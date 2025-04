Ani Fiala, ani Putin neutečou. Vidlák šlápl do útoků na svou osobu

Tak v souvislosti s vaším ošklivým vztahem k redaktorce Novinek.cz Brodníčkové podala její redakce trestní oznámení pro nebezpečné vyhrožování. Na neznámého pachatele. Nevíme tudíž na koho. Titulek článku Novinek hlásá, že Brodníčkové vyhrožujete. I vy jeden! To nám musíte vysvětlit. Tvrdíte, že redaktorka obhajuje radost ze smrti dětí.



Chudáci policisté... zase budou vyšetřovat řeči na sociálních sítích, vyslýchat, předvolávat a zase nebudou mít čas na Dozimetr či na Fialovu kampeličku. Dneska řeknete nějakému intervjukovi, že byste mohl napsat o tom, o čem píše on, a už mu vyhrožujete. Ale já jsem Brodníčkovou neobvinil z toho, že se raduje ze smrti dětí. Jen jsem konstatoval, že se zastává iniciativy Dárek pro Putina, která se prokazatelně radovala ze smrti ruských dětí a že by se to možná měla veřejnost dozvědět. Tím jsem paní redaktorku asi vyděsil tak, že to zveřejnila sama a ušetřila mi tím práci. Ale jinak by si novináři, novinářky měli zvykat. Už existují i „jiní novináři“, kteří nejsou z jejich stáje a nehrají s nimi tu hru, jak ruka ruku myje. Byli zvyklí, že oni jsou těmi hlídači demokracie, a teď najednou přichází doba, kdy je možné hlídat hlídače. Především pak upozorňovat na jejich dvojí metry.

Ona „ta správná“ média nemají ráda, když se do nich někdo naváží. Do PL si může kopat každý, na ně se žádná ochrana nevztahuje, to vím ze zkušenosti. Nicméně, přece jen – nepřehnal jste trochu slova o tom, že „odpovědnosti nikdo neunikne“? Myšleno dárci, kteří přispívají na zbraně pro Ukrajinu. Není to trochu moc, s tou „odpovědností“?



Vidíte, a já jsem si naivně myslel, že odpovědnost je základ demokracie. Já jsem nemluvil o spravedlnosti ani o trestu, ale o odpovědnosti. V tomto případě o odpovědnosti před Všemohoucím. Myslíte, že kdysi nacisté utekli odpovědnosti? Neutekli. Možná utekli světské spravedlnosti, ale odpovědnosti neutekli. Ani komunismus neutekl před odpovědností. Ani ten Putin nebo Kim Čong-un před ní neuteče. Ani náš světový lídr před ní neuteče, a dokonce si to uvědomuje. Neříkal nedávno, že ho budou soudit dějiny? Ano, budou. Stejně jako každého.

U vás v Miroslavi byla návštěva z Mladé fronty Dnes. A dle rozhovoru, který s vámi vyšel, to tentokrát nebylo úplně nepřátelské? Nemám pravdu?



Měl jsem hezký rozhovor s Petrem Kolářem. Ale ne v Miroslavi, nýbrž v Praze. Pan Kolář vedl rozhovor korektně, pokládal otázky a zajímaly ho moje odpovědi. Myslím, že jsem z toho vyšel takový, jaký doopravdy jsem. Ale rovnou musím podotknout, že totéž už spolu děláme několik let každý týden, takže Parlamentní listy jsou v tomto ohledu daleko vpředu.



Ale také mi volal zase jiný intervjuk z Mladé fronty, který si udělal důkladnou rešerši mých posledních deseti let života a pozeptal se na mě u miroslavské politické opozice a také se pozeptal v evangelickém sboru... především se zeptal těch bratrů a sester, kteří mě vyštípali. Dokonce šel do takové hloubky, že řešil rozpory mezi zápisy kontrolního výboru, kdy jsme v lese hledali sazenice stromků.



Řeknu vám, to jsem se o sobě dozvěděl věcí. Například strašně bažím po moci. Ale tak to prostě je, když začnete vyčnívat.

Kdo má trochu problém, je Filip Turek, který se vlastně nechtěně obrazově prořekl, že výrazně překročil rychlost na české dálnici. Po kritice argumentoval, že by média měla řešit Dozimetr apod., následně téma řeší tím, že poukazuje na odpovědnost jedince jezdit, kolik uzná za vhodné. Zkuste abstrahovat od toho, že jde o konkurenci, a podívejte se na celý vývoj očima moravského venkovana.



Jsem rád, že česká mainstreamová mééédia řeší na prvním místě to nejdůležitější. Protože co je důležitější než Filipova rychlá jízda. Kam se hrabe pět mrtvých z Dozimetru, mrtvoly ve Fialově kampeličce nebo paní Šimůnková, která si ze zoufalství nad Rakušanem vzala život.



Ale takhle to bylo vždycky. Politický předvýběr udělala média. Tam, u Jindřicha Šídla, se rozhodlo, kdo bude hodný politik a nikdo se ho na nic nebude ptát, i kdyby kolem něj přibývaly mrtvoly, a kdo bude zlý politik, na kterého se něco vždycky najde, protože vždycky se najde někdo, kdo si rád plivne či kopne.



Jen doufám, že jsme s alternativními médii za poslední čtyři roky odvedli kus práce a mainstreamu to přestane vycházet. Všechny ty Mladé fronty, Bakalonoviny, Borgisy a další potřebují konkurenci jako sůl.



Ale líbit se jim to nebude, to je jasné.

Jak jste spokojeni s preferencemi STAČILO!? Tak nějak se to plácá nad pěti procenty, ale v klidu asi být nemůžete?



Kostky byly vrženy už dávno. Rubikon jsme překročili a není cesty zpět. Ne, teď se fakt nebudeme zabývat malichernostmi průzkumů od agentur, jejichž majitelé by uvítali, kdybychom se propadli do horoucích pekel. Odvedeme svou práci, objedeme republiku, až do voleb budeme neustále mezi lidmi a budeme jim představovat lidi i program. Naší bitvou u Farsálu budou parlamentní volby. Šarvátky předtím se nepočítají.



Abychom nepominuli nejvýznamnější událost: Zemřel papež František. Všiml jste si, že když velebil migranty a homosexuály, byl skvělý, pokrokový papež, kterým se Tomáš Halík zaštiťoval v každém rozhovoru, a když hlásal mír na Ukrajině, byl najednou Putinův agent?



Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 15% Nemám 77% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 1851 lidí



Americká média začala šířit, že mírová dohoda na Ukrajině se blíží, že Trump tlačí na Ukrajince k ústupkům stran NATO, Krymu a jiného území a že oni částečně mohou ustoupit. Jsou to takové mediální prdy, nebo opravdu Petr Fiala bude vržen do reality příměří ještě během volební kampaně?



Myslím, že Petr Fiala nemá moc nadějné vyhlídky... Buď bude americký mír, anebo bude americké umytí si rukou nad celým tím konfliktem, který USA do značné míry vyprovokovaly, vyzbrojily a zaplatily. Nechtěl bych dělat volební kampaň ani v atmosféře toho, že celá válka byla zbytečná, protože Trump se s Putinem snadno domluvil, ani v atmosféře toho, že jsme v tom sami a musíme ořezat důchody, aby bylo na zbrojení.

Ale podle toho se pozná politik. Kdo vsadí na jedinou kartu, ten dřív nebo později prohraje. Petr Fiala nemá pro příští měsíce žádné dobré vyhlídky.

Abychom se podívali na témata, která zajímají běžného člověka, tedy například naše oblíbené ceny potravin. Tak velikonoční průvan v peněžence máme za sebou. Co jste během toho vypozoroval?



Vypozoroval jsem stále rostoucí rozdíl mezi maržemi prvovýrobců potravin a maržemi obchodních řetězců. Hele, už rok a něco jsou ceny komodit víceméně stabilní. Stejně tak jsou stabilní ceny hnojiv. Přesto ceny potravin stále rostou. Necháváme na sobě štípat dříví. Já Fialu nechápu. Všichni proti němu použijí to, co použil před čtyřmi roky on. Mluvil o pětiprocentní Babišově drahotě. Co bude dělat, když se teď bude mluvit o padesátiprocentní Fialově drahotě? Nebo si myslí, že teď se s tím voliči snadno smíří?



Na obchodní řetězce se ukazuje pořád. Upozorňuje se však na to, že v Česku je malá konkurence a velká koncentrace vlastníků. Vy tvrdíte, že nikdo, ani Babiš, další řetězec nemůže založit. Ale jak vidno, takové MERE otevírá další pobočky.



Mohl bych říct, že Zdeněk Jandejsek také tu a tam otevírá novou prodejnu. I různí vietnamští obchodníci stále otevírají nové pobočky. Ale to je pořád žabařina. Při současné rychlosti otevírání poboček vznikne stávajícím řetězcům konkurence tak za dvacet let. A až se to bude blížit, oni si rádi celé MERE koupí.



U nás není těžké otevřít prodejnu, ale je těžké udělat skutečný obchodní řetězec, který realizuje úspory z velikosti, má opravdu podstatnou tržní sílu a je tak bohatý, že se ho i vláda lekne, protože si může dovolit financovat Prouzu a jeho asociaci. A tady si to stávající obchodníci dobře pohlídají. Podnikatelské šlechtě nevadí, že se objeví nový zeman. Ale vyšvihnout se mezi pány, to si velmi žárlivě hlídají.



