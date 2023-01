Diktát EU? To zařídil Fiala! Babiš se po soudu oklepal a přitvrdil

reklama

Pane předsedo, za pár dnů začíná první kolo prezidentských voleb. Plánujete do té doby ještě něco?

V pondělí jsem měl poslední talk show v Brně, kde bylo úplně plno. Udělalo mi pochopitelně velkou radost, že mě soud zprostil obžaloby a potvrdilo se, že to, co říkám od samého počátku, že jsem neudělal nic nezákonného a ze strany nejvyššího státního zástupce šlo o politické rozhodnutí, když nařídil obnovení trestního stíhání.

Co se týče televizních debat, předpokládám, že po průběhu té nedělní na ČT jste názor nezměnil. Nebo ano?

Platí, že půjdu do debaty na TV Nova, do jiných chodit nebudu. Lidé mě znají, zažili mě v řadě situací, vědí, jaký jsem, ale u ostatních kandidátů to lidé nevědí. Proto se nemusím lidem představovat, dělal jsem ministra financí a potom premiéra, což je konec konců i náročnější než prezidentská funkce. V rámci svého působení v roli předsedy vlády jsem i částečně vykonával funkci prezidenta, když mě tím pan prezident pověřil. Lidé o mně znají všechno, vědí, co ode mě čekat, jaké mám názory a že jim chci pomáhat. V případě, že se dostanu do druhého kola, tak budu chodit do všech debat.

Překvapilo vás, že ve chvíli, kdy jste oznámil kandidaturu, média i ostatní kandidáti ztratili zájem o ostatní témata a všechno se stočilo k Vám?

Nevím, jestli mě to překvapilo, nechci ostatní moc komentovat. Paní Nerudová a pan Pavel dokonce řekli, že kandidují kvůli tomu, abych nebyl prezidentem. Zajímavé. Mě ke kandidatuře vede to, že chci pomáhat lidem a naší zemi. Zároveň by bylo dobré, aby aspoň jedna z nejvyšších ústavních funkcí nebyla obsazena někým z vládní koalice nebo jejích podporovatelů, aby tu byla určitá vyváženost. Jako prezident bych se věnoval problémům českých občanů, naslouchal jim, pomáhal jim a věnoval se jejich starostem.

Pravda je taková, že moje rozhodnutí ucházet se o prezidentskou funkci bylo učiněno na poslední chvíli a není žádná pravda, že bych s tím kalkuloval. Před tím jsem skutečně dělal kampaň na podporu našich kandidátů v komunálních volbách. Naše hnutí bylo rozhodnuto, že kandidátem na prezidenta bude pan Stropnický. Sám jsem se spíš chystal na politický důchod, ale při pohledu na katastrofální výkon Fialovy vlády jsem nakonec začal počítat s tím, že ještě jednou budu lídr hnutí do příštích sněmovních voleb. Rozhodnutí o mé prezidentské kandidatuře padlo kolem 15. nebo 16. října.

Martin Stropnický se tedy na poslední chvíli rozmyslel a karta padla na Vás…

Ano, nepočítal jsem s tím, že bych kandidátem byl já. Nicméně nemám pochybnosti o tom, že dovedu funkci prezidenta díky předchozím zkušenostem vykonávat okamžitě. Ostatní kandidáti nevědí, jak funguje stát, jak to funguje na mezinárodním poli, nevědí, jak se dělá ekonomická diplomacie a další podstatné věci. Coby bývalý premiér mám objektivní předpoklady k tomu vykonávat funkci hlavy státu ihned a efektivně.

Největší problém vidím v tom, že za těmi hlavními kandidáty stojí konkrétní byznysové a lobbistické zájmy a to je z mého pohledu riziko, že by prezident byl pouhou loutkou v rukách těchto lidí. Investují do voleb peníze a mají nějaká očekávání, která ten jejich případný vítězný kůň potom bude muset naplňovat. Proto často zdůrazňuji, že mé největší plus je, že mě nikdo nemůže ovlivnit ani zkorumpovat. Všechno financuje pouze hnutí ANO. Moje kandidatura je vedena touhou pomáhat lidem, nejde o to, že bych chtěl prosazovat nějaké zájmy jako je to nejspíš u těch ostatních kandidátů. Máme tu vládu, která pomáhá málo a pozdě, a když, tak až pod tlakem a měli bychom mít alespoň prezidenta, který bude vládě pomáhat, radit a řešit to, na co vláda nemá kapacitu. Vláda jen slibuje, zvažuje a všechno trvá strašně dlouho, jako u nedostatku léků.

Mluvíte o vládě, kterou kritizujete často. Jak vnímáte samotného premiéra Fialu? Opakovaně od něho slyšíme, že vláda dělá maximum, že situaci řeší a že musí postupovat systematicky.

Celé je to katastrofa, on mnoha těm věcem nerozumí, nechápe to a nemá reálné informace. Naopak já reálné informace mám nejen od lidí, se kterými se často a pravidelně setkávám, a také z nadace. Pan premiér se chlubí tím, že se navyšuje počet žadatelů o dávky, ale to je přece šílené se tímhle chlubit. Kdyby zastropování energií vyřešili efektivně, počet dávek by se nenavyšoval a nezačala by chudnout i střední třída. Další problém toho je, že dávky chodí strašně pozdě a ti lidé nemají peníze na základní životní potřeby, například na nájem. Chodí mi takové příběhy, kdy matky čekají na to, až jim přijdou dávky, které měly dávno mít, nemají z čeho zaplatit nájem a majitel bytu jim nechce počkat. Co pak mají dělat? To jim pan premiér neřekne. Hlavní problém je na Úřadech práce, které jsou přehlcené agendou a nestíhají.

Za nás na počátku covidu, když chyběla kapacita v call centrech, mobilizovali jsme lidi dokonce i z Úřadu vlády. Být teď premiérem, zadal bych každému ministrovi, aby dodal určitý počet úředníků, kteří mohou nějaký čas vypomoci, aby se to zvládalo a dávky nechodily pozdě. Mnohým lidem kvůli pozdě vypláceným dávkám hrozí, že přijdou dokonce o střechu nad hlavou, to je krizová situace a vládu to nechává v klidu. Navíc ta šílená byrokracie je nesmyslná, stát by měl systém žádostí o dávky v této oblasti usnadnit, aby to bylo jednoduché a peníze se k lidem dostaly co nejdříve.

Tohle všechno podle Vás vláda nevidí? Jsou odtrženi od reality?

Je přece jasné, že ti lidé jsou nastaveni na mluvení a komentování všeho, tím to končí. Není to úkol, jméno, termín, jak by to mělo fungovat. Vypadá to, že vládu řídí asociální člověk Zbyněk Stanjura, který stále všem vykládá, že nemá peníze. Přitom je má, protože vysoká inflace není nic jiného než další zdanění lidí a státní pokladna díky tomu má vyšší příjmy meziročně o 137,5 miliardy korun. Celé řešení bylo jednoduché, měli zastropovat elektřinu u výrobců a nebylo by dál co řešit. Jenže na základě jejich řešení to stejně lidé zaplatí a dochází fakticky k přesunu desítek miliard korun od občanů, živnostníků a firem ve prospěch výrobců elektřiny a tepla, kteří se topí v zisku.

Jak vidíte letošní rok, bude to podle Vás ještě složitější a těžší v ekonomickém smyslu?

Rozhodně v případě firem vždy tvrdá déle, než se projeví negativní vývoj, takže v tomto ohledu můžeme očekávat, že to bude horší. Buď začnou propouštět, nebo jinak šetřit na lidech, pokud nebudou chtít zbankrotovat. Vláda se strašně chlubí, jak zastropovala ceny, ale i tak je to strašně vysoké v porovnání se sousedními státy a EU.

Ještě před koncem roku se vládní činitelé v čele s ministrem Jurečkou chlubili, jak české předsednictví vyjednalo skvělou dohodu o klimatu a uhlíkové neutralitě, přitom má jít dokonce o emisní povolenky pro osobní auta, zdražení pohonných hmot a další věci. De facto během krize uměle ještě zvýší cenu…

Tohle bylo nejzelenější předsednictví v historii. Nás kritizovali za Green Deal, přitom jsem nic nepodepsal. S Poláky jsme rámcově vybojovali, že nemáme konkrétní závazky snižování emisí vyjádřené v procentech, ale že se emise mají průměrně v EU snížit o 55 procent – tedy některé státy jako ČR méně, některé více – a ještě jsme vybojovali peníze k tomu, zatímco oni Green Deal fakticky realizovali.

Pan Fiala se bil v prsa, že nedovolí zákaz aut se spalovacími motory a nesplnil to. Hubáčková to odsouhlasila. Jsou tam i další věci, emisní povolenky pro rodinné domy a na pohonné hmoty a další strašlivé věci, které povedou k dalšímu masivnímu zdražování. Českou republiku to výrazně poškodí, protože jsme průmyslová země. Dle různých kritiků to bude znamenat zvýšení nezaměstnanosti. Co se týče konkrétních dopadů na nás, tak navýšení emisních cílů skoro o 100 procent v oblastech jako zemědělství, malý průmysl nebo stavebnictví, tak to “výborně” vyjednala naše vláda. Nešlo o nějaký diktát Bruselu, to zařídilo české předsednictví! Bude to znamenat o mnoho vyšší náklady, což se logicky promítne do cen pro spotřebitele. Vláda dojednala nejhorší podmínky, jaké si bylo možné představit, naši lidé budou “díky” své vládě opět víc chudnout. Zajímalo by mě, jestli premiér vůbec tuší, co to vyjednali.

