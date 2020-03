Černý scénář? Virus může být jiskrou k ničivému požáru, varuje ekonom. Tato odvětví mají problémy

ROZHOVOR „Koronavirus by mohl shodit první kostičku, která by mohla vyvolat domino efekt. Špatná nálada z trhů se může přesunout do reálné ekonomiky. Již nyní jsou hlášeny problémy v dodávkách, na kterých stojí výroba v celé řadě zemí. To může pomalu rostoucí ekonomiky uvrhnout do recese. V těžké pozici budou předlužené země, které již nemají příliš velký prostor pro stimulaci ekonomického růstu. Takže skutečně existuje možnost, že koronavirus zažehne jiskru, z které vznikne ničivý požár,“ myslí si hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. Italské deficitní hospodaření se dle něj ještě prohloubí. „Otázkou je, jak dlouho s tím investoři budou mít trpělivost,“ dodává.

Virus zvaný koronavirus nakazil burzy, a to tak, že velmi. V přepočtu 79 bilionů korun se minulý týden od pondělí do pátku vypařilo z akcií amerických firem. Vy určitě budete znát aktuálnější, přesnější čísla. Jste překvapen hloubkou propadu?



Dokud bylo šíření koronaviru čistě čínským problémem, investoři mu nevěnovali příliš velkou pozornost. Akcie nezastavitelně rostly a investoři počítali vysoké zisky. Jakmile se však koronavirus začal šířit mimo Čínu, pozitivní náladu na trzích vystřídala deprese. Každý den jsme se dívali, jak trhy padaly. Zašlo to příliš daleko. Naštěstí se situace začíná obracet. Nicméně stále dochází k obrovským výkyvům a další propady nemůžeme vyloučit.



Dá se říci, že burza, akciové trhy – to jsou dost velcí panikáři?



Různí investoři se chovají různě. Veteráni na trhu se příliš nevzrušovali, protože podobných situací zažili již více. Zelenáči zpanikařili. Bohužel se k nim přidaly i algoritmicky řízené počítače, které po několikadenních propadech celou situaci vyhodnotily jako změnu trendu. Následovaly automatizované výprodeje, které dál stlačovaly ceny dolů.



Je koronavirus jediným důvodem tohoto propadu, nebo jenom posledním spouštěčem, který propíchl bublinu?



Trhy rostly rekordně dlouho, takže většina investorů měla hluboko ve svých myslích zakořeněnou myšlenku, že k nějaké korekci musí dojít. Koronavirus tuto myšlenku vyplavil na světlo světa. Nyní je do koronaviru projektováno vše špatné, ale upřímně řečeno, trochu se to přehání. Problémy existovaly i před koronavirem.



Nejen pro akciové trhy, ale i pro nás ostatní je nejistota ohledně dalšího vývoje. Nikdo z nás neví, jestli se epidemie změní v pandemii, jak dlouho a v jakém rozsahu bude trvat. To asi nevěstí nic dobrého pro burzu i světovou ekonomiku, že?



Koronavirus by mohl shodit první kostičku, která by mohla vyvolat domino efekt. Špatná nálada z trhů se může přesunout do reálné ekonomiky. Již nyní jsou hlášeny problémy v dodávkách, na kterých stojí výroba v celé řadě zemí. To může pomalu rostoucí ekonomiky uvrhnout do recese. V těžké pozici budou předlužené země, které již nemají příliš velký prostor pro stimulaci ekonomického růstu. Takže skutečně existuje možnost, že koronavirus zažehne jiskru, z které vznikne ničivý požár.

Co tento stav znamená pro Čínu, která je nejvíce zasažená?



Podle oficiálních dat se sníží čínský růst ekonomiky, což by nemuselo znamenat nic fatálního. Je však důležité říct, že nikdo pořádně neví, do jaké míry se dá věřit čínským statistikám. Možná se o řadě problémů nedozvíme a situace se barví na růžovo.

A jaký vliv to bude mít na ekonomiku italskou, když bylo zasaženo její srdce, tedy sever Itálie?



Investoři momentálně utíkají z akcií do dluhopisů, což snižuje úroky na italském dluhu. Italská vláda toho chce využít a oznámila, že bude stimulovat ekonomiku. To znamená, že italské deficitní hospodaření se ještě prohloubí. Otázkou je, jak dlouho s tím investoři budou mít trpělivost. Až jednou přestanou věřit, že Itálie své dluhy splatí, úrokové sazby na italském dluhu skokově vzrostou a Itálii to může poslat do bankrotu. Tím by mohl být spuštěn domino efekt v celé Evropské unii.



Kdo bude podle vás v této situaci nejvíce tratit? Napadá mě turistický průmysl, kdo ještě?



Cestovní kanceláře a různí pořadatelé akcí jsou ve velmi vážné situaci. Někteří možná úplně skončí. Nedaří se ani dopravním a logistickým společnostem. Problémy se však začínají přelévat i do dalších odvětví. Bez dodávek komponent se blokuje výroba, což může vést k propouštění. Mohla by dokonce vzniknout paradoxní situace stagflace, kdy by kvůli nedostatečné výrobě rostly ceny, ale ekonomika by stagnovala.



Jak je to s cenami ropy? Našel jsem dvě naprosto protichůdné zprávy. V jedné titulek hlásal, že rekordně propadly, až to prý ohrožuje Putina u moci, a druhá naopak, že rychle rostou. Jak to je?



Na začátku letošního roku atakovala cena ropy Brent 70 dolarů za barel. Tehdy byl zavražděn íránský velitel Kásim Sulejmání a na trhu propukla panika. Následně však cena ropy začala klesat. V souvislosti se šířením koronaviru se méně přepravuje i vyrábí, takže se snižuje poptávka po ropě. Na konci února se cena ropy Brent pohybovala již jen kolem 50 dolarů za barel. V posledních dnech trochu narostla na 53 dolarů za barel. Současná cena ropy dělá vrásky na čele společnostem a zemím, které jsou na prodeji ropy závislé. Mezi ně patří i Rusko.

Má podle vás smysl nakupování trvanlivých potravin do zásoby?



Myslím, že každá domácnost může mít zásobu trvanlivých potravin, které může postupně konzumovat a zase doplňovat. Lidé díky tomu nemusí pořád nakupovat a jsou připraveni na vysoce nepravděpodobné situace, kdy by hypoteticky mohly být narušeny dodávky potravin do obchodů. Lidé, kteří zásoby trvanlivých potravin nemají, se však nemusí obávat. V současné době si lze jen stěží představit situaci, kdy by v obchodech došly potraviny.



Může současná situace nastartovat nějakou světovou ekonomickou krizi?



Jedná se o nepravděpodobný scénář, nicméně možné to je. Kdyby šíření koronaviru nabralo pandemických rozměrů a lidé po celém světě by nemohli chodit do práce, světová ekonomická krize by propukla. Lze však očekávat, že evropské zdravotní systémy si s koronavirem poradí. Horší to budou mít v Africe, kde na šíření koronaviru nejsou moc dobře připraveni. Afrika však není pro globální ekonomiku zas tak důležitá.



