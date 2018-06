Dárek Babišovi ke jmenování. Bývalý podřízený promluvil: Plýtvání státních peněz. Obrovské chyby ministrů. Zparchantění

Byl jste odvolán ministryní financí v demisi Schillerovou krátce po jejím nástupu do funkce. Proti svému odvolání jste podal žalobu. V jakém stadiu vaše žaloba je?

Žaloby jsem podal dvě. Jak proti rozhodnutí vlády, tak proti samotnému odvolání, které následovalo po rozhodnutí vlády o systemizaci. Je předčasné je jakýmkoli způsobem hodnotit, protože vyřizování správních žalob trvá delší čas.

Vy jste nebyl jediným státním úředníkem, který se proti svému odvolání brání. Funguje služební zákon, nebo je nejen z vašeho, ale z celé řady dalších případů zřejmé, že účelovým výměnám ve státní správě po nových volbách a nástupu nových ministrů nezabrání?

Praxe po příchodu nové politické reprezentace a zbavení se nepohodlných představitelů byla poměrně běžná. Ale služební zákon tomu měl zabránit; a je zjevné, že nezabránil. Otázka je, jakým způsobem ty mantinely nastaví soud, zda k tomu nějak významně přispěje, nebo tomu dokonce udělá přítrž. Obávám se, že kdyby ta praxe měla vypadat takhle, že by služební zákon byl v podstatě k ničemu. Je otázka, jaké by to mělo následky pro Českou republiku, protože to byla podmínka Evropské unie, aby služební zákon byl takový, aby politickým tlakům na úřednická místa zabránil.

Ondřej Závodský

Současná politická garnitura je i s touto podobou služebního zákona nespokojena, chtěla by služební zákon změnit tak, aby čistky ve státních úřadech bylo možné dělat ještě jednodušeji, bez organizačních změn. Co si o tom myslíte?

To už je potom otázka toho, jestli služební zákon jako šaškárnu máme vůbec mít. Jestli už teď absolutně neobstál a má se dál snižovat jeho význam, pak už ho tady nemusíme mít vůbec a nemusíme před vnějším světem hrát divadlo, že tady politická reprezentace nezasahuje do úředních rozhodnutí.

Vy jste pracoval ve státní správě i v minulých volebních obdobích, na Ministerstvu vnitra jste měl také problémy, když jste poukázal na nějaké nesrovnalosti, které se tam děly. Můžete obě tyto zkušenosti porovnat, nebo je to těžké, protože jste pracoval v naprosto odlišných pozicích?

Lze to srovnat obtížně. Ale v obou případech jsem byl placen daňovými poplatníky za to, abych vykonával svoji práci, a v obou případech to naráželo na zájmy nadřízených. V obou případech jsem dopadl prakticky shodně, ačkoli v prostředí služebního zákona na rozdíl od toho předchozího pracovně-právního poměru byly ty procedury jiné. Ale výsledek, to, že se mě nadřízení zbavili kvůli tomu, že jsem se snažil dělat svou práci dobře, je naprosto stejný.

Oba případy byly v médiích hodně popsány, ale vraťme se k tomu nedávnému – k vašemu působení na Ministerstvu financí v pozici náměstka, který měl na starosti majetek státu a boj proti hazardu. Už proto, že ti, kterým se nelíbilo, že děláte poctivě svou práci, jsou stále u moci. Co bylo podle vás skutečným důvodem vašeho odvolání, co vašim nadřízeným tolik vadilo?

Co se týče skutečných příčin mého odvolání, slyšel jsem o tom mnoho, ale do hlav některých lidí nevidím, a upřímně řečeno ani vidět nechci.

Ale po svém odchodu z funkce jste uváděl jako dvě hlavní příčiny to, že jste prověřoval hospodaření Agrofertu na státních pozemcích a bydlení současné ministryně financí v demisi, tehdejší náměstkyně Schillerové v bytě Finanční správy za nízké nájemné. Jak oba tyto případy dopadly?

Mluvíme-li o ubytování nynější ministryně, která – kudy chodí – tlačí na daňové výnosy, nicméně to, že by se její ubytování ubíralo nějakou hospodárnou cestou, se říci nedá. V podstatě platila nájemné i s poplatky za byt v centru Prahy asi čtyři nebo pět tisíc, což reálně znamená, že bydlela za nulový nájem. Přitom zákon o majetku státu jasně stanovuje, že cena nájmu musí být stanovena jako cena obvyklá v místě a čase. A v centru Prahy jsou obdobné byty pronajímané i za částky kolem patnácti tisíc korun. Můžeme dokonce spekulovat o tom, jestli takové jednání není trestným činem, můžeme spekulovat o tom, jestli takový člověk má co dělat na postu ministra. A výsledek je takový, že to prověřování stížnosti skončilo, případ se předal k prověření Finanční správě, která spadá pod paní ministryni a která jí ten byt pronajala. Výsledek je skutečně kuriózní. Dá se říci, že to dopadlo, jak mělo, že se kauza zametla a náhrada škody, případně další odpovědnost se nevymáhá. Co se týče toho, o čem informoval Radiožurnál, jmenovitě Janek Kroupa, tedy jakéhosi squatterského využívání pozemků nedostatečně určených vlastníků podniky holdingu Agrofert, ale i dalšími společnostmi, tak jsem nařídil, aby se hned provedla kontrola, co je na tom pravdy. A výsledek je takový, pokud je mi známo, že se nic neprověřilo.

Takže z toho, že se po vašem odvolání obě kauzy zametly pod koberec, logicky usuzujete, že to byl skutečný důvod, proč jste musel z Ministerstva financí odejít?

Těch důvodů v té nekompatibilitě bylo podstatně více. Můžeme se podívat i na některé legislativní věci z dílny daňové sekce na Ministerstvu financí, na zákon o dani z hazardních her, kde je naprosto zjevná chyba. Já jsem na ni upozorňoval, nyní dochází k přípravě novelizace zákona o hazardních hrách a ta chyba podle mých informací odstraňována není.

Jaká je to chyba?

Díky této chybě je tady podporován hazard na dvojnásobnou míru v podobě daňové stimulace pro obce, aby hazard co nejvíce podporovaly. To jsou spíš desítky podobných věcí, které je třeba řešit – a neřeší se.

Nemáte obavy, že úředníky případy odvolání lidí, kteří prověřují kontroverzní věci, zvlášť když se dotýkají zájmů jejich nadřízených, odstrašují natolik, že nedělají práci v zájmu daňových poplatníků, ale v zájmu svých nadřízených, politické garnitury, která je u moci? I kdyby to nebylo v souladu se zájmy státu?

Přes politické proklamace pana Babiše si musíme říci, že státní správa šla v posledních letech strašným způsobem kvalitou svého výkonu dolů. Jednak ministři za hnutí ANO provedli kompletní genocidu zkušených odborníků ve státním aparátu a i ty, které se podařilo nějakým způsobem znovu začlenit do státního aparátu, teď prošli další čistkou. Je otázka, jestli státní správa není ochromena nedostatkem nějaké kontinuity a nedostatkem odborných zkušeností profesionálních úředníků. Jestliže cílem reformy státní služby bylo, aby právě kontinuita náměstků, ředitelů odborů i dalších pracovníků byla dlouhodobá a neodvislá od změny politické reprezentace, tak když se podíváme na jména náměstků před čtyřmi lety a dnes, bych si troufal říci, že ve srovnání s podzimem 2013 dnes není na stejném místě ani jeden stejný náměstek. Na Ministerstvu financí určitě ne. Ta kontinuita prostě bude chybět a bude docházet k obrovským chybám, k legislativním paskvilům i nejrůznějším problémům ve správní praxi.

Když se díváte zpětně na své působení na ministerstvu, nelitujete spolupráce s Andrejem Babišem? Nemáte pocit, že vaše jméno, vaše bývalé nekompromisní vystupování na Ministerstvu vnitra posloužilo šéfovi ANO, aby mohl předstírat, že mu jde o lepší a úspornější hospodaření státu? Nebo si myslíte, že se vám i tak podařilo něco dobrého prosadit, takže to za to stálo?

Já jsem šel na Ministerstvo financí v zásadě se třemi cíli. V případě ekologických zátěží vzniklých před privatizací zlevnit jejich soutěžení pod polovinu, za čtyři roky jsme ušetřili několik miliard. Kdyby se podobně pokračovalo dál, tak ten šedesátimiliardový balík, který na to byl původně určený, může jít na třicet miliard, takže se dalších třicet miliard může využít jinde. Druhým cílem bylo odstartovat reformu správy státního majetku, naše novela zákona o majetku státu ten trend nepochybně odstartovala. Je otázka, jak se v tom bude pokračovat, protože to není na jeden dva roky, ale na pět deset let. A musí do toho přijít další legislativní změny. Myslím, že to je velký kus práce, ale musí se to dotáhnout. A pokud jde o tu nejvíc se mnou mediálně spojovanou problematiku hazardu, tak byl přijat zákon, jehož některé parametry jsem nějakým způsobem stanovil. Asi vidíme posun, že z původně sedmi tisíce provozoven s hazardem tady máme něco mezi tisícovkou a dvěma. Jde o to, jaký bude výkon Celní správy při potírání ilegálních provozoven, aby to množství hazardu, které bylo legální, nešlo do stejného objemu ilegálních sázek. Zatím jsou výsledky Celní správy poměrně chabé, ale všechno je na začátku, ten zákon je podle mne pokrokovým a ke světu nás přibližujícím dílem. Bude záležet na tom, jak se to právní praxí a bojem s ilegální sférou bude dařit dotáhnout. Abych odpověděl na vaši otázku, svého působení na Ministerstvu financí nelituji, protože všechny tři agendy se mi podařilo někam posunout. A jestli se podaří některé věci zparchantit, tak za to už odpovídá ten, kdo svým jednáním převzal odpovědnost.

Jak se díváte na politiku Andreje Babiše a lidí kolem něj? Byl už podruhé jmenován premiérem, jeho vláda poprvé nedostala důvěru, ale teď už je to zřejmě jen otázka času. Myslíte si, že plní své sliby, že stát povede jako firmu, tedy hospodárně?

Co se týče hospodárného provozu státní správy, se nezměnilo v podstatě nic. Něco se změnilo k lepšímu, ale něco naopak výrazně k horšímu, třeba pokud jde o kontinuitu úředníků, o čemž jsem mluvil. Pokud jde o sliby, měl jsem možnost to sledovat zblízka, takže mohu odpovědně říci, že pan Babiš používá to, co se mu aktuálně hodí, ale nekoresponduje to s tím, co je a není reálné splnit. Máme sedm osm měsíců po volbách a není tady stabilní vláda, natož vláda, která by se mohla opírat o jasnou, demokratickou většinu, ne o komunisty a fašisty. Další obrovský problém je samozřejmě trestní stíhání premiéra, což naši zemi nesmírně hendikepuje při různých vyjednáváních v Evropské unii. Ta situace je skutečně mimořádně nedobrá. Věřím, že se dožijeme časů, kdy nebude vládnout trestně stíhaný premiér a kdy se vládnutí nebude opírat o komunisty a fašisty.

Před pěti lety došlo na Úřadu vlády k policejním manévrům pod taktovkou tehdejšího ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty a olomouckého vrchního zástupce Ivo Ištvana, které vedly k pádu vlády a nástupu Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Jak se na to jako právník zpětně díváte, když víme, jaké to byly policejní manévry, řeči o propojení politiky s byznysem, zabavení zlata a peněz, a dnes vidíte ten chudý výsledek, kdy v podstatě nedošlo ještě k jedinému pravomocnému rozhodnutí? Bylo ta akce, kterou dnes mnozí nazývají státním pučem, podle vás adekvátní?

Myslím, že to za určitých okolností adekvátní být mohlo. My neznáme fakta. Mám za to, že peníze, které se našly, z trestné činnosti skutečně pocházely, už jen proto, že se oprávnění vlastníci po nich nesápou. Pokud tu docházelo k politické korupci, byly v souvislosti s tím nacházeny majetky za desítky nebo stovky milionů, tak je takové záležitosti pochopitelně potřeba potírat za pomoci nejdrsnějších nástrojů. Ale ten výsledek je skutečně naprosto žalostný, kromě toho, že paní Nagyová dostala kožich a nezdanila ho, což jsou věci, které mohl řešit pochůzkář z Horní Dolní, a ne elitní útvary. Zároveň bychom se měli ptát, co se stalo. Buď to byla habaďůra a spojovaly se věci, které spolu nesouvisely, nebo se některé věci podařilo ututlat nebo nedotáhnout, i když by podezření byla pravdivá, ale na světlo nevylezly.

Váš bývalý kolega, někdejší první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht kandiduje na podzim do Senátu, neuvažujete také o vstupu do politiky, abyste mohl prosadit věci, které jste nemohl dotáhnout na Ministerstvu financí?

V současné době neuvažuji o něčem podobném, zatím jsem ve služebním poměru, uvidím, jak celá věc dopadne. Samozřejmě intenzivně uvažuji nad tím, čím bych chtěl ještě v životě být. S kolegou nyní vytváříme komentář k zákonu o majetku státu, který se za nás významným způsobem novelizoval. Chceme případně dovysvětlit, proč se některé věci udělaly tak, jak se udělaly. A pak budu přemýšlet, co dál. Zájem o mě byl ze strany pro mě nepřijatelných subjektů. Pro mne je důležité, aby moje jméno nebylo spojeno s nějakou podnikatelskou kontroverzí a abych se mohl v době, kdy tady nebude vládnout trestně stíhaný premiér, do státní správy vrátit.

Takže jste po špatných zkušenostech na dvou ministerstvech na státní správu nezanevřel?

Rozhodně jsem nezanevřel na stát, kde žiji a vychovávám děti. Rád bych pro něj ještě něco udělal. Ale nevidím, že by o to v současné době byl zájem.

