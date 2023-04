Alena Vitásková jasně: Generální stávka

„Každý by si měl umět sám vyhodnotit, kdo nás chce zavléci do područí cizích mocností a hájení jejich zájmů, do války, bídy. A kdo chce hájit zájmy našich občanů, naše národní zájmy, náš národ. ‚Dezoláti‘ nejsou ti, kteří se snaží proti tomu bránit na demonstracích. Tam vidíme zoufalé lidi, hájící svoji existenci, svůj život, život v míru. Ten, kdo má potenciál, má povinnost se do čela těchto lidí postavit,“ říká o dnešní demonstraci a rekacích na ni bývalá předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

V uplynulých týdnech proběhla řada demonstrací nejen v Praze, ale i v dalších městech naší vlasti. Občané demonstrovali proti krokům vlády Petra Fialy, žádali demisi vlády, předčasné volby. Zazněly slova o generální stávce od předáka Dufka. Jaký je váš názor na demonstrace? Jaký je váš názor na požadavky demonstrantů?

Sledovala jsem jak demonstraci před vládou ČR v čele s europoslankyní Konečnou a odboráři KOVO. Stejně tak demonstraci v Ostravě pořádanou SPD. Pochopitelně i demonstraci v neděli 16. 4. 2023, kterou pořádalo hnutí PRO.

Demonstrace před vládou ČR, která odjela na zasedání raději jinam (do Jeseníku) se linula ve stejných intencích požadavků, jako ty další. Podvod na seniorech s valorizací důchodů a další požadavky. Odboráři KOVO zapomněli se solidárně připojit k odborářům Pošty. Nevím proč odboráři Pošty tam nebyli. Nebo možná byli, ale nebyli slyšet. V daných dnech bylo totiž oznámeno rušení celé řady poboček a propouštění dalších tisíců zaměstnanců této veřejné služby pro občany. Přitom občané naši Poštu do nesnází nedostali. Do nesnází ji dostali politici, kteří podpořili „vyvrabčeni“ jejich lukrativních činností do privátních společností a Poště ponechali jen ty finančně nákladné, nelukrativní. Politici jmenovali do vedení Pošty osoby, které byly pravděpodobně zcela nekompetentní anebo měli „zadání“ Poštu ekonomicky likvidovat, aby se pak mohly dokonce prodat její zajímavé nemovitosti. To je na celou knihu, nikoliv odpověď na podotázku. Otázkou zůstává, zda okleštěnou činnost naší Pošty nahradí ukrajinská „Nová pošta“, nebo je to jen „výmysl“ nepřátelských dezinformátorů. To je to, co by mělo odboráře určitě zajímat. A ono NIC. Tak nějak po česku „ticho po pěšině“.

Bohužel, odboráři se pro mě stali nečitelní. Odborové hnutí atomizováno do nepřehledného množství různých organizací mi připadá, že je rozděleno jen proto, aby ve skutečnosti nemohli pracující nic prosadit. Připadá mi to jako „hra“, kdy se zaměstnanci jen balamutí, mají důvěřovat svým „bafuňářům“, kteří mnohdy touží jen po tom, aby je vlna pracujících vynesla do křesel poslanců, senátorů, europoslanců, či do jiných lukrativních funkcí za vysoké platy. Do funkce prezidenta se to nepovedlo.

Pokud by to bylo totiž jinak, tak by náš průmysl nemohl vypadat tak jak vypadá, nemohli bychom se stát „montovnou“ či „skladištěm“, nebo dokonce jakousi „kontaminovanou skládkou“ pro zahraničí.

A jak se díváte na demonstraci v Ostravě, pořádanou SPD?

Nezákonná změna valorizace důchodů je stále velký faul a poškození těch nejzranitelnějších, což senioři beze sporu jsou. Pod tím se doslova skryla velmi důležitá rozhodování – jako je zachování míru a zastavení válečného štváčství, kterým vynikáme. Konkrétně se v těchto dnech údajně schválilo na zasedání ostravského zastupitelstva, že letiště Mošnov může sloužit jako vojenská základna. Neustálá příprava na válku, která rozhodně není naší válkou, není dostatečně občany vnímána. Letiště Mošnov de facto v Ostravě bylo údajně v daných dnech schváleno zastupitelstvem Ostravy jako válečné. Takové zastupitele, kteří to údajně schválili považuji za dezoláty, nikoliv ty, kteří se odváží vyrazit do ulic a křičet, seč jim hlasivky stačí, že válku nechceme, že nechceme být terčem, že naše děti do války těm darmošlapům nedáme. Tito zastupitelé by měli být jmenováni, aby jejich široké okolí vědělo, koho si volili.

Ještě váš názor na demonstraci v Praze, pořádanou PRO – Jindřichem Rajchlem dne 16. 4. 2023. V úvodní řeči uvedl, jak je v médiích napadán, jakým autem na demonstraci přijel, což dle jeho názorů by mělo vzbuzovat závist, podporovat nenávist. Jak se na to díváte vy?

Občané si sami dokáži udělat názor, kdo jsou skuteční „dezoláti a dezinformátoři“, kteří náš národ od dávnověku rozdělují na poloviny. Já říkám půlky, proto jsme stále mezi těmi půlkami, totiž v p….i.

Každý by si měl umět sám vyhodnotit, kdo nás chce zavléci do područí cizích mocností a hájení jejich zájmů, do války, bídy. A kdo chce hájit zájmy našich občanů, naše národní zájmy, náš národ. „Dezoláti“ nejsou ti, kteří se snaží proti tomu bránit na demonstracích. Tam vidíme zoufalé lidi, hájící svoji existenci, svůj život, život v míru. Ten, kdo má potenciál, má povinnost se do čela těchto lidí postavit.

K vystoupení pana Rajchla: To, jak popsal snahu skutečných „dezolátů“ rozdělovat společnost vzbuzováním závisti a nenávistí. Jak se snažili v médiích popisovat, jakým autem přijede na demonstraci, místo toho, aby psali o tom, jaké zájmy hájí, jaké názory vyznává. Důležité přece je, že se zastává lidí, že umí definovat závažné problémy a pravděpodobně je bude umět i řešit, že je ochoten se ve veřejném zájmu angažovat, alespoň jsem to tak z jeho vystoupení pochopila. Měl dobré vystoupení. Uvidíme, co s ním „dezoláti“ udělají.

Vystoupení odborového předáka Dufka bylo obsahově zajímavé. Jen nechápu, když je tak velmi těžká situace, proč již dávno odbory nevyhlásily „generální stávku“. To budou čekat, až to bude zcela zbytečné, kdy ani generální stávkou ničeho nedosáhneme? Generální stávka je jediný nástroj, kdy může dojít k rychlé změně. Z dosavadních demonstrací, jejich počtu a počtu demonstrantů lze vyhodnotit, že nespokojenost narůstá a předvolební sliby vládních stran se stávají cárem papíru.

V kontextu všech událostí je nutné však vnímat, že před několika měsíci občané velmi silně podpořili v prezidentských volbách právě vládního kandidáta, že občané rozhodli, kdo bude bojovat v druhém kole a post prezidenta. Že to byli občané, kteří byli většinově spokojeni s vládními kandidáty.

Vy si myslíte, že generální stávka by byla jakýmsi lakmusovým papírkem skutečného nesouhlasu s vládní politikou? Poškodilo by to ekonomiku, podnikatele, ale nakonec i samotné zaměstnance, občany.

Především, generální stávka je opravdovým projev zásadního nesouhlasu občanů. Je to solidarita mezi všemi občany. Nikoliv jen těmi, kteří platí daně, ze kterých jsou politici placeni, aby řádně spravovali tento stát v zájmu jeho obyvatel, hospodářství. Věřím, že by majitelé soukromých firem dali svým zaměstnancům placené volno, aby se mohli bez vážných ekonomických dopadů stávky zúčastnit. Věřím, že by se podnikatelé do stávky takto zapojili také. Věřím, že by se státní zaměstnanci nezalekli, že je vyhodí z práce. Věřím, že by se občané přestali bát, že vás odsoudí a zavřou, přestože jste nic neprovedli.

Jde přece o životy nás všech. Jde přece o mír, který je nejvyšší hodnotou.

