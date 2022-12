Co tvrdili kolem covidu? Fraška! A teď budou mít patent na rozum? Vyoral utnul vládní boj s dezinformacemi

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA V posledním zúčtování tohoto roku se komentátor věnuje zejména uniklé strategii na boj proti dezinformacím. Zcela jasně ji pojmenovává jako cenzuru. „Fašisti, nacisti, komunisti, liberální demokraté… Mění se jen názvy, některé praktiky bohužel zůstávají podobné,“ shledává a dodává, že komentátoři, kteří tento plán začali hájit, by se s klidem uživili v Rusku nebo v Číně. Kromě toho se obul také do vánočních pohádek ČT, Petra Fialy a Víta Rakušana.

Podle Deníku N vláda hodlá zavést strategii pro boj s dezinformacemi. Což v podstatě znamená, že Michal Klíma bude mít větší pravomoci, vláda hodlá vytvořit zákon, dle kterého by se měly dát blokovat dezinformační weby trvale a nezávislá média a neziskovky by si měly přijít na 150 milionů korun. Na sítích už premiérův mluvčí Václav Smolka uklidňuje, že se jednalo jen o pracovní verzi, ale i tak. Co si myslíte o takové strategii?

Lidé mají právo říkat, psát a poslouchat vše, co není v rozporu s ústavou a zákony. Mají svou hlavu, svůj rozum, dokáží si udělat úsudek. Ano, taky se můžeme zmýlit, ale máme na to právo. A svůj chybný úsudek máme posléze možnost napravit. Ale v čem je úsudek politruků, neziskovek, potentátů, kvazi novinářů přesnější, bystřejší, pravdivější, objektivnější než náš? Stačí se podívat na nedávnou informovanost médií, politiků a „expertů“ ohledně Hry na covid. Jedna velká fraška. A teď budou mít najednou patent na rozum?

Vláda tu není a nikdy nebyla od toho, aby lidem říkala pravdu. Ba naopak. A bohužel stejně tak mainstreamová média, což léta prověřila, jsou jen hlásnou troubou vždy stávajícího režimu. Stejně tak řada prominentních umělců, sportovců, jakože filantropů, jakože ekonomů a jakože expertů a odborníků protežovaných právě mainstreamem. Jakákoliv cenzura a selektování informací – samozřejmě ve jménu dobra, pravdy, lásky a národní bezpečnosti – jsou cestou do pekel. Třeba soudruh Petr Honzejk z Bakalových Hospodářek to nazývá „obranou“. V Rusku a Číně by udělal perfektní kariéru, jakkoliv jim za našeho režimu pokrytecky nemůže přijít na jméno. Jen si říkám, zda jsou novináři a komentátoři tohoto typu takovými idioty, nebo jen dostávají slušné všimné.

Danuše Nerudová má na krku skandál, ve kterém jde nakonec o více peněz, než v celé kauze Čapí hnízdo. Mendelova univerzita totiž nabírala více zahraničních doktorandů, než bylo možné podle pravidel učit. A podle osob se zkušenostmi z vysokoškolského prostředí o tom musela vědět, protože takový podvod nebyl záležitostí jedné osoby, ale schvaloval se na nejvyšších místech. Jak myslíte, že to ovlivní prezidentské klání?

Myslím, že nijak zvláště. Nerudová coby Čaputová vol. 2 po Česku je mainstreamovými médii protežovanou figurkou. Tedy nebudou její kauzy propírat tak jako třeba ty Babišovy. Jinak o Nerudové mnoho nevím, ale z toho, co jsem slyšel a viděl, si dokážu představit, že vzhledem ke své neinteligenci v tom nemusel být z její strany ani záměr. Jakkoliv ji to nevyviňuje.

Zatímco na jedné straně se přetahují o příznivce Nerudová s Pavlem a Fischerem, na druhé straně zní obavy, že Andreji Babišovi volby zkazí kandidát SPD Jaroslav Bašta. Může bývalý (a možná i současný) disident takto zamávat s kampaní? Může odsát tolik hlasů, že v druhém kole si to rozdají generál s bývalou rektorkou? Všechny průzkumy mu dávají méně než 4 %. Jsou snad Baštovi voliči „neprozkoumaní“?

Nemyslím si, že pan Bašta odsaje Andreji Babišovi tolik hlasů. Voliči Andreje Babiše jsou daní. Baštovi taky. A ačkoliv drtivá většina průzkumů veřejné mínění nereflektuje, ale má ho utvářet, mám za to, že se tentokráte úplně nepletou. Velká část voličů Bašty pak v druhém kole, dle mého, přejde k Babišovi. Že by si to v druhém kole rozdali kariérní komunista a převlékač uniforem Pavel a Danuše Čaputová mi nepřipadá reálné. Ale vyloučit nelze nic.

Vít Rakušan má opět z ostudy kabát. Právník Vladimír Chrástecký byl navržen na vedení státní Národní agentury pro komunikační a informační technologie. Ovšem ten byl odsouzen za nadržování zlodějům. Ministr se brání, že to byl návrh ze strany náměstka na vnitru. Pak se ovšem nabízí otázka, proč si neudělá na ministerstvu pořádek?

Vít Rakušan je pro Českou republiku, svobodu a demokracii velmi nebezpečná figura odkojená Aspen Institutem a podobnými mozkovými trusy. Jeho jen tak něco z funkce neodstřelí, což se ukázalo už u dřívějších daleko znepokojivějších kauz. Má nad sebou ochranné ruce a kabát z ostudy je mu putna. Nepotřebuje si dělat pořádek. Ba naopak. Tenhle je jeden z těch, kteří zatím za současného režimu mohou prakticky všechno.

Premiér Fiala našel další výmluvu, proč je současný rozpočet tak nafouklý. Prý i kvůli tomu, že myslí na příští generace. Tuto myšlenku mu už zkritizoval Miroslav Kalousek i další. Je podle vás rozumné investovat do dalších generací na dluh?

Samozřejmě že není. Samozřejmě že je to proti jakékoliv logice a zdravému uvažování. Ale Petro Fialenko je mozkový mrzák, který koná na základě svých pochybných PR poradců, náměstků… značka EU sojuz a pravda a láska spol. s r.o. Mimochodem je zajímavé a k zamyšlení, že se do Fialy coby absolutního politického eunucha prakticky ani jednou neopřel jindy na všechny ostrý jezevec Miloš Zeman. Povšimněte si toho a zamyslete se nad tím. Tohle fialové nic by, kdyby chtěl, roznesl na kopytech ještě snáze než toho času jemu podobného slabocha Sobotku.

Z lehčího soudku, díval jste se letos na vánoční pohádky? Štědrovečerní Tajemství staré bambitky 2 diváky moc nepotěšilo, ale příjemně překvapilo Krakonošovo tajemství. A to tím, že „nebylo tak špatné“. Co myslíte, má vůbec cenu, aby se dnes točily další pohádky? A pokud ano, co by měla ČT dělat, aby z toho nebyl trapas v podstatě každé Vánoce?

To je smutný příběh. Je pravda, že přiblížit se mistrovským dílům, jako jsou Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty, Jak se budí princezny, Pyšná princezna a podobně, není úplně snadné. Neviděl jsem Anděly páně, kteří jsou chváleni, a nerad bych někoho zdatného opomenul, ale pohádková tvorba po řízeném předání moci v roce 1989 – ta vánoční echt – stojí doslova a do písmene za kulové.

Lehce by za mě obstála akorát tak Princezna ze mlejna pana Trošky. Jinak jde o souhru neustálého pitvoření, trapnosti, přehnaného moralizování často nevkusně narážející na aktuální dění a problémů se základními atributy pohádky, jako jsou přirozené a uvěřitelné postavy a jejich zahrání, srozumitelný děj a jasná rozeznatelnost dobra od zla. Viděl jsem před lety kousek první bambitky a to byla pitvořící se kravina s trapnými narážkami.

Co se týká Krakonošova tajemství, na které jsem se podíval, tak výprava, záběry, herci, částečně hudba, myšlenka by za mě obstály. Ale problémem byla komplikovanost, zdlouhavost, absence náboje a zřetelného dobra a zla, které se v pohádce nesmyslně prolínalo a kdy hlavní zloun Prachař byl asi v polovině filmu proměněn v ptáka a jeho role skončila. Současní kumštýři, sorry jako a čest výjimkám – v drtivé většině neumí psát, točit ani hrát. A v podstatě by se ČT měla na nové pohádky placené z našich kapes prozatím vyprdnout. Protože slovy klasika: komu tím prospějete? Pouze umělci sobě, neb bez subvencí by mnozí dřeli bídu s nouzí.

Miloš Zeman měl poslední vánoční projev. Ani tentokrát si neodpustil poznámku o „závistivých a zakomplexovaných nulách“, zejména mezi komentátory a neúspěšnými politiky, z nichž někteří se po projevu hned ozvali. Co myslíte, měl se Miloš Zeman takových poznámek zdržet? Nebo by to bez nich nebylo ono, nebyl by to pravý Miloš Zeman? A když jsme tak u toho, měl by být příští prezident „rejpal“?

Příští český prezident by měl být hlavně nezávislý, svébytný a hájit především zájmy ČR. Takového tam bohužel kromě pana Bašty, k němuž mám ovšem také výhrady, nevidím. Nemusí být „rejpal“, ale musí mít něco v hlavě a v páteři, aby byl schopen se ozvat a nebýt jen kývačem a posluhovačem typu Drahoše, Pavla, Fischera či Nerudové. Co se týká projevu Miloše Zemana, neviděl jsem ho. Možná ani ten minulý, už si nevzpomínám. Víte, jsem vůči prezidentovi dost rezervovaný, od doby, co se obrátil proti dolní několikamilionové většině svých voličů i nevoličů v rámci orwellovské ekonomiku, zdraví a sociální vztahy likvidující Hry na covid.

Nyní pak pokračuje v rámci ukrofilní hysterie nepodobné toho času Greténismu švédské záškolačky. Zkrátka v závěru svého funkčního období ukázal, že je pravověrnou součástí kmene, proti němuž nemůžeme vznést křivého slova. A rozhovorujeme na konci roku, takže opět přeji všem čtenářům takovým i makovým a hlavně všem lidem dobré vůle všechno nejvíc v Novém i novém roce. A slovy klasika: nechť nás provází síla rozeznávat pravdu od falešné pravdy a lásky.

