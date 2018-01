Bude pro ně snadné v novém systému hlasování nás přehlasovat! Petr Mach popisuje hrozby číhající v Bruselu. A co s tím může udělat prezident

V poslední době se u nás hodně mluví o Dublinu IV. Co od něj lze čekat? V jaké je vlastně fázi?

Dublin IV je nový plán Evropské komise na trvalý systém přerozdělování migrantů. Podle návrhu bude možné se z přerozdělování dočasně vykoupit částkou sedm milionů korun za každého nepřijatého migranta. Je to pro naši zemi každopádně zcela nepřijatelný systém. Naši občané žádné kvóty nechtějí a potřebujeme vládu, parlament i prezidenta, kteří se proti novému systému postaví. Než o návrhu bude jednat Evropský parlament a rada, mají národní parlamenty právo protestu. Pokud třetina národních parlamentů odhlasuje, že návrh porušuje princip subsidiarity, musí ho komise znovu přezkoumat. Může ale na něm dál trvat, takže na hlasování stejně dojde.

Česko je k migraci velice ostražité, co když nebude souhlasit s Dublinem IV. Hrozí, že budeme přehlasováni?

Británie, Dánsko a Irsko se hlasování nezúčastní, mají ve smlouvě sjednanou výjimku. Bude tedy hlasovat jen 25 států. A tři dominantní státy, které si přerozdělování rozhodně přejí – Německo, Francie a Itálie – reprezentují polovinu populace. Bude pro ně snadné nás v novém systému hlasování, který platí od loňska, přehlasovat. Je to pro nás velmi nevýhodný systém, zvýhodňující velké státy, který vyjednali před deseti lety pánové Zahradil a Topolánek v Lisabonské smlouvě.

Jsme před prezidentskými volbami. Co v tom může udělat prezident?

Prezident jmenuje ministry a vládu. Může si klást podmínky a jmenovat jen takového ministra vnitra, který potvrdí, že bude vždy proti návrhu v Radě ministrů EU hlasovat.

Jak je to s eurem a na to navazujícím vstupem do tvrdého jádra Evropské unie? Zatím je k euru česká veřejnost velice nedůvěřivá. Tohle asi tedy není teď na pořadu dne. Kdy bude? A bude vůbec?

Myslím, že Zeman i Drahoš jsou v podstatě zastánci zavedení eura. Pokud by ho u nás chtěla EU zavést, museli bychom zřejmě vyjít do ulic a masově protestovat. Letos ale snad euro nebude na pořadu dne.

Vznik evropského ministerstva financí a sjednocení daní a sociálních dávek. Jak se na tuto možnost díváte a je reálná? Půjde EU tímto směrem?

Celoevropského ministra financí chce EU pro země eurozóny. Je to další důvod, proč euro nepřijímat.

Jak to vlastně vypadá s povinnými kvótami, kvůli kterým nás chtějí žalovat. Co se v tom bude dělat?

Komise na nás už žalobu za to, že migranty nepřebíráme, podala na začátku ledna, její přesné znění ale ještě nebylo zveřejněno. Pravděpodobně v ní komise navrhuje nějakou pokutu pro Českou republiku. Evropský soud o tom bude rozhodovat asi až na konci roku.

Opět se zeptám na prezidentské kandidáty. Vidíte v tomto směru mezi nimi rozdíl v jejich postoji k těmto záležitostem?

Doufám, že oba prezidentští kandidáti kvóty odmítají, stejně jako naše vláda a náš parlament.

Jsou ještě nějaká další rizika, která můžeme ve vztahu k EU očekávat, která by způsobila nějaká pnutí a obavy lidí?

Ta žaloba na nás, návrh nového systému přerozdělování migrantů i trvalá hrozba eura jsou aktuálně největší rizika, která z našeho členství v EU plynou. Pro mě to jsou dostatečné důvody, abych si místo členství v EU přál Českou republiku jako nezávislý stát po vzoru Švýcarska.

Který ze dvou prezidentských kandidátů je podle vás vhodnější pro vyjednávání s EU a který může pro nás získat výhodnější podmínky, jestli je to tedy vůbec v jeho kompetenci. Patrně daleko větší má premiér...

Prezident může zastupovat naši zemi v Evropské radě, když tam nepojede premiér. To je také důležitý rozhodovací orgán EU. Ptal jsem se Drahoše, jak by v radě hlasoval, třeba pokud by se projednával návrh na pozastavení hlasovacích práv Polsku, odpověděl mi nemastně, neslaně, že by se držel stanoviska vlády. U Zemana nevím. Zeman o sobě prohlašoval vždy, že je eurofederalista, že chce euro a armádu EU. Na Hradě s komunistou Barrosem vyvěsil vlajku EU. Drahoš se mi také jeví spíš jako příznivec EU. Pro mě jsou prezidentské volby mimořádně zoufalou volbou.

autor: Oldřich Szaban