Babiš a Konečná. Hůř, než si Fiala myslí. Vidlák vynesl ze zákulisí blízkou budoucnost

Takže v eurovolbách 12:9 pro opozici. Jak jste napsal, je to posun. Ale k čemu to posune naši vládu? Fiala pořádá besedy s Pojarem, na Úřadu vlády sedí politruk, pardon, expert na strategickou komunikaci Foltýn, výsledek SPOLU je „vlastně úspěch“. Nevypadá to na nějakou reflexi?



Víte, jak bych si představoval reflexi? Předčasné volby. Protože ten posun znamená, že trend se otočil. Už nemají 49 % jako posledně, už mají 39 %. Ztratili skoro čtvrtinu politického území, které kontrolovali. Rozumný člověk by udělal co nejrychlejší předčasné volby, dokud ještě má alespoň nějakou podporu. Anebo se pokusil do svého upoceného vládnutí namočit i Babiše.

Anketa Jste spokojeni s výsledky eurovoleb v České republice? Ano 68% Ani ano, ani ne 23% Ne 7% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7828 lidí

Ale já reflexi žádnou nečekám. Pětikolka je si souzená. Akorát se už nemusejí zbavovat svého pátého kola u vozu. Piráti se včas zničí sami. Fiala dovládne a parlamentní volby ten posun pozic ke konzervativní opozici ještě zdvojnásobí.



Mimochodem, aktuálně: Také vás vyděsil „jihoamerický diverzant“, který vlezl do autobusového depa v Praze, pokusil se zapálit autobusy a jeho stopy vedou do Ruska? Velkolepá tisková konference s Fialou a Rakušanem to byla...



Vždyť říkám, žádnou reflexi nečekám. Volby byly pro Fialu takový průšvih, že to musel rychle něčím zamaskovat. Ještě že má toho Putina. Takhle to totiž Rusové vždycky dělají. Rozvracejí naši pokročilou demokracii tím, že pošlou Kolumbijce, aby zapálil prázdný autobus. Předpokládám, že tento geniální nápad vznikal v kancelářích FSB nejméně půl roku. Takový černý Kolumbijec, toho si tady v Česku nikdo nevšimne a jeho neznalost jazyka ještě víc zmate všechny demokratické vyšetřovatele.

A proto Západ prohrává válku na Ukrajině...

Rakušan jinak volby nijak moc neoslavil. Kampaň STANu proti Filipu Turkovi způsobila, že Turek STAN porazil. Danuši Nerudovou jste nazval „nutrií“. Vůbec, jak na vás dýchá politická produkce hnutí STAN, od změny image přivedení „těch nejlepších marketérů“, kteří vymysleli „Debaty bez cenzury“ až po eurovolby? Pro koho to vlastně má být a co se pokazilo?



Pokazila se Danuše. To je celé. Ta osoba je katastrofa. Je sice známá, ale je tak dokonale blbá, že její vzetí na kandidátku vymazalo všechno to, co Vítek v uplynulých měsících dělal. Marketér STANařů u mě dost klesl, když si nedokázal vyvzdorovat, ať nechají Turka na pokoji, že to nic nepřinese. STAN by si na tři mandáty sáhl, kdyby měl jako lídra kandidátky Farského anebo kdyby Kandidátuše mlčela.

Ale to nejhorší se Rakušanovi teprve stane. Nerudová bude v Bruselu jako atomová bomba střední ráže. Nač sáhne, to bude průšvih, jakmile promluví, tak to Starosty poškodí a bude to dělat pět dlouhých let. To už možná ani Starostové nebudou existovat, než Danuše skončí jako škůdce celoevropského významu.

Filip Turek a Šlachta... Vy tam trochu pouštíte osten. Jako levičák se trochu smějete těm, co nejsou pravičáci a Turka volili. Jak to přesně myslíte? Máte signály, že něco je tam špatně?

Ale kdepak. Vůbec žádný osten. O Filipovi nemám vůbec žádné pochybnosti. U Motoristů je vše v pořádku. Dlouhá léta píšu o tom, že pravičáci u nás sní o návratu k té původní klausovské ODS. To je cílem jejich reforem. Nijak se tím netají. Turek to sám několikrát řekl. Já se trochu směju těm, kteří Turka volili a představovali si něco jiného. Představovali si Turka jako lepšího Babiše, čekali, že Motoristé budou jako SPD bez Okamury nebo jako Kateřina Konečná bez KSČM. Teď jsou překvapeni námluvami Vondry a Turka. Já nejsem překvapen vůbec a nedělám z toho žádné závěry o nějaké zradě.

Pokud někdo volil Motoristy a teď je znechucen jejich politickými kroky, tak je ve skutečnosti levičák, jen ještě neudělal coming out.

Anketa Chcete, aby státy NATO vyslaly vojáky na Ukrajinu? Chci 1% Nechci 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13302 lidí

Ale jednu věc vám dám ke zvážení: Na Turka vytáhli, že je nacista a podložili to fotkami z jeho nejspíš dosti divokého mládí. A fakt na to „liberálně“ šlapali. „Fuj, nacista, nepřijatelné, ohrožení demokracie!“ A lidi jim na to hodili bobek. Znamená to, že tyhle liberální hnojomety založené na symbolech a výrocích přestaly fungovat?



Nemyslím si, že by u nás lidé byli nějak tolerantnější k nacismu nebo jiným totalitám. Spíš jde o to, že liberální intervjuci lhali tak dlouho a vydatně, že už to jde jedním uchem dovnitř a druhým ven. Slovo dezinformátor nebo dezolát je už terminus technicus bez jakýchkoliv negativních konotací. Vidím to sám na sobě. Když o mně Petra Mazancová z učitelské platformy řekla, že jsem kolaborant, tak mi to jen zvedlo sledovanost.

A i kdybych připustil jiný výklad, že lidem už nacismus nevadí, tak se tomu vlastně také nedivím. To, co má teoreticky vadit u Turka, to vůbec nevadí u Zelenského a ukrajinských praporů Ajdar, Azov nebo Kraken. A co má teoreticky vadit u Konečné, která v roce 1989 ještě tahala kačera po bytě, to nevadí u našeho prezidenta, který dnes chce nechat volit zralé šestnáctileté a své rozhodnutí o vstupu do KSČ ve čtyřiadvaceti označil za mladickou nerozvážnost. Co bychom po lidech chtěli? Aby nadávali anebo chválili na povel a bez přemýšlení?

SPD skončilo za očekáváním a vy tvrdíte, že Okamura musí ve straně změnit úplně všechno. PRO Jindřicha Rajchla bylo na 2 % a vy říkáte, že by tam Rajchl mohl zůstat úplně sám. Tak zkuste to obsáhle rozvést, čtenáře to jistě zajímá.



Když se podívám na výsledky SPD v jednotlivých regionech, musím konstatovat, že všude dramaticky ztratili, kromě Prahy. Takže pokud chce Okamura něco napravit, měl by se zeptat jeho pražské organizace, co dělali jinak než zbytek republiky. Dále by Tomio měl přestat likvidovat ty, kteří mu nosí špatné zprávy, protože mu říkají pravdu. Měl by přestat naslouchat falešným přátelům, jako třeba Martinovi Čermákovi, který mu poradil to angažmá s Petrem Machem. Měl by si uvědomit, kdo jsou jeho voliči, kam mu utekli a proč. Měl by si najmout pořádného schopného marketéra. Pokud to neudělá (a dle mých informací se na to nechystá), tak to bude SPD, kvůli které propadnou hlasy v příštích parlamentních volbách.

U PRO Jindřicha Rajchla upřímně nevěřím, že tento debakl přežijí. Mnoho členů totiž zůstalo ve straně podmíněně. Chtěli odejít už po stranickém sjezdu na podzim a následovat své kolegy, kteří přestali věřit, že PRO vedená Drbohlavem, Vackem, Zemanem a Palíškem může uspět. Jindra Rajchl je tenkrát přesvědčil, aby zůstali a slíbil jim úspěch. Ten se nedostavil. Naopak se ukázalo, že „rebelové“ měli pravdu, když výměnu Petry Rédové za Haška, Turkovou a Růžičku označili za chybu. Petra Rédová nakonec přinesla koalici STAČILO! jedenáct tisíc preferenčních hlasů. Hašek přinesl PRO 1500 kroužků.

Mimořádné předsednictví mají v PRO zrovna dneska, protože se jim v ústředí nějak množí rezignace a jejich členové se hlásí... (jak jinak) u Petry Rédové. Pokud se strana už potřetí „ještě víc semkne a bude silnější než dřív“, tak tam nejspíš zůstanou jen místopředsedové bez lidí. A se současnými místopředsedy se nic vybudovat nedá. Je mi líto, že musím být tak příkrý, ale komu není vzájemné rady, tomu není hospodářské pomoci.

Vy sám jste se již vyjádřil, že KSČM, respektive STAČILO!, má našlápnuto k restartu. To je pěkné, ale teď budou krajské volby. A Kateřina Konečná postaví 13 kandidátních listin. A budou se jí tam cpát ti staří strejcové, kteří ve straně všechno pohnojili a kteří teď byli překryti svěží kampaní STAČILO! Ale v té partaji pořád jsou. Tak co s tím Konečná udělá, aby to zase nebyl průšvih? 13 kandidátních listin ve 13 krajích, opakuji.



Nechci hovořit za ostatní kraje, ale na jižní Moravě se Petra Rédová hladce stala lídrem krajské kandidátky, která je opět koaliční v podobné sestavě jako v eurovolbách. Na volitelných místech jsou kandidáti mnohem mladší a dynamičtější. Staří strécové pochopili, že jestli chtějí restart, tak ho musí udělat nová krev, která ví, co je to facebook. Do europarlamentu se dostala Kateřina Konečná a Ondra Dostál, takže k dispozici je víc než třináct krajských lídrů, kteří se podíleli na svěží eurokampani STAČILO! Kampaň bude řídit stejný marketingový tým, takže předpoklady pro úspěch tu jsou. Nemluvě o tom, že se použije hodně z toho, co bylo připraveno pro eurovolby.

Z organizačního hlediska to bude generálka na sněmovní volby v příštím roce.

Co Babiš, váš někdejší zaměstnavatel? Kampaň ANO šla tak nějak sama od sebe, na kandidátkách žádné hvězdy... A šlo to. Ale ty krajské volby, které zase pozmění společenskou atmosféru v zemi: Je Babiš schopen je drtivě vyhrát a ovládnout kraje, když se proti němu zase spojí všechny vládní strany? Vy žijete na venkově, vy řekněte.



Upřímně, nevím. Ještě ne. Zeptejte se mě na začátku září. Já osobně jsem si myslel, že hnutí ANO neposílí. Jejich kampaň se mi zdála slabá a kandidáti také. Nakonec hladce vyhráli levou zadní. Musím se zamyslet, co to vlastně znamená a trochu se podívat, odkud jim voliči přibyli a kam naopak odešli. Ale vypadá to, že trend se otočil. Strašák Babiš přestal fungovat, jeho témata přestala děsit a pětikoalice tak často křičela „vlk jde“, až to lidi přestalo zvedat ze židle.

Na první dobrou bych řekl, že hnutí ANO bude úspěšné i v krajích a zřejmě víc, než budeme čekat.

Abychom se přidrželi i našich praktických věcí: Tak prý zlevnily potraviny. Opravdu?



U nás na venkově jo. Ty jarní. Ředkvičky už tu nikdo nechce ani vidět, hrášek už mi vnucovali za můj autogram. Špenát už nežerou ani prasata. Včera jsem měl k večeři první vařenou červenou řepu s balkánským sýrem. U nás nezmrzlo ovoce, takže třešně jsem hladce prodal a dostal jsem za ně docela dost peněz. Takže ve městech, myslím, ovoce nezlevnilo.

My na venkově to teď až do podzimu budeme mít dobré. Když si většinu potravin můžete vzít po pytlích a máte je kam uložit, tak jsou velmi velmi levné a kvalitní. Musíte na to mít samozřejmě hodnou a obětavou manželku, jako já, která nesnáší polotovary a vaří lépe než Zdeněk Pohlreich.

Já se letos těším na rekordní úrodu brambor i vína. Nasadil jsem opravdu hodně rajčat a paprik, zatím se to vyvíjí slibně. Venkov právě vyklouzl z rukou hytlermarketům a vrátí se do jejich hrabivých pracek až v zimě. Do listopadu tady nikoho nebude zajímat, co si Tomáš Prouza usmyslel.