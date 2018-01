Bílý ručník do ringu, pane Drahoši. Mučení ctihodného akademika, který nechápe, co se děje. Docent Konvička sledoval debatu a přál si, aby ji z humanitárních důvodů ukončili předčasně

Anketa Kdo vyhrál duel na TV Prima? Zeman 95% Drahoš 5% hlasovalo: 17696 lidí

Co jste říkal na včerejší televizní debatu na Primě, kde se setkali Miloš Zeman a Jiří Drahoš? Jak jste jejich „souboj“ vnímal?

Debatu jsem sledoval. Nenazval bych to ale debatou, spíš mučením ctihodného akademika, který snad ani netuší, kam se dostal a co se s ním děje, zkušeným politikem, který pro změnu asi nechápe, koho to proti němu jeho odpůrci nasadili. Chvílemi jsem doufal, že někdo z Drahošova tábora hodí do ringu bílý ručník, nebo že moderátor pořad zastaví z humanitárních důvodů. Tak drtivou převahu jsme snad v České televizi neviděli ani při zvlášť nevydařených ligových utkáních. Kdyby nešlo o tak vážnou věc, jako je další směřování naší země – a riziko, že ji povede pitomec – hodil bych snad panu Drahošovi do volební urny „lístek útěchy“. Z celého televizního pořadu mě nakonec zajímala mladá dáma, sedící v první řadě vedle pana Ovčáčka.

O víkendu budeme znát jméno prezidenta. Jaký je váš tip na vítěze? A koho budete volit?

Volit budu Miloše Zemana. A spíše než tip je to naděje, že stejně jako já bude volit většina voličů.

Domníváte se, že je Zemanovo tolik opakované „jisté vítězství“ nahnuté? Měl by se obávat? A proč?

Já si nevšímám, že by někdo opakoval něco o jistém vítězství. Spíše mám pocit, že mediální mainstream žije jistým vítězstvím Zemanova protivníka, dokonce mám pocit, že kampaň ctěného akademika v podstatě připomínala oslavu, jako by slavil předem. Myslím tím večírky v Lucerně a podobně.

Jak vnímáte předvolební plakáty s Milošem Zemanem a označování Drahoše jako vítače a eurohujera? Je to správná taktika, funguje negativní kampaň stále dobře?

Já bych nemluvil o kampani. Nakolik jsem s věcmi obeznámen, tak zatímco ctihodný akademiky má kampaň důkladně koordinovanou – čteme o zasedáních volebních štábů, poskytování billboardových ploch, poskytování financí a podobně –, tak mám pocit, že kampaň současného prezidenta je do značné míry ponechána na volném vývoji a dobrovolnících. Já sám Zemana podporuji na sociálních sítích a žádný volební štáb mě neúkoluje, nedostávám pokyny – a zda je kampaň negativní nebo pozitivní, neřeším. Příznivci Zemana to dělají ze své vůle a ze svých prostředků. Jestliže má někdo podporující Zemana prostředky na billboardy, tak je prostě vyvěsí.

Bude Zemanova rétorika proti migrantům stačit? Je jasné, že s ní získal velkou část své popularity.

Já v těch výtkách proti Drahošovi možná slyším něco negativního, ale nic nepravdivého. Ať se dívám, z jaké chci strany, nic pozitivního jsem na ctihodném akademikovi nenašel. Co se týká Zemana, tak málokdo mu může vytýkat více věcí než já, a přesto ho podporuji – čistě proto, že vrcholová politika se hraje na jednu figuru, na vítěze, podobně jako se třeba šach hraje na krále nebo fotbal na středového útočníka. A my – teď myslím občany, kterým záleží na téhle zemi – nemáme ve hře či v poli nikoho lepšího než Zemana. Zeman je nyní obdobou krále v šachu, ať je jaký je, i se svými slabými stránkami.

Říkáte rétorika proti migrantům, ale jde o mnohem a mnohem více. A sice, Drahošův tábor je charakteristický podřízením nejhloupějším nápadům současného vedení Evropské unie. Ať už půjde o migranty, euro, záchody pro třetí pohlaví, cokoli, co si Evropská unie vymyslí, můžeme si být jisti, že nevymyslí nic dobrého. Je jisté, že tábor Drahošových příznivců půjde ochotně všechny ty nesmysly plnit. To, že se prezident proti těmto bodům vymezuje, ukazuje odvahu a připravenost se těmto hloupostem postavit.

Jak vnímáte možnosti obejít pravidla pro financování kandidátů na prezidenta? Vznikl úřad, který to má kontrolovat, ale jak se ukazuje, možnosti, jak omezení vyřešit, existují. Má takový úřad smysl?

Ten úřad je pravděpodobně úplně zbytečný, což jsme viděli. Dva příklady za všechny. Viděli jsme, že Drahoše podpořily polostátní instituce, nevládní organizace, které dostávají peníze od státu a posílají je dál, a měl sponzory ze zahraničí. I ten úplně nejjednodušší účetní v malé firmě vám dokáže odklonit, zakouzlit víceméně jakékoliv prostředky, a není to tak těžké. Hrajeme si na nějaké finanční stropy, ale unikají nám vážné věci. Například placení kampaně ze zahraničí by snad mělo být trestný činem. Jakmile dovolíme sponzory ze zahraničí, a je jedno o jaké částky půjde, nějaké neprůhledné síly budou financovat kampaně. Úřad je zbytečný, kontrola by měla být nastavena jinak.

No a druhým příkladem jsou ti nesčetní dobrovolníci, které nefinancuje nikdo. Jeden ve volném čase udělá na podporu Zemana vtipnou grafiku, druhý natočí rozhovor s nějakou celebritou, která toho či onoho kandidáta podporuje a dá to na YouTube, třetí rozvěsí pár letáků. Dohromady, v součtu, to jsou možná statisíce hodin práce a nevyčíslitelné prostředky. Jak je zaúčtujete do financování kampaně? Přitom tyhle aktivity mohou rozhodnout, ne nějaký billboard.

Ovlivní výsledek prezidentských voleb sestavování vlády?

To opravdu nemohu vědět, neznáme výsledek a Zeman i Drahoš, ať už vyhraje kdokoliv, bude mít spoustu možností, jak sestavování vlády hrát. Nedovedu si představit ani to, co by dělal Drahoš, protože i tam je možných spousta variant včetně dohody s Babišem.

Psali jsme: Pražský institut bezpečnostních studií: Druhé kolo prezidentské volby ovlivňují dezinformace Černochová (ODS): Pane kolego Hájku, vy si pletete Evropskou unii a NATO? Debatu Drahoše se Zemanem zhodnotil Demagog.cz. Kdo častěji mluvil pravdu? Jakub Janda napsal do USA o Zemanovi

Neúspěšní protikandidáti vyjádřili podporu Jiřímu Drahošovi. Čím to je? A poslechnou je jejich voliči?

Nevím, že by podporu Drahošovi vyjádřili úplně všichni, nevím o Hynkovi a Hannigovi, ale to není podstatné. Čím to je? Odpověď je jednoduchá, protože ve volbách nekandidovalo devět kandidátů, ale dva: Zeman a Antizeman.

Antizeman byl koordinován – trojice Drahoš, Fischer, Hilšer a část Antizemanů byly neřízené střely, jako Topolánek a Horáček, ale v zásadě nepřišel nikdo s nějakými návrhy, koncepcemi a představami. Všichni přišli jen s hysterickou rétorikou proti současnému prezidentovi. Mám pocit, pakliže tato hra měla nějaké režiséry, že šlo o soutěž několika kandidátů, kdo bude nejlepším Antizemanem a na něho pak bylo vsázeno a soustředilo se celé stádní chování včetně hlavních médií – Respektu, České televize, umělecké fronty, kavárny a tak dále.

Co pro mne bylo jistým způsobem velkým zklamáním, nebo pobouřením, bylo chování Topolánka, který šel do prvního kola kampaně radikálněji s protievropskou patriotickou rétorikou jen proto, aby ve druhém kole podpořil evropského slouhu Drahoše. Zatímco všichni ostatní se zachovali očekávatelně a čitelně, tak bývalý premiér Topolánek se zachoval jako malý fracek a doufám, že to bylo jeho poslední veřejné a politické vystoupení a v nejbližší době ho vezme čert.

Poslanci schválili vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Jak vnímáte celou situaci, je dobře, že bude prošetřena a imunita nebyla politikům ponechána?

Opakovaně říkám, že premiér Babiš mi není sympatický a jeho hospodářkou a daňovou politiku nemám rád. Nicméně na druhé straně si dovedu představit účelovost celé srandy s Čapím hnízdem. Dotační podvody se dějí u každého menšího či většího dotovaného projektu, a to v celé Evropské unii. U soudů bych se ještě trochu pozdržel a rád bych připomenul, že právě děláte rozhovor s trestně stíhaným aktivistou, a jak mi Babiš nemusí být sympatický, jsem přesvědčen, že dokud není odsouzen, je nevinný. Trestně lze stíhat kohokoliv, je to jednoduché, není zde žádná kontrola a jde o záležitost policistů. Takže skutečnost, že je někdo stíhán, není argument pro vůbec nic. Měl by být alespoň obžalován, zatím je pouze obviněn, což nic neznamená. Je velice jednoduché někoho odstřelit, a jakmile bychom přistoupili na představu, že obviněn znamená odsouzen, celý politický život bychom mohli zastavit.

Komunisté se nechali slyšet, že jsou ochotni tolerovat Babišovu vládu a Babiš sám jako premiér nevadí. Obáváte se spojení Babiše a komunistů?

Strašit komunisty téměř třicet let po jejich pádu, to je nesympatická politika strašící kavárny. Komunisté už nejsou ultralevicovou stranou, a jestli jsou něco, tak klubem sociálně konzervativních důchodců. V jednom veřejném projevu jsem označil komunisty a hnutí ANO za strany pomsty. Slučují občany, kteří byli v polistopadovém vývoji na vedlejší koleji, ať už kvůli tomu, že byli spjatí s minulým režimem, nebo se jim nedařilo v první a druhé vlně polistopadového Klondyku. Mají společné zájmy – sociální konzervatismus a jakousi potřebu došlápnout si na ty, kdo byli v minulých letech úspěšnější než oni. Nyní jsou jejich společné zájmy alespoň transparentně vidět.

Europoslanec Petr Ježek odešel z hnutí ANO, protože se s vedením rozchází v podpoře Miloše Zemana a kritizuje hnutí za vztahy s tzv. extremisty i s komunisty. Také někteří další z hnutí ANO odmítli podpořit Zemana. Už jsme v Česku zažili různá politická uskupení, která rychle získala na popularitě, a stejně rychle i skončila. Je možné, že se to samé může stát také Andreji Babišovi, i přes jeho údajně přísný režim v hnutí?

Může se stát cokoliv, což jsme viděli na hlasování evropských poslanců za ANO. Nemluvil bych o přísném režimu. Lidé v ANO jsou sdružováni spíše zájmy než ideologií a věří, že Babiš jejich zájmy nejlépe prosadí. Až je prosazovat nebude, může se mu to zbortit právě proto, že kromě materialistických zájmů tam jiná ideologie není.

V hnutí ANO jde tedy podle vás jenom o peníze?

V hnutí ANO nikdy o nic jiného nešlo.



autor: Zuzana Koulová