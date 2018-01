Drahoš je stejný poklonkář EU a multikulturalista, jako ti, kdo ho stvořili. Toto nám o panu profesorovi sdělil Okamurův poslanec

ROZHOVOR Miloš Zeman je člověk s vlasteneckým cítěním, který ve své funkci v prvé řadě hájí zájmy České republiky a českých občanů, sdělil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz poslanec Okamurova hnutí SPD a člen sněmovního mandátového a imunitního výboru Radek Rozvoral. Zemanův soupeř v probíhajícím souboji o prezidentské křeslo podle Rozvorala poklonkuje Evropské unii a je multikulturalista. Jiří Drahoš podle něj to, že je proti přijímání nelegálních imigrantů, neřekl. Postěžoval si Rozvoral ParlamentnímListům.cz. A vyjádřil se i k tomu, co se na mandátovém a imunitním výboru dělo v souvislosti s jednáním o vydání Andreje Babiše.

Podporujete Miloše Zemana. Vyhovuje vám jeho politika, a v čem?

Vyjadřuji současnému prezidentovi podporu, jelikož se jedná o člověka s vlasteneckým cítěním a ve své funkci hájí v prvé řadě zájmy České republiky a českých občanů, což by měl být hlavní úkol prezidenta republiky. Prosazuje přímou demokracii, bojuje proti nelegální imigraci a proti radikálnímu islámskému terorismu. Je proti zavádění inkluze ve školství a kritizuje přidělování obrovského množství finančních prostředků do neziskového sektoru s politickým programem. Je také kritikem České televize za její neobjektivnost a nevyváženost.

Reprezentuje nás ale dobře? Vždyť média upozorňují na to, že nadmíru pije, kouří, mluví veřejně sprostě, Putinovi se svěřil, že by se měli likvidovat novináři. Navíc novináři tvrdí, že má chatrné zdraví, ač to Zemanův lékařský tým striktně odmítl.

Svými nejen politickými zkušenostmi, názory a vynikající rétorikou, a to jak v češtině, v angličtině, ale i v ruštině, reprezentuje Českou republiku velice dobře. Není u nás jiného politika, který by své projevy ve všech těchto řečech pronášel tzv. spatra. Prezident Zeman je člověk, který všechno říká přímo a na rovinu, a tak není divu, že je novináři tzv. hlavního proudu velice kritizován a nepravdivě osočován.

A co lidé kolem Zemana, jako Nejedlý a Mynář? Ti vám nevadí? Např. Babiš Zemanovi v živém vstupu ČT krátce po sečtení výsledků prvního kola prezidentských voleb vzkázal, ať se jich zbaví. To se ale nestalo. Právě oni jsou terčem kritiky a novináři je spojují s vlivem Ruska. Mynář navíc do dneška nemá bezpečnostní prověrku. Za Nejedlým zase existují vazby na Lukoil…

Nebudeme si zastírat, že zrovna tito jmenovaní spolupracovníci pana prezidenta jsou nějakým způsobem kontroverzní, ale je jen na prezidentovi, kterými lidmi se obklopí. Co se týká Ruska, je potřeba si uvědomit, že je to obrovská země s velkým potenciálem pro naše podnikatele a pro celou Českou republiku, zásobárna nerostného bohatství, co se energií týká. Je potřeba si také říci, že Rusko bojuje velice dobře s radikálními islamisty.

V těchto dnech v tisku vyšla inzerce podporující Miloše Zemana, která protikandidáta Drahoše spojuje s migranty. Cituji z plakátu: „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše. Volte Zemana.“ V mnoha médiích bylo toto odsouzeno jako lživá dezinformace a hradní faul. Jaký je váš názor?

Nevím, z čeho usuzujete, že se jedná o hradní faul. Není přece možné, že vše, co se objeví jako kritika (ať už je jakákoliv) protikandidáta Drahoše, pochází z Hradu.

Zdá se vám to fér, spojovat takto Drahoše s imigranty? Vždyť několikrát řekl, že je proti jejich přijímání na základě povinných kvót. Sice podepsal výzvu akademiků, ale v ní podpora přijímání migrantů explicitně napsána není. Akademici se v ní pouze ohrazují proti xenofobii, dehumanizaci a strašení uprchlíky. Rovněž upozorňují na to, že by se muslimové neměli házet do jednoho pytle s teroristy…

Pokud někdo odmítá kvóty, tak to ještě neznamená, že je striktně proti přijímání nelegálních imigrantů, a to pan Drahoš nikdy neřekl a ani neřekne, jelikož je to stejný multikulturalista a poklonkář Evropské unie, jako ti, kteří ho stvořili.

Kdo ho stvořil?

Všichni ti, kteří poklonkují Evropské unii a tím se vzdávají suverenity České republiky.

Zeptal bych se nyní na vaši práci v mandátovém a imunitním výboru. Doporučili jste k vydání A. Babiše. V pátek o tom hlasovala Poslanecká sněmovna. Co říkáte na extempore ohledně expolicisty Jiřího Komárka, který nakonec nemohl mluvit? Myslíte, že mohl hypoteticky členy mandátového a imunitního výboru přesvědčit, aby hlasovali jinak?

Pozvání pana Komárka jsem inicioval já a to proto, že se ukazovalo, že mohl mít důležité informace o tom, zda je, anebo není kauza Čapí hnízdo zpolitizovaná, což je hlavní úloha mandátového a imunitního výboru. Chtěl jsem to proto, abychom měli co nejvíce informací. Pro nás by ty informace byly důležité, ale naše hlasování by neovlivnily, jelikož již od počátku vypuknutí kauzy Čapí hnízdo hnutí SPD prosazuje řádné a objektivní prošetření celého případu.

Nejednalo se o plánovanou snahu o diskreditaci vyšetřovatele Nevtípila právě prostřednictvím údajného Babišova muže Komárka?

To si nemyslím, jelikož pokud by to tak bylo, tak by ministr vnitra Metnar žádosti mandátového a imunitního výboru o zproštění mlčenlivosti pana Komárka jistě vyhověl.

Jak rozumíte tomu, že celá ta akce krachla a zařízl ji právě Babišův ministr vnitra Metnar? Babiš na tiskovce, kde sdělil, že se nechá vydat Sněmovnou, moc silný v kramflecích rozhodně nevypadal…

Zproštění mlčenlivosti je v plné gesci pana ministra a ten se rozhodl tak, jak se rozhodl, a tak to také musíme brát.

autor: Jonáš Kříž