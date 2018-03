Docent vysvětluje hysterii kolem novičoku a Ruska: Někteří lidé cítí blízkost pekel a chtějí s sebou do katastrofy strhnout celý svět

Média i politická scéna nejen Česka žije aférou novičok, přičemž běžným občanům je možná ne úplně jasné, o co tady přesně jde. Jen připomeňme, že Velká Británie i další klíčové země Evropské unie obviňují Rusko, že stojí za útokem na bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru v anglickém Salisbury, který zásadním způsobem zhoršil vztahy mezi oběma zeměmi. Britská premiérka Mayová prosadila v britském parlamentu vyhoštění 23 ruských diplomatů a další sankce... Jaký názor na celou věc máte vy?

Řeknu to co nejjednodušeji. Ten, kdo řekne, že Rusové jsou jediní, kteří měli motiv otrávit Skripala, je hlupák, a to nebezpečný hlupák z hlediska důsledků, které může mít takovéto vidění současné reality. Zrovna tak měl motiv ten, kdo si přál další hrocení vztahů EU či Británie s Ruskem. Zvlášť trapná je role britského ministra zahraničí Johnsona, s čím souhlasil i Telička v nedělním pořadu OVM.

Je tedy myšlenka, že situace kolem jedu novičok je uměle vyvolanou aférou, namístě? Komu má v tom případě sloužit? Hledá se snad nějaká záminka k protiakcím?

Použít specifickou látku, kterou je novičok, je nepochybně snaha vyvolat určitou reakci. Podle mého vše nasvědčuje tomu, že vyvolaná hysterie už není jen překrývání lumpáren ještě většími lumpárnami, tj. vyvoláváním stále větších a nebezpečnějších konfliktů bez ohledu na oběti. Obávám se, že to je projev posledního tažení těch, co se v závěrečné části svého života dostali k centru moci, cítí blízkost smrti a chtějí do pekel vzít celé lidstvo v šílené naději, že i tam budou moci pokračovat v demonstrování své moci nad námi. Vypadá to jako šílenství, ale je to jen stařecké selhání racionality a morality utvrzované skupinovou stupiditou, která si nachází své slouhy a poskoky, kteří kvůli své kariéře obětovali svůj rozum i morální zábrany. Takové poskoky jako jsou Mayová či Johnson, kteří se v souvislosti s brexitem dostali do těžké situace a propůjčili se zlu.

Velvyslanec v USA Hynek Kmoníček v Otázkách Václava Moravce uvedl: „Podstatné je, že ruští přeběhlíci končí ve třech zemích – USA, Velká Británie, Izrael. A pouze v jednom z těchto tří míst záhadně umírají. V tuto chvíli je vyšetřováno asi 14 podobných případů. Rusko patrně s největší pravděpodobností obnovilo program likvidace přeběhlíků, tak jak tomu bylo v 50. letech...“ Má podle vás Kmoníček pravdu?

Předně je potřeba si všimnout obou formulací, které Kmoníček použil. V první polovině pořadu říká: „Rusko patrně s největší pravděpodobností obnovilo program likvidace přeběhlíků, tak jak tomu bylo v 50. letech.“ Ve druhé polovině pořadu, když mu to Moravec připomněl, už se svou konstrukcí couvá: „Existoval v 50. letech, neříkám, že existuje dnes. Neříkám, že je státní. Říkám, že je zvláštní, když v jedné lokalitě ze tří se musí vyšetřovat 14 záhadných úmrtí. Chci slyšet ujištění z ruské strany, že je obava lichá, a měl bych uspokojení, když vysoký představitel řekne, že je to liché, protože si musí zajistit, aby se neblamoval.“ – Já vím, myslel to dobře, chtěl odvést pozornost od absurdity kauzy Skripal. Ale proč? Navíc tím upozornil ještě na jeden aspekt kauzy, totiž že za tím nemusel stát subjekt, který má vláda Ruska anebo třeba i Británie pod kontrolou. Podle mě Kmoníček cítí, o co asi jde, ale nechce si stále připustit, že věci zašly tak daleko. Proto byl v pořadu trochu zmatenější, než je tomu obvykle při jeho vystupováních na veřejnosti. To, že přeběhlíci umírají právě v Británii, může mít různá vysvětlení.

„To, co je na tom absurdní, je například obvinění Britů. Proč by Britové vyráběli novičok? Proč by to dělalo Česko? K čemu by to bylo? Důvod vysoké pravděpodobnosti, že za tím stojí Rusko, je to, že Rusko motiv má,“ uvedl v pátek exministr zahraničí Lubomír Zaorálek v souvislosti s tím, že právě Rusko obvinilo Českou republiku a další země z toho, že pracovaly na vývoji armádního jedu novičok, což před čtyřmi dny ruské ministerstvo zahraničí zopakovalo v oficiálním dokumentu...

Novičok mohl vyrobit kdokoli. Patrně bychom to v množství, které bylo potřebné, dokázali i u nás. Možná třeba i v Albánii (tím samozřejmě neobviňuji Albánii). Ruská formulace, která zněla téměř jako vyslovení podezření, byla nepřijatelná a je správné, že jsme požadovali omluvu. Lze vykonstruovat motiv, který mohlo mít Putinovo Rusko, ale ten je dost absurdní. Pokud takovému motivu Zaorálek věří a současně si nedovede představit jiné, mnohem pravděpodobnější motivy, jsem před neřešitelným úkolem – označit jeho inteligenci pravým jménem a nepoužívat vulgarismy.

Zcela aktuální je otázka, jak se k celé věci postavit. Vzhledem k tomu, že summit EU minulý týden jednoznačně souhlasil s názorem britské vlády, že za incident je s největší pravděpodobností odpovědná Ruská federace, tak se hovoří již po několik dní o vyhoštění ruských diplomatů. Premiér Andrej Babiš v pondělí uvedl, že ČR vyhostí tři členy ruského diplomatického personálu, což je podle něj výraz solidarity s Británií po útoku, a zpravodajský web CNN napsal, že dvacítka členských zemí EU udělá to stejné. Americký prezident Donald Trump v reakci na kauzu Skripal nařídil vyhoštění šedesáti Rusů a uzavření konzulátu v Seattlu. Mezi vyhoštěnými je i 12 diplomatů z mise při OSN v New Yorku. Ruské diplomaty se rozhodlo vyhostit také 14 členských zemí EU. Co asi tak poté může následovat?

Začnu od konce. V čem bychom měli být s Británií solidární. S tím, že si z Británie bude někdo dělat polygon provokací nebezpečných pro přežití naší civilizace? V tom, že podlehneme hysterii, kterou projevili její představitelé, a křivým obviněním otevřeme prostor k dalším provokacím a způsobíme tím smrt dalších lidí?

Já si skutečně myslím, že si dosazená a současnou mocí vydíratelná euroreprezentace poprvé uvědomila, s jakým zlem se setkala. S mocí, která je v rukou politbyrovsky zestárlých jedinců působících ze zákulisí. Ti se stali nenávistnými v důsledku svého celoživotního selhání a současní „mocní“, tedy jejich slouhové, se z toho podělali. Nebo spíš v případě Babiše si nadělali do bot. Babiš může mít nyní velký problém získat podporu pro svou vládu, a pokud se ještě nepokusí zachránit, co se dá, může se s nadějí na přijatelný výsledek v případných předčasných volbách rozloučit. Nevím, zda mu to už pomalu dochází.

Jinak ještě k tomu vyhoštění diplomatů. Je to trapnost naší politiky i z čistě ekonomického hlediska. Obchodní vztahy takové „oťukávání mocných“ nepoškodí. Nám ve vzájemných obchodních vztazích s Ruskem to může velmi ublížit. Je to jeden z typických nástrojů, jak si silnější řeší problémy na úkor slabších.

Prezident Miloš Zeman oznámil, že uložil BIS, aby pátrala po tom, zda se na českém území mohl jed novičok nacházet, jak naznačují Rusové, a to ať už v průmyslových nebo vědeckotechnických zařízeních. Nemůže toto Česku uškodit? Nejde tady o vyslovení určité pochybnosti? Někteří politici (např. šéf poslanců STAN Jan Farský) totiž Zemanovo rozhodnutí kritizují a považují to za důkaz servility prezidenta vůči Rusku...

Snaha dopídit se pravdy jako servilita vůči Rusku?! Přiznám se, že toto už opravdu přesahuje moje meze chápání toho, kam až může „zapouzdřená hloupost“ – jak určitý specifický fenomén projevující se politizací věcných problémů nazývám – dojít. Patrně se ovšem nic převratného nezjistí. Způsob výroby novičoku je popsán a v množství, které bylo použito, není problém jej vyrobit na mnoha místech světa.

Zatímco prezident Zeman uvedl, že vyhoštění diplomatů nezpochybňuje, naopak celá záležitost je podle něj dobrým příkladem funkční koordinace mezi Pražským hradem a vládou, tak KSČM a SPD jsou proti tomuto kroku. Komunisté by diplomaty prý vůbec nevyhošťovali. Místopředseda KSČM Josef Skála Británii vyčetl, že nezveřejnila žádné konkrétní důkazy o tom, že za otravou Skripala stojí Rusko, a podle poslance KSČM Leo Luzara jde pouze o gesto, nikoliv skutečnou obranu. Mají komunisté pravdu?

Také považuji vyhoštění diplomatů za obrovskou chybu. Ze symbolického hlediska. Připomenu to, co říkal britský velvyslanec, Jeho Excelence Nick Archer v pořadu UK ČT24 v pondělí 19. března v odpovědi na otázku, jaké konkrétní důkazy a jaký typ důkazů pro obvinění Ruska Británie má. Nick Archer řekl doslova: „V zásadě jsou to dvě věci. Jsme schopni látku analyzovat, víme odkud je, odkud přišla. Druhá věc je otázka motivu. Už dříve došlo k vraždě Litviněnka, také agenta. Pokud dáte dohromady látku a motivaci, máte dost jasný případ.“ Touto odpovědí byl evidentně zaskočen i moderátor David Borek a požadoval konkretizaci formou poznámky: „Látka se mohla dostat do rukou kohokoli, třeba v době chaosu za Jelcina.“ Odpověď Nicka Archera zněla: „Teoreticky je to možné, ale tady máte motiv. Každému soudu by to bylo jasné.“ Psal jsem o tomi podrobněji, včetně odkazu.

Podle mě je to argumentace, která normálního, přemýšlivého občana u nás uráží. Od té doby někteří, jako Zaorálek apod., tuto „argumentaci“ jen papouškovali, ale ničím nedoplnili, nedoložili. Tak co je smyslem vyhoštění. Potvrzení lži? Aby třeba zase někdo mohl vraždit s cílem někoho obvinit? Vždyť je to velmi a velmi nebezpečné. Podle mě měl být britský velvyslanec povolán k vysvětlení své podivné „argumentace“ a vyhoštěn měl být spíše on.

Ještě jednoho postřehu jsem si všimla. Bezpečnostní poradce Andor Šándor totiž uvedl: „Pokus o vraždu Skripala mohl provést někdo z GRU na vlastní pěst, aby pomstil jím prozrazené zpravodajce této služby. Na rozdíl od FSB (kontrarozvědka) či SVR (civilní rozvědka) se přeběhlictví u GRU trestá často nemilosrdně,“ řekl Šándor. A dodal, že rozhořčení Britů, že na jejich území někdo zabíjí lidi tímto způsobem, je pochopitelné. Je právě Šándor nejblíže pravdě?

Je to jedna z možných alternativ, na kterou naráží i Kmoníček. Ovšem také je možné, že akce byla připravena ve spolupráci s ruskými jestřáby, na které mají různé enklávy západních zpravodajských služeb vazby ještě z doby jelcinovského rozkladu Ruska. Motivem by bylo oslabení pozice Putina a posílení pozic radikálů. Přesně ve stylu toho, jak postupovali rádce Ypsilon (Darek Vostřel) a rádce Iks (Josef Kemr) v Šíleně smutné princezně. Byl to jeden z našich nejlepších filmů a nebyla to jen pohádka. Myslím, že takto si to nějak začínají uvědomovat i normální lidé, a je dobré, že jsme byli na podobné věci vychování kvalitní kulturou. A také na obyčejných lidech v tehdejší pohádce závisel její dobrý konec. Netušil jsem, že k něčemu velmi podobnému, ale mnohem strašnějšímu může dojít i v realitě.

Samozřejmě je to jen jedna z možných alternativ. Ale kdo nám vnucuje jen jednu a vyvolá hysterii, ten to s námi nemyslí dobře. Proto jsem velmi ostražitý. V této souvislosti bych zmínil to, co považuji za velmi nebezpečné. Na setkání se studenty v Plzni, kde byl spolu s dalšími novináři, brojil Veselovský proti uvažování v alternativách. To považuji za zcela nepřijatelné, zvláště v současné době. Za selhání morality i racionality. Proto jsem se tomu podrobně věnoval.

Doufám, že studenti jsou dostatečně odolní proti tomu, aby se nechali stáhnout do pekel jednoalternativního uvažování, tj. do toho, aby se s nimi manipulovalo vyhlašováním „jediných možných pravd“.

Nemůže toto vše souviset s faktem, že o předminulém víkendu právě Putin obhájil prezidentský post, a to drtivým způsobem? Dokonce i Petra Procházková nebo Luboš Palata, které nikdo nemůže podezírat z přízně k Rusku, píší o tom, že svým způsobem Rusové mají Putina rádi i proto, že pod jeho vedením jde z Ruska strach. Lze chápat situaci tak, že on je někdo, koho Rusové potřebují, a máme se s tím smířit? A co tvrzení, že se máme Ruska bát?

Navážu na to, co jsem říkal. Z hlediska vývoje bezpečnosti ve světě je pro každého normálně myslícího člověka nejpřijatelnější alternativou ruského lídra Putin. Z tohoto důvodu bych ho volil. Přes všechny provokace, přes všechny pokusy o potupení hrdého národa stále drží Rusko dostatečně daleko od nepřiměřených reakcí. Když to srovnáte třeba se současnou hysterií v Británii či v řadách některých našich představitelů. Taková vytrvalá snaha provokovat a vyprovokovat Putina… Dokážete si představit, jak ubohé a zlé charaktery se tomu propůjčily. Ale tím bych se vracel k popisu moci, kterou jsem definoval již před delší dobou, myslím dost prorocky v článku O (degeneraci) současné moci.

Jak vnímat to, že Vladimir Putin, co se týče prezidentských voleb v Rusku, neměl v podstatě konkurenci? Je vůbec možné v současném policejním a mediálním systému, který Putin vytvořil, aby se mohl prosadit i někdo jiný?

Je to mnohem jednodušší. Ten, kdo vidí, kam jsme to my, tedy ten náš „neruský vyspělý svět“, v současné době dopracovali, a kdo má zkušenost s obdobím jelcinovské rozkladu, má poměrně jasno. Ruští komunisté pozici nezvládli, protože se odtrhli od teorie, od politiky založené na kvalifikovaném vědeckém pochopení toho, co se děje, a spolupracují s jestřáby. Proto ani nenacházejí dostatečně společnou řeč s těmi našimi komunisty, kteří představují přece jen o něco trochu racionálnější politickou stranu v současném iracionalitou zmítaném světě.

Objevují se názory, že ve chvíli, kdy Putin skončí, může přijít někdo ještě horší. Odpovědí na to může být i to, že Rusové budou chtít – paradoxně – komunistu. Koneckonců, komunistický kandidát skončil druhý…

Do Putinova odchodu je ještě dost času. I on má dost času na přípravu nástupce. Já jsem optimista a doufám, že lidem dojde, o co dnes jde, a budeme schopni eliminovat vliv těch darebáků, jejich slouhů a poskoků, kteří nás vedou do pekel. V podmínkách normálního soužití zemí se pak snadněji prosazují kvalifikovaní a zodpovědní lidé.

Do jaké míry hrozí, že by Rusko mohlo čelit rozkladu zevnitř kvůli nacionalismu jednotlivých republik a entit, které tam žijí? Pak by mohla přijít katastrofa i pro nás. Jaké vztahy teď s Putinem nastolit? Co dělat, a co nedělat? Třeba i s ohledem na případ Skripal…

Myslím, že Rusko a národy žijící v Rusku současná situace spíše spojuje. Jak jsem již řekl, největší nebezpečí vidím v možnosti růstu role jestřábů s podporou zákulisních hráčů ze strany enkláv západních zpravodajských služeb. Ale tomu se patrně Putinovo Rusko ubrání. Podobně, jako tomu bylo v případě velmi vyhrocené situace související se zavražděním novináře Němcova.

Padá často argumentace, že i když teď ropu ještě potřebujeme, úloha fosilních paliv bude postupně klesat. Ruský rozpočet se pak bude postupně smršťovat. Může i toto přispět ke katastrofě Ruska? Putin slíbil nové investice a reformy, věříte mu, že bude schopen diverzifikovat ruské hospodářství a nějakým způsobem ho nastartovat?

Ano. To je největší nebezpečí pro Rusko. Role surovinových zdrojů bude klesat, inovace jsou v oblasti úspor nesmírně mocné. Rusko potřebuje projít velmi dynamickou a širokou technologickou přestavbou a s tím spojeným i kulturním vzestupem. V oblasti zemědělství mu k tomu trochu paradoxně napomáhají sankce ze strany EU. Velkým projektům na Sibiři brání Rusku nedostatek prostředků. To jsou hlavní problémy, se kterými se bude muset vyrovnat. Předpokládám, že se mu to podaří, protože celé velké Rusko mnoha národů mělo dlouhodobě skvělou úroveň výuky matematiky. A ta je pro racionální myšlení a schopnost reagovat na problémy zcela zásadní.

autor: Olga Böhmová