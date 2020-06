Chceme čisté ovzduší? Musíme bojovat s ekology, překvapil agrárník Jandejsek?

reklama

V souvislosti s ochranou životního prostředí se v poslední době mluví především o nedostatku vody a oteplování klimatu země. Velmi blízko se to týká i vás, zemědělců. Jak se s tím lze vypořádat? Vaše práce při produkci potravin jde často proti ochraně životního prostředí.

Po planetě je náš pohyb téměř neomezený, ale nad planetou několik málo kilometrů je složení vzduchu takové, ve kterém nejsme schopni přežít. Žít můžeme jen tam, kde jsou základní faktory existence lidstva, a to je voda, vzduch a půda, na níž produkujeme pro náš život nezbytné potraviny. Bez vody můžeme žít několik dnů, bez vzduchu jen minuty. Půda rozhoduje o tom, zda dokážeme nasytit obyvatelstvo naší Země. Pokud chceme jako lidstvo na planetě přežít, musíme se starat o vodu a vzduch, abychom dokázali vyrobit dostatek potravin. Člověk, vzduch, voda a půda musejí být vždy na prvním místě. Uvedené atributy existence lidstva jsou základní filozofií při zachovávání životního prostředí. Nad člověka nelze nic nadřazovat, ten musí chránit vzduch, vodu a půdu. Země má vody na více než 2/3 své plochy, ale sladké vody jsou cca tři procenta a pitné necelé procento. Pitnou vodu máme, ale nechápeme, že její hodnota je vyšší než plynu, ropy či jiného nerostného bohatství. Česká republika je střechou Evropy a voda odtéká z Labe, Odry a Moravy, přítoky však nejsou žádné. S růstem populace, a hlavně s rostoucími nároky lidí, roste i zvýšená potřeba na množství sladké vody. Anketa Je Miroslava Němcová vhodnou kandidátkou na funkci prezidenta republiky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 8723 lidí

Jak se díváte na aktuální snahy politiků zachytit různými stavbami přehrad a rybníků vodu v krajině?

Předchozí generace přemýšlely více než my v současné době. Vybudovaly u nás ohromné dílo, kterým je Vltavská kaskáda. Sucho, které nás postihlo v roce 2018, by z Vltavy v Praze vytvořilo stoku leklých ryb a řeka by téměř zmizela, pokud by Vltavská kaskáda neexistovala. Kronikáři píší o suchých letech 1538, 1674 či 1904 velmi jednoznačně. Vltava se v těchto letech dala na řadě míst přejít po kamenech suchou nohou. Pokud by Vltavská kaskáda nebyla dnes, máme zde ekologickou katastrofu, obrovské hygienické problémy a hlavně energetický kolaps v Čechách. Temelín by byl bez chladící vody a muselo by dojít k omezení potravinářských a průmyslových podniků. Důsledky takové stavby na životní prostředí jsou pozitivní, stejně jako na Slovensku Gabčíkovo, prokazatelně obohatilo život, a to jak faunu, tak flóru. Uvedené skutečnosti by nás měly vést k tomu, abychom nenechali vodu u nás spadlou odtékat mimo naše území. To, co může v budoucnu zajistit pro další generace dostatečné množství vody na našem území, je projekt Dunaj–Odra–Labe. Blokovat tento projekt z důvodů financování a hledat důvody v návratnosti jen v dopravním využití projektu je velký omyl. Jednoznačnou prioritou je voda, doprava je pouze dílčí ekologický či ekonomický přínos.

V ochraně životního prostředí se za poslední dvě desetiletí přesto udělalo hodně pozitivního. Souhlasíte?

Faktem je, že se podařilo razantně vylepšit ovzduší. Byli jsme velmi nároční na průmyslové podniky, to bylo správné a je třeba v tom pokračovat. Rezignovali jsme ale často při snaze o čistější ovzduší paradoxně na boj s ekologickými organizacemi. Máme všichni desítky informací o plánových obchvatech měst či dálniční síti, které blokují ekologické organizace tím, že upřednostňují ochranu sysla nebo jiných hlodavců před člověkem. Lidé pak ve městech dýchají znečištěný vzduch tranzitní dopravou. Je to smutné, že Ministerstvo životního prostředí nedělá v těchto věcech nic. Na základě svých kompetencí by mělo být také důsledné k ekologickým organizacím a uplatňovat vůči nim sankce jako u průmyslových podniků.

Fotogalerie: - Lidické děti

Nedělá to asi proto, že nemá oporu ve vlastním zákonu. Zákon číslo 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, v § 2 Životní prostředí „životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.“ To znamená, že člověk je na úrovni bakterií, viru apod. Mají tedy stejná práva jako člověk. Z toho plyne, že ekoteroristé žádní teroristé nejsou a pouze dodržují zákon a žádají jeho vymahatelnost. Podle tohoto zákona o životním prostředí se vlastně každý člověk v naší zemi stává teroristou porušujícím tento zákon už jen tím, že dýchá a usmrcuje viry svým imunitním systémem. Tento zákon asi nikdo nečetl a jím se naštěstí nikdo neřídí. Tato skutečnost je ale nepřijatelná z pohledu rozhodování při řízení České republiky. Je to velmi úsměvné z pohledu ministra životního prostředí, ten zákon buď vůbec nečetl, nebo u toho vůbec nepřemýšlel (to je asi trvalé, jako u 500letého sucha v letošním roce). Zákon je velmi špatný, nedává smysl a je dobré si ho přečíst, zkrátka je to paskvil.

Anketa Je Jaromír Soukup dobrý moderátor? (Ptáme se od 24.6.2020) Je 2% Není 23% Byl, ale už není 75% hlasovalo: 871 lidí

Jakou změnu navrhujete?

Krátký zákon o životním prostředí by měl jednoznačně uvádět, že nic nelze nadřazovat nad vzduch, vodu, půdu a člověka, měl by mít nastavené srozumitelné priority. Ministerstvo životního prostředí by se mělo jednoznačně postavit na stranu člověka, vody, vzduchu a půdy. Nemůžeme se nechat vydírat aktivisty a zároveň se postavit proti názorům, kdy vše se povyšuje nad člověka. Veškerá rozhodnutí kolem životního prostředí musejí hledat odpověď na otázku: prospěje to ochraně vzduchu, vody, půdy a zároveň člověku? Nic nemůže mít větší priority. Voda, vzduch, půda a člověk musejí být vždy na prvním místě. To je základ filozofie při udržování životního prostředí.

Materiál je publikován pod patronací Agrární komory ČR a Ing. Zdeňka Jandejska, CSc.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.