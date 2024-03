Dokumenty jsem podepisoval s pistolí u hlavy a s injekční stříkačkou u krku, vzpomíná podnikatel

Kauza moravského podnikatele Pavla Buráně, který se nehodlá smířit s tím, že se stal obětí, jak sám říká, justiční mafie z Olomouce, na základě jejíhož „příkazu“ soud zprostil obžaloby jeho bývalého společníka Jaroslava Novotného z únosu a vydírání, stále budí velkou pozornost. Ve složité kauze plné protichůdných tvrzení i kontroverzních zvratů, však zaniká podstatná část příběhu. Co z někdejších společníků, kteří ovládali jednou z největších hazardních firem v České republiky, udělalo hlavní protagonisty mnoha soudních sporů. „Kdybych věděl v tu dobu, kdy jsme se dali dohromady, že je několikrát soudně trestaný, nikdy bych se s ním do holportu nedával. Ona je to zase chyba systému, trest vám zahladí a normální člověk nemá šanci zjistit si třeba o vlastním partnerovi, co je zač, minimálně tedy do doby než se něco stane,“ vzpomíná Pavel Buráň na podnikání s Jaroslavem Novotným v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz

Jaroslav Novotný byl vašim společníkem ve všech vašich firmách nebo jen v některých? Pokud ano, tak v kterých a jakým obchodním aktivitám se tyto firmy věnovaly?

S panem Novotným nás v minulosti svedla dohromady nutnost dát dohromady 2 miliony korun na kauci, abychom mohli provozovat výherní automaty. Společníkem jsem s ním byl tedy jen ve firmách, které provozovaly, jak se lidově říká, hazard. Dál jsem si mé ostatní podnikání řešil sám, podobně jako pan Novotný. A mně se dařilo na rozdíl od pana Novotného. Ten si totiž spíš užíval a své peníze spíše utrácel za svůj dům a jiné požitky. Já jsem si časem pořídil například nemovitosti, ve kterých ty hazardní firmy podnikaly, a já za to dostával nájem.

Jak významným společníkem byl v těchto firmách?

V těch firmách byl padesátiprocentním společníkem, nic jiného jsem s ním nikdy nevlastnil, například nemovitosti nebo něco jiného.

Jaká byla jeho role? Čemu se v rámci těchto firem fakticky věnoval?

To se mi těžko hodnotí, nebo lépe to hodnocení ode mě by nebylo objektivní. Jsem navíc po zkušenostech s jeho osobou, vlastně s celou jeho rodinou, vůči nim zaujatý, tak se raději zdržím jakéhokoli hodnocení, nebylo by to nic pěkného.

Rozuměli jste si v rámci řízení těchto firem?

Ne.

Jak je zřejmé z dalšího vývoje, vaše vzájemné vztahy se velmi vyostřily. Vzpomenete si ještě, kdy a na základě čeho se vaše spolupráce začala hroutit?

Na jeho finančních nárocích. Neustále potřeboval pro svou soukromou potřebu peníze. Prostě stíhal utrácet víc, než si mohl dovolit. Potom jeho záliba v luxusu, v titulech atd. Nechápu, k čemu je člověku, jež se před padesátým rokem života chválí tím, že si maturitu koupil přes Annonci, aby mohl dělat vedoucího v hospodě, po padesátce šest titulů před a za jménem, jež nabyde za několik málo let. Je to k smíchu, nebo možná k pláči. Jiní studují půl života, aby dosáhli takových akademických úspěchů jako doktor Novotný. Pan Novotný není dobrý člověk, kdybych věděl v tu dobu, kdy jsme se dali dohromady, že je několikrát soudně trestaný, nikdy bych se s ním do holportu nedával. Ona je to zase chyba systému, trest vám zahladí a normální člověk nemá šanci zjistit si třeba o vlastním partnerovi, co je zač, minimálně tedy do doby než se něco stane. Třeba vás unese a vyhrožuje vám smrtí vlastních dětí, tak jak se to stalo mně. Mrzet mně může jen to, že jsem se s ním někdy dal dohromady v těch firmách.

Novotný nejen u soudu tvrdí, že jste mu dlužil peníze. Vy tvrdíte pravý opak. Zkuste čtenáři laicky vysvětlit, v čem tkví váš spor, o jaké peníze má jít a kdo je komu dluží?

Novotní tvrdili ledasco, je to součást jejich krkolomného vysvětlování. Pravda je taková, že to je přesně naopak. Pan Novotný stále dluží 18 milionů Kč mně jako fyzické osobě. V roce 2014 dlužil navíc 176 milionů Kč, které si švindlem započetl i díky dokumentům, jež jsem byl nucen podepsat 7. října 2014. Ty dokumenty jsem podepisoval s pistolí u hlavy a s injekční stříkačkou u krku za asistence tří zakuklených pánů ze Slovenska v domě Novotných. No prostě nikdy jsem Novotnému nic nedlužil, bylo to naopak a dá se to jednoduše dokázat. To, co vykřikuje pan Jemelík spolu s panem Novotným, to je jenom snaha odvést pozornost jinam, na mou maličkost a pokusit se mě vybarvit jako dlužníka. Je to samozřejmě hloupost. Spor o peníze já žádný nemám. Až pan Novotný uhradí těch 18 mil Kč, získá 50 procent společnosti, jež vlastnicky ovládá loterijní firmy. Ty firmy jsou pořád bonitní, i přes obrovskou snahu Novotných škodit těm firmám co nejvíce.

U soudu jste se snažil prokázat, že vás Jaroslav Novotný nechal unést právě proto, aby docílil vašeho podpisu na sérii dokumentů. O jaké dokumenty šlo a co měly pro vás a Novotného znamenat?

Já u soudu nic neprokazoval, já byl poškozený a toho zastupuje stát. Novotní mě nechali mafiánským způsobem unést a surovým způsobem, například pod pohrůžkou smrti mých dětí, mě donutili podepsat listiny, jež mně prakticky měly připravit o majetek. Pro Novotné by to samozřejmě znamenalo mnoho, podle těch dokumentů bych přišel opravdu o všechno. Bavíme se o stovkách milionů, které jsem jim měl jen tak odevzdat. Oni si opravdu mysleli, že jim to projde. Výstižně to zhodnotil soudce Koudela, který to přirovnal k praktikám balkánských mafií.

U soudu jste s prokázáním únosu neuspěl a soudy pravomocně zprostily Jaroslava Novotného viny. Znamená to, že dokumenty, které jste Novotnému podepsal, platí a vy mu dlužíte miliony?

Víte, neuspěl jsem u Vrchního soudu v Olomouci a opět ne já, ale vlastně stát. Poškozeného vždy zastupuje státní zástupce, a když ten státní zástupce vlastně ani nechce, tak těžko něco prokážete. Ale přece jen krajský nalézací soud Novotné dvakrát odsoudil, kapituloval až napotřetí před Vrchním soudem v Olomouci, jež vlastně Krajský soud zavázal na základě argumentů právě Novotných k tomu, aby je zprostil, což také Krajský soud udělal, ale šalamounským způsobem. V rozsudku se dočtete, co vlastně Novotní udělali, tedy že mě nechali unést, proč a jak to udělali, dočtete se tam, že bych musel být osobou, které nezáleží na své budoucnosti, kdybych něco podobného dobrovolně podepsal atd. No ale protože Vrchní soud v Olomouci si přeje zprostit, tak to Krajský soud udělal. Soudce Koudela ale nezapomněl napsat, že to je vlastně proti vůli toho Krajského soudu a že s tím nesouhlasí. Souhlasím, že to zní neuvěřitelně, mám ty rozsudky na svých webových stránkách www.pavelburan.cz. Přesvědčte se prosím, je to tak, jak říkám. Lidé znalí poměrů na Vrchním soudě a Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, když ty rozsudky načetli, mi tvrdili, že něco podobného není možné snad ani v banánové republice a že to ta olomoucká justice musela udělat za velký pytel peněz. Mně nezbývá než s nimi souhlasit. Obzvlášť po zkušenostech s těmito úřady.

Co se týká těch listin, ano bráním se jim u civilního řízení. Ale už proto, že před tímto soudem se vlastně můžu bránit sám, tak věřím ve spravedlnost. Víte olomoucká justice je opravdu slepá. Ale většina soudců i těch státních zástupců jsou lidé na svých místech, jež tu svou práci vykonávají tak, jak mají. To že jim to kazí pár lumpů z Olomouce, na které jsem já měl smůlu, neznamená, že bych zanevřel na všechny. Je tedy pravda, že bych čekal, že takové darebačiny někdo vyšetří a po zásluze odmění. To, co mi v Olomouci udělali, na to je několik paragrafů.

V poslední době mluvíte o tom, že jste se stal obětí justiční mafie a naznačujete, že olomoucká justice svým postupem nahrávala snaze dosáhnou Novotného neviny. Jde podle vás o vidinu peněz od vás jakožto někdejšího hazardního krále?

Na titul hazardního krále jsem alergický. Jsem z hazardního podnikání, které jsem se tedy snažil zlidštit tak, aby se z něj stala zábava místo hazardu, třeba snížením sázek, pryč od roku 2012, kdy jsem z toho podnikání odešel právě proto, že se mi nelíbilo, jakým směrem se to odvětví ubírá. Navíc se chtěl vrátit pan Novotný, jenž by si ty věci nadále už řešil sám. Já chtěl dělat něco jiného a hlavně sám, tak jsem začal prodávat auta. Olomoucká justice nahrála Novotnému k jeho osvobození, o tom není pochyb. Dnes by olomoucká justice, reprezentovaná jmény soudců Vrchního soudu JUDr. Vladislava Šlapáka, Mgr. Vítězslava Božoňa a JUDr. Ivo Lajdy ráda zapomněla. Toto neplatí pro státní zástupce Vrchního státního zastupitelství z Olomouce pánů Mgr. Petra Šeredy, Mgr. Ondřeje Frgala, Mgr. Radima Obsta nebo policistů NCOZ pánů Kristiána, Konvalinky nebo třeba Beňi, minimálně tyto jména. Tito pánové se pro změnu neustále snaží o kriminalizaci mé osoby, a to na samé hraně zákonnosti, spíš bych řekl, že někteří z nich jsou již za hranou. To, co tito pánové předvádějí spolu s jejich báječným udavačem Novotným a ještě lepším univerzálním svědkem Klanicou, je zločin a na tom si trvám. Může to pan Šereda z Vrchního státního zastupitelství Olomouc vysvětlovat, jak chce, ale jen zneužívá svého postavení a moci, jež mu byla propůjčena. Domnívám, se že on je hybatelem těch špatností. Stydím se za takové lidi, jako jsou ti výše jmenovaní.

Redakce ParlamentníchListů.cz oslovila také Jaroslava Novotného s nabídku na rozhovor, ve kterém by se vyjádřil ke tvrzením svého bývalého společníka Pavla Buráně. Do publikování výše uvedeného rozhovoru na žádost zatím nereagoval.

