitelů zacházet s veřejnými penězi. Dokud bude stát od lidí vymačkávat tolik peněz, aby za ně pak lidem vnucoval dobro podle přání byrokratů, do té doby z těch peněz budou chtít různá individua něco odloupnout pro sebe. Nejde tedy o selhání jednotlivců, je to selhání systému. Stát je tučný a lidé chudí. Mělo by to být obráceně.

Na závěr nelze opomenout válku, která už čtyři měsíce trvá na Ukrajině, kterou napadlo Rusko. Jaké jsou příčiny tohoto konfliktu? A hlavně je reálné, že brzy – tedy letos – skončí?

To je na knihu, ne na jednu odpověď. Ukrajina byla zneužita, aby jejím prostřednictvím mohl Západ kopat Rusko do žeber. A Rusko nemělo dost trpělivosti a velikosti, aby našlo mírové řešení a postaralo se o svou bezpečnost jinak než násilím. Horká fáze války letos skončit může, ale pak zamrzne do stadia, které může trvat mnoho let. Rusko dostane pod svou kontrolu všechna území, kde žije ruská většina. A tam se „zakope“. A vznikne podobná neklidná hranice, jaká byla po osm let kolem donbaských separatistických republik. A přes tu hranici každou chvíli něco přeletí na jednu nebo druhou stranu. A v tom budou žít miliony lidí třeba i po celou generaci. A občas někdo zpovzdálí přilije do jisker trochu oleje.

Více o mých názorech čtenáři najdou na www.daniela2022.cz.

Psali jsme: Procházka (ANO): Koupací jezírko na Škodalandu má nové brouzdaliště My válčit nebudeme. Orbán jasně k Ukrajině, nové kroky „Rohlíky a lži.“ Na Němcovou udeřilo, šlo o Ukrajinu Naše vláda je vládou hanby, myslí si místopředsedkyně Trikolory

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama