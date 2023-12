Babiš je soupeř. Ten zbytek ne. Lidovec Zdechovský k dalším volbám

reklama

Blíží se klání do Evropské parlamentu? Jak se chystáte?

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23810 lidí

Co si pod tím má běžný laik představit?

Ukážeme, že i evropském parlamentu mohou být velmi silné osobnosti.

Společnou kandidátku o víkendu představily opoziční hnutí SPD a neparlamentní Trikolora, povede ji někdejší europoslanec Petr Mach (SPD), který v minulosti stál v čele Svobodných. Za ním budou na listině nynější europoslanec Ivan David (SPD) a někdejší poslankyně ODS, předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Jak hodnotíte soupeře?

Já je jako za soupeře neberu. Všichni tři, které jste vyjmenovala buď záležitostem nerozumí, nebo se jednání vůbec neúčastní. Přál bych si, kdyby něco změnili a začali stím něco dělat. Přál bych svůj postoj změnili.

Kdo je pro Vás největší rival?

ANO 2011

Stále jsou velkým tématem ceny energií. Velká část tuzemských domácností v ČR, které jsou připojeny na centrální vytápění, si v příštím roce za teplo připlatí až stovky korun měsíčně. Sám Jindřich Rajchl, který bude také kandidovat, nabízí řešení, které by cenu elektřiny vrátilo ke třem korunám za megawatthodinu. A místo obchodování s překupníky by se dle něj politici měli dohodnout s Ruskem na přímých dodávkách plynu. Co Vy na to?

Myslím si, že pan Rajchl příliš zahraniční politice příliš nerozumí. Tento pohled nesídlím. Dokud Rusko povede agresivní válku a ruští vládci tam budou znásilňovat ženy, tak není vůbec možné se s Ruskem domlouvat vůbec na ničem.

Válka se mění v jakýsi zakonzervovaný konflikt. Např. v pondělním Interview ČT24 vystupoval lidovecký poslanec Ondřej Benešík, který hovořil o tom, že vstup Ukrajiny do EU je „naším životním zájmem“. Myslíte si, že je to skutečně tak a že bychom měli přistoupení Kyjeva za každou cenu podporovat? Každopádně, dokud bude v zemi probíhat válka, těžko se dá na čemko-li dohodnut?

Ukrajina je v těžké situaci, bohužel Rusko vede válku dál.

Je teď něco, co byste chtěl upozornit, aby zaznělo, že je naprosto klíčové?

Teď je úplně klíčové sledovat věci, které se týkají migrace. Bohužel nemáme příliš dobré vyjednavače. Bohužel projednává se tzv. migrační pakt. Zatím návrh, který byl radou i komisí představena a je tlačen, nevyřeší tu základní návratovovu politiku. Dát rychle, rychle pryč lidi, kteří zneužívají postavení a snaží se k nám dostat jako ekonomičtí uprchlíci.

