ČT nedodržuje svůj statut, Moravec překrucuje fakta, to jsme zažili sami. A vláda místo šetření dává peníze politickým neziskovkám, kroutí hlavou poslanec SPD Rozvoral

Ve středu 26. června vláda přečkala hlasování o nedůvěře, které bylo uskutečněno až ve čtvrtek nad ránem, neb do té doby poslanci řečnili. Jaký smysl spatřujete v této akci? A obecně, jak hodnotíte působení současné opozice proti Babišově vládě?

Máte pravdu, že ve středu 26. června proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky již druhé hlasování o nedůvěře vládě, které, stejně tak jako to první, vláda ANO a ČSSD ustála. Schůzi iniciovala opozice z důvodu zaslaných předběžných unijních auditů ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Téměř po 17 hodinách jednání byl znám výsledek, který se vzhledem k okolnostem dal předpokládat. Pro vládu i proti ní hlasovalo shodně 85 poslanců. Pro vládu hlasovali poslanci ANO a ČSSD, poslanci KSČM se zdrželi hlasování, ostatní byli proti vládě.

Všichni naši poslanci hlasovali proti vládě, a to z důvodu, že nám v ní vadí zastoupení ČSSD. Opozice stále poukazuje na trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a žádá jeho demisi. Naše hnutí SPD ctí presumpci neviny a počká si na výsledky šetření v kauzách Andreje Babiše, které budou zveřejněny orgány činnými v trestním řízení. Opozice svými kroky v lidech uměle vyvolává negativní reakce, které rozdělují naši společnost. Hnutí SPD je vstřícné ke všem jednáním, kde jejich výsledek bude prospěšný občanům naší země.

Babišova vláda má za sebou rok působení. Je v ní někdo, jehož činnost vyzdvihnete? A naopak, který ministr (či ministři) je podle vás nejhorší? Jak hodnotíte českou zahraniční politiku pod vedením Tomáše Petříčka?

Jak jsem zmínil v první otázce, naše hnutí SPD podpoří ve Sněmovně všechny předložené zákony a iniciativy, které budou prospěšné pro naše občany. Vždy, když se má projednávat důležitý dokument, sejde se náš poslanecký klub a je učiněn závěr, jak budeme hlasovat. Vždy hlasujeme jednotně a po důkladném projednání všech bodů v našem klubu. Nečiní nám problém hlasovat i o návrzích, které jsou předkládány naší politickou konkurencí, když se domníváme, že jsou pro naše občany prospěšné.

Hnutí SPD odmítá sebechválu premiéra Babiše týkající se výsledků jeho vlády. Vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM schválila návrh rámce státního rozpočtu na příští rok a střednědobý výhled hospodaření státu pro roky 2021 a 2022. Pro příští rok i pro další léta počítá Ministerstvo financí se schodkem 40 miliard korun. To je pro SPD naprosto nepřijatelné. Vláda by měla dlouhodobě plánovat vyrovnaný anebo přebytkový rozpočet, zejména v období hospodářského růstu.

Vláda nehledá možnosti snižování výdajů státu, zejména v zastavení financování ideologických neziskovek, v razantním omezení byrokracie, v omezení vyplácení neadresných sociálních dávek lidem, kteří nepracují i přesto, že by mohli, ve zrušení nesmyslné inkluze ve školství a v omezení zahraničních operací naší armády. Tyto prostředky je možné následně převést k těm nejvíce potřebným, tedy důchodcům, invalidům, nezaopatřeným dětem a poctivě pracujícím rodinám s dětmi. Zvýšení platů a důchodů pohlcuje rapidní nárůst cen. Veřejné finance se propadají v polovině roku 2019 do více než 50miliardového deficitu. Kvůli neuváženým krokům vlády je správa státu stále dražší.

Co se týče jednotlivých ministrů, tak jsme dlouhodobě kritizovali ministra dopravy Dana Ťoka, který za celá léta svého působení ve vládě neuměl vyřešit problematickou dálnici D1 nebo situaci ve společnosti České dráhy, a. s. Současné ministry ve vládě za ČSSD navrhujeme kompletně vyměnit, protože ani jeden z nich doposud nepřesvědčil, že zastávanému resortu rozumí a řídí ho v zájmu našich občanů. To potvrzuje i probruselský přitakávač Tomáš Petříček, který zahraniční politiku naší země určuje podle zájmů představitelů Evropské unie, což je pro hnutí SPD nepřijatelné.

Hodně se mluví o roli ČSSD ve vládě. Ta je podle vás jaká? Ještě více se mluví v poslední době o odvolávání ministra Staňka. Co říkáte na to, že ČSSD navrhuje místo něj někoho, kdo kultuře nerozumí?

Platí to, jak jsem zmínil, že jsme pro odchod ministrů za ČSSD ze současné vlády, což byl i náš důvod, proč jsme nedali minulý týden při hlasování vládě důvěru. ČSSD už za minulé vlády prokázala svoji neschopnost řídit chod státu a spíše než výsledky jsou za ní nevyřešené kauzy, v rámci kterých náš stát přišel o stovky miliard korun. Své politické funkce si rozdělují za zásluhy a je už jedno, jestli dotyčný ministr či ministryně má potřebné profesní a odborné kompetence pro výkon ministerské funkce, hlavní předpoklad je ten politický. Příkladů je opět mnoho, například v poslední době navrhovaný ministr kultury Michal Šmarda. Nejužší vedení ČSSD už bude mít ve vládě silné zastoupení. Našemu hnutí SPD je jedno, kdo vede ČSSD, ale nechceme žádného Hamáčka, Petříčka, Maláčovou ani Šmardu ve vládě ČR.

Několik týdnů probíhaly protesty proti premiéru Babišovi, které vyvrcholily velkou demonstrací na Letně v neděli 23. června. Jak tyto demonstrace hodnotíte a jaký vliv podle vás budou mít na naši politickou scénu?

Naše hnutí SPD zastává názor, že pokud jakékoli protesty a demonstrace neporušují zákon, jsou legální a každý na ně má právo, jelikož žijeme ve svobodné zemi. Je potřeba si ale říci, že tyto demonstrace jsou podporovány politiky takzvaného „demobloku“, kteří se nesmířili s volebními výsledky a hrají falešnou hru, při níž jim jde jen o moc, stejně jako organizátorům těchto demonstrací.

Hnutí SPD programově prosazuje přímou volbu a odvolatelnost politiků, prosazuje závazné obecné referendum. Naše návrhy odmítají stejní politici, kteří aktivně vystupují a mluví na demonstracích požadujících demisi premiéra Babiše. Naše hnutí jako jediné ze současných politických stran, které jsou zastoupeny v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, prosazuje prvky přímé demokracie, kdy ctíme zásadu, že o důležitých otázkách si mají rozhodovat sami občané, voliči.

Na demonstracích zaznívají někdy i dost vypjaté projevy zvláště umělců, kde se o těch, kdo volí Babiše, vyjadřují jako o hloupých či nemajících dostatečné informace. Zároveň se tam volá po dialogu mezi oběma skupinami obyvatel. Na jedné straně tedy z pódií slyšíme o snaze spojit národ, pak ale z toho samého místa zazní urážky politiků či jejich voličů. Jak to jde dohromady?

Organizátorům těchto demonstrací a politikům opozičních stran nejde o demokracii a spravedlnost. Chtějí se dostat k moci, aby mohli zajistit další likvidaci českého státu a národa v zájmu nadnárodních korporací a elit EU. Hnutí SPD nikdy nepodpoří vládu složenou ze stran tzv. demobloku (ODS, TOP 09, Piráti, STAN, KDU-ČSL).

Věříme, že naši občané nejsou žádní hlupáci, jak zaznívá od tzv. sluníčkářů. Ti takto nálepkují všechny občany, kteří v minulých prezidentských volbách dali svůj hlas Miloši Zemanovi. Výsledky demokratických voleb by měli všichni respektovat a jakákoliv budoucí změna uplatňované politiky českého státu by měla vycházet pouze ze svobodných a demokratických voleb, nebo na základě výsledků celostátního referenda.

Kromě Babiše byla terčem demonstrantů i nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která podle nich ohrožuje nezávislost justice. Skutečně ji podle vás ohrožuje?

To byl pouze zástupný problém organizátorů a politiků, kteří demonstrace vyvolali, a dle mého názoru paní Benešová nezávislost justice v žádném případě neohrožuje. Hnutí SPD respektuje výsledky parlamentních voleb, a proto je na premiérovi, koho si na jaký ministerský post vybere. Tento názor máme i na obsazení ministerstva spravedlnosti.

Bez podpory 78 poslanců hnutí ANO není možné v současném složení Sněmovny složit vládu. Hnutí SPD prosazuje zásadní změnu, kterou jsem již několikrát zmínil, a tou je odchod ČSSD ze současné vlády a jmenování vlády odborníků nominovaných vítězem voleb, tedy hnutím ANO. Takovou vládu podpoříme za předpokladu dohody nad prosazením programových bodů hnutí SPD.

Premiér Andrej Babiš se stal v neděli hostem Otázek Václava Moravce. Ve studiu panovala vyhrocená atmosféra, Babiš Moravce osočil, že je nekorektní a překrucuje fakta. Je na tom něco pravdy? Je pořad OVM vyvážený skladbou hostů?

O České televizi mohu pouze sdělit, že zcela zásadně neplní svůj statut veřejnoprávní televize. Konkrétně se jedná o zpravodajské pořady, v rámci kterých podává jednostranné informace o dění u nás i ve světě, a tímto záměrným jednáním ovlivňuje informovanost našich občanů ve prospěch probruselských přitakávačů a různých politických neziskovek financovaných ze zahraničí. To, že Václav Moravec je nekorektní a překrucuje fakta, se přesvědčili i zástupci našeho hnutí SPD, kteří byli do tohoto pořadu pozváni.

Hnutí SPD požaduje a dále v budoucnu bude prosazovat zásadní změny v práci veřejnoprávních médií směrem k jejich vyváženosti. Jejich úkolem musí být pravdivá informace a transparentní hospodaření s veřejnými prostředky pod veřejnou kontrolou ze strany NKÚ. Úkolem veřejnoprávních médií nesmí být politická agitace, nýbrž objektivní informovanost.

Radek Vondráček mezi Václavem Moravcem a Miroslavem Kalouskem

Zatímco Václav Klaus mladší založil hnutí Trikolóra, jeho otec čelil nařčení, že je ruský agent, konkrétně od Miroslava Kalouska. Exprezident to okomentoval tak, že se Kalousek asi prošel s Johnnie Walkerem. Co k tomu říci na závěr?

Rodinu Klausových a vše, co se děje okolo jejich současných i minulých politických aktivit, nechci komentovat, a pana Kalouska už vůbec ne. Hnutí Trikolóra bude náš politický protivník, byť některé body, které prezentuje jako své priority, jsou velmi shodné s naším programem. Zásadní ale je, že hnutí SPD staví svou činnost prioritně na svém programu a na základě prosazování prvků přímé demokracie.

V současném politickém uspořádání jsme jedinou parlamentní stranou, která prosazuje a hájí svobodu a přímou demokracii švýcarského typu. Lidé mají dostat prostor se svobodně vyjadřovat ke všem otázkám a rozhodnutí většiny pak ostatní respektují. To je hlavní zásada přímé demokracie. Pokud ale cítí občané potřebu vyjádřit se ke specifickým otázkám a není jim to umožněno, je to jasný důkaz, že občané nemají přímou moc podílet se na rozhodování ve věcech, které se jich dotýkají a ovlivňují jejich život v naší republice.

U nás je většinou politických subjektů včetně Trikolóry prosazována tzv. „zastupitelská demokracie“, která ale zachovává moc pro politické subjekty jako privilegium a je to v podstatě neurčitá forma polodemokracie.

Naše hnutí SPD jako jediný politický subjekt v současném Parlamentu České republiky prosazuje a činí kroky vedoucí ke změně našeho politického systému směrem k přímé demokracii, tedy k přímé a vymahatelné odpovědnosti politiků. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní, hmotnou a trestní odpovědnost. Prosazujeme také široký zákon o referendu, aby občané mohli v zásadních otázkách sami rozhodovat o své budoucnosti.