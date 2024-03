Dezinformace šířená vládou? Vážné. Zaorálek se neudržel: Ohrožení demokracie v ČR!

reklama

Pane doktore, jak vidíte vývoj války na Ukrajině s ohledem na postoje Západu i České republiky? Před týdnem jsme absolvovali dost dlouhou a zmatenou debatu v Poslanecké sněmovně o tom, kdo nebo co je pro stát bezpečnostní hrozba.

Po iracionální debatě, která v minulém týdnu proběhla ve sněmovně, bych ocenil výrok prezidenta Pavla k Ukrajině. Ten čerstvě prezentoval svoji pozici, že kromě vojenské pomoci, kterou široce v naší zemi podporujeme, se musí paralelně odehrávat i diplomacie. To mi připadá jako věta, která posouvá úroveň české debaty. Přijde mi to trochu kuriózní vzhledem k tomu, co se odehrálo ve sněmovně, kde se hledalo, kdo je pravověrný, ortodoxní a kdo už říká něco, co není dovoleno.

Zřejmě to, co řekl prezident, by bylo také označeno za bezpečnostní riziko, pokud by to padlo z jiných úst. V této věci však má Petr Pavel pravdu a každý to musí vidět. Začíná být zřejmé, že budeme čelit jakési nové studené válce, kde hlavním protivníkem nebude Rusko, ale bude to Čína a Rusové budou spíše v pozici juniorního partnera. Přestože se Čína v konfliktu na Ukrajině neangažuje a snaží se zachovávat určitý odstup, jakkoli v ekonomické oblasti Rusko podporuje, je právě Čína ve skutečnosti tím faktorem, bez kterého by si Rusko nemohlo válčení dovolit. To je podstatné.

Takže se podle Vás máme připravit na novou železnou oponu?

Vidím to tak, že nová opona nebude železná, ale spíše digitálně-finanční opona s oddělenými systémy, ve kterých bude nová podoba měnících se krizových témat. Půjde o jakýsi řetěz krizových oblastí ve světě. Nebude to záležitost vojenská, ale často otázka dost těžkého vyjednávání, jehož úspěch bude na diplomacii. Nemůžeme ani na chvíli připustit, že bychom riskovali konflikt, ve kterém bychom se vrátili k tomu, co jsme zažili v průběhu 20. století. To by ohrožovalo celou planetu.

Pakliže prezident zmínil diplomacii jako součást řešení konfliktu je naprostá nezbytnost a nejde pouze o dění na Ukrajině. Bez diplomacie nelze světové konflikty řešit. Pokud by tohle uznala minulý týden sněmovna hned zkraje, mohli jsme být ušetřeni všech těch iracionálních řečí, které tam zaznívaly.

Autoři názorů, které nejsou v souladu v pohledem vlády, mnohdy čelí nejen kritice, ale snaze z nich udělat něco nelegitimního, co se nesmí říkat. Třeba jako slova o kompromisu na Ukrajině. Pak ale přijde prezident, řekne vlastně totéž a ničemu podobnému nečelí, ale zároveň se o tom ani nedebatuje. O čem to celé vypovídá?

Nic lépe nevypovídá o nekompetenci vlády než to, co se mi stalo v posledních dnech. Vláda sama podléhá dezinformacím, proti kterým by chtěla bojovat. Ministr pro EU Dvořák komentoval mé neexistující výroky a velmi brutálním způsobem proti nim útočil. Problém byl v tom, že to nebyly moje výroky. On sám podlehl snadno identifikovatelným dezinformačním kanálům. Nic nemůže nekompetenci vlády vykreslit lépe. Celé je to absurdní, protože jsem ještě musel vysvětlovat, že jsem ta slova nikdy neřekl. Smysl toho ze strany vlády je, že chce vyřadit jakoukoli opozici, kdy používá nálepky jako bezpečnostní hrozba apod. Vláda si ale neuvědomuje, že naopak její snaha o vyřazení opozice pomocí nálepek nebo vymyšlení výroků, které dotyčný sice neřekl, ale začnou proti nim bojovat, je skutečným ohrožením demokracie.

Čelíme zbytečnému vyostřování debaty, kde lze jen stěží vést racionální debatu. Považuji za velké selhání, že vláda používá dezinformace k tomu, aby někoho diskreditovala. Všechno tohle bere prostor vážným věcem, o kterých bychom se měli bavit.

Jaká témata máte na mysli?

Toto vnímám jako velká témata, ale vláda se místo toho pouští do bojů, na jejichž konci má být vymazání, vygumování opozice na základě označení za údajné bezpečnostní ohrožení. Stále slýcháme, jak populisté ohrožují liberální demokracii, ale já bych řekl, že právě tahle snaha vlády je ohrožením demokracie a to je z prostého důvodu. Demokracie není myslitelná bez opozice. Opozice tady sotva může otevřít pusu bez toho, aniž by se ji někdo snažil diskreditovat a diskvalifikovat jako ohrožení státu.

Někteří komentátoři vnímali jako problém, že vláda označila část opozice za bezpečnostní hrozbu, protože tím dala najevo, že není legitimním partnerem a nemusí se s ní vůbec bavit.

Je to přesně tak, že vláda celou opozici vykáže do jakéhosi extremistického kouta. Chybí ještě, aby za to začali zavírat, protože jestli někdo ohrožuje stát, nemáme s ním mít slitování. Vláda si tímto krokem vymyslela důvod, proč se s opozicí vůbec nebavit a nebrat ji vážně. Oni by chtěli, abychom po nich opakovali základní věty, které jsou v jejich očích kánonem, který sami stanovují. Pokud to po vládě neopakujeme, budeme vyřazeni jako extrémní, populistická a dokonce státu nebezpečná skupina. Vláda ve sněmovně neuzná legitimní opozici a pasuje se do role jediného garanta demokratického vývoje a cokoli jde mimo ně, je ohrožení. Vytvářejí tím bojovou linii, která ve skutečnosti demokracii popírá.

Mohou říkat, že jsme v mimořádné situaci a nemůžeme si nyní jako v dobách míru dovolit toleranci k odlišným názorům a každý musí opakovat pravdy, které oni stanoví. Problém je, že pokud po nás někdo chce, abychom drželi jednotnou linii, nemá to s demokracií mnoho společného.

Skutečně jsme podle vás takto daleko? Vám se snad neomluvili za to, že vám do úst vložili falešné výroky?

Ministr Dvořák to dokonce někde komentoval tak, že jsem tu větu možná neřekl, ale stejně bych ji nejraději řekl. Chápete to? Že prý asi vypadá tak, že kdybych mohl, tak to řeknu. Absurdní arogance. Někde jsem také četl, že to byla parafráze výroku, že nemáme v této chvíli na Ukrajině žádnou strategii ani žádný cíl. Dobře, ale tuhle větu o absenci cíle a strategie jsem neřekl jako svoji, ale jako doslovný citát výroku ministra zahraničí Jana Lipavského, který to řekl v rozhovoru v Právu. Zmiňoval, že díky tomu, že si velcí hráči nepřejí debatu, nemáme my ujasněnou strategii a cíl toho, oč usilujeme a díky tomu nevíme, čeho chceme dosáhnout a máme v tom zmatek jak takticky, tak morálně. To je doslovná citace.

Poukázal jsem na tyto ministrovy výroky s tím, že jsou závažné a zaujaly mě. To jsem si dovolil opravdu hodně, když jsem citoval výroky ministra zahraničí. I když to ministr řekl, tak je asi tohle zrovna věta, kterou není povoleno citovat. Možná že i výrok prezidenta o tom, že nejen dodávky zbraní, ale paralelně i diplomacie musí být součástí, bych vůbec já neměl citovat. Rozumíte, ministr nebo prezident něco říci mohou, ale pokud jste opozice nebo pro vládu někdo z opačného tábora, budou nám říkat, že to my to říkat nesmíme. To je Kocourkov. Hlavně si myslím, že tohle všechno ukazuje na naprostou nekompetenci vlády. Jak jim můžete věřit, že bojuje s dezinformacemi, když jsou sami jejich obětí. Likvidují každou slušnou a racionální diskusi. Vláda by se měla vzpamatovat a začít poslouchat ty, kteří se snaží o řadě věcí říkat, že nejsou tak jednoduché, jak ona tvrdí.

