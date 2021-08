Černý kůň voleb? Dostali jsme z politologa jedno jméno: Lubomír Volný

reklama

„Já myslím, že velkou proměnou předvolební situace a volebních preferencí před říjnovými volbami je covidová situace. Jak se vyvíjí, tak mění preference. V tuto chvíli je Andrej Babiš v nejlepší možné situaci, v jaké může být. Podle posledních průzkumů hnutí ANO o něco posílilo, ale ještě se dva ze tří jeho potencionálních spojenců drží nad hladinou ponoru, tedy nad pěti procenty. Jestli se Babišovi bude kampaň v dalších týdnech dařit ještě lépe, půjde o takzvané Pyrrhovo vítězství, kdy stlačí pod pět procent komunisty a Přísahu, a jako vítězovi mu mohou zbýt oči pro pláč,“ varoval Petr Sokol.

Část voličů přebíhá mezi Piráty a hnutím ANO

Krátkou paměť mají podle něj voliči na celém světě. „Část voličů se vždy rozhoduje podle toho, co se událo v posledních dnech před volbami, takže krátkou paměť mají jako všude jinde, ale myslím, že to hodně souvisí s tím, že v době prázdnin na nás nedoléhají opatření, která jsme předtím zažívali. Vláda krizi víceméně nezvládala a v době krize řídila zemi dost chaoticky. Teď to vypadá, že žádná krize není, lidé se uvolnili, vrátili se z prázdnin, uvidíme, jaká bude situace v září a kam se může dostat," zauvažoval.

Expremiér Mirek Topolánek také uvedl, že soupeř Babiše – tedy Piráti – reagují často „splašeně, vyděšeně, ufňukaně“. Najednou se prý ukazuje, že Piráti nejsou ti mladí sebevědomí lidé, kteří mají na všechno odpověď a všechno vědí lépe. A proto si je Babiš vybral. Sokol tvrdí, že nesmíme podléhat klamu neexistujících voličů, kteří přecházejí mezi hnutím ANO a Piráty. „Jarní vzestup Pirátů to potvrdil, protože ostatní strany neklesaly, jenom hnutí ANO. Pak se část voličů vrátila zpátky, v tom je Babišův útok na Piráty racionální. Oni jsou v té opozici slabším článkem, takže Andrej Babiš na ně ze svého pohledu správně útočí. Na druhou stranu se můžeme dostat do situace, kdy se dva perou, a třetí se směje,“ vysvětlil s tím, že zatímco stoupá podpora hnutí ANO, stoupá i koalice SPOLU, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Babiš může o první místo nakonec soupeřit s koalicí SPOLU

Soupeřem o první místo vedle Babiše se tak může stát někdo jiný než Piráti. „Babiš velmi investoval do boje proti ‚Pirátostanu‘, takže pro ně může být koncovka složitější,“ uvedl Petr Sokol. Vít Rakušan, předseda Starostů a nezávislých, ke spojení do koalice řekl: „Nelituji. Koalice vznikla právě proto, aby tady nevládlo hnutí ANO. Teď lidé možná trochu zapomněli – 30 tisíc mrtvých, zdevastovaná ekonomika, to jsou všechno výsledky vlády hnutí ANO. Ale zajíci se počítají po honu, máme připravenou intenzivní kampaň. Budeme se snažit lépe prezentovat náš program.“ Podle Sokola stranám uškodilo, že vylétly nahoru velmi rychle. Vidí v tom navíc paralelu s tím, co se stalo ve stejnou dobu v Německu, kdy se do čela dostali Zelení. „Byli více nasvícení, stejně tak i jejich názory a program. Oficiální program u Zelených i Pirátů je nějaký, ale pak se zjistí, že členové si myslí něco jiného a chtěli by i něco jiného prosazovat. To se nyní odkrylo a na základě toho došlo k poklesu preferencí,“ sdělil politolog s tím, že Piráty volila i část takzvaně „nespokojených či zvlčilých“ pravicových voličů, a po odkrytí některých nápadů členů Pirátské strany utekli.

Během televizní předvolební diskuse přišel Kalousek s teorií, že část Česka vždy chtěla slyšet, že za jejich ne úplně povedené životy bude někdo zavřený. Podle něj na tom vydělal Miloš Zeman, Věci veřejné, Piráti a nyní na tom vydělává Robert Šlachta. Sokol si myslí, že tento fenomén je hlubší. „Skupina voličů chce pokaždé volit mesiáše, pokaždé se v něm zklamou, protože zjistí, že všechny nezavřel, a tak hledají nového mesiáše. Máme tady Věci veřejné, hnutí ANO, Piráty a teď Šlachtu. Určitě jsou tu voliči, kteří chtějí novou změnu, jsou přesvědčeni, že někdo může mávnout kouzelným proutkem, všichni zlí budou zatčeni a stane se ráj na světě. Těch může být tak desetiprocentní skupina a ty teď oslovuje Šlachta. V situaci mnoha stran, které se voličsky překrývají, se skandování „Všechny zavřeme!“ dá propagovat. Nejde jen o zavírání, ale obecně o zázrak, který změní českou politiku,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Petr Sokol.

Je migrace volební téma?

Během debaty politici hodnotili i situaci v Afghánistánu, kde Tálibán velmi rychle obsadil většinu území, obavy z migrace, reakce české vlády a tak dále. Vicepremiér Karel Havlíček, který mezi politickými lídry zastupoval Andreje Babiše, odmítl, že by hnutí ANO měnilo migrační politiku: „Nikoliv, budeme se chovat tak jako doposud. Česká republika je osmou nejbezpečnější zemí na světě i díky této vládě,“ sdělil Havlíček s tím, že vláda je proti ilegálním přistěhovalcům. Sokol se domnívá, že ač se toto téma snaží hnutí SPD v kampani využít, nejde mezi voliči o téma zásadní. „Co se týká příchozích Afghánců, jsou to jednotky rodin. Pokud nedojde k velké migrační vlně, kterou opravdu uvidíme, jako byla například ta syrská, nemělo by to volbami zahýbat. Současný rozsah afghánské situace volby neposune,“ shrnul politolog. Situace by se však prý mohla změnit, pokud by migrační vlna skutečně přišla. „Kdyby nebylo syrské migrační vlny, neseděl by na hradě Miloš Zeman, takže volby to může zásadně ovlivnit,“ podotkl ještě Sokol.

Během debaty lídrů také zaznělo, že se Miloš Zeman pokusí udržet Andreje Babiše u vlády stůj co stůj. Prezident se totiž nechal slyšet, že jmenováním vlády pověří vítěznou politickou stranu, nikoliv koalici stran. Dá se tedy předpokládat, že sestavovat vládu bude znovu Andrej Babiš. Na otázku, zda se Zeman pokusí skutečně udržet u moci Babiše, Sokol odvětil: „Miloš Zeman protahoval sestavení vlády, když se k moci dostávali jeho kamarádi – sobotkovo-babišovská vláda, takže já čekám, že se sestavování vlády protahovat bude. Ústavně je možné, aby si prezident vybral, koho chce, třeba nejsilnější stranu, i když to nebude odpovídat většinové situaci v Poslanecké sněmovně. Zeman ukázal, že je schopen využít každé zákoutí ústavy, aby zvyšoval svoji moc, a ve své poslední show si ji určitě užije. Můžeme čekat na vládu s většinou rok i déle,“ odhadl politolog.

Sokol: Povinné očkování je karta tonoucích politiků

Ministr vnitra Jan Hamáček také zmínil, že ČSSD se chce zaměřit na 35 procent nerozhodnutých voličů. Dle Petra Sokola je to dobře, ale má to háček: „Mířit na nerozhodnuté voliče je určitě dobře, ale nerozhodnutí voliči budou mít samozřejmě velký problém volit stranu, která je v preferencích průzkumů pod pěti procenty. A já vidím kampaň sociální demokracie už hodně beznadějně bez ohledu na to, na koho budou mířit. Konkurentů je v babišovské polovině české politiky pro ČSSD tolik, že to bude opravdu boj o život, a já myslím, že nedopadne dobře,“ řekl odborník.

Dávají si politici před volbami pozor na výroky o povinném očkování? Hrozí po volbách nějaké překvapení? „Já myslím, že povinné očkování je politická karta některých stran, pro které jde o stéblo, kterého se tonoucí politici chytají, protože si s tím tady reálně nikdo nepohrává. Nejde jen o čas před volbami, ale protože tomu veřejné mínění není nakloněno. Je to takové netéma, když použiji výraz à la Václav Klaus. Někteří straší tím, co vlastně nikdo neplánuje.“

Co se týká začínajících stran či hnutí, jako je Přísaha, Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky nebo VOLNÝ blok, redakce se politologa ptala, jaké jsou jejich šance na vstup do Sněmovny. „Hnutí Přísaha Roberta Šlachty má poměrně velkou šanci se skutečně se do Poslanecké sněmovny dostat, to je z těch mimoparlamentních stran jediná formace, která má reálnou šanci. Co se týká Trikolóry, tak tam vlak už odjel, šance jsou nízké i proto, že mně jako černý kůň voleb připadá VOLNÝ blok. Neprosadí se asi na pět procent, ale pokud dostane třeba tři procenta, může se stát, že odebere babišovskému spojenectví, tedy ANO, SPD, KSČM a Šlachta, tolik procent, že to může skončit převážením volebních vah na stranu opozice. VOLNÝ blok může nasbírat hlasy, protože získal osobnosti do čel svých kandidátek a má dnes větší dynamiku než zmiňovaná Trikolóra,“ podotkl Petr Sokol. Šance Volného dostat se do Sněmovny jsou prý hodně nízké, ale mohou bojovat o tříprocentní hranici na dlouhodobé financování strany, a tím mohou ubrat hnutí Přísaha, SPD a ANO tolik, že nebudou mít většinu v Poslanecké sněmovně.

