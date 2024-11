Bída zdravotnictví, kterou Praha nezná. Lékařka promluvila: Léky, lékaři, vše

Paní doktorko, občas se v médiích objeví informace, že je nedostatek nějakých léků. V minulých dnech se takto psalo například ohledně framykoinu. Máte informace, proč je ho nedostatek? A chybí i nějaké další léky?

Jak správně uvádíte – „občas“ se objeví … nyní již skutečně pouze občas, jelikož jsme si na tento „standard“ tak nějak museli všichni zvyknout a už nás to proto nepřekvapuje. Naopak, velkým překvapením je, pokud seženete přesně ten lék, který je vám předepsán a lékárníci nemusejí hledat náhradu či telefonovat lékaři, aby „vymyslel“ jiný lék, tomu původnímu podobný. Někdy totiž není k sehnání ani žádné generikum či daná léková forma (např. kapky nebo sirup).

A pokud se ptáte na důvod, tak ten je jasný. Odpovědí je podřízení se vlády farmabyznysu a nenasytnost farmaceutických firem, které jsou ovládány výhradně ze zahraničí. Bývalé Československo, které bylo špičkou ve výzkumu a výrobě léků je pryč a dnešní ČR si neumí vyrobit vůbec nic – žádný lék, žádnou vakcínu, žádné zdravotnické potřeby. Vše musíme dovážet a shánět v zahraničí.

A pokud už lék je, tak pak v omezeném množství a i lékař je tedy limitován počtem balení, které může předepsat, jako například u inhalačního léku Ventolin inhaler. Jindy se zase stane, že lék sice je, ale jen v některé lékárně a také v omezeném množství. Pak pacienta nebo lékaře čeká mnohdy celodenní obvolávání lékáren, zda daný lék mají a pak si ho tam zamluvit. Toto se mi stalo naposledy např. u Exacylu.

Z některých stran už nějakou dobu zaznívá, že by bylo dobré mít možnost připlatit si ve zdravotnictví za nadstandardní péči. Byla by to podle vás dobrá cesta?

Otázka standardu a nadstandardu od pravicových asociálních politiků zaznívá neustále. Je zajímavé, že lidem chtějí zvyšovat platbu na zdravotní pojištění plus ještě nastavit doplatky na zdravotnictví právě formou nadstandardů a přitom sami sobě náklady nezvyšují, sobě zvyšují pouze platy. Je nehorázné, že se stále opakují tyto ataky na Ústavu ČR a snahu přenést náklady zdravotní péče na občany a v podstatě tak zrušit princip solidarity. Naším nejvyšším právním dokumentem, tedy Ústavou ČR, je ale garantován nárok na bezplatnou lékařskou péči, její dostupnost a kvalitu. Zdravotnictví se nesmí stát byznysem, protože není naše, ale ani vaše volba onemocnět nebo být zdráv.

Navíc v dnešní době, kdy máme obrovské problémy ve zdravotnictví (a nejen v něm), jen namátkou – nedostatek lékařů, odliv zdravotníků do zahraničí, dlouhé čekací doby na vyšetření, opakované protesty lékařů za adekvátně nárokované mzdy, porušování zákoníku práce vlivem přesčasů, zbytečný přebytek zdravotních pojišťoven, které si stejně nekonkurují a jejich ředitel a manažeři mají naprosto nadstandardní platy, a farmabyznys, o kterém jsem se již zmiňovala. Nyní opravdu není vhodné období se o nadstandardech vůbec bavit, natož je zavádět.

Nadstandardem v této době by bylo, pokud by byl dostatek léků, lékařů a hlavně, kdyby ministr a jeho pohůnkové dělali svoji práci a kompetentně řídili MZ. Pokud by vše fungovalo tak, jak má, stejně jako rostou lidem náklady na život, rostly i jejich platy, pak se můžeme nechat inspirovat např. Německem (typ Privatversicherung) s daňovým uznáním motivujícím bonitnější příjmové skupiny k vyšší platbě na zdravotní pojištění. Nikdy se ale doplatek ve zdravotnictví nesmí projevit dostupností léčebných postupů či léčiv, ale např. velikostí pokoje, výběrem příchutě jogurtu či typem servírování jídla.

Jak byste v tuto chvíli celkově hodnotila naše zdravotnictví? Mluvíte o nedostatku lékařů… Lidé si stěžují konkrétně například na nedostatek zubařů. Je možné srovnat naše porevoluční zdravotnictví s tím dnešním?

Že máme nedostatek lékařů nebo vůbec kvalifikovaného zdravotnického personálu, je již také dnešním „Válkovým standardem“. Nejedná se zdaleka jen o zubaře. Psychiatr nebo dokonce odbornost dětský psychiatr je – s trochou nadsázky – snad jen iluzí. Je problém s nedostatkem očních lékařů, opět dětský oční lékař je „super nedostatkové zboží“. Ve velkých městech, jako např. v Praze, se s tím možná tolik nesetkávají, ale čím dále na periferii – tím hůře dosažitelná ambulantní péče je.

Ubývá praktických lékařů a hlavně dětských praktických lékařů nebo jsou již v důchodovém věku.

Vrátím se ještě k zubařům. Těch je skutečně akutní nedostatek nebo jsou v důchodovém věku. Jak si tato nekompetentní vláda představuje řešení této situace? Navrhuje, aby zubaři z mimo unijních zemí mohli vykonávat profesi pod dohledem jiného stomatologa. Tento dohlížející zubař musí mít minimálně 5 let praxe v oboru a smlouvu alespoň se třemi zdravotními pojišťovnami. Doposud museli například ukrajinští lékaři dosáhnout nejprve uznání svého diplomu, poté složit zkoušku z češtiny a rovněž odbornou aprobační zkoušku.

S novelou nesouhlasila stomatologická komora a já musím říci, že výjimečně souhlasím s jejím prezidentem MUDr. Šmuclerem, který tvrdí, že to je velmi nebezpečný hazard se zdravím našich občanů. Otázkou také zůstává, zda skutečně tito lidé vystudovali medicínu a kde. Vždyť přece my v ČR máme vzdělávání lékařů na špičkové úrovni, jsou uznávanými odborníky i v cizině. Nebylo by lepším řešením nastavit takové pracovní a platové podmínky, aby naši odborníci nebyli nuceni odcházet do zahraničí, a tedy jsme nemuseli zaměstnávat cizí státní příslušníky s velmi špatnou češtinou a možná ani ne vystudovanou medicínou?

Přála bych si, aby se kvalita i úroveň poskytované péče stále zvyšovala. Aby stále více byla využívána moderní zdravotnická technika a diagnostika, abychom byli schopni nakupovat tyto přístroje a vybavovat jimi nemocnice a ordinace. Aby také byl dostatečně kvalifikovaný personál, který by tyto stroje obsluhoval a aby nám špičkově vzdělaní lékaři neodcházeli za lepšími podmínkami do zahraničí. Vidíme, že nutností je alespoň bazální soběstačnost ve výrobě léků, léčiv a zdravotnického materiálu. Nemůžeme se spoléhat, jak jsme se již přesvědčili, na „pomoc“ jiných států. Chtěla bych, aby dostupná zdravotní péče byla skutečně naplněným pojmem, aby nebyly dlouhé čekací doby na vyšetření, aby nezanikaly menší lékárny v obcích a zisky pak nezískávaly pouze velké řetězce, mnohdy zahraniční. Je toho spoustu co by se mělo změnit. V první řadě se musí nejpozději na jaře příštího roku, změnit ministr a celá vláda!

Když mluvíme o zubařích… Například v pohraničí si lidé po revoluci často stěžovali, že nemohou sehnat zubaře, že někteří místní mají mezi klienty spíš cizince… Je to tak i dnes? A co k tomu říci?

Jak jsem již zmínila výše, zubařů ubývá raketovým tempem. Co se týče zahraniční klientely, možná spíše říkejme movitější klientely, která ráda využívá kvalitnější a přitom levnější lékařské služby, to je jistě stále aktuální fakt. Dokonce prý někteří lékaři a nejen v zahraničí, část pracovní doby pracují „na smlouvy“ s pojišťovnami a část za peníze v hotovosti. Pro naše pacienty je pak největším problémem dlouhá čekací doba na vyšetření. Mně se tento způsob „ordinování“ nelíbí, ale upřímně si řekněme, že není chyba jen na straně lékařů, ale především v nízkých úhradách za práci lékaře ze strany zdravotních pojišťoven, potažmo řízení ze strany MZ. To je i nyní aktuální téma, tzv. úhradová vyhláška, která opět přiměla lékaře držet stávkovou pohotovost. Tato vyhláška MZ znevýhodňuje právě ambulantní specialisty a praktické lékaře. Úhrady nerostou s dynamikou růstu cen a neodpovídají reálným nákladům a mnohdy jimi nejsou lékaři ani schopni pokrýt rostoucí náklady na provoz praxí. Neodpovídají ani oprávněným požadavkům na osobní náklady.

Když odbočíme od zdravotnictví, co říkáte na výsledky prezidentských voleb v Americe? Dalo se vítězství Donalda Trumpa očekávat?

Pokud bychom se podívali do médií během prezidentské kampaně, tak bychom spíše očekávali vítězství Kamaly Harrisové. Jsem ráda, že lidé přestávají věřit mas-médiím. A to nejen v Americe, ale i u nás. Blíží se doba, kdy přestane platit, že kdo ovládá média, ovládá i lidi. Lidé si už sami začínají vyhledávat jiné zdroje informací, začínají čerpat z alternativních zdrojů. Také jim začíná být jasná realita, jelikož v ní žijí.

Jak tento výsledek, dle vašeho názoru, změní Ameriku a jak vidíte její budoucí vztahy s Čínou, Ruskem, ale také samozřejmě s Evropou?

Výsledek voleb v USA se jistě válkychtivým evropským čelním představitelům nelíbí. Evropa bez USA ztrácí schopnost se vojensky angažovat v konfliktech, které mohou být pokračováním bývalé politiky zneužívání cizích zdrojů a špatnými rozhodnutími přichází o svou ekonomickou sílu. Pokud Donald Trump naplní svá předvolební slova, Evropa bude čelit vážným problémům. Zmrazení konfliktu na Ukrajině se stane jediným řešením. USA si bude hledět svých vlastních zájmů, a to by měla začít dělat i Evropa.

Kritickými výroky na adresu Donalda Trumpa dříve nešetřil současný prezident Petr Pavel. Ten zhruba před dvěma lety, kdy ani jeden z nich nebyl prezident, uvedl, že na něj Trump působil jako „odpudivá lidská bytost“, se kterou si nemá chuť ani podat ruku. Kritikou na adresu Trumpa nešetřil ani bývalý velvyslanec ČR ve Spojených státech Petr Kolář. Prezident nyní sice Trumpovi pogratuloval, ale i tak, je místě obávat se určitého ochlazení vztahů mezi ČR a USA?

Sotva v USA skončily prezidentské volby, ve kterých nezvítězila jejich favoritka, nýbrž jimi zatracovaný protikandidát, udělali „obrat za pochodu“. A ten podle očekávání nejzdatněji zvládnul generál Petr Pavel. Nic mu nevadily katastrofálně nediplomatické výlevy jeho přítele po boku Petra Koláře proti Donaldu Trumpovi, a dokonce s lehkostí peříčka se přenesl přes svá vlastní vyjádření, jež končila slovy, že neměl chuť si podat s ním ruku. Překonal i svá prohlášení o tom, že doufá, že příležitost s podáním ruky už mít nebude. Myslím, že se mu teď snadno splní. Stejně jako se mu splnilo jeho vroucí přání, aby američtí voliči neudělali stejnou chybu a nesáhli dvakrát po Donaldu Trumpovi.

A tak ze dne na den prezident Pavel šel příkladem vládní čtyřkoalici a vysekl nejen další ukázkový obrat za pochodu, ale dokonce tak svižnou piruetu, kterou by mu mohla závidět leckterá primabalerína. Novému americkému prezidentovi srdečně blahopřál, sliboval a projevil svoji servilitu. Jeho příkladu následovali včerejší nejhorlivější stoupenci Kamaly Harrisové, jako Markéta Pekarová Adamová, Danuše Nerudová, Miloš Vystrčil a další…

Takže teď už si každý dokáže představit, jak snadno se může měnit vztah tohoto výkvětu svérázné čtyřkoaliční diplomacie k Rusku, jak pružně změní naše současná vládní garnitura svůj vztah k včerejší „říši zla“. Asi se nikdo nebude divit, když stejně jako americkému prezidentu vzdá svůj písemný hold Markéta Pekarová Adamová jak v češtině, tak v jeho mateřštině (podobně jak to učinila ve vztahu k Donaldu Trumpovi). Snad už se učí azbuku. Jen mám obavu, že takové veletoče nebudou přijatelné pro Rusko, které si radši počká, až tato společnost, jejíž morálkou je jen vlastní prospěch, bude nahrazena někým důvěryhodným. Konjunkturalisté a obraceči kabátů totiž většinou důvěru nemají.