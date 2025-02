Ať si Prague Pride platí jeho fanoušci, houbaři svaz houbařů. Nielsen navazuje na Trumpa

Trumpova administrativa zastavila na devadesát dní veškerou zahraniční pomoc. Je to správný krok?

Pokud vnímám situaci správně, je dobré doplnit i to „B“. Tedy že prezident Trump současně uložil ministru Marku Rubiovi, aby během této doby prověřil efektivitu pomoci z hlediska zájmů USA. To považuji za naprosto správný, a dokonce nutný krok. Ani prezident USA není vlastníkem peněz, které se takto každoročně vynakládají. Jeho administrativa jen spravuje peníze daňových poplatníků. A je její povinností prověřit, zda ty peníze slouží občanům USA. Něco podobného by měly dělat vlády každého státu. Tedy nejen rozdávat cizí peníze, ale pravidelně hodnotit efektivitu takových výdajů. Pevně věřím, že k tomu někdy dojdeme i u nás. A myslím tím nejen Českou republiku, ale celou Evropskou unii.

Elon Musk chce agenturu USAID (Americká agentura mezinárodního rozvoje), skrze kterou zahraniční pomoc proudí, zcela uzavřít. Musk tvrdí, že s tím souhlasil i Trump. Je to dobrý nápad?

Salvadorský prezident Nayib Bukele o programu USAID řekl, že ke skutečným projektům se dostane nanejvýš deset procent peněz, zbytek slouží pro „podněcování opozice, financování protestů a podkopávání vlád, které se odmítají přizpůsobit globalistické agendě“. Souhlasíte, že se za zahraniční pomoc místy maskuje něco jiného?

Informace, které uvedl prezident Salvadorské republiky, neumím v tuto chvíli nijak ověřit, proto je ani nemohu komentovat. Těch deset procent mi přijde jako poměrně vysoké číslo, ale budiž. Jinak je samozřejmě otázkou, co chápeme pod spojením „zahraniční pomoc“. Nakonec nebyl i srpen 1968 v minulosti označován jako zahraniční pomoc? Takovou pomoc opravdu nechceme. To, že prostředky z amerických agentur plynuly do projektů, které nemají s pomocí lidem nic společného, je naprosto jednoznačné. Stačí si vzpomenout na naše slavné lovce dezinformací, jako jsou Evropské hodnoty, Prague Security Studies Institute a mnoho dalších. Všichni tito účastníci novodobé cenzury byli v nemalé míře z amerických zdrojů financovány. A nejen oni. Veřejné prostředky se přes neziskový sektor staly obrovskou zbraní politické propagandy. V našem regionu zejména propagandy podporující nesmyslnou politiku Evropské unie. Považuji za zvrácené, že si ze svých peněz touto formou i já platím účelové, manipulativní aktivistické kampaně, s nimiž nesouhlasím a které považuji za hrozbu evropské demokracie.

Velkým českým příjemcem pomoci USAID je například Člověk v tísni. V roce 2023 dostal od USAID asi 1,75 miliardy korun, skoro 30 % svých celkových výnosů. Není možné, že zrušení USAID by negativně zasáhlo i bohulibé projekty?

Zmrazení programu USAID zasáhlo i malé české neziskovky. O svůj grant (zatím dočasně) přišla třeba iniciativa Ženy v médiích. Ta radí ženám například, jak skloubit mateřství s kariérou nebo jak se v práci postavit sexuálnímu obtěžování. Váš komentář?

Už jsem o tom mluvil. Pokud chce někdo pomáhat, nemůže počítat s veřejnými penězi. Ať Ženy v médiích financují ženy v médiích a jejich podporovatelé. Ať si Prague Pride platí lidé, kteří fandí tomuto fenoménu. Ať si houbařský svaz platí houbaři. Je absurdní, jak si mnoho lidí zvyklo, že jen sepíšou nějaký projekt, tedy dokument plný bezobsažných hesel o diverzitě, multiplikačním efektu a zvýšení podílu členů LGBTQ+ komunit v manažerských pozicích, hned mají od státu roční příjmy v řádech stovek tisíců či milionů. V podstatě stačí vybudovat neziskovou organizaci na podporu nějaké bláznivé politiky Evropské unie a máte postaráno o dobré živobytí. Bez náročné práce, bez odpovědnosti, bez strachu z nezaměstnanosti. Vlastně se stáváte jakousi prodlouženou rukou státu a těch, kdo určují jeho politiku. Pokud má stát tolik peněz, že je schopen financovat zbytečné neziskové organizace, ať sníží daně. Je to opravdu takhle jednoduché.

Pokud by se snížilo, nebo dokonce úplně zastavilo financování českých neziskovek z amerických peněz, jaké to podle vašeho soudu bude mít dopady na Česko a zdejší politiku?

Je nesporné, že nejen americké, ale obecně veřejné peníze jdou stále více do zpolitizovaných neziskových organizací. Jsou to všichni ti bojovníci proti tzv. dezinformacím a hybridním hrozbám, bojovníci proti klimatické změně a podobně. Pokud tahle témata někoho zajímají, ať na ně přispívá ze svého. Nevidím důvod, proč bych na to měl přispívat já. Už několik let vyvíjíme s kolegy činnost v rámci Institutu práva a občanských svobod, Pro Libertate. Zkuste si tipnout, kolik peněz z dotací jsme dodnes dostali. A téma ochrany svobody slova a lidských práv snad není důležité? Je pravda, že jsme o dotace ani nikdy nežádali. Protože bychom se museli hanbou propadnout. Někomu ale to parazitování na veřejných financích evidentně nevadí.

Bohužel, Evropa už je tak zvyklá na socialistický model fungování, že i kdyby USA zavřely kohoutky, EU a jednotlivé státy nakonec toto financování nahradí vlastním. Pokud bychom se ale vrátili ke správnému, tradičnímu modelu financování neziskovek, kdy peníze dostávají od dárců, kteří je podporují, tedy ne od státu ani státních či polostátních firem, pomohlo by nám to začít se vracet ke zdravému rozumu. Protože neziskovky, které hlásají a dělají nesmysly, by prostě přirozenou cestou zanikly. Vždyť dokud budou organizace, které bojují za pseudo témata, živeny z veřejných peněz, tato pseudo témata nikdy nezmizí. Ty organizace je pro své fungování potřebují a udělají vše pro to, aby o svůj zdroj příjmů nepřišly. Jejich tragikomický boj o dotace nakonec vidíme dnes a denně v hysterických postech na sociálních sítích.