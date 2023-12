Drahé potraviny: Jediným viníkem je vláda. Tečka! udeřila Šichtařová

INVENTURA MARKÉTY ŠICHTAŘOVÉ Není pravdivé tvrzení ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), že nižší daň se nepromítne do cen. Promítne se. Ale bez poklesu daně by ceny byly ještě vyšší. Produkce potravin se prodražuje nesmyslnými ideologickými regulacemi v EU. „Je nehorázné a absolutně nemorální vinit z toho obchodníky či zemědělce. Jediným viníkem je vláda, která tuto ideologickou agendu vedoucí ke zdražování potravin toleruje. Pokud se této ideologii nepostavíme, nejenže budou potraviny stále dražší, ale také jich bude nedostatek,“ říká pro ParlamentníListy.cz Markéta Šichtařová.

„Musím říct, že jsem zklamán,“ konstatoval po téměř dvouhodinovém jednání se zástupci obchodních řetězců ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČL), když musel oznámit, že i přes pokles DPH potraviny začátkem příštího roku zdraží. „Je to porušení slibu, který obchodníci dali,“ ozval se premiér Petr Fiala (OFD). A ministr financí Zbyněk Stanjura vzkázal, že pro zdražení nevidí žádný důvod – kromě zájmu řetězců udržet si vysoké zisky. Co si o ohlášeném zvýšení cen potravin ze strany obchodních řetězců myslíte vy?

Ach božíčku, to byla naivita, myslet si, že „politici to zařídí“… Tedy, lépe řečeno, že to byla jen politická naivita. Druhou variantou by totiž muselo být, že politici věděli, že nic nezařídí, a teď jenom znovu předhazují obětní beránky a domnělé, falešné viníky.

Připomeňme, že NKÚ potvrdil, že žádné „uměle vysoké marže“ se nekonají, že chyba v žádném případě není na straně řetězců, ačkoliv vláda je soustavně v minulosti obviňovala.

Není pravdivé tvrzení ministra Stanjury, že nižší daň se nepromítne do cen. Promítne se. A i přesto ceny vzrostou, nebo jinak řečeno, bez poklesu daně by ceny byly ještě vyšší. Je načase důvody drahých potravin pojmenovat:

Potraviny jsou drahé, protože se prodražuje jejich výroba, a to v celé EU. Agenda ESG, jejíž součástí je Green Deal, totiž činí nedostatkovými energie, zvyšuje administrativní náklady firem, ničí úrodu tlakem na ústup od dusíkatých hnojiv, zkrátka nesmyslnými ideologickými regulacemi produkci potravin prodražuje. Je nehorázné a absolutně nemorální vinit z toho obchodníky či zemědělce. Jediným viníkem je vláda, která tito ideologickou agendu vedoucí ke zdražování potravin toleruje. Pokud se této ideologii nepostavíme, nejenže budou potraviny stále dražší, ale také jich bude nedostatek.

V pátek podepsali premiér Petr Fiala, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, zdravotnických odborů a České lékařské komory dohodu o navýšení odměňování v nemocnicích pro příští rok o 9,8 miliardy korun, platů lékařů o 5 až 15 tisíc korun měsíčně a ostatních pracovníků o pět procent. Odborníci na fungování systému veřejného zdravotního pojištění oslovení ČTK to označili za krátkozraké řešení, fatální nevynucenou chybu nebo ustoupení vydírání. Možná se s nimi dá souhlasit, ale copak šlo jinak odvrátit ohrožení nemocniční péče?

Přitom správné řešení bylo jediné: Zaprvé dramaticky snížit byrokratickou zátěž nemocničních lékařů, kvůli které jsou přetížení. Už jen tím by se jim odstranila dobře třetina jejich časového fondu. Zadruhé absolutně překopat úhradovou vyhlášku. U některých léků cenové stropy garantované státem zcela zrušit a nechat vše na účasti pacienta, u jiných stropy zásadně zvýšit, tím by polevil tlak na pojišťovny i na nemocnice, do oběhu by se dostalo „více trhu“, a jako vedlejší benefit by najednou také bylo k dispozici více jinak chybějících léků.

Chybné řešení je výrazem nesprávné identifikace toho, odkud problémy pramení.

Pražská krajská organizace TOP 09 v pondělí podpořila nominaci Miroslava Kalouska pro volby do Evropského parlamentu. Zakladatel strany již dříve uvedl, že nominace, kterých se mu dostalo z regionů, vnímá jako projev důvěry, který nelze odmítnout, a je proto připraven kandidovat. Předseda vlády i ODS Petr Fiala sice uvedl, že do výběru koaličního partnera nechce ani nemůže mluvit, nicméně si Kalouskovo jméno na kandidátce Spolu nedovede představit, a proto věří, že TOP 09 bude při nominacích „rozhodovat ve všech souvislostech“. Dá se z kultivovaného vyjádření premiéra vyčíst, že by v takovém případě společná kandidátka padla?

Že by padla společná kandidátka? Tak to moooc pochybuji! Všichni až moc chtějí být zvoleni. Myslím, že nakonec své námitky spolknou, jen aby se na kandidátku a do Evropského parlamentu dostali. Zásadovost není ceněnou cností české politiky.

Pět vládních stran předložilo nový návrh na zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí. Možnost volit korespondenčně by se týkala už příštích voleb do Sněmovny. Návrh podepsali lídři stran pětikoalice i šéfové poslaneckých klubů. Volby u nás se dle Ústavy konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Jak bude možné zavést korespondenční volbu pro Čechy v zahraničí a zároveň pro ně zachovat tajné hlasování? Nebude nutné nějakým trikem obejít Ústavu?

Neumím si představit, jak by se to dalo udělat čistě a nemanipulativně. Obávám se, že výsledkem bude nárůst manipulativních hlasů, a to ve prospěch progresívně levicových stran. Ostatně to také vysvětluje, proč právě tyto strany tento návrh podporují. Za mne je to velmi nebezpečné. Podobně nebezpečné jako snižování věku pro volební právo.

V uplynulých dnech jsem zaregistroval vícero zpráv o tom, jak v dnešní době investovat. Třeba nemovitostem prý bohatí lidé přestávají důvěřovat kvůli drahým úvěrům, dlouhodobě nízké výnosnosti nájemních bytů i potížím, které provází správu investičních nemovitostí. Naopak zemědělské pozemky by z hlediska dostupné konzervativní investice měly představovat velký potenciál. Zaujala mě i zpráva o tom, že investiční hit posledních let v podobě luxusních hodinek kultovních značek spadl z vrcholu hodinářské horečky na jaře loňského roku o téměř 40 procent. Ztrácejí některé dřívější „jistoty“ pro investory své kouzlo a objevují se naopak nové možnosti, kam investovat? A ty tři zmíněné příklady jsou na tom opravdu tak, jak to bylo v médiích podáno?

Ano, ty tři zmíněné příklady celkem sedí, ale není na nich absolutně nic překvapivého, já svým klientům v podobném duchu radím už více než rok. Tady je to v médiích prezentováno až ex post. Vyhradila bych se snad jen proti formulaci „velký potenciál“ u zemědělských pozemků, ty ve skutečnosti měly obrovský potenciál před 15 lety, dneska už jsou taky dost za zenitem, i když pořád ještě v některých případech nejsou špatnou investicí, ale už nepředstavují takovou páku jako před časem a je třeba u nich mnohem lépe vybírat. Bohužel, nové možnosti, kam investovat, se vskutku zatím neobjevují. Zatím stále spíš ubývají ty dosud existující. Ještě totiž jsme nedosedli na dno s investičními aktivy. Ta doba, kdy se zase začne objevovat širší okruh možných investic, je ještě dost daleko. Nejprve musí definitivně splasknout takzvaná monetární iluze, a ta teprve praskat sotva začala.

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček sdělil, že výrazně roste spotřeba antivirotik, která předepisují praktičtí lékaři rizikovým pacientům s covidem. Apeloval, aby se lidé nechali spíše očkovat, v poslední době této možnosti využívá dva až čtyři tisíce zájemců denně. Zatímco jedna dávka očkování vyjde zhruba na sto korun, jedno balení tablet s antivirotiky, které pacient užívá doma, stojí kolem 20 tisíc. Vše je stále hrazeno z pojištění. Vzhledem k tomu, že v pondělí ohlásily laboratoře téměř 3,5 tisíce nově nakažených covidem a v nemocnicích je hospitalizováno přes 800 nakažených, je rozumné, aby ti, kteří nesplňují podmínky pro předepsání antivirotik, vyslyšeli zmíněné doporučení a nechali se očkovat?

Vzhledem k tomu, že aktuálně se celkem intenzívně z profesních důvodů pohybuji v oblasti financování zdravotnictví včetně řešení otázky předepisování antivirotik, mohu konstatovat, že tady ministerstvo zase značně zaspalo. Farma firmy obcházejí praktické lékaře a poskytují jim školení, jak mají předepisovat kombinaci dvou různých antivirotik ihned po identifikaci covidu, a to i zcela běžným pacientům, nejde o žádné rizikové případy. A tato dvojice skutečně velmi dobře funguje! Spíš je s překvapením, že praktici předepisují tuto kombinaci antivirotik (záměrně nebudu jmenovat) zatím ještě tak málo, když se ukazuje, jak dobře zabírá a minimalizuje příznaky. No – a ministerstvo do toho jede jinou agendu. Má nakoupené a nevyočkované dávky vakcín, které propadnou, a které nefungují zase tak zázračně ve srovnání s tím, co se od nich původně očekávalo… Takže asi tak, netřeba dále vysvětlovat.

