Co dá EU na stůl proti Lukašenkovi? Europoslanec Zdechovský den před mimořádným jednáním odkrývá karty

Premiéři a prezidenti zemí Evropské unie ve středu proberou na mimořádném jednání situaci v Bělorusku. Očekáváte nějaké novinky?

Určitě očekávám. Myslím si, že se shodnou na jednoznačném postupu vůči prezidentu Lukašenkovi, který zfalšoval v Bělorusku volby. Očekávám, že vyšlou silnou výzvu ze strany EU, že nebude tolerovat jakékoli násilí vůči občanům Běloruska.

Máte na mysli nějaké diplomatické prohlášení.

Ano. V současné době jednáme s běloruskými úřady. EU má navázaný intenzivní kontakt. I výzva k opakování voleb za jasných pravidel bez podvodů vyšla z EU prostřednictvím evropské zahraniční služby. Dialog je, samozřejmě musí Lukašenko počítat s tím, že má EU na stole i cílené sankce. Dá na stůl seznam důležitých a vlivných lidí, kteří jsou zodpovědní za potlačování demonstrací a falšování voleb. U nich se dá očekávat nejen zmrazení kont, ale i zákaz vstupu na území EU.

Jak bude obsáhlý a koho se bude týkat?

Minimálně na něm bude padesát lidí až dvě stě. Měl by se týkat nejvyšších představitelů Běloruska, příslušníků a vedoucích důstojníků KGB, policejních představitelů a armády.

Půjde tedy o zmrazení kont, zákaz vstupu…

Zmrazení kont a veškerých aktivit. Řada lidí z Lukašenkovy administrativy nevěří samotnému Bělorusku a nevěří ani Rusku, takže má konta na území EU, mají tam také pozemky a nemovitosti. EU bude postupovat striktně a jednoznačně.

Dá se podle vás s jistotou tvrdit, že byly prezidentské volby v Bělorusku zfalšované?

S naprostou jistotou. Potvrzují to všichni zahraniční diplomaté. Důkazů jsou dnes tisíce. Jsou natočená videa, jak lidé odnášejí pytle s hlasovacími lístky, nové přinášejí dovnitř, jak lezli oknem, jsou přistavená policejní auta… jsou důkazy o spálených hlasovacích lístcích, svědectví vojáků, kteří už odmítají být součástí Lukašenkova režimu a přiznávají, že se na falšování podíleli. Důkazů je bohužel tolik, že volby nemůžeme považovat za regulérní. I vyhlašování voleb a sčítání v některých okrscích, kdy byly výsledky vyhlášeny dřív, než byly oficiálně sečteny. To je paradox a působí legračně.

V Bělorusku se protestuje od 9. srpna, demonstrace jsou masivní, slyšíme o brutálním potlačování demonstrací. Myslíte si, že může nastat varianta, že by Lukašenko pozici ustál? Aktuálně už média přinášejí informace o tom, že přislíbil novou ústavu a snad i nové volby. Mezitím ale spustil vojenské manévry. Je potřeba vlastně vyvíjet ještě nějaký tlak na Bělorusko, nebo už se situace nemůže vyhrotit?

Je potřeba vést dialog. Nevíme o 80 lidech, o jejich osudech. Jsou to lidé, kteří byli např. sraženi policejními auty, transportéry. Nevíme, co se s nimi stalo. Možná i informace spojené s jejich osudy mohou vyvolat další vlnu protestů a solidarity s jejich rodinami. EU požaduje okamžité vyšetření těchto případů.

Váš předpoklad. Budou nové volby?

Nechci věštit. Je to obrovské přání, aby k tomu došlo. V současné době ztratil prezident Lukašenko legitimitu dál vládnout. Pokud chce vyvážet na trhy EU a obchodovat, musí dodržovat určité standardy právního státu. Navíc, máme tu žádosti o azyl od běloruských občanů. Neustále přibývají. To je další důležitá věc. EU už dopředu řekla, že lidé pronásledovaní Lukašenkovým režimem budou dostávat politický azyl, a to může být problém pro další smlouvy a spolupráci s Běloruskem. Můžeme připomenout, že Bělorusko je také příjemcem evropských peněz a EU se spolupodílí na řadě výzkumných a vědeckých projektů.

Jak na vás působí výsledek jednání mezi Lukašenkem a Putinem, tedy fakt, že Rusko je připraveno poskytnout pomoc na základě smlouvy o vojenské spolupráci?

Tuhle část snad ani nechci komentovat. Myslím si, že i Rusko má plné zuby prezidenta Lukašenka. Několikrát v minulosti dalo najevo, že to, co se děje v Bělorusku, úplně není směr, který by si Rusko představovalo. Do dneška není vyřešen velký diplomatický spor, co se týká vagnerovců, kteří byli několik dní před volbami v Minsku a Rusové se snažili vysvětlovat, že jim uletělo letadlo. Zpochybnila to řada ruských komentátorů. Jsou to věci, které do dneška nejsou vysvětlené, a není jasné, zda někdy vysvětleny budou. Něco jiného jsou prohlášení a něco jiného je zájem současného Ruska a ten určitě není prodlužovat agónii Lukašenova režimu.

Andrej Babiš se k Bělorusku postavil možná nejtvrději ze všech lídrů EU. Zdůraznil, že EU se musí postavit za Bělorusy toužící po svobodě a ruský prezident musí dostat na srozuměnou, že nesmí zopakovat sovětskou invazi do Československa z roku 1968 nebo okupaci ukrajinského Krymu ruskou armádou z roku 2014. Vítáte tato slova?

Nebudu zastírat, že mě jeho slova překvapila. V Rusku si je jistě poznamenali. Překvapilo mě, že Andrej Babiš sebral odvahu a začal takto mluvit. Počkám si ještě pár měsíců, jestli to myslí upřímně a vážně a zda bude i tato tvrdá slova používat na setkání lídrů, jestli to není součást volební kampaně a zda to myslí upřímně, a ne jako kdysi Stanislav Gross.

Jak vám zní srovnání s rokem 1968 zvlášť v době, kdy si připomínáme výročí srpnových událostí?

Veškerá připravenost a přesuny vojsk směrem k hranicím Běloruska nám prostě budou invazi z roku 1968 evokovat. Státy střední a východní Evropy, ať jsme to my, Maďaři, Poláci, Slováci, prostě zkušenost s invazí Sovětského svazu, potažmo Ruska jako nástupnického státu, prostě máme. Paralela se nabízí. Na druhou stranu je potřeba říci, že Rusko si na Ukrajině možná přálo jednodušší průběh, vojáci tam neustále umírají. Pro Rusko je celá mise na Ukrajině poměrně dost ztrátová, dlouhá a nákladná. Andrej Babiš vyslal silný signál. V ruských médiích byla jeho slova mnohokrát citována. Je jen otázkou, zda se tomu dá věřit.

Proti poměrům v Bělorusku se v neděli 16. srpna demonstrovalo na Staroměstském náměstí v Praze. Několik stovek demonstrantů si mohlo poslechnout například slova Miroslavy Němcové či Václava Lásky. Organizace připadla hnutí Milion chvilek pro demokracii. Jsou takové akce potřebné, aby Bělorusové viděli, že za nimi stojíme? Proč jste ji nepodpořil?

Já se soustředím na evropskou rovinu dialogu s Běloruskem a více mě v tuto chvíli zajímá, jakým způsobem diskutuje EU s Běloruskem o životech 80 demonstrujících než to, jakým způsobem proběhnou demonstrace v jiných zemích. Lidé v Bělorusku musejí cítit naši podporu, ale samotný boj si musejí vyhrát oni sami. Bude to o tom, jak běloruská opozice dokáže zmobilizovat občany a vysvětlit prezidentu Lukašenkovi, že už nadále nemůže být hlavou státu svobodného Běloruska.

Solidaritu s Běloruskem vyjádřila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, nechala nasvítit prezidentský palác do bíločervené, která připomíná starou běloruskou vlajku. Jak si vysvětlit mlčení Miloše Zemana?

Osobně nevím, jestli má pan prezident dostatek informací. Jestli jeho vyčkávací taktika pramení z jeho vztahů z ruskou diplomacií… nevím, nechci to komentovat. V tuto chvíli je strašně jednoduché natřít Miloše Zemana a nadávat mu. Je to spíš dotaz na Jiřího Ovčáčka nebo kancléře Mynáře, jestli se k tomu vyjádří, popřípadě jak.



