Češi prohráli. S Fialou to bude takto. Šéf MF Dnes Plesl a krutá pravda

POLOČAS ROKU HRŮZY Zavře Putin kohouty s plynem? Možná ano. „Pak už asi ani Fialu řešit nebudeme, protože to bude otázka pod čarou hlavních priorit,“ sdělil ParlamentnímListům.cz šéfredaktor Mladé fronty DNES Jaroslav Plesl. „Všechny ty tanečky kolem jsou jen výmluvy. ČEZ chce prodávat v Lipsku, tak tam prodává. A slabá vláda s tím samozřejmě není schopná nic udělat,“ uvedl dále. Být na místě Babiše, bál by se Plesl, že „to bude muset vzít na jaře po Fialovi“. Nebylo by prý o co stát.

Česká vláda vyzývá veřejnost, aby se v zájmu dobra, tedy porážky Putina na Ukrajině, uskromnila a akceptovala snížení životní úrovně. Z liberálních médií se zdá, že veřejnost v tom stojí při své vládě. Jaká je realita? Vydrží Fialovi s Rakušanem „ukrajinský“ příběh?

Kalousek se nechal slyšet, že žádná vláda v Evropě za současné situace není schopna zastavit propad životní úrovně. Do jaké míry je to pravda?

Do jisté míry má pravdu. Ale na tom je zajímavé něco jiného. Pětikoalice se dostala k moci mimo jiné i opakovaným tvrzením, že předchozí vláda v době covidu zadlužovala zemi. Fiala, Kalousek, Rakušan a spol. vůbec nebrali v potaz, že jde o mimořádnou situaci, která vyžaduje výdaje z veřejných rozpočtů. Když teď přišla ruská válka, je pro pětikoalici zadlužování naprosto v pořádku, protože jde přece o mimořádnou situaci. Takže zajímavé je vlastně jen to pokrytectví. Ale pokrytectví je hlavní obchodní značkou Fialovy vlády, takže to není nic překvapivého.

Proč dle vás česká vláda vystupuje na podporu Ukrajiny tak maximalisticky a ještě sama sebe hrdě nazývá „lídrem pomoci Ukrajině“?

Fiala vsadil všechny žetony na morální kartu. Takhle se mu to líbí, protože nechce řešit žádné skutečné problémy, které s sebou ruská válka přináší pro občany České republiky. Je to pro něj zdánlivě výhodná pozice, protože už teď je vidět, jak vláda hodlá postupovat tváří v tvář rostoucí občanské nespokojenosti: „Stěžuješ si, že nemáš co jíst a je ti zima? Tak se podívej na Ukrajinu. Že se nestydíš!“ Podle mě je to však neudržitelné.

Co je dle vás čistě psychologicky za oním zápalem Fialy, Rakušana, Černochové a dalších? Idealismus z dob 90. let?

Ta vláda vznikla v podstatě z ideologie Milionu chvilek pro demokracii. Je to pokus oživit Václava Havla, který hezky mluvil, ale s praktickou politikou si nevěděl rady. V tom je, myslím, klíč k celé věci. Nelze samozřejmě pominout ani stále silné trauma ze sovětské okupace v roce 1968, které v sobě neměli snad jen Jakeš, Bilak, Fojtík a otec generála Petra Pavla. Ostražitost vůči Rusku je tu pořád silná. Stejně jako třeba v Polsku. To Němci nemají.

Lipská burza, přeprodej elektřiny z ČR do Německa a z Německa zpět za vysoké ceny. Dle ODS nutný jev s ohledem na minoritní akcionáře ČEZu. Jak téma čtenářům přiblížíte coby dlouholetý ekonomický novinář?

Tohle je plně na rozhodnutí vlády. Všechny ty tanečky kolem jsou jen výmluvy. ČEZ chce prodávat v Lipsku, tak tam prodává. A slabá vláda s tím samozřejmě není schopná nic udělat. Když se však podívám na ČEZ na straně jedné – a na Fialu se Stanjurou, Bartošem, Rakušanem, Pekarovou a Jurečkou na straně druhé, je jasné, že to dopadlo takhle. Ať si myslíme, co chceme, slabí porážejí silné jen v pohádkách. Problém je, že občané České republiky jsou v týmu Fiala.

Hrozí nám plynový kolaps po případném přerušení dodávek plynu z Ruska? Politolog Kubáček už mluví o tom, že by to byl konec Fialovy vlády.

Pokud vím, Němci nám plyn pošlou, i kdyby sami neměli. To teď v Praze slíbil zelený ministr Robert Habeck, což je vystudovaný doktor filozofie, tak snad se mu dá věřit i jako ministrovi pro ekonomiku. A teď vážně: Vůbec netuším, jak to s plynem dopadne. Ale zdá se mi, že ekonomická válka mezi Západem a Ruskem je něco úplně nového, a říkám si, že to bude hodně dlouhé. Takže bych vůbec nevylučoval, že Putin nakonec ty kohouty zavře. Pak už asi ani Fialu řešit nebudeme, protože to bude otázka pod čarou hlavních priorit.

Problémy do vlády zaselo hnutí STAN. To je přítomno v nejvyšší politice již od roku 2010 a dle svého historicky prvního ministra Jiřího Bessera bylo řízeno Polčákem s Gazdíkem. Za těmito pány se zjevuje vazebně stíhaný Michal Redl, a to i v 10 let starých svědectvích. S ním je spojeno jméno Krejčíř. Došlo vám v poslední době něco, co jste o STANu 12 let jen tušil? Byl jste překvapen?

Myslím, že teď už je úplně jasné, že to byl fantastický rodinný byznys, který přerostl hranice východních okresů až do Prahy. Tolik bílých koníků měla naposledy k dispozici snad jen Investiční a poštovní banka. A ten nejvýše postavený bílý koník – dle svědectví pana Bessera to je Vít Rakušan – ve Fialově vládě pořád řídí Ministerstvo vnitra. Je to tragikomický důkaz nekonečného pokrytectví této party. A další mimořádná drzost je pokračující (euro)poslanecký mandát pánů Gazdíka a Polčáka. Je naprosto fascinující, že s tím Rakušan nic nedělá. Já být členem STAN, žádám odchod všech tří z veřejného života, aby dál neničili značku „Starostové“.

Na rovinu řečeno: Co svědčí pro přežití Fialovy vlády minimálně příští rok, co svědčí pro její pád?

V tuto chvíli závisí budoucnost Fialovy vlády jen a pouze na Putinovi, protože Fiala pro své další přežití v premiérském úřadě nedělá absolutně nic. Jen máchá rukama a rozhazuje fráze, případně rozevírá úplně děravé deštníky.

Jak dobře „hraje“ situaci Andrej Babiš? Stojí vůbec o to být prezidentem? A bude jím?

Andrej Babiš teď nemusí dělat vůbec nic. Všechnu práci za něj odvádí česká vláda v čele s Petrem Fialou. Ale já být na jeho místě, měl bych strach, že na jaře to budu muset vzít po Fialovi. A to by se mi opravdu nechtělo. To už bych radši kandidoval na prezidenta. I když ani tam není o co stát.

