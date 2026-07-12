Konečná: Úředníkům vypnuli klimatizaci. Eurošlechtě běžela dál

„Miliardy pro Ukrajinu a zbrojaře. Kvůli tomu celá ta šaškárna s názvem „summit NATO“. Ukrajina a zbrojaři odjíždějí spokojeni… a občané to platí!“ Napsala jste na FB. Takže, paní poslankyně, jak celkově ten dvoudenní summit hodnotit? Překvapilo vás něco?
Ještě před pár měsíci se tvrdilo, že možná tento summit zvrátí katastrofální požadavek, aby členské státy NATO vydávaly 5 procent HDP na zbrojení. Summit ale ukázal, že Trump ze svého požadavku neustoupí a zbytek členských států je z něj příliš vyděšený, než aby se mu dokázal postavit. Trump opět zopakoval svůj požadavek vlastnit Grónsko, a když si přečteme výsledné dokumenty summitu, tak vidíme, že se všechny členské státy NATO plně postavily za USA ve válce, kterou přitom sami Američané začali.
Od summitu jsem nic pozitivního neočekávala, ale takováto míra patolízalství vůči velkému americkému bratrovi překonala všechny moje obavy – máme tu nové nákupy předražených amerických zbraní a nové penězovody na Ukrajinu.
Bohužel i stávající vládní koalice přijala závazek 5 % za realitu a hodlá navyšovat výdaje na zbrojení, což přímo potvrdil ministr obrany Zůna za SPD.
Co tedy říci k postoji ČR ohledně peněz na zbrojení, Ukrajinu…?
Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
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Chcete, abychom od roku 2035 dávali na zbrojení alespoň 3,5% HDP?
A jak jste vnímala naši „dvojdelegaci“? Co třeba ty komentáře v souvislosti s podáním ruky Donalda Trumpa Andreji Babišovi? A jak vidíte úlohu našeho prezidenta na summitu?
Předně musím říct, že jsme svědky snah o likvidaci parlamentního systému a nahrazení jej poloprezidentským. Pavel už prohlásil, že ho nepřesvědčily Babišovy argumenty na summitu a že se chce sejít s vládou, aby mu vysvětlila svoje zbrojní plány. Vláda v tomto ale podle Ústavy nemusí Pavlovi nic vysvětlovat. Předpokládám ale, že prezident si asi začne kreativně vykládat svoji roli vrchního velitele ozbrojených sil a bude se snažit zajistit pro svého přítele po boku Koláře dostatek zbrojařských kšeftů.
Doteď jsem vlastně nepochopila, co měl Pavel tak skvělého na summitu vykonat – jeho cesta tam jsou stejně vyhozené peníze, jako jsou peníze, co daňoví poplatníci dávají paní prezidentové v rámci té její apanáže na oblečení.
D. Trump na summitu NATO mimo jiné informoval o ukončení příměří s Íránem. Jak komentovat aktuální vývoj v tomto směru?
Jsem silně skeptická k tomu, že se v dohledné době dočkáme funkční mírové dohody mezi Íránem a USA. V USA je příliš silný vojensko-průmyslový komplex, který profituje z toho, že konflikt bude pokračovat. Obávám se toho, že míříme k další „nekonečné“ válce po vzoru Afghánistánu, kdy výsledkem budou dlouhé roky zabíjení a ničení.
A co to opět přinese i evropské ekonomice?
Hrozí nové zdražování paliv a prohloubení naší závislosti na předražených dodávkách z USA. Ursula kvůli tomu asi bude tlačit, aby se co nejvíc rozjel Green Deal. Ale upřímně – vzhledem k tomu, že Brusel zároveň masivně zvýšil cla na čínské elektromobily, aby byly stejně - ne-li ještě dražší než ty evropské, tak to na žádný velký boom elektroaut nevidím. Ruku v ruce s tím půjde další chudnutí našich obyvatel. Už teď je celá třetina českých domácností chudší, než byla před pěti lety. Nedává proto absolutně žádný smysl podporovat Trumpovu válku s Íránem, a ještě menší smysl dává přijímat neustále nové a nové sankce na levnou ropu a plyn z Ruska. Každou snahu vlísat se do přízně Trumpa a von der Leyenové bolestivě pocítíme ve svých peněženkách.
Podívejme se také na festival v Karlových Varech. Sešli se zde celebrity i politici…. Velmi diskutovaný byl výrok Marka Ebena, že existují výročí, „na které se musí pozvat i lidé, u nichž doufáte, že nepřijdou“. Ačkoliv nikoho nejmenoval, někteří si jeho slova vyložili jako narážku na ministra Klempíře. Váš komentář?
Na karlovarský festival zásadně nechodím. Kdysi dávno to byl festival kultury a umění, jenže neustálé zvyšování cen a snaha napodobit pozlátko Hollywoodu z festivalu umění udělaly festival snobství a arogance. Z toho, co mi říkají lidé, tak řada Karlovaráků na festival nejenže nechodí, ale dokonce raději město kompletně opouští.
Výrok pana Ebena je pro naši dobu dost symbolický. Pan Eben si zakládá na svém slušném a kultivovaném vystupování a pak vypustí z úst něco takového.
Pojďme na jiné téma. Europarlament vrátil do hry opět, jak z některých stran zaznívá, „šmírovací“ Chat Control. Můžete našim čtenářům přiblížit, jak k tomu došlo a jak hlasovali Vaši kolegové za ČR?
Ano, je to tak. Vítězství na zastavení Chat Control 1.0 netrvalo dlouho. Evropská komise, Rada a frakce evropských lidovců – krom KDU-ČSL sem patří také STAN či TOP 09 – se nevzdává a díky právní kličce si otevřela cestu zpět. Cestu k plošnému šmírování Vašich zpráv. Cestu k tomu, aby bylo umožněno znovu hlasovat již odmítnutý návrh, vydláždily hlasy europoslanců – z ČR to byli zástupci hnutí ANO, STAN, TOP09, a KDU-ČSL. Ještě dvakrát jsme pak hlasovali o odmítnutí celého návrhu, jenže z ČR europoslanci Farský, Kolář, Niedermayer a Zdechovský hlasovali dvakrát proti odmítnutí (tedy pro plošné šmírování). Danuše Nerudová pak alibisticky hlasovala jednou pro a podruhé proti odmítnutí.
Úplně na závěr - Na FB jste mluvila o tom, co se ve vlně veder odehrálo na půdě Evropského parlamentu. Můžete to, prosím, i pro nás rozebrat? A jak toto vnímat?
Předminulý týden vlna veder zasáhla i Brusel a Evropská komise se ve svém sídle rozhodla sáhnout ke kroku jak vystřiženému z éry králů a knížat. V prvních sedmi patrech, kde sídlí řadoví úředníci, byla vypnuta klimatizace. Ve zbylých šesti patrech, kde sídlí eurokomisaři a samotná královna Ursula von der Leyenová, ale klimatizace běžela dál. Evropská komise se ráda ohání rovností, ale jak dokázal tenhle incident, tak jsou to jen báchorky. Celkově to ilustruje přístup Komise k obyčejným lidem – ti můžou trpět kvůli špatné energetické politice Unie, kvůli nerealistickému Green Dealu, ale strůjci těchto nápadů budou vždy v klídku a pohodě.
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