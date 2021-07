Brusel ustoupil nelegálním migrantům-hladovkářům. Co by udělala Šichtařová? „Máte právo na hladovku. Držte ji. Tečka!“

reklama

Plynovod Nord Stream 2 pro přepravu ruského zemního plynu do Evropy bude dokončen, a to bez uvalení dalších amerických sankcí. Tato dohoda Spolkové republiky Německo a USA se pochopitelně nelíbí Ukrajině a Polsku, ale i další kritici obviňují obě velmoci, že zradily Ukrajinu. Dalo se ale vůbec čekat jiné vyústění ve světle toho, že Německo jakožto lídr EU je na Rusku částečně závislé, a to jak energeticky, tak tím, že v Rusku podniká přes šest tisíc německých firem a celkově díky Rusku je zaměstnáno přibližně tři sta tisíc Němců?

Myslím, že jinak to dopadnout nemohlo. Politické proklamace jsou věc jedna, peníze jsou věc jiná. A jakmile se jakýkoliv politický lídr má rozhodnout mezi jedním a druhým, nakonec vždy bude volit zájmy průmyslu, i když navenek pro voliče bude deklarovat něco jiného. Přímé úplatky voličům třeba skrze sociální dávky jsou totiž jedna možná strategie, koupení si sponzorských darů od průmyslníků je strategie druhá a celkově výnosnější.

I když… řekla jsem sice, že „vždy“ se politik rozhodne pro zájmy průmyslu. Vlastně to ale není tak docela pravda, to platilo ještě za zlatých dob kapitalismu. To, co levicoví progresívní politici aktuálně předvádějí, totiž není ani ve prospěch voličů, ani ve prospěch ekonomiky a průmyslu, prostě není to ve prospěch nikoho. Typicky mám na mysli zelenou agendu reprezentovanou třeba oním zoufaleckým Green Dealem. To je projekt ničící skoro úplně všechny s výjimkou několika firem, které jedou na státních podporách v této oblasti.

Psali jsme: „Nazvali protestující občany lůzou. Novináři, politici z TOP 09!“ Jana Bobošíková se neudržela. Brusel, neziskovky na školách, očkování... Peterková je v nemocnici. Ohlašovatel hoaxů vypustil totální zlo: Copak, Jani. Že nejsi u flákance? Perník, chlast, co Kdo překročí povolenou rychlost, na toho vlastní auto „zaútočí“. To nařídila EU. Experti varují Údiv epidemiologa: Proč do ČT zvou Pollerta? Firemní sociolog Bednář rázně odpověděl

Evropská centrální banka po zasedání Rady guvernérů konstatovala, že základní úrokové sazby zůstanou na rekordních minimech ještě déle, aby se inflace v eurozóně zvýšila na dvě procenta a setrvala tam i ve střednědobém horizontu. Hlavní úroková sazba tak zůstává na rekordním minimu nula procent. Prezidentka ECB Christine Lagardeová uvedla, že měnově-politická opatření centrální banky pomohou ekonomice přejít k solidnímu oživení. Z čeho lze tato optimistická očekávání odvozovat?

Anketa Jedete letos na zahraniční letní dovolenou? Ano, jedu / Už jsem letos byl(a) 30% Ne, zůstávám v ČR 70% hlasovalo: 6797 lidí

Nicméně finanční trhy si jako hlavní poselství z daných slov vyderivovaly, že ECB nehodlá vzdát své úsilí o sypání peněz do ekonomiky, ať už tím či oním kanálem, a to optimismus podpořilo dostatečně. Vlastně málokdo věří, že ECB docílí toho, čeho docílit chce, ale většina si je současně vědoma, že její snažení bude mít vedlejší důsledky v podobě umělé podpory cenných papírů.

Proti regulaci hotovosti, kterou plánuje EU, se postavilo Rakousko. Jeho ministr financí Gernot Blümel tvrdí, že stanovením maximální výše pro hotovostní transakce by de facto docházelo ke kriminalizaci hotovosti. Podle něj hotovost dává lidem pocit bezpečí, nezávislosti a svobody. Naopak odborná stanoviska Evropské komise hovoří o tom, že hotovost výrazně usnadňuje praní špinavých peněz, a dokonce je v pozici první volby, ke které se uchylují zločinci při provádění nekalých transakcí. A spotřebitelé využívají hotovost méně než v minulosti a je u nich patrná rostoucí obliba bezhotovostních plateb. Který z argumentů, ať z té či oné strany, vám přijde nejpádnější?

Gernot Blümel má pravdu, že je tu v celé Evropě snaha kriminalizovat hotovost. Mám ale podezření, že pan ministr ještě nedohlédne celé hloubky problému. Mluví o tom, že hotovost dává lidem pocit bezpečí; to je pěkné – i pravdivé, ale ještě mnohem důležitější je, že ústavní záruka existence hotovosti chrání lidi před zlovůlí státu a ekonomického inženýringu.

Pokud by se centrální banka rozhodla připravit vás o úspory a donutit vás proti vaší vůli utrácet za nesmysly, které kupovat nechcete, stačí k tomu málo: Stačí zrušit hotovost a pak uvalit na úspory v bance třeba „des-úrok“ mínus 10 procent. Pokud si v takové chvíli necháte peníze v bance – a vy si je jako bezhotovostní jinde než v bance nechat nemůžete –, přicházíte automaticky o 10 procent každý rok. Takže jste proti vaší vůli donuceni vyhazovat peníze a utrácet za jakékoliv nesmysly, jen abyste se jich zbavili. Prostě najednou technicky nejde spořit. Je to normální krádež.

Psali jsme: Chtěli by Klause úplně vymazat. Šichtařová varuje: Přijde kolaps Dotace škodí, ať si je EU nechá. Necháme si zničit tradiční průmysl? Šichtařová o kartelové dohodě bohatých proti chudým Lidé schovávají majetek před státem. Čeho se tak moc bojí? Markéta Šichtařová má informace a varuje Ekohysterie, vyhozený BILION korun. To je spravedlnost? Šichtařová jen kroutí hlavou

Pokud existuje hotovost, nic na světě vám v takové situaci nezabrání vaše peníze vybrat a nechat si je v podobě štosů bankovek. Stát vám je pak ukrást záporným úročením nemůže. A právě o to tady jde. Není vůbec podstatné, nakolik spotřebitelé hotovost využívají. I kdyby ji nevyužívali vůbec: No a co? Prostě ten samotný fakt, že by ji využívat mohli začít, kdyby se stát rozhodl záporným úročením krást, je dostatečnou hrází proti tomu, aby to stát udělal.

Odborným stanoviskům Evropské komise tedy velkou váhu nepřikládáte?

O takzvaných „odborných stanoviskách Evropské komise“ vůbec nemá smysl diskutovat. Komise nemá odborného v rukávu vůbec nic, jenom chrlí ideologické žvásty. Od rádoby zelené politiky, přes obchodní ochranářství, až po zákaz hotovosti. Jak jsem vám právě vysvětlila, jde tady pouze a jen o získání absolutní moci nad úsporami lidí. Jakmile si nějakým trikem označeným za „odborné“ stanovisko Komise vynutí zakázat hotovost, okamžitě ECB přejde jednak na záporné úroky, jednak na kryptoměnu centrální banky, která ovšem bude skutečné anarchistické kryptoměny typu bitcoin připomínat jen názvem. Ve skutečnosti opět půjde jenom o absolutní kontrolu nad veškerými vašimi transakcemi. Sami si odpovězte, zda stanovisko Evropské komise je víc odborné, nebo odporné.

Fotogalerie: - Andrej a Ursula

Co říkáte tomu, že v české výpravě na olympijských hrách v Tokiu po prvním zjištěném neočkovaném lékaři přibývá pozitivně testovaných aktivních sportovců, kteří tak přijdou o možnost startovat a jejich několikaletá tvrdá příprava přijde zcela vniveč? Když stát finančně dost velkoryse podporuje prostřednictvím Českého olympijského výboru dlouhodobě adepty účasti na olympiádě, a ti pak na ni odjedou kvůli něčí chybě jen „na výlet“, měl by nad vyhozenými penězi jen mávnout rukou, nebo vyžadovat vyvození – i finanční – odpovědnosti konkrétních osob?

To je hned několik témat v jednom. Především ta neskutečná hysterie kvůli covidu u zdravých sportovců ve vrcholné formě – kolik z nich by asi tak covid mohl zabít?! Jedna věc je obávat se, když se covid dostane do domova důchodců. Druhá věc je ta hysterická komedie, která se děje kolem zdravých lidí v nejlepší kondici, kteří dokonce ani nejsou nemocní, jenom u nich byla prokázána přítomnost viru… S covidem se společnost fašizuje a tohle tažení proti pozitivním sportovcům je typickým projevem.

Další hrozivé téma je finanční podpora státu lidem, kteří chtějí startovat na olympiádě. Podporuje stát dotacemi třeba hudební skupiny, které chtějí vystupovat na mezinárodních koncertech? Podporuje zahrádkáře, kteří chtějí vystavovat svou úrodu? Ne? Tak proč by měla podporovat z mých peněz jiný koníček jiného člověka, který s ním chce vystupovat v zahraničí? Co mně je do jakéhokoliv sportovce, jehož jméno ani neznám, proč bych na něj měla pracovat a část svého výdělku mu posílat na státních dotacích? A víte, co je na tom nejhorší? Že většině lidí to už ani nepřijde divné, jak si na tuhle nemorální logiku zvykli.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pokud jde o onu vámi zmíněnou „finanční odpovědnost za něčí chybu“ – chyba se tu stala jen jediná, a to naprosto zásadní: Totiž že naivní lidstvo ještě pořád ani po tom roce a půl nepochopilo, že covid nezastaví. Že všechny ty karantény, uzavírky ekonomik, povinné respirátory u osamělého člověka na osamělé ulici a další logicky neobhajitelné bizarnosti jsou jenom placebo. Má smysl chránit a očkovat takové lidi, u nichž jejich anamnéza naznačuje, že by covid nemuseli ustát, a kteří o to sami stojí. Nic víc, nic míň. Všechno navíc je jen naivita a – znovu to slovo neváhám použít – fašizace společnosti.

V koronavirové době se téměř zapomnělo na problém, který sužuje Evropu, a to jsou nelegální migranti. Jejich nápor teď znovu roste a vysoké počty hlásí Británie, Španělsko a Itálie. Pozornost ale poutala především událost z centra Bruselu, kde téměř pět stovek nelegálních přistěhovalců drželo do tohoto týdne hladovku. Protestovali tak proti tomu, že jim belgické úřady nechtěly udělit povolení k pobytu. Poté, co někteří z nich přestali přijímat i vodu a dvacet jich bylo v obavě o jejich život převezeno k okamžité hospitalizaci, belgická vláda ustoupila. Má tváří v tvář takovému precedentu Evropa šanci nárůstu migrace nějak čelit?

Mám poměrně snadné řešení. Chcete držet hladovku? Máte na ni právo. Držte ji. Tečka. Domnívám se, že belgická vláda porušila jedno zásadní lidské právo: totiž právo na integritu těla. Zabránila hladovět lidem, kteří se pro hladovění rozhodli. Zabránila zemřít osobě, která zjevně a zcela vědomě zemřít chtěla.

V Praze se od srpna změní tarif pro MHD. Zdraží jízdenka na 30 minut z 24 na 30 korun a 90minutová z 32 na 40 korun. Od stejného data se zvedne cena stání na většině záchytných P+R parkovišť, na některých až pětinásobně. Jak jde dohromady tato de facto podpora individuální automobilové dopravy s tím, že s ní přišla koalice primátora Zdeňka Hřiba, jehož Pirátská strana je rétoricky daleko nejzelenější ze všech relevantních politických sil v zemi?

Jistě, že to nejde dohromady. Šikana motoristů kombinovaná s šikanou těch, kdo nechali auto doma. Zelená rétorika je jedna věc. Mně to spíš připomíná špatně maskované jednání skupiny lidí, která jednoduše nemá ráda druhé lidi a hůl si na ně vždy pod nějakou záminkou najde.

Psali jsme: Chudí to zaplatí bohatým. Šichtařová o „kráse“ dotací. A proč ČNB hromadí zlato? Evropská centrální banka nacvičuje na klimatické změny. Markéta Šichtařová protočila oči: Má přijímat vklady a dávat úvěry, ne hlídat počasí! Odboráři vydírají, a už se s tím ani netají. Ale krádežemi společnost nebohatne, varuje Šichtařová To je dobře, že nemáme euro... Markéta Šichtařová ukazuje, čemu jsme tím unikli

ROBOT NA KONCI TUNELU

aneb Zpráva o podivném stavu světa a co s tím

Známí ekonomové Markéta Šichtařová a Vladimír Pikora, autoři několika bestsellerů, nositelé ceny čtenářů Magnesia Litera a popularizátoři světa peněz, přicházejí s výbušnou zprávou o stavu dnešního světa. Stojí lidstvo na prahu ráje, anebo naopak pomalu degeneruje a řítí se vstříc svému konci? A jsme odsouzeni do role pouhých diváků, anebo můžeme o svém osudu rozhodnout sami? Dá se vůbec v okamžiku těchto dějinných změn najít něco jako svatý grál štěstí? Odpověď na tuhle otázku vás hodně překvapí... * OBJEDNAT se slevou ZDE.







Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.