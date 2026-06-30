Babiš a Pavel spolu v Ankaře. Cyril Svoboda popsal, jak to může fungovat

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30.06.2026 18:40 | Rozhovor
autor: Radim Panenka

Petr Pavel nevzdává svou snahu účastnit se některé ze dvou vrcholných schůzek summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda ale předběžnému opatření Ústavního soudu vyhověla. Pro ParlamentníListy.cz to říká exministr zahraničí Cyril Svoboda, který navrhuje, na jaký doprovodný program by Pavel mohl zavítat. Vyjádřil se i k tomu, jestli by prezident mohl na nejvyšší jednání dorazit nečekaně a chtít od premiéra převzít iniciativu.

Babiš a Pavel spolu v Ankaře. Cyril Svoboda popsal, jak to může fungovat
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Cyril Svoboda

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Prezident Pavel na summit NATO pojede. Nebude však vedoucím delegace, tu bude řídit premiér Andrej Babiš. Není proto jasné, jakého programu se Pavel v Ankaře zúčastní. Je totiž možné, že se vůbec na nejdůležitější jednání nedostane. Kde prezident bere přesvědčení, že vláda po zásahu Ústavního soudu rozhodla proti tomu, co jí soudci uložili? Zeptali jsme se bývalého šéfa české diplomacie Cyrila Svobody.

Mgr. Pavel Bartoň

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  • poslanec
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„Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde už o válku, tak se pitvají věci naprosto precizně. Předběžné opatření říká, že má být prezident republiky na summitu akreditován, má se zúčastnit a nemá se mu v tom bránit. O tom, kdo by měl delegaci vést, není v předběžném opatření ani slovo. Vláda tedy může říct, že postupuje přesně podle předběžného opatření, což je v tomto případě korektní,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Podle jeho slov by praktické řešení mohlo spočívat v tom, co navrhuje prezident Pavel, tedy že si Andrej Babiš vybere, jestli půjde buď na neformální večeři lídrů, nebo na následné zasedání Severoatlantické rady a Petr Pavel zavítá na tu druhou akci.

“Tady je možné se dohodnout, ale jak říkám, v těchto napjatých vztazích se dohoda hledá těžko. Zcela jistě ať si premiér určí, čeho se bude účastnit, to stojí za to. Na jeho místě bych volil tu neformální večeři,” konstatuje Cyril Svoboda.

Podstatné podle něho je, že na jednání Severoatlantické rady se nebude nic schvalovat. “Všechno už je dopředu připraveno. Mohou se tam diskutovat různé okolnosti, což proběhne právě na neformální večeři, to ano. Bude se sondovat nálada členských států v různých oblastech. Je třeba možné mluvit s britským premiérem, jak se bude měnit vláda ve Velké Británii apod. Toho se dá tímto způsobem využít, nicméně závěry summitu už jsou hotové a odsouhlasené předem,” sděluje dále bývalý ministr zahraničních věcí.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
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Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
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Cyril Svoboda nepředpokládá, že měl šanci na úspěch diskutovaný návrh německého kancléře na poskytování 70 miliard eur ročně Ukrajině. O tomto možném návrhu ze strany šéfa německé vlády se poslední dny hovoří. 

„Letos je summit mnohem důležitější než v minulosti, mají se řešit hlavně peníze, nesplnění závazků v loňském roce, kdy Fialova vláda slibovala, že dvou procent HDP na obranu dosáhne, i důvody, proč dvou procent nejspíše nedosáhneme ani letos. Řešit se ale mají i nové závazky, především 70 miliard eur ročně pro Ukrajinu, a tam bude pozice pana prezidenta pravděpodobně jiná než pozice naší vlády,“ uvedl k tomu premiér Andrej Babiš.

Podle Cyrila Svobody je prakticky vyloučené, že by něco takového mohl summit schválit. “Německo brzy čekají několikery zemské volby, kde se kromě Berlína bude rozhodovat také v  Sasku-Anhaltsku nebo Meklenbursku-Předním Pomořansku. Jestli je chce německý kancléř prohrát totálně, ať pokračuje v těchto návrzích, protože je prohraje definitivně,” míní.

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I kdyby prý Friedrich Merz na summitu NATO nadnesl, nebude to odsouhlaseno. „Členské státy mu řeknou, že na to není prostor, že se to musí projednat doma v parlamentech atd. Nelze to tam jen tak schválit,“ upřesnil Svoboda.

Sám vrcholné summity NATO zažil. ParlamentníListy.cz zajímalo, co by se mohlo stát, kdyby se prezident některé ze dvou plánovaných vrcholných schůzek chtěl Petr Pavel zúčastnit navzdory plánu vlády a premiéra. 

„Prezident se může zúčastnit doprovodného programu, například jde o NATO Summit Defence Industry Forum,“ napadá Cyrila Svobodu. A co kdyby se Pavel rozhodl stejně účastnit buď neformální večeře nebo jednání Severoatlantické rady? „Může to udělat, ale vzbudilo by to rozruch a poškodilo by to oba dva. Neprospělo by to nikomu,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz.

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Článek obsahuje štítky

Babiš , NATO , Pavel , Svoboda , vláda , summit NATO , Ankara , Merz

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