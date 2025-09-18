Zásadní změna, už ji vidíme. Ekonom Navrátil popsal proměny, co přinese AI

Česká ekonomika stojí na prahu zásadních změn a nelze si dovolit zůstat pozadu. „AI není příležitost, ale nutnost. Proces adaptace se velmi zrychlil,“ uvedl hlavní makroekonom České spořitelny David Navrátil na dnešní konferenci Zlínský kraj na křižovatce, kterou pořádala Krajská hospodářská komora Zlínského kraje.
Navrátil připomněl, že svět už několik let čelí situaci, kterou označuje jako „polykrize“. „Za posledních pět let jsme se museli vyrovnávat s velkým množstvím krizí. A další na ně budou navazovat. Navíc čelíme problému, že na tyto krize ztrácíme schopnost reagovat,“ varoval ekonom.
Podle něj se v souvislosti s nástupem umělé inteligence zásadně mění nejen pracovní trh, ale i způsob, jak lidé fungují v běžném životě. „Tři čtvrtiny dotazů se týkají soukromých záležitostí, zbytek pracovních. To znamená, že lidé používají AI více k soukromému životu, než k plnění pracovních úkolů,“ uvedl. A upozornil i na dopad na byznys modely: „Pokud je váš business postavený na zobrazení ve vyhledávačích, máte problém, protože lidé přecházejí od Googlu k umělé inteligenci.“
Velkou výzvou podle Navrátila je i robotizace. Česká republika se sice drží v první dvacítce nejvíce robotizovaných ekonomik světa, ale tempo růstu výrazně zpomalilo. „Pořadí se bude hodně rychle měnit, pokud nezrychlíme, propadneme se,“ upozornil.
Navrátil zdůraznil, že klíčové je celoživotní vzdělávání. „Nemůžeme sázet jen na vzdělávání dětí, ale na celoživotní vzdělávání, protože se budeme během pracovní kariéry několikrát rekvalifikovat,“ vysvětlil.
Zároveň odmítl časté, zjednodušené soudy, že Evropská unie je ekonomicky „spálená“. „EU není spálenou ekonomikou, jak se někteří snaží tvrdit. Naopak, ČR patří mezi sedm zemí na světě s největší diverzifikací podnikání,“ zdůraznil a připomněl, že právě to představuje příležitost v rámci snahy EU o reindustrializaci.
Velký potenciál českého hospodářství vidí i v oblasti GreenTechu. „Jsme ve výrobě zelených technologií na světové špičce. Příležitostí je zvyšování energetické efektivity i schopnost navázat na průmyslovou tradici regionů, jako je právě Zlínsko,“ dodal Navrátil.
Dnešní konference ve Zlíně, pořádaná v regionu, který je tradičně spojován s podnikatelským odkazem Tomáše Bati, nabízí kromě vystoupení Davida Navrátila také prezentaci prezidenta Hospodářské komory ČR Zdeňka Zajíčka a diskuse s představiteli firem, samospráv i akademické sféry.
autor: Karel Výborný
