Ukrajinské zemědělství: Hrozba pro Evropu?

Ukrajinský parlament schválil smlouvu o spolupráci Ukrajiny a Velké Británie, která má platit příštích sto let.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Smlouva byla schválena v době, kdy na půdě ostrovního království pobývá 47. prezident USA Donald Trump.
Král Karel III. vyjádřil podporu Ukrajině během státní večeře s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Windsoru 17. září.
„Dnes, když tyranie opět ohrožuje Evropu, my a naši spojenci stojíme společně na podporu Ukrajiny, abychom odradili agresi a zajistili mír,“ řekl král.
Podle britské vlády dohoda formalizuje „nerozbitné vazby mezi Spojeným královstvím a Ukrajinou“.
„Toto je víc než partnerství. Toto je spojenectví na celé století, posilující naši obranu, rozvoj a mírovou budoucnost v Evropě,“ komentoval předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
Dohoda navazuje na dohodu o obchodu a partnerství, kterou obě země podepsaly v roce 2020, a na bilaterální bezpečnostní dohodu podepsanou v lednu 2024.
Evropská unie mezitím řeší otázku, jak se stavět k ukrajinským farmářům, když Ukrajina tolik usiluje o vstup do EU a stovky let je popisována jako obilnice Evropy. Obilnice, kterou teď sužují ruské drony. A nejen drony.
Server Politico upozornil na příběh farmáře Oleksandra Hordijenka, který navzdory ruské vojenské mašinérii odmítal opustit svá pole v Chersonské oblasti. Raději osobně hlídkoval a sledoval, zda se na jeho spolupracovníky na polích neřítí ruská noční můra v podobě dronů. Až se mu jeden z těchto dronů stal osudným a v jeho 58 letech se s ním všichni blízcí museli rozloučit na pohřbu. Od počátku války odminoval tisíce hektarů, které jeho družstvo sdílelo s tuctem dalších farmářů.
„Pro Evropu to byla připomínka toho, že ‚ukrajinský farmář‘ není jen šéf agrobyznysu ovládající rozsáhlé plochy půdy, ale zahrnuje i muže jako Hordijenko, bojující za ochranu své půdy s brokovnicí,“ napsal server Politico.
„V Polsku blokády hranic farmářů kvůli dovozu ukrajinského obilí zhoršily veřejné mínění o válečném úsilí Kyjeva. V Maďarsku ministři označili vstup Ukrajiny do bloku za hrozbu pro zemědělské dotace EU a varovali, že evropští zemědělci by kvůli Ukrajině mohli přijít o své peníze. … ve Francii se prezident Emmanuel Macron loni připojil k Polsku a prosadil přísnější kvóty na ukrajinské obiloviny, aby uklidnil své vlastní neposlušné farmáře,“ rozváděl dál myšlenku server.
Na Ukrajině najdeme jak zemědělské giganty, které obstarávají obrovské rozlohy půdy – MHP, Kernel, UkrLandFarming, tak střední a menší zemědělce, kterých není málo. Podle serveru Politico jsou jich desítky tisíc.
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
Kupříkladu Achmil Alchadži, jehož otec pocházel ze Sýrie, vede rodinnou firmu, která obdělává 3 500 hektarů. V Evropě by to byla megafarma, na Ukrajině je to považováno za průměrnou firmu. Aby udržel podnikání při životě, prodal Alchadži svůj byt v zahraničí.
„Zůstali jsme bez bytu, ale s firmou,“ řekl. Zaměstnává 60 pracovníků – „to je 300 nebo 400 životů závislých na nás.“
Pokud jde o agrobarony, i ti podle serveru Politico dostali během ruské agrese pořádně na frak a ztratili mnohé. Přesto zůstávají velkými hráči v agrárním sektoru. A tito giganti narážejí na kvóty nastavené Evropskou unií. Ihor Šyljuk, jehož agrofirma Cygnet provozuje 30 000 hektarů a cukrovar na západě Ukrajiny, se rozzuřil kvůli přísným kvótám Evropské komise. Poznamenal, že Srbsko má větší vývozní povolenky do EU než Ukrajina. „Proč je naše kvóta na cukr menší než moldavská?“ ptal se mimo jiné.
Otázkou zůstává, kolik ukrajinské zemědělské půdy ještě Rusové obsadí, než válka skončí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Milos Houfek
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.