Advokát Kříženecký: 200 tisíc blbců na Letné? Dobrá zpráva, že ne víc. Pro Němce jsme šmucky. Takto to provedli s Babišem

ROZHOVOR „Lepšího člověka, než je pan Babiš, tady pro funkci premiéra prostě nemáme. A proto může přijít na Václavák sto tisíc, nebo 200 tisíc na Letnou…. Koneckonců, šťastný národ, který by měl jenom 100 nebo 200 tisíc blbců,“ říká známý advokát Miroslav Kříženecký. V souvislosti s organizátorem těchto akcí použil slovo „Nikdoš“ a vysvětlil, proč je podle něj nesmyslná obava, že by Marie Benešová ovlivňovala justici, a tedy i Babišův případ. Sdělil také, co si myslí o předběžných auditních zprávách Evropské komise. Vůči Pirátům si pak vůbec nebral servítky.

Podle už druhé předběžné auditní zprávy z Bruselu je Andrej Babiš údajně ve střetu zájmů a hrozí mu vracení některých dotací. Co vy na celou tu „dotační kauzu“ říkáte?

Předběžné zprávy mě samozřejmě nikdy nevzrušovaly. Protože předběžná zpráva má takové důležité ustanovení, že se bude muset přihlédnout k námitkám dané strany. Toho, koho se to týká. Slyšel jsem už námitku tuším pana inženýra Tomana, která byla kratičká a věcná. Takže pokud to bude podobně vyjádřeno stranou pana premiéra, tak v tom případě důležitost té zprávy je prostě předběžná. Nevím, co je účelem, ale vím o vztazích pana Kalouska s členkou německého parlamentu a vím o jejím vztahu na Evropskou komisi. Takže prostě čistotě záměrů v těchto věcech naprosto nevěřím. Chci, aby se věci prošetřily objektivně.

I přesto, co říkáte, je jedním z požadavků Milionů chvilek pro demokracii, které organizují demonstrace napříč Českou republikou, demise premiéra Babiše…

A k panu Babišovi - zatímco tento svět, tato česká kotlina nevěděla nic o obchodování, zejména v makroobchodech, tak pan premiér to už v Maroku dělal. Čili on má náskok asi šedesáti délek z hlediska praktického využití, a proto tvrdím, že přes jeho přešlapy je dobře, že někoho takového ve vedení státu máme. Ohledně těch přešlapů – skutečně by například potřeboval, aby mu tým jeho poradců dokázal poradit, jak rychleji formulovat přijatelné odpovědi. To potřebuje asi ze všeho nejvíc. Faktem je, že občas ulítne. Jenže v takovéto funkci, když se vytváří nějaké koncepce, které opozice jenom popírá a sama žádné nemá, se logicky dělají i chyby. To už František Čuba říkával – já udělám deset rozhodnutí, z toho minimálně tři jsou špatné, ale těch sedm mi musí vyrovnat i ztráty z těch třech špatných. Proto Slušovice byly za socialismu vzor. A my jsme na takovém rozcestí, kdy sice mluvíme o kapitalismu, ze socialismu jsme všechno odsoudili, ale ekonomicky v něm nohama ještě vězíme. A vracím se k tomu, že lepšího člověka, než je pan Babiš pro funkci premiéra, prostě nemáme. A proto může přijít na Václavák sto tisíc, nebo 200 tisíc na Letnou. Koneckonců, šťastný národ, který by měl jenom 100 nebo 200 tisíc blbců.

Co vlastně na ty demonstrace říkáte? Za pár dní se má další uskutečnit na Letné. Ale blíží se nám listopad, 30 let od sametové revoluce. Co se podle Vás stane? Myslíte si, že nakonec budou létat i dlažební kostky, jak o tom někteří mluví?

To já nevím, co bude létat. Víte, mám takový pocit, že bychom se měli řídit slovy moudrých lidí. Einsteina se v roce 1945 zeptali, jestli ví, jakými zbraněmi bude vedena třetí světová válka. A on řekl – jakými zbraněmi bude třetí světová válka, skutečně nevím, ale bezpečně vím, jakými zbraněmi bude vedena čtvrtá světová válka. Bude vedena kyji! A stejně tak se my můžeme v listopadu u 30. výročí vrátit někam, kde za dva za tři roky zjistíme, že jsme tam nechtěli. Vezměte si obrovskou slávu ODS po sametové revoluci. Pan Klaus ovládl vlastně všechno. Já nijak nepopírám jeho kvality. Ale nebyla to koncepce, která by nás „vyváděla“. Pamatuji si ty nedělní televizní debaty, kdy podle ministrů jeho vlády jsme měli být už někdy v roce 2010 na úrovni Německa. Konkrétně Ježek prohlašoval – to je jasné, my máme koncepci. Každá koncepce se ovšem dostává do konfliktu s realitou. A jak říká Přibáň, my jsme vlastně Spolkovou republikou, jenom s jinou měnou. Faktem je, a na to hraje ta skupina kolem Klausů, že vlastně ano, integrujme se, ale musíme si nechat zásadní postoje, že jsme samostatný stát. Suverenita je samozřejmě omezitelná, ale ne ve všem. A řekl bych, že pocit sounáležitosti se státem se nejlépe změří tím, kolik mladých lidí je ochotno za Českou republiku položit život v případě válečného konfliktu. Tvrdím, že to bude promile občanů. Obávám se toho. Ostatně, to je otázka postoje k vojenské službě jako takové. Konzumnost naší společnosti vlastně přivedla minimálně 90 procent mladých lidí k takovému tomu postoji – ono se to nějak vyřeší, vždyť máme profesionální armádu…

A nevyřešilo by se to?

Ano, vyřešilo by se to, kdybychom ty profesionální armády nahnaly do nějakého prostoru, třeba Sahary, ať si to tam vyřídí. Mimochodem v tomto směru byly mnohem schopnější bývalí totalitní vládci, kteří si vzali kyj a prostě si to vyřídili. To by myslím žádný z dnešních vládců nezvládl. Už vidím Trumpa, jak si s Putinem tímto způsobem vyřizuje účty. To by Trump věděl, že okamžitě prohraje. No, tak musí harašit zbraněmi tu u Kuril, tu u Íránu, tu támhle, tu támhle….

My jsme trošku projeli jižní Ameriku. A zatímco většina našeho národa má, nebo ještě nedávno měla, k Američanům takový spíš kladnější vztah, což se projevuje například tím, že když tady projížděl první konvoj, tak jak lidi mávali a vítali je a teď jsou už nasr…, tak jižní Amerika je nenávidí. Už jen to, co se děje například ve Venezuele. Ty Trumpovy řeči, že vlastně nevylučuje zásah… My jako kreténi ještě uznáme Guaidóa za legitimního prezidenta Venezuely. My jsme potvrdili své vazalství. Sami jsme dříve strašně odsuzovali zasahování do vnitřních záležitostí daného státu. A pak tady máme Jugoslávii. Humanitární bombardování? Co to je?? Ten svět se zbláznil. Totálně se zbláznil. Nemá nárok mluvit o humanismu. Nemá nárok mluvit o demokracii. Vždyť to začíná fungovat tak, že - moje vůle je demokracie! Jenom moje cesta je správná!

Dalším požadavkem Milionu chvilek pro demokracii je i demise ministryně Benešové. Mimochodem, vidíte to jako správný krok, že se Marie Benešová stala ministryní spravedlnosti? A co říci na pocit některých odpůrců tohoto kroku, že se Babiš a Zeman právě pomocí paní Benešová snaží „ovládnout“ českou justici?

Mám ještě jednu zkušenost. Pan profesor Češka si ji vzal do advokátní kanceláře s tím, že prostě rozvinou trestní právo…Za půl roku se s ní rozloučil. Proč asi? Takže, já si myslím, že dosazení paní Benešové na tento post je jedna z velkých personálních chyb – z hlediska schopností. Aby Droběna ovládla justici, to je něco tak směšného, tak hloupého a svědčícího o neznalosti věci. Mám pocit, že báječně ovládne závodní kuchyni.

No ale i tak, co říci na to, že ministerská „rošáda“ přišla doslova den poté, co policie navrhla Andreje Babiše a spol. obžalovat v kauze Čapí hnízdo?

To je právě další netaktičnost, jak jsme o tom už mluvili. Ale nemá to vůbec žádnou souvislost, jen časovou! Protože co může udělat ministr? Nic!! Krucinál, vždyť jestliže má prezident možnost abolice, agraciace, rehabilitace…. Proboha, tak si udělejte s tím Babišem co chcete, roztrhejte ho na náměstích, ale trestně-právně s ním neuděláte nic! Také proto musí útočit na toho Zemana, jaký je to lump, lotr a já nevím, co všechno. A projevuje se to v řadě věcí. Hází klacky pod nohy i lidem, kteří k tomu prezidentovi nějakým způsobem inklinují. Zajímavá kauza v tomto směru je například případ kolem Jana Kavana, bývalého ministra zahraničních věcí. Mají se Zdeňkem Zbytkem Československo- íránskou společnost. Starají se o to, aby podnikatelé z Íránu, kteří tady jsou ochotni investovat, sem přijeli. Ovšem, udělal se nějaký audit, který nám není známý, ministerstva zahraničních věcí, a došlo k tomu, že velvyslanci, který teď v Íránu končí, bylo odňato právo udělovat víza. Dostala to ředitelka konzulárního odboru, která to asi dělá, a ta zakázala, jakmile tam přijde žádost, která se týká Československo-íránské komory, vydat těmto lidem vízum. Mám tady, a mám to přeloženo, prohlášení těchto lidí, že jim řekli – ano, můžete jet, ale nesmí vás pozvat Československo-íránská komora.

Vrátíme-li se k Marii Benešové, co říci na její slova, že se v České republice dá údajně objednat trestní stíhání?

No, je to silné prohlášení, jestliže ji označujeme za jednoho z lidí, kteří odhalili praktiky justiční mafie. Dobře, tak dejme tomu, že o ní psala. Ale ta justiční mafie se přece odhalila sama. To bylo přece tak nepokryté zasahování do běhu.

A je tedy pravda, z Vaší zkušenosti, že se dá objednat trestní stíhání?

Já o tom nemám informace. A když nemám informace, tak nespekuluji. To je prohlášení, které musíte vyfutrovat, když už ho uděláte. To je nešťastné, hloupé prohlášení. Samozřejmě máte podezření v řadě směrů, že se to někomu hodí. Ale jestliže chcete být státotvorný, tak nemůžete dělat spekulativní prohlášení. Samozřejmě, tady se doslýcháte o různých věcech, ale říkat, že to je pravda, že to tak je, je sporné. Ovšem vzpomenu si na jednoho z členů justiční mafie, který řekl naprosto geniální větu, tehdy jako místopředseda Nejvyššího soudu – že v případě Karla Srby dostal tento prokazatelně 12 let za to, co neudělal a byl prokazatelně zproštěn z toho, co udělal. A to je katastrofa. Protože Nejvyšší soud tuto věc přezkoumával. Takže jestliže člen justiční mafie tohle řekne o pravomocném odsouzení člověka, tak to je smutné!

Když se znovu vrátíme k demonstracím, někteří rádi přirovnávají dnešní situaci k roku 1989. K akci, která se nedávno odehrála na Václavském náměstí, se ale vyjádřil například prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který naopak poznamenal, že zatímco v roce 1989 se na náměstí pod koněm skandovalo „Svobodné volby“, nyní se tam demonstruje naopak proti svobodným volbám. Co si o tom myslíte?

Jsou ty volby svobodné, nebo nejsou? Tuto otázku si musíte položit jako zásadní. Jsou! Čili vůle většiny národa je jiná, než vůle 100 tisíc, nebo třeba i 200 tisíc lidí v ulicích. Organizátoři si totiž myslí – hele, když v Bratislavě vylezlo 10 tisíc lidí na náměstí a padla vláda, tak my to prubnem taky.

Když o tomto mluvíme, vím o tom, co se dělo před ruským velvyslanectvím, kde byly velké demonstrace. Tam ty dvě stovky lidi dostávali od Američanů. Někteří to i novinářům řekli, ale nikdo to nenapsal. A ohledně těch současných demonstrací – udivuje mě ten „organizátor“, ten „Nikdoš“, protože to je „Nikdoš“, který propůjčuje jméno těm obrovským, opravdovým organizátorům, kteří za tím stojí. A kteří na to mají peníze.

A kdo jsou podle Vás ti hlavní organizátoři?

No odpověď je na to velmi snadná, ale spekulativní, protože nikdy to těmhle chlapcům neprokážeme, i když jejich rukopis to má. Čili spekulovat by byla stejná chyba, jako dělají oni. Oni vědí, že prohráli volby a vědí, že tohle je jediná cesta, jak něčeho dosáhnout. Mají plnou podporu Bruselu, dvě předběžné upozornění z Evropské komise. Když jsme u toho, odkdy se dělá účet bez hostinského? Z předběžných zpráv…

Ohledně těch zpráv Andrej Babiš argumentuje mimo jiné i tím, že Evropská komise nás skrze dotace trestá za to, že jsme se postavili proti migračním kvótám a držíme se Visegrádu. Je podle Vás něco takového možné?

Samozřejmě. Podívejte se, jestliže chcete vládnout, musíte zbít neposlušné psy. Zeptejte se pravého Angličana, co to je Česká republika. A můžete si odpovědět stejně, jako vypravoval Werich svůj příběh v čínské restauraci v Americe. Čínský kuchař jednou přiběhl a volal na něj – já jsem to Československo objevil. Ale to není země, to je náměstí! A takové je o nás přesvědčení Angličanů, bohužel i Francouzů, prostě těch „rozhodujících“ zemí. A hlavně, pro Němce jsme šmucky! To je strašné! Čili - kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde. Takže, potřebujete dostat přes držku? No tak máme dvě prozatímní zprávy. A že nejsou objektivní? Naopak! Jsou úžasně objektivní, vždyť my jsme tam dali dva Čechy! Ale že to třeba mohou být zmrdi, kteří rozhodně nechtějí hájit české zájmy? Ono, že bych tady našel spoustu politiků a vládních činitelů, kteří nechtějí nic jiného, než neúklonně hájit české zájmy, tak to by musela být velká lucernička, se kterou bych je hledal.

Podnět k prošetření možného střetu zájmů Andreje Babiše loni do Bruselu poslala česká pobočka Transparency International spolu s Pirátskou stranou. Jak se díváte na fakt, že česká politická strana posouvá problém premiéra své země na nadnárodní úroveň do Bruselu?

No, u Pirátů mě to celkem nepřekvapuje, jejich zásadovost se projevuje skutečně báječným způsobem, například spoluprací s policistou, že? Oni jsou báječná opozice. Já bych ale chtěl vidět konstruktivnost. Kritizovat, to dokáže každý. Ale jestliže už mám velkou míru odpovědnosti, tak už je to jiné. Řekl bych – chlapci, máte teď pod palcem Prahu, tak ukažte. No, neukazují nic, že. Tedy rozhodně nic pozitivního. Dobře, jsou možná matfyzáci, jak se jim přezdívá, ale to je tak všechno.

autor: David Hora