Daniel Herman pro PL: Bezzásadoví lidé se spojují s KSČM a nechávají se jí vydírat. Nebudu je jmenovat, ale znám je. Zklamali mě

ROZHOVOR Bývalý ministr kultury a místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman přiznává, že je zklamán některými politiky, kteří sice pohrdají komunisty, ale účelově se s nimi spojují a podléhají jejich vyděračské politice. „Je to pro mne velké zklamání, protože řadu těch politiků znám. A jsou jak z hnutí ANO, tak z ČSSD. Nyní, jak vidím, je jim košile bližší než kabát. Je to tragické, jsou to lidé bezzásadoví a pro mne je to velké varování,“ prohlásil někdejší šéf Ústavu pro studium totalitních režimů v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz k současné politické situaci.

Co říkáte tomu, že prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše znovu premiérem, aniž by vyčkal na výsledek vnitrostranického referenda v ČSSD, zda vstoupit či nevstoupit do vlády s hnutím ANO s podporou komunistů?

Je to právo pana prezidenta, které mu přísluší. Vysílá tím určitý signál, který by podle mého názoru neměl zůstat nepovšimnut. Ale nelze mu upřít právo to udělat.

Není to ale zvláštní? Vždyť referendum v sociální demokracii má skončit v půlce června, což je za pár dnů, takže důvodem jmenování nemůže být obava z prodlení. A když kabinet Andreje Babiše vládne v demisi několik měsíců, asi by se nic zásadního nestalo, kdyby to bylo o týden víc.

Tento krok vidím jako pohrdání klasickými politickými stranami, jako pohrdání určitými standardy slušnosti, nicméně, jak říkám, právo na to prezident má. Každý tím, co dělá, nebo naopak nedělá, dává svědectví o tom, jaké má priority. Mne pan prezident ničím překvapit nemůže, já od něj – bohužel – už nic pozitivního neočekávám. A tohle je jen jeden z faktů, který ukazuje jeho smýšlení.

Ještě nevíme, jak se sociální demokraté rozhodnou, i když převažuje názor, že do vládní koalice půjdou. Myslíte si, že je pro sociální demokracii prospěšnější, když do vlády vstoupí? Sociální demokracie je rozdělena na dvě protichůdné skupiny, jedna je pro vstup do vlády, druhá je zásadně proti. Nehrozí, že se strana rozpadne?

Tady bych se neodvažoval radit, to si musí sociální demokracie rozhodnout sama. Necítím se být povolaný, abych sociální demokracii radil a vyslovoval nějaké soudy. Ale doufám, že sociální demokracie jako nejstarší demokratická strana působící na našem území od roku 1878 svoji vnitřní krizi ustojí, že se s ní vyrovná, protože ať už máme k sociální demokracii jakýkoli vztah, myslím, že je v zájmu všech demokraticky smýšlejících lidí, aby u nás byla silná demokratická levice. Protože jestli nebude, tak tady bude prostor pro levici nedemokratickou. A to je velice varovné. Takže sociální demokracii držím palce, aby se stabilizovala. Ale v žádném případě jí nechci dávat žádné rady, to mi nepřísluší, já ji mohu hodnotit pouze zvenku, ale sama si musí rozhodnout, co je pro ni výhodné. Každopádně fakt, že probíhá vnitrostranické referendum, na mne působí dobrým dojmem, je to obdobné jako v KDU-ČSL, před každými volbami máme primární volby, kde členové rozhodují o tom, jak bude sestavena kandidátka. Takže tyto demokratické vnitrostranické mechanismy považuji za správné.

A co je podle vás lepší pro Českou republiku? Vláda hnutí ANO a ČSSD s podporou komunistů, v níž snad mohou sociální demokraté nějakým negativním věcem zabránit, nebo přiznaná koalice hnutí ANO s podporou KSČM a SPD, která už stejně funguje ve Sněmovně a může fungovat i bez ohledu na vládu ANO s ČSSD?

Pro mne osobně je zklamáním vidět vývoj v Poslanecké sněmovně. Já jsem zažil v minulém volební období nějakou situaci, dnes ji vidím spíš zvenku a pozoruji tam výrazný posun v tom, že i lidé, které jsem považoval za přesvědčené demokraty, se teď bohužel „usilovně snaží mne přesvědčit“ o tom, že jsem se mýlil. A to je mi moc líto. Hlasování, které ve Sněmovně probíhá na půdorysu tří stran, které se často domlouvají, někdy se k nim přidají i poslanci nějakých jiných stran, ukazuje velkou sílu nedemokraticky smýšlejících lidí, kteří v Poslanecké sněmovně zasedají, a to je velmi varovné. Je to velký apel na demokraty v celé šíři demokratického spektra, aby se mobilizovali a nedovolili posun směrem od demokracie k nějakému autoritářskému systému.

Když mluvíte o varovných signálech, máte na mysli něco konkrétního? Je víc případů, kdy ve Sněmovně hlasovala tato trojka, říká se jí sto patnáctka nebo hlasovací mašinérie. Třeba v případě kauzy Novičok, kdy ANO, KSČM a SPD, a podruhé se k nim připojili i sociální demokraté, nedovolila projednat tento bod ani na běžné, ani na mimořádné schůzi Sněmovny?

Jsou to i trapné tanečky kolem referenda. Já vím i od lidí z hnutí ANO, že s ním nesouhlasí, že je to všechno jen jakási politická hra, aby si udrželi s SPD jakousi linku, takže to je velice nedůvěryhodné a trapné. Je to i otázka našich zahraničněpolitických priorit, kde je prostě vidět, že ty nedemokratické síly, které se opírají o určité tendence, které nevycházejí z našich spojeneckých svazků, které nerezonují s našimi zahraničněpolitickými prioritami, nabývají na síle. A mně přijde, že je to varovné. Ať si každý v politickém spektru vybere ten paprsek, který je mu nejbližší, ale volme demokratické strany a volme demokraty. Náš první československý prezident T. G. Masaryk prohlásil, že demokracii dělají demokrati. To je veliká pravda.

Jak vnímáte, že roste vliv komunistů, i když měli historicky nejhorší volební výsledek, ale jejich podporu Andrej Babiš potřebuje? A oni si za to nechají tvrdě zaplatit, ať už podmínkou, že vláda nebude posilovat účast českých vojáků v zahraničních misích, k čemuž jsme se v rámci NATO zavázali, teď dokonce i podmínkou zdanění církevních restitucí, na kterou Andrej Babiš ochotně přistupuje.

Je to velmi smutný obrázek vyděračské politiky komunistické strany. Komunisté skutečně ztrácejí volební podporu, nicméně jejich politické špičky v Parlamentu se snaží udržet na výsluní a jejich vyděračskou politikou se jim to daří. Je velmi smutné, že lidé, kteří, jak vím z vlastní zkušenosti, komunisty hluboce pohrdají, se s nimi spojují a podléhají jejich vyděračské politice. Nechci jmenovat konkrétní lidi, ale je to pro mne velké zklamání, protože řadu těch politiků znám. A jsou jak z hnutí ANO, tak z ČSSD. Nyní, jak vidím, je jim košile bližší než kabát. Je to tragické, jsou to lidé bezzásadoví a pro mne je to velké varování.

Co říkáte na plánované zdanění církevního majetku, které požadují komunisté?

Je to absolutně nemorální. Komunisté, kteří to způsobili, nejsou schopni se přiznat k tomu, že to bylo bezpráví, které vykonávali nad československou společností, že rozvrátili majetkoprávní jistoty občanů Československa, a stále tuto linii drží. A vyděračskou politikou se snaží přimět další politické strany, které nejsou tak morálně pevné, aby za cenu jakési laciné podpory tuto hru s komunisty hrály. Morálka a právo tady opravdu dostávají výprask a to je velmi smutné.

Nebude KDU-ČSL litovat, že přece jen nešla do vlády s hnutím ANO a ČSSD, že nepřekousla trestní stíhání Andreje Babiše, protože by tak mohla zabránit podpoře komunistů, a tím i zdanění církevního majetku, stejně jako se vám to podařilo v minulém volebním období, kdy sociální demokracie chtěla prosadit nižší finanční náhrady za nevydaný církevní majetek?

V současné době je situace jiná, než byla v minulém funkčním období. Myslím, že ta trojkoaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL fungovala velmi dobře, ale teď ten prostor nevidím, myslím, že věci jsou rozběhlé natolik, že tady není prostor pro to, aby KDU-ČSL, strana, která se hlásí k určitým morálním principům, které jsou pro ni neměnné, jako je vymahatelnost práva, jako je dané slovo, z těchto zásad ustupovala kvůli nějakému krátkodobému, možná – s velkými otazníky – zisku. Jsem naopak přesvědčen, že to rozhodnutí bylo správné.

Jak se jako bývalý ministr kultury díváte na to, že Poslanecká sněmovna doporučila prezidentovi dát státní vyznamenání komunistickému básníkovi, zasloužilému umělci a kritikovi polistopadového vývoje Karlu Sýsovi?

Komunisté ho navrhli, opět je to konkrétní vliv komunistů na kulturní scénu. Ale je to bohužel také svědectví o nekvalitní práci poslanců, kteří si ani nedokáží zjistit, koho nominují nebo nenominují. Nedovedu si představit v době, kdy jsem byl v Poslanecké sněmovně, takto nezodpovědně přistupovat ke svým povinnostem. To je také velká výčitka neodpovědnému přístupu řady poslanců. Je to nebezpečný trend, kdy komunisté tady začínají mít vliv, který neodpovídá jejich volebním výsledkům. Apeluji na všechny demokraty: probuďme se, dokud je čas.

autor: Libuše Frantová