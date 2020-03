Co říká Čunek, není pravda. Tak jako on jsme na Zlínsku věci neschalovali, říká ke sporu kolem projektu nového špitálu ve Zlíně bývalý hejtman Mišák

reklama

Zlínskem už opět hýbe kauza kolem projektu nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Stavbu, dle odhadů za 8 miliard, si zlínští zastupitelé odhlasovali na prosincovém zastupitelstvu takzvaně „mimo program“. K tomu se ozvalo Ministerstvo vnitra, které kraji doporučilo hlasování o nemocnici zopakovat. Hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL) za tím vidí „politické hry“ a sepsal dva otevřené dopisy: jeden ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) a druhý premiéru Andreji Babišovi (ANO). V dopise Babišovi kritizuje, jak Zlínský kraj a tamní zdravotnictví vedla v minulosti sociální demokracie. Na tato Čunkova vyjádření jsme se ptali někdejšího hejtmana kraje Stanislava Mišáka (ČSSD).

Jak hodnotíte to, co se v současnosti děje kolem projektu nové Čunkovy nemocnice ve Zlínském kraji?

Tady zcela platí pořekadlo: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Nebo též, kdo seje vítr, sklízí bouři. Také: Komu není rady, tomu není pomoci. Kdyby dali na mou radu na zasedání zastupitelstva 16. 12. 2019, aby neprosazovali ve večerních hodinách hlasování o nové nemocnici (mimochodem již na červnovém zastupitelstvu jednou neschváleném), aby pouze k tomuto bodu bylo svoláno zasedání ZZK na první polovinu ledna 2020, mohli jsme být toho všeho všichni ušetřeni.

A ty dopisy hejtmana Čunka ministrovi vnitra Hamáčkovi a premiérovi Babišovi, o těch soudíte co?

Co píše hejtman ministrovi, není pravda. Takovým způsobem, jak bylo hlasováno 16. 12. 2019 o nové nemocnici, nebyl zařazen na jednání Zastupitelstva Zlínského kraje v minulém volebním období ani jeden bod. V minulosti bylo před konáním ZZK vždy dvakrát jednáno se zástupci politických klubů o materiálech předkládaných na zasedání ZZK. Vždy to bylo uvedeno v návrhu programu, který schválila Rada ZK, a se zasláním příslušných materiálů členům ZZK.

Čunek kritizoval mimo jiné to, jak kraj a tamní zdravotnictví vedli sociální demokraté, tedy strana, které jste členem. Co na jeho kritiku říkáte?

Vraťme se nyní do historie, kdy KDU-ČSL v letech 2000–2004 měla svého hejtmana a ve své gesci také oblast zdravotnictví, konkrétně za ni v pozici radního zodpovídal Jiří Čunek. V tehdejší koalici prosadili materiál zvaný koncepce, byť jí nebyl, protože de facto šlo o vize příslušných primariátů v jednotlivých oborech v té nejlepší možné úrovni, což je pochopitelné. Co však bylo špatně, a na to ČSSD upozorňovala, že nebylo stanoveno, zda to tak bude v daném oboru v každé nemocnici, kdy to bude a zda na to bude!

To vedlo ve svém důsledku (z titulu jakési prestiže) k neuvážlivému nákupu přístrojů a zařízení bez ohledu na to, zda jich bude všude potřeba. Nákup šel na úkor úhrady za léky a zdravotnický materiál, čímž došlo k prodloužení lhůt splatnosti o více než jeden rok a k přirážkám dodavatelů o více jak 25 % k ceně. Toto byla jedna z výrazných příčin zadlužení nemocnic spolu s nespravedlivými úhradovými vyhláškami.

Nejtragičtější dopady měla vyhláška o úhradách zdravotní péče v r. 2013. A s tímto vším jsme se pak my – ČSSD – museli vypořádat, protože to vedlo k zadlužení krajských nemocnic. Zároveň byl snížen podíl sdílených daní z RUD pro kraje z hodnoty 8,92 % na 7,86 %. Pro Zlínský kraj to znamenalo v roce 2009 proti roku 2008 hned minus 313 milionů 894 tisíc korun, a to v době recese. Tento propad znamenal za období platnosti tohoto koeficientu, že Zlínský kraj přišel o více jak 1,5 mld. Kč.

Přesto i za této situace se podařilo nemocnice v období 2012–2016 oddlužit. Jen v KNTB zůstal dluh 200 mil. Kč. Nemocnice ve Zlínském kraji dosahovaly kladného hospodářského výsledku. Na konci roku 2016 jsme předávali kraj s částkou 1 miliarda 750 milionů korun na účtech kraje i se záměrem ji využít zejména na výstavbu nové interny v KNTB.

Kraj v tuto dobu také nesl na bedrech dluh v obdobném objemu jako naspořené prostředky. Čerpal totiž půjčku Evropské investiční banky, díky níž mohl na každou jednu korunu Zlínského kraje získávat další 3 koruny z evropských dotací, takže se podařilo získat pro Zlínský kraj 6 miliard korun na krajské investice.

A díky tomu jsme spravili krajské silnice včetně mostů, ručili jsme za úvěr nemocnici v Uherském Hradišti, realizovala se výstavba nové interny a patologie s laboratořemi ve Vsetíně, postavili jsme nové domovy pro seniory ve Valašském Meziříčí, Luhačovicích a Vsetíně, domovy se zvláštním režimem a nová chráněná bydlení po celém kraji. A tak bychom mohli pokračovat ve všech dalších oblastech, ale učiním tak pouze odkazem na výroční zprávy Zlínského kraje v daných obdobích.

Tak se ptejme, jak hospodaří současné vedení Zlínského kraje, když poté, co se tento koeficient vrátil na hodnotu 8,92 % podílu na sdílených daních pro kraje, to znamenalo v roce 2017 plus 820 milionů 800 tisíc korun, v roce 2018 plus jedna miliarda 62 milionů korun a v roce 2019 už to byla jedna miliarda 79 milionů korun pro Zlínský kraj proti roku 2008. Tedy jaké investice byly realizovány a jaké zadlužení zůstává? ČSSD může s čistým svědomím složit tento účet, což se současnému vedení nepovede.

Mimochodem v dopise Hamáčkovi hejtman uvedl, že se ministr vnitra, sám sociální demokrat, snaží pomoci svým spolustraníkům na kraji. Nepřijde vám to už trochu přitažené za vlasy?

Ze stížností na Ministerstvo vnitra, kterých je kolem dvaceti, byla jen jedna ze strany krajského vedení ČSSD. Stížnosti, respektive podání k této věci, řeší pracovníci ministerstva, tedy úředníci.

Myslíte, že nakonec celý spor mezi Zlínským krajem a Ministerstvem vnitra dospěje ke správnímu soudu?

Záleží na tom, jaká je skutečná motivace prosazovatelů nové nemocnice a zda budou respektovat závěry ministerstva.

Domníváte se, že nová nemocnice ve Zlíně-Malenovicích nakonec stát bude?

I kdyby ano, tak ne za pět let, a určitě ne za osm miliard, ale spíše za dvanáct. Možná to bude nakonec soukromý investor, který ji dokončí. Kdo ví, zda to nebyl pravý záměr? Jestli Zlínský kraj nemá sehrát roli pouze v přípravě stavby, počínaje výkupy pozemků v první bonitní třídě, vynětí ze ZPF za nízkou cenu, a to z důvodu veřejného zájmu.

Nejste fanouškem nového Čunkova projektu. Co by tedy měl Zlínský kraj udělat namísto stavby nové krajské nemocnice?

Nám, zastupitelům za ČSSD, vadil způsob, jakým bylo jednáno. Šlo nám o to, aby se seriózně a objektivně porovnala výstavba nové nemocnice v Malenovicích s modernizací stávajícího areálu KNTB. Já osobně jsem měl za to, že by se mělo pokračovat dle generelu v KNTB, aby se nezmařily již dosud realizované investice. Za současné situace bych doporučil, aby se realizovala výstavba nové interny podle původního projektu, mimochodem již mohla být hotová. A pokud by se mělo uvažovat o výstavbě nové nemocnice, tak by to mělo logiku, kdyby šlo o fakultní nemocnici financovanou státem. Ovšem tomu by musela předcházet seriózní dopracovaná strategie zdravotnictví ve Zlínském kraji.

Pokud by nebyla vůle realizovat výstavbu fakultní nemocnice financované státem, potom pokračovat v modernizaci stávající KNTB podle aktualizovaného generelu. Podle mě, pokud to nebude rychlejší, určitě to bude levnější.

