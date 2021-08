Číňané k nám mají zakázáno jezdit, vím to. Majitel hotelu v Českém Krumlově narovinu. Neočkovaní, máte vzkaz

„Krizi mají vlastně v určitém smyslu pořád, protože turistů se tam vrací daleko méně než před covidem. Zdražování? Nijak výrazné.“ Tak mluví o svém několikatýdenním pobytu na Krétě ředitel jindřichohradecké likérky Josef Nejedlý. Popsal, co musel dodržet při cestě letadlem, i jak je to s protiepidemickými opatřeními přímo v Řecku. Sdělil i svůj názor na očkování. Jako majitel hotelu v Českém Krumlově pak také popsal, jak to vypadá s turisty u nás a prozradil, proč k nám v současné době nejezdí Číňané.

Nedávno jste se vrátil z Řecka, kde jste pobýval několik týdnů. Z vašeho pohledu, jak moc tam komplikují opatření proti koronaviru život jak turistům, tak místním?

Je to stejné jako po celém světě. Tak jako jinde se i tam mění situace každý týden. Když jsem přiletěl, tak téměř žádná opatření nebyla a postupně se Řecko stalo i pro nás, pro ČR, červené. Nebyl jsem ve vnitrozemí, ale na Krétě, a to pobřeží to přece jen zase tolik moc neprožívá. Do obchodu musíte mít samozřejmě roušku, ale na pláži je to tak, jako kdyby se nic nedělo.

A restaurace?

Tam se v rouškách nechodí. Zažil jsem je opravdu jen v obchodech, a to jak ve velkých, tak v těch kolem moře s dárkovými předměty.

Jaká byla opatření na letišti?

Vyžadovali buď očkování, nebo PCR test. Já jsem očkovaný, takže stačila ta aplikace Tečka. Musel jsem vyplnit příjezdový formulář, několik stránek takových obecných věcí. Je to v angličtině, ale není to složité. Když se letí zpátky, tak je potřeba zase vyplnit příjezdový formulář do ČR. Ty formuláře kontrolují na letištích zároveň s očkováním nebo s testy.

Fotogalerie: - Očkovací autobus

Byl problém pro ty, kteří nebyli očkovaní, zajistit si na Krétě před cestou domů testy?

V našem případě to bylo naprosto jednoduché. Tam, kam jezdím, je česká komunita, která zajistila, že doktor přijel přímo k nám na pobřeží. Nemuseli jsme tedy nikam jezdit.

Jak Řekové přežili tu krizi? Fungují všechny obchůdky, bary… tak jako před covidem?

Tak krizi mají vlastně v určitém smyslu pořád, protože těch turistů se tam vrací daleko méně než před covidem. Ale všechno funguje na sto procent, všechno bylo otevřené. Nepřipadalo mi, že by tam někdo zkrachoval. Jezdím tam už deset let, ty lidi znám osobně. Stěžují si pouze na to, že těch turistů je daleko méně než kdysi. Ale myslím, že to není jen věc Řecka, ale celé Evropy. Někteří lidé se cestování pořád trochu bojí, a tak nejezdí tak jako předtím. Hodně lidí zvažuje, jestli vůbec někam vycestovat, i kvůli tomu, jaká jsou opatření hlavně na letištích. Na všech letištích se musí chodit v respirátorech, to samé je v letadlech. Letušky ihned upozorňují, když si to někdo trochu stáhne, aby si to dal i na nos. Opravdu to hlídají.

Zdražilo se na Krétě oproti minulým rokům?

Myslím, že to nějak dramatické není. Jestli někde stouply ceny o deset procent… Je to i otázkou inflace. Nikdy asi nepůjdou ceny dolů, rozhodně ne nějak výrazně. Ale že by třeba steak stál místo 200 korun 500, tak to asi ne. Nevšiml jsem si tam nějakého výrazného zdražení. Naopak ty služby jsou tam čím dál lepší. Řekové si váží turistů, snaží se je nějak nalákat a určitě to nepředražují.

Co Řekové říkají na protiepidemická opatření, která stát zavedl?

Anketa Jste pro zrušení nošení roušek či respirátorů v supermarketech a obchodech? Ano, zrušit 64% Ne, nechat to 33% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4819 lidí

Nemají pocit, že jim ta vláda komplikuje život… Slyšel jsem, že někteří lidé v Řecku například v souvislosti se vstupním formulářem nadávají, že opatření jsou až přehnaná…

A u nás nenadávají? Nadávají všude. Nadávají v Německu, ve Francii, Itálii… Všude, kde se něco omezuje, omezuje se osobní svoboda a přikazuje se, že budou chodit v rouškách, dezinfikovat a další věci… Všude nadávají. Ale je potřeba se s tím smířit, respektovat to a nejít zbytečně naproti tomu, že se někde nakazíte. Bohužel, je to tak. Nemysleme si, že to letos nebo příští rok skončí. Tahle situace prostě nastala a bude tady třeba pět let, třeba napořád. Budou různé varianty téhle chřipky a svět se bude bránit. Já už jsem se smířil s tím, že až bude další očkování, tak se prostě půjdu naočkovat. Chci jezdit po světě, potápět se, a je vidět, že očkovaní nějaké výhody před těmi neočkovanými mít prostě budou. U nás se to už projevuje například při návštěvě fotbalových stadionů, kde očkovaní mohou neomezeně, neočkovaných jen určité procento. Tím ta vláda chce donutit lidi, aby se nechali naočkovat. Asi to má nějaký význam. Neberu to jako omezování osobní svobody.

Mluvíte o tom, že turistů je na Krétě, konkrétně v místech, kam už deset let jezdíte, méně. Vy můžete posoudit současný turismus i u nás, vzhledem k tomu, že máte v Českém Krumlově hotel…

Ano, je pravda, že máme daleko méně klientů než před covidem. Je naplněno 35 procent, což je málo, když je sezona. Lidé sice cestují, ale zrovna do Českého Krumlova přijedou ráno, projdou si zámek, město a večer jedou domů. Hotel jsem měl orientovaný především na zahraniční klientelu. Ze 70 procent tam jezdili zahraniční turisté, především z asijských zemí. A ti tu bohužel nyní nejsou. To je kámen úrazu hotelnictví v celé republice. Třeba v Praze 20 procent hotelů ještě vůbec neotevřelo. Také jim chybí zahraniční turisté, kteří se do České republiky zatím bohužel nehrnou. Vím třeba, že Číňané to mají zakázané, nemůžou sem.

Jsme pro ně rizikoví?

Ano, prostě jsme riziková země v tuto chvíli a oni je sem nepustí. Když si projdete Krumlov před dvěma roky, kdy byl plný Asiatů, tak dnes nevidíte skoro žádného. Dříve přiletěli do Prahy, tam pobyli tři dny, pak tři dny Krumlov, prošli zámek, podívali se do Holašovic, protože jsou v Unescu, vyrazili na Hlubokou a poté na tři dny do Vídně a domů. Takže jsem ubytoval vždy celý autobus, což teď chybí.

Musím ale také říct, že jsme očekávali větší podporu ze strany města. Mohlo by turismus více podpořit, dát nějaké vouchery pro hosty v hotelech, třeba na vstup do zámku a podobně. My jim tam přivezeme lidi, kteří chodí po městě, konzumují v restauracích, dělají kšefty, ale aby město pro to něco udělalo, to ne. Třeba i nějaké reklamy v médiích… To některá města dělají. Proč by to Český Krumlov nemohl podpořit tímto směrem?

Máte pocit, že turisty odrazují i opatření, která musí v hotelích dodržovat?

Myslím, že ne. Když už je někdo rozhodnutý, že půjde do hotelu, tak už je asi smířený s tím, že nějaká ta opatření bude muset dodržovat. Toto je neodradí. A zase ta opatření nejsou teď tak radikální.

