Dohledový orgán vedle Istanbulské úmluvy. Co by se dělo na školách? Krása má jasno

Co je podle něj „normální svět“ a proč je rád, že Senát zamítl tzv. Istanbulskou úmluvu? I o tom mluví v rozhovoru předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a expert Trikolory pro sociální oblast Václav Krása. „Pro USA to je nepochybně skvělý obchod, my na něm tratíme,“ podotýká k nákupu stíhaček F-35. Dostal se i k rozhovoru s prezidentem Putinem. A zmínil, zda od blížících se voleb do Evropského parlamentu očekává nějaké změny.

reklama

„Bráníme normální svět,“ uvádějí nejen na sociálních sítích zástupci Trikolory, se kterou spolupracujete jako expert pro sociální oblast. Co si představit pod pojmem „normální svět“?

Nejprve je třeba upřesnit, že jsem členem Trikolory. Pro mě znamená „normální svět“ například to, že rodinu tvoří muž, žena a děti, že máme mít úctu ke svým prarodičům, ale i k dalším předkům, protože oni vybudovali to, co my dnes užíváme, a naším úkolem je zvelebit naši zemi pro naše děti a vnuky. Máme ctít přirozené zákony přírody, máme hájit samostatnost svojí země a vždy upřednostnit vlastní zemi před ostatními. Nemáme být ovládáni nesmyslnými ideologiemi, které nutí jednat lidi iracionálně, proti přírodě a většinou vedou k nějaké formě despocie.

V evropských zemích, jako třeba v Německu nebo ve Francii, pořádají zemědělci velké protesty. I u nás se chystají 19. února vyjet v kolonách na Prahu. Mezi jejich požadavky patří například „stop drahým energiím, stop vyděračským obchodním praktikám, stop posilování evropských kompetencí na úkor národních...“ Co na to říkáte? A měl by je zbytek společnosti třeba nějak více podpořit?

Nejsem expertem na zemědělství, ale pokusím se odpovědět. Naše země byla dlouho soběstačná v zemědělské produkci. Tím, že jsme se začlenili do evropského hospodářského prostoru, tak jsme bohužel převzali i různé kvóty na produkci, dotace na zemědělskou produkci, a tím jsme ohrozili produkci, která byla u nás tradiční. Museli jsme se podřídit různým nařízením a omezením, jak ve způsobu zemědělské výroby, tak i v rozsahu produkce jednotlivých plodin. Dnes už si asi málokdo vzpomene, že jsme byli lídrem v cukrovarnictví. Po nařízení kvót ze strany EU jsme naši tradiční výrobu zlikvidovali.

Některé evropské země extrémně dotují svoji zemědělskou produkci, a to způsobuje, že v otevřeném hospodářském prostoru některé země nemohou konkurovat svojí zemědělskou výrobou, protože nemají prostředky na tak vysoké dotace. Ukazuje se, že dlouhodobě pokřivený trh v zemědělské produkci ničí celoevropsky vlastní výrobu potravin a Evropa není schopná konkurovat zemědělcům z jiných oblastí. V evropských zemích nyní probíhá vlna zemědělských protestů, protože nastavené dotace nestačí na ceny energií, práce, hnojiv, a hrozí, že zemědělci budou svoji výrobu rušit.

Považuji protesty zemědělců za důležité a podporuji je. Musíme se trochu navrátit zpět a narovnat tržní prostředí v zemědělské výrobě. Nesmíme připustit závislost na dovozu potravin z jiných produkčních oblastí, jako jsou Jižní Amerika, Severní Amerika a další oblasti. Taková závislost Evropu zničí.

Psali jsme: „Mnohé překvapí, co řeknu o Rakušanovi.“ A pak Šimíček z ODS doplnil věc „Fiala a kampelička“ Šok z Bruselu: Strach z „krajní pravice“ dohnal EU k tomuto „Vykoupí pole. A co tam budou nadnárodní firmy pěstovat?“ Farmáři odhalují „Příští týden...“ Počkejte na traktory. Zlomová slova odporu proti Fialovi

Ministryně Černochová (ODS) definitivně potvrdila nákup amerických stíhaček F-35. Jak vidíte jejich přínos pro obranu ČR?

Nákup F–35 považuji za nevětší hloupost české politiky v posledních letech. Je to ryze politické rozhodnutí, protože tato letadla nejsou určena na obranu České republiky, ale bude je užívat NATO a my zaplatíme jejich nákup a celou restrukturalizaci vojenských letišť na našem území, protože tato letadla nemohou přistávat ani vzlétat z našich současných vojenských letišť. Občané České republiky toto všechno zaplatí – a nebudeme mít na jiné, pro nás důležitější investice. Svědčí to o tom, že naši politici nepracují ve prospěch svojí země. Pro USA to je nepochybně skvělý obchod; my na něm tratíme.

Na Hradě došlo k personálním změnám. Odchází kancléřka Vohralíková. Překvapilo vás to? A co říkáte na jejího nástupce?

Přiznám se, že o dění na Hradě se příliš nezajímám. Já jsem pana prezidenta nevolil, protože si myslím, že prezident by měl mít za sebou dlouhodobou politickou kariéru, aby se ukázalo, co skutečně umí, jak hájí zájmy České republiky a musí být zřejmé z jeho dlouhodobé politické kariéry, jaké hodnoty hájí a co je pro něj prioritní. To jsme samozřejmě při volbě současného prezidenta nikdo nevěděli. Takže mě příliš nezajímají hradní škatulata, hýbejte se.

Fotogalerie: - Milionový Fiala

Americký politický komentátor Tucker Carlson udělal rozhovor s ruským prezidentem Putinem. Je to dobře? Ze strany některých médií a politiků čelí velké kritice…

Česká republika a část Evropy propadla nesmyslné nenávisti ke všemu, co by jen z dálky zavánělo Ruskem. Nedávná ukázka této extrémní nenávisti byl případ slovenského hokejového brankáře Júlia Hudáčka v Kladně, který po dvou dnech skončil v týmu, protože pětatřicetiletý gólman naposledy působil v minulé sezoně v ruské KHL. Iracionální, nesmyslný lynč, který si pan Hudáček nezasloužil. To samé si teď zažívá komentátor Tucker Carlson, ale pouze v našem malém rybníčku.

Jak se ukazuje, tak většina světa nepodléhá této nesmyslné až šovinistické nenávisti. Chybí zde, u nás, racionální uvažování. Jinak je dobře, že jsou lidé, kteří chtějí vědět přímo, co si nejvyšší představitel Ruska myslí, jaké jsou jeho plány a z čeho vycházejí jeho politické činy.

Psali jsme: Proč právě jeho pustili k Putinovi? Tomáš Vyoral tuší. Ale jednu chybu u Carlsona našel Rozhovor Carlson - Putin. Všichni z něj citují, na PL.cz máte všechno Majerová (Trikolora): Už jim z Carlsona „praská žilka" „Ukrajino, chcípni – tady slyším totéž.“ Po Putinově rozhovoru se to rozjelo. I s Džamilou Stehlíkovou

Ukrajinský web označil některé české politiky za „bakterie ruského světa“. Je to v pořádku? Měla by naše vláda nějak reagovat?

O Ukrajině se nechci moc zmiňovat, abych nebyl okamžitě předmětem nějakých nesmyslných útoků. I když máme nedostatek informací, protože v této oblasti pracuje cenzura velmi dobře, myslím si, že každý normálně uvažující člověk velmi dobře ví, že situace na Ukrajině je hodně odlišná od toho, co nám naše média neustále vtloukají do hlav. I vámi zmíněná zpráva charakterizuje, jak to asi na Ukrajině vypadá.

„Členská země EU – členské zemi EU vlkem,“ napsal jste na svůj facebookový profil. Můžete to prosím i pro naše čtenáře trochu rozebrat?

Členská země EU – členské zemi EU vlkem, jsem opravdu uvedl, a to v souvislosti s jednáním lídrů členských zemí EU o balíčku 50 miliard eur pro Ukrajinu. Maďarský premiér Viktor Orbán, který odmítal tento návrh a požadoval roční kontrolu užití peněz, byl donucen dále ten balíček nevetovat. Podle Financial Times mu ostatní členské země připravily překvapení. Pohrozily Orbánovi zastavit finance z EU a prostřednictvím mezinárodních trhů oslabovat ekonomickou situaci země Maďarska. Členské země se také dohodly, že budou vyvíjet tlak na velké korporace, aby snižovaly svoje aktivity v Maďarsku. Je to klasické vydírání.

Téměř všichni politici považují EU za nejvyšší entitu, ale co to je za spolek, kdy jeden vydírá druhého, pokud má jiný názor? To se mezi partnery prostě nedělá! Je to zastrašování, které má určitě ovlivnit i Slovensko a Holandsko, kde se změnila politická reprezentace.

Jen dodávám, že naše země dělá mocným v EU jen pucfleka, bez vlastního názoru.

Psali jsme: Orbán doma: Brusel zachvátila válečná horečka. My Ukrajině pomáháme, ale v míru „Domluva“ Orbánovi. Toto se prý odehrávalo v Bruselu. Na náměstí zatím zaplály ohně Brusel tajně nachystal zlý plán proti Maďarsku. Prasklo to a Orbán reaguje Europarlament proti Maďarsku, prý podkopává hodnoty. Jak hlasovali Češi?

Vyjádřil jste se i k tomu, že Senát zamítl tzv. Istanbulskou úmluvu. Proč je to, podle vás, dobře?

Anketa Funguje náš stát dobře? Jste spokojeni s úřady, zdravotnictvím, sociálními službami apod.? Ano 0% Částečně ano 1% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 18127 lidí

Istanbulská smlouva požaduje zřídit dohledový orgán Grevio, jehož úkolem by bylo zasahovat do našich tradic a zvyků. To znamená, že by zasahoval i do školských programů a ideologicky by působil na mládež. Takový nesmysl odmítám. Jsem přesvědčen o tom, že naše zákonodárství dostatečně chrání ženy i muže před domácím násilím a nepotřebujeme k tomu další orgán, který by nás stál spoustu peněz.

Co čekáte od blížících se voleb do Evropského parlamentu? Budou, podle vás, velké změny?

Od blížících se voleb do Evropského parlamentu neočekávám nic. Vládcem Evropské unie je Komise a také Rada. Parlament EU je pouze tak trochu na ozdobu. Obávám se, že ani příští Evropský parlament nepřinese žádnou zásadní změnu. Moc chutná každému, a kapři si rybník nevypustí. Evropě vládnou Německo a Francie – a ty si pohlídají svoje zájmy. Takže si nemyslím, že by volby nějak mohly změnit současnou politiku EU.

Psali jsme: „Podívej soused, to je chlap!“ Istanbulská úmluva? Odborník vystoupil. A vytáhl praxi Senátoři dumají, jak protlačit Istanbul. Píší Pekarové. Kolega se jim vysmál Prohráli a nejsou schopni to vydýchat... Senátorka Kovářová k Istanbulu „Hromadná znásilnění v Německu. A Istanbulská úmluva jim nepomohla.“ Pře v ČR pokračují

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE