České Dukovany a slovenské radary. Proč ten strach oslovit Rusy? Ján Čarnogurský má jasno. A přidává významné postřehy za Matovičem

Cestu z napjatých vztahů ve vládní koalici by mohl otevřít nedělní návrh Igora Matoviče, aby se novým předsedou vlády stal jeho kolega v hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Eduard Heger. Zmíněnou iniciativu uvítaly SaS, Za lidi i další vládní hnutí Jsme rodina. Do vlády by se prý měli vrátit někteří bývalí ministři, kteří dříve kvůli vládní krizi rezignovali. Z Matovičova vyjádření také vyplynulo, že v novém kabinetu si s Hegerem chce vyměnit funkce. Co na to říkáte?

Tak to samozřejmě není nikterak ideální řešení, ale já ho přesto vítám jako v dané chvíli to nejlepší, stále jde o lepší variantu, než kdyby vládla skrz svého pověřence prezidentka Čaputová. Pokud se strany dokážou dohodnout, může vláda fungovat dál.

Například podle komentáře bývalého politika a diplomata Petera Weisse prochází nyní Slovensko největší politickou krizí v novodobé historii, která převyšuje i etapy Vladimira Mečiara či Róberta Fica. Souhlasíte s tím?

Takto bych to neviděl. Tady se jedná o krizi, která má zkrátka jinou povahu, než ty předešlé. Paradoxně rychlé směřování Slovenska směrem kupředu se někdy děje chaoticky. Například premiér v demisi Igor Matovič se nedávno dohodl, jak určitě víte, s maďarskou stranou, která mu zprostředkovala kontakt s Rusy kvůli dovezení vakcíny Sputnik. K tomu také došlo, ale maďarská strana si to vysvětlila tak, že to bude takzvaně něco za něco, takže maďarský ministr zahraničí navštívil primátora Komárna (což je Maďar) - a kde žije hodně Maďarů – a bez skrupulí s ním probíral vnitrostátní slovenský zákon o dvojím občanství, který Slovensko povolit nechce, protože v tu chvíli by sem po vzoru Turecka a Recipa Erdogana začali jezdit krajně pravicoví maďarští politici, aby řečnili na slovenských náměstích o tom, jak změnit hranice, když k maďarské národnosti se teď přihlásilo dalších X tisíc občanů, kteří by si takto zároveň mohli ponechat i slovenské občanství, ale v Maďarsku volit.

Takže slovenský ministr zahraničí si předvolal maďarského velvyslance, kterému předal diplomatickou nótu, a náležitě mu to vysvětlil.

A vidíte, Igor Matovič tak v podstatě chaoticky a neplánovaně a na vlastní triko dosáhl paradoxně jak dovezení Sputniku, tak umravnění Maďarů. I tak se to u nás na Slovensku někdy dělá.

Ta krize je do značné míry dílem úspěchu či neúspěchu podobných akcí. Není to příliš systematické.

Pane Čarnogurský, hodně se volá po předčasných volbách. Vyřešily by podle vás tu stávající krizi?

Já rozhodně nejsem příznivcem, alespoň prozatím, předčasných voleb, myslím, že by se tím nic nevyřešilo. Pokud by ale přece jen proběhly volby, tak daleko nejsilnější je v současné době podle preferencí v průzkumech Pellegriniho strana, takže Pellegrini by patrně byl tím, kdo by byl pověřen, aby sestavil novou vládu. Otázka je, zda by se mu to dle výsledků voleb mohlo vůbec povést.

Igor Matovič má po jednom roce vládnutí jako premiér podle průzkumů podporu zhruba 17 procent Slováků. To je skutečně dost zoufalé číslo, nemyslíte?

Ale ano, to máte pravdu. Já taky nejsem žádným Matovičovým advokátem. Ta očekávání spojená s touto vládou byla možná až příliš velká – a teď je o to kritičtěji lidmi a hlavně médii hodnocena. Na druhé straně, když jsem hovořil o možnosti nástupu Pellegriniho, tak ten by určitě velmi modifikoval současná trestní stíhání, která po kauze Kuciak odstartovala už předešlá vláda a Matovič sám slíbil, že v nich bude pokračovat a očistí Slovensko od korupce – to byl jeho hlavní cíl číslo jedna.

Jakou roli, pane Čarnogurský, sehrála podle vás v té nešťastné cestě Matovičovy vlády pandemie covidu?

Tak je to objektivní problém, který tu vládu ale samozřejmě hodně zatěžuje a na popularitě jí to nepřidává, protože musí činit řadu nepříjemných a restriktivních opatření.

Vládní krize se údajně na boji proti covidu na Slovensku podepisuje dosti negativně. Nehrozí, že se situace kvůli politickému bezvládí zhoupne ještě více směrem dolů?

Tak máte určitě pravdu, že ta současná situace boji proti covidu neprospívá. To je ostatně pochopitelné, když premiér odstupuje a ministr zdravotnictví už to udělal. Trvá to zhruba 3 týdny tohle období lehké agónie. Myslím si, že do té doby boj s covidem měl svoji strategii a vláda měla a plnila určitý plán, byť s chybami. V podstatě nikdy nezavedla tak tvrdá opatření, jako navrhovali odborníci. Snad kromě hojně diskutovaného dočasného zákazu dovolených. Ale to, jak to bude s tou strategií dál, to má teď v ruce Matovič a zejména Čaputová.

Pane Čarnogurský, v Česku se právě řeší problém dostavby jaderné elektrárny Dukovany, kde byly i jako subdodavatelé vyloučeny čínské a zejména ruské firmy, údajně z bezpečnostních důvodů. Na Slovensku se vlastně děje něco podobného, protože dosluhují staré sovětské radiolokátory, ale vláda se neobrátila na Rusko, ale na Izrael, kterému za 17 radiolokátorů zaplatí 148 milionů euro. Jak vnímáte logiku a strategii zadání této zakázky?

Vnímám to přesně tak, jak jste naznačil. Kladu si otázku, proč neoslovit Rusy, kteří tu techniku tady budovali a dobře ji znají – a myslím, že by to bylo daleko výhodnější. Ale Slovensko má příliš slabou tradici státnosti, aby bylo schopné se postavit těm megatrendům, které preferují vše západní. Jinými slovy: Slovensko se prostě neodváží koupit ruské radary. A to, že máme na Slovensku ruskou vakcínu, to je paradoxně vítězství téměř tajného Matovičova soukromého plánu, protože jinak by to zcela určitě vůbec neprošlo.



Rozhovor pro ParlamentníListy.cz vedl Tomáš Procházka.





