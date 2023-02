Co udělala vláda invalidům a sirotkům, to lze srovnat s krádeží. Okamura udělá vše, aby tomu zabránil

Fialova vláda v pondělí schválila novelu zákona, díky které by nemusela v létě tolik zvyšovat důchody. Co na to říci?

Fialova vláda chce okrást všechny příjemce důchodů o část jejich penzí. Je to hanebnost, proti které budeme tvrdě bojovat! SPD bude dělat ve Sněmovně obstrukce, podáme ústavní stížnost, a i kdybychom měli nocovat ve Sněmovně několik dní, tak tomu budeme bránit. Vláda Petra Fialy (ODS) chce silově prosadit retroaktivní a hrubě asociální snížení valorizace důchodů. Chystá k tomu speciální zákon na dodatečnou úpravu podmínek a parametrů červnové mimořádné valorizace penzí, který chce prosadit ve Sněmovně na mimořádné schůzi 28. února. Jedná se o postup, který je podle názoru SPD v rozporu s ústavou, proto hnutí SPD podá stížnost k Ústavnímu soudu. Jsme připraveni i obstruovat ve Sněmovně, protože nám na našich důchodcích záleží, zatímco Petr Fiala naše důchodce hází přes palubu. Jde o nepřijatelnou snahu výrazně ekonomicky a sociálně poškodit naše seniory, invalidy, vdovy, vdovce a sirotky, zejména ty nízkopříjmové. Je to naprostá hanebnost a postup, který lze srovnat s krádeží.

Podle platných zákonných pravidel by se měl od letošního června zásluhový díl penzí zvýšit kvůli růstu cen za období od loňského července do letošního ledna u průměrného důchodu o 1 770 korun měsíčně. Vláda chce ovšem průměrný měsíční důchod zvýšit pouze o 760 korun, čímž by připravila jeho příjemce průměrně o více než 1 000 korun měsíčně! Šetřit na důchodcích, kteří se nemohou bránit a celý život poctivě pracovali a odváděli povinné daně a pojistné, je od vlády neskutečná drzost. Loni v listopadu přitom premiér Petr Fiala lživě hlásal: „Tato vláda důchodový věk nezvýší.“ A také: „Valorizace není ohrožena, na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona.“ Dnes Fialova vláda rozhodla o snížení valorizací penzí a navrhuje zvýšení důchodového věku na 68 let.

Hnutí SPD zákon legalizující okradení našich důchodců rozhodně nepodpoří a uděláme vše pro to, aby nevstoupil v platnost! Toto vládou navrhované opatření je kromě jeho asociálnosti podle našeho názoru i na hranici ústavnosti, či možná dokonce i za ní, protože důchodcům vznikl nárok na valorizaci v zákonem předpokládané podobě jednoznačně předtím, než by byla vládou navrhovaná úprava případně v budoucnu schválena.

Podle vlády by se jednalo o velký zásah do státního rozpočtu, protože zákonodárci při zavádění mechanismu valorizace nepočítali s tím, že může být tak vysoká inflace...

Nárůst výdajů v rozpočtu měla vláda podle našeho názoru řešit úsporou na státní byrokracii, snížením plateb solárním baronům či ukončením zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Na Ukrajinu a Ukrajince vláda peníze má. Jen tam šlo přes dvacet miliard korun. Navíc vládě v posledním roce razantně, o přibližně 130 miliard, stouply příjmy na základě vyššího výběru DPH. Fialova vláda svou neschopností způsobuje extrémní zdražování a zhoršování životní situace občanů a teď chce ještě všechny příjemce důchodů připravit fakticky o další část důchodu. To je pro nás naprosto nepřijatelné! Hnutí SPD zároveň odmítá zvyšování hranice věku odchodu do důchodu, které prosazuje Fialova vláda. Lékaři potvrzují, že po šedesátce rapidně narůstá nemocnost a slábnou fyzické i psychické schopnosti lidí.

Pane předsedo, zadržte. Máte nějaké konkrétní lékaře, kteří to říkají?

Plánované prodloužení věku odchodu do důchodu zaviní růst počtu seniorů s psychickými problémy, řekl primář geriatrické kliniky VFN v Praze Tomáš Richter. V 65 letech podle něj přichází zlom, průměrný český senior už ve věku 68 let trpí řadou chronických nemocí. Imunolog Ilja Stříž míní, že kondice českých seniorů bývá horší než u jejich vrstevníků například ve Skandinávii.

„Věk 65 let je zlomový, dochází k rychlému snižování fyzických a psychických sil a rychle narůstá nemocnost. Zvyšuje se výskyt tzv. civilizačních nemocí, jako je arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda, diabetes,“ popsal Richter.

Tohle ale nejsou jediné věci, kterými vláda poškodila důchodce.

Čím dalším je poškodila?

Vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravili až o tisíce korun naše seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky. Už potřetí během jednoho roku nedokázali zajistit, aby se zvýšení nezabavitelné částky u exekucí, na které mají ze zákona nárok, promítlo do výše jejich důchodů. Je to ostudné a neomluvitelné selhání. Od 1. ledna se tato nezabavitelná částka nařízením vlády zvýšila zhruba o dva tisíce korun na osobu, ale Česká správa sociálního zabezpečení pod vedením ministra Jurečky to opět, opakovaně, nestihla zúřadovat a namísto důchodcům poslala tyto peníze exekutorům. Což je skandální samo o sobě – a zvlášť v době, kdy důchodci kvůli vládou způsobené drahotě čekají doslova na každou korunu pomoci navíc.

Vyzýváme premiéra Fialu (ODS), aby z této skutečnosti vyvodil personální opatření, a k tomu, aby vláda urychleně předložila konkrétní řešení, jak vrátit důchodcům tyto peníze, o které je svou neuvěřitelnou neschopností připravila. Ze strany vládních institucí jde navíc o opakované jednání v rozporu s platným právem, z čehož rovněž musejí být vyvozeny konkrétní důsledky.

Jurečkovo ministerstvo navrhuje, aby se sociální a zdravotní odvody živnostníků v průběhu tří let zvedly až o 60 procent. Jak to na vás působí v kontextu toho, že ODS se třicet let prezentuje jako strana živnostníků a podnikatelů?

Fialova vláda chce patrně zničit živnostníky. Živnostníci nemají zaměstnanecké benefity, nemají maximální délku pracovní doby ani nárok na placenou dovolenou, nesou náklady spojené s výkonem své práce a ručí vlastním majetkem. Nemají nárok na odstupné při skončení pracovního poměru. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám!

„SPOLU vám garantujeme, že my daně nezvedneme! Proto SPOLU nebudeme provádět levicové daňové experimenty, ale snížíme státní výdaje a dáme finance dohromady!“ slibovali SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) před volbami. Lháři prolhaní! Fialova vláda doslova ožebračuje český národ.

Nepřeháníte? To jsou hodně silná slova.

Silná slova, která mohu doložit. Podle průzkumu České bankovní asociace v Česku rapidně přibývá lidí, kteří si berou nebankovní půjčky. Až polovina domácností kvůli rostoucím cenám totiž nevychází s penězi. Podle odborníků si oproti předchozímu roku lidé půjčují hlavně na nájem nebo zaplacení energií. Hrozí, že nebudou mít na splátky a mohou skončit v exekucích. Až 35 procent domácností aktuálně nemá žádné finanční rezervy.

Až polovina lidí nevychází s výplatou. Řadě z nich buď už došla finanční rezerva, anebo ji nikdy neměli. „Za poslední rok se ztenčily vklady, které měli lidé uložené na svých účtech, protože jak rostla inflace, tak lidé víc prostředků využili,“ uvedl mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša. Podle průzkumů si Češi menší částky sice snaží půjčovat od svých příbuzných. Když to ale nevyjde, nejčastěji se obracejí na nebankovní finanční instituce. Jen za poslední týdny takových půjček přibylo zhruba o deset procent. Podle ekonomů jsou v současné době pro řadu domácností půjčky téměř existenční nutností, aby uhradily výdaje typu energií, nájemného a potravin. Podle dat České bankovní asociace se každý desátý Čech zadlužuje rizikově.

K tomu připočtěme drahé hypotéky…

Ano. Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti. Průměrná sazba hypotečních úvěrů v České republice vzrostla během února na 6,37 procenta, a je tak nejvyšší za posledních dvacet let. Pro příklad, měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun s dobou splatnosti 25 let vzrostla už na 23 342 korun, přičemž jen za poslední rok se tato splátka zvýšila zhruba o 3 850 korun, což je pro tisíce plátců hypoték už prakticky likvidační.

Je také evidentní, že vysoké úrokové sazby markantně snížily dostupnost hypotečních úvěrů pro široké vrstvy občanů a rodin. Získání hypotéky pro pracující s průměrnými příjmy je prakticky nemožné. Jde o další debakl a selhání vlády Petra Fialy (ODS), která se oblasti bydlení, již má v kompetenci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), vůbec nevěnuje. Naopak se chystá situaci ještě zhoršit plánovaným zvýšením daně z nemovitosti, což pro naše občany dále zvýší náklady na bydlení, vlastnické i nájemní. Navíc zvýšení této daně má být příjmem státního rozpočtu, a nikoliv samospráv.

Takže si pane Okamuro pojďme říci, jak učinit bydlení dostupnějším vaše hnutí.

Hnutí SPD má na řešení této neudržitelné situace jasné recepty: zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny anebo masivní státní podpora nové bytové výstavby na úrovni měst a obcí včetně podpory družstevního bydlení. Pokud se tyto změny neuskuteční, tak se mladé rodiny vlastního bydlení nikdy nedočkají, a to je pro SPD zcela nepřijatelné.

Pojďme do Bruselu. Evropský parlament definitivně schválil zákaz aut na benzín a naftu do roku 2035. Vy EU dlouhodobě kritizujete, takže tuším, že toto váš odpor ještě posílí...

Pro zákaz hlasovali i europoslanci Fialovy vládní koalice. Brutálně to zdraží automobily, které budou jen pro nejbohatší. Navíc nejsou dostatečné kapacity na nabíjení elektromobilů, tato auta nelze při haváriích prakticky uhasit, mají krátký dojezd a velmi dlouho se musejí nabíjet. Šílené… Vše se to děje v rámci Green Dealu EU (tzv. zelený úděl), který schválil tehdejší premiér Babiš a podporuje ho i premiér Fiala. I kvůli nim budou auta jenom pro bohaté. Europoslanci SPD samozřejmě hlasovali proti.

A to není jediná věc. Evropská unie zdraží auta o 50 tisíc korun. Emisní norma Euro 7 by podle Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) mohla zdražit automobily v průměru o 2 000 eur (téměř 48 000 Kč) a podkopat poptávku, napsala agentura AFP. Přísnější emisní limity pro nové osobní i nákladní automobily označované jako Euro 7 v listopadu navrhla Evropská komise. Hnutí SPD odmítá Green Deal a diktát EU.

Andrej Babiš na vás znovu zaútočil: „Okamura nikdy nehájil zájmy svých voličů, nikdy nic pro ně neprosadil. Jeho zájmem je být ve Sněmovně a hlavně sedět v opozici, nechce něco měnit ve vládě. Chce hlavně kasírovat příspěvky pro svou stranu. Voličům SPD proto budeme vysvětlovat, ať raději volí jinou stranu nebo hnutí ANO, protože házet hlasy SPD je jako vyhodit hlas do koše. Okamura pro ně nikdy nic neudělá.“ Co se to ve sněmovní opozici děje?

A teď Andrej Babiš nejnověji zalhal o SPD, že „SPD chce hlavně sedět v opozici, nechce něco měnit ve vládě a chce hlavně kasírovat příspěvky pro svou stranu“. Jaká je pravda? Státní příspěvek na činnost dostávají všechny politické strany a právě Andrej Babiš kasíruje díky počtu poslanců nejvyšší příspěvky ze všech politických stran, a to v řádu stamilionů korun. A všichni si pamatujeme, jak v minulosti opakovaně probíhala jednání mezi mnou a Andrejem Babišem o naší účasti ve vládě. A právě Andrej Babiš to odmítl, protože mu dali v Bruselu a v Berlíně nůž na krk, protože Andrej Babiš nutně potřebuje miliardové unijní dotace, které jsou z daní nás všech, pro jeho firmu Agrofert. Takže ten, kdo tady kasíruje miliardy, je právě Andrej Babiš. Nikoli Okamura. A ať se tedy Andrej Babiš zřekne všech dotací a ukáže nám, jak umí podnikat bez nich, tak jako podniká drtivá většina českých podnikatelů. To ale Andrej Babiš nikdy neudělá, protože bez dotací by Agrofert zřejmě zkrachoval. A znovu opakuji, že by měla opozice proti Fialově vládě spolupracovat a SPD je na spolupráci připravena. Naším cílem musí být ukončení škodlivé Fialovy vlády.