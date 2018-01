Drahoš pohrdá Čechy jako kníže. Neziskovky ponižují lid. Urážejí nás jako národ a my víme, že lépe nám nebude, sepsal zkušený autor. A napsal i o ČT

ROZHOVOR Atmosféra ve společnosti, která se promítla do říjnových voleb, je dána tím, že lidem dochází, že je někde systémová chyba, když jsou ve srovnání se Západem stále za žebráky. Publicista Václav Vlk je přesvědčen, že lidem došla trpělivost i s legalizovanou zlodějnou, jakou představují aktivistické neziskovky, které jsou ale jedním ze základů systému EU. V přímé prezidentské volbě vyzvou Miloše Zemana s výjimkou Mirka Topolánka jen politicky neschopné a nevýznamné plastelínové osoby. Jiřího Drahoše považuje za převlečeného Schwarzenberga, neboť stejně jako on pohrdá Čechy.

Přestože se Česku ekonomicky v posledních letech dařilo, rostly platy, lidé mohli být spokojeni, ve volbách měly navrch subjekty vnímané jako protestní, tedy Pirátská strana, SPD Tomia Okamury a přes svou účast ve vládě a kauzu Čapí hnízdo svého předsedy i hnutí ANO. Proti čemu podle vás voliči protestovali?

Je naprosto jasnou skutečností, že občané ČR skutečně velice zbohatli. Chudých, těch opravdu chudých, je málo a často jde o lidi, kterým je obtížné anebo prakticky nemožné pomoci. Přesto nikdo nemá chuť na mediální agitky, jak chudák matka samoživitelka nemá pro své děti – každé s jiným otcem – na školní obědy. Zvláště když reportérka s vykulenýma očima natáčí v bytě chudinky, co nemá na jídlo pro děti. A za „chudinkou“ trčí obrovská barevná televize s plochou obrazovkou, na stole se válí notebook a cigarety. A „chudinka“ nemůže najít práci!

Máme se dobře, ale nikoli skutečně dobře tak, jak bychom se mohli mít. A jak se lidu slibovalo. Přestože u nás už nenajdete zastaralou fabriku, výroba jede na plný plyn a naše výrobky – auta, elektronika, chemické výrobky a další – se všude prodávají za světové ceny, naše platy jsou proti těm západním na úrovni, jako byly kdysi platy Indů a Angličanů. A podle toho, že jsou „žebráci“, se s nimi také jedná a posuzuje se jejich stát a národ.

To je podle vás důvod, proč strany, které se tu před nástupem hnutí ANO střídaly u moci, dostaly od voličů takový výprask?

Lidem pomalu dochází, že je někde systémová chyba. Že za tohoto stavu politiky a ekonomických vztahů nikdy nemůžeme dohnat životní úroveň našich západních sousedů. I kdybychom se strhli, prodávali třeba jihočeské sýry za cenu zlata, systém je nastaven tak, aby na nás prakticky mnoho nezbylo. Měnit se na hranicích vždy na žebráky už lidi nebaví. Uráží je to, a to je to nejhorší, co se může stát. Ponížený a uražený národ. Všechny ty naše údajně „extremistické“ strany jsou jen odrazem toho, jak se lidé cítí vůči „vrchnosti“.

Je to také výraz vzteku, jak se jim neustále lže a lže. A jak je, lidi i politiky „netradičních stran“, kdejaký nafoukanec pomlouvá, uráží, ponižuje, i když mají evidentně pravdu. Třeba v nutnosti něco udělat s Unií a hlavně vyřešit organizované tažení muslimů proti Evropě.

Děsné je to, že ti neomalení nafoukanci a sprosťáci vůči vlastnímu národu jsou venku vydáváni za elitu a podle jejich nenávistných urážek je pak povrchním Západem posuzován celý stát a národ.

Co se tedy v naší zemi za téměř tři desítky let vlastně stalo?

Z doby idealistického nadšení po listopadu 1989 jsme se propadli do kocoviny nesplněných a nesplnitelných přání. Umřely nám ideje a politické myšlenky levičáků z osmašedesátého, u nás znovuzrozené v roce 1989 pod politickým proudem s názvem „Občanské fórum“.

Už tehdy ovšem národ odmítl jako jeden muž ideově marxistické Občanské fórum hned v prvních volbách. Pak Pravda a láska a „iniciativy“ dvacet let ječely, jaká je to hrůza a že by to mělo být jinak. Načež ono dnes je.

Dnes se všude pláče, že republika „typ 1989“ končí. Což je jen logický vývoj a výsledek skoro třicetiletého blbnutí, pomlouvání skutečné demokracie a úsilí o tzv. Havlovu občanskou společnost, která v praxi tzv. liberální levice funguje jako pokus o totalitní ovládnutí společnosti, s nadšením propagovaný médii, velkou částí netechnické inteligence a skupinami „aktivistů“.

Jejich postoj, jak trefně označil levicový filozof Ondřej Slačálek, představuje „čistokrevný výstřik bezobsažné nadřazenosti“. Památečně jako první byl onen slavný projev Václava Havla o „blbé náladě“, kdy měl blbou náladu jen on a jeho panoši, zatímco lid si užíval svobody a dostatku hmotných statků.

Psali jsme: Galerie nesmyslů ČT pokročila ke konspiračním teoriím, odhalil Petr Žantovský. V Bakalově redakci jsou ale dál, tam jedou tvrdou propagandu přesně podle Orwella Velká zpověď exčlena Rady ČT: Petr Dvořák nemůže přijít a vyhodit půlku lidí ze zpravodajství. Je to stát ve státě. To by byla druhá revoluce. Vzpomeňte na Drtinovou. Jsou tam skupinky lidí... Kdyby lidé nechtěli Českou televizi, přestali by platit poplatky. Nic takového nevidím, vzkazuje kontrolor ČT Totální selhání vedení ČT. Moravec, 168 hodin, Reportéři... Zločinecká organizace? Někdejší „hlídač“ České televize promluvil

Úsilí o tzv. Havlovu občanskou společnost a pokus o totalitní ovládnutí společnosti s přibývajícím časem tedy nepolevují?

S odchodem Havla to samozřejmě neskončilo. Intošským extraktem těchto snah jsou takzvaní petičníci. Tedy osoby, které najdete pod každou peticí požadující „dobro“. I kdyby to mělo nás všechny stát kejhák. A dnes si vystrčili do čela jako kandidáta na prezidenta úředníka, ohebnou páteř a člena Římského klubu, jistého Drahoše. A pak úslužného Havlova, či možná spíše Schwarzenbergova úředníka, kandidáta na prezidenta, Fischera.

Často a oprávněně se vytýká našim krajanům, kteří se zajímají o svou rodnou hroudu, že si nějak nevšimli, že už není rok 1968. Nebo jiný rok, ve kterém odsud „vzali roha“. A že nechápou, že už tady není normalizace, že se všechno změnilo. Dobře, oni jsou někde za horami, případně za mořem, tak nemají ten kontakt. To je omlouvá. I když jsou často zdrojem „aktuálních informací“ pro západní média. Viz například Britské listy.

Ovšem ještě větší malér je, že velká většina našich ideologů, humanitních intelektuálů, novinářů a dalších žije v tak dokonalých „bublinách“, že jsou na tom hůř s orientací dnešní české skutečnosti hůř než nejzapadlejší krajané.

Již dvacet pět let naši intoši, média, televize zvláště, pláčou, že lidé nevolí toho, koho jim už roky „morální giganti národa“, za které se sami považují, cpou, vnucují a vychvalují.

Typické je, že jsou celých pětadvacet let udiveni, že si lidé myslí, co sami chtějí, že mají svůj vlastní pohled na svět a skutečnost. Hlásají „nejryzejší pravdy“, aniž tito „věrozvěstové“ jaksi vůbec vědí, komu to říkají a co si o tom běžní občané myslí.

Příkladů těch, kteří se sami považují za morální giganty národa, bychom určitě našli spoustu. Co dalšího kromě života v „bublinách“ jim brání v tom, aby pochopili myšlení ostatních lidí?

Jedním z důvodů je to, že vyrostly, aniž si toho pozůstalí po listopadu a jejich noví následovníci, opisující své postoje z amerických „pokrokových“ příruček, nějak všimli, nové generace. Mimochodem, tihle pseudovzdělanci jsou zrcadlovým obrazem našich mladých fanatických bolševiků z padesátých let, jejichž „misály“ byly příručky vyráběné na ÚV KSSS v Moskvě.

Novým generacím, ale i starším, po listopadu zkušeností poučeným, už nemůžete neustále lhát. Jak jsme tady ubozí, nevzdělaní a zaostalí. Dnes našinci znají svět podle svých zkušeností a kecy o nedosažitelném „ráji ve vyspělých zemích“ – míněno téměř vždy Německo a Rakousko – je neberou.

Tito pokrokáři, „nová kulturní fronta a média“, jsou tak zabednění ve svém myšlení, že vůbec ve svých postojích nereflektují dosažitelnost relevantních informací. Až směšná, ne-li doslova „nasírací“ byla třeba promerkelovská propaganda, která nám kladla Němce za vzor kulturního národa, což je při nedávné nacistické minulosti Němců obzvláště povedené. Také ani nešpitli, že ve vzorném „vítacím“ demokratickém Německu bylo za rok 2016 jeden tisíc padesát útoků na ubytovny azylantů. To jsou téměř tři útoky denně.

Hlavní mediální kanál, Česká televize, o tom ani nešpitne, ale všichni mají plnou hubu českých rasistů. Což vyvozují z toho, že banda opilých rowdies zbije jednoho černocha. Jistě, je to nechutné, ale u nás je to výjimka. V Německu denní událost.

Ale jenom promerkelovská propaganda v českém mainstreamu rozhodování voličů určitě neovlivnila. Jaké byly další důvody z tuzemského prostředí pro odmítnutí tradičních stran?

Také si naši mediální borci, jejichž byznysem je přesvědčovat lidi, aby si mysleli, co chtějí jejich zadavatelé, a volili ty, co načálstvo vybralo na volební kandidátky, nevšimli, že už mezi lidmi nefunguje bolševické heslo: Co živnostník či podnikatel, to zločinec.

Tak třeba Sobotkovi a jeho soudruhům z ČSSD, ale i některým z ODS a z dalších stran uniklo, že je u nás momentálně téměř milion živnostníků. Pokud použijeme statistiku, že základní rodina má u nás 3,5 člena, tedy otec, matka a jedno až dvě děti, tak 990 tisíc našich živnostníků plus jejich nejbližší dávají dohromady okolo tří a půl milionu osob. Započítáme-li širší rodinu včetně prarodičů, tedy další dvě až tři žijící osoby, může jít až o 4,5 milionu voličů.

A jim všem nadávali socanští vůdci jako Jan Mládek, odborář Středula i neomarxističtí Sobotkovi kamarádi Dienstbier, Marksová a řada dalších do příživníků a zlodějů. Tak to se nesmějí divit, jak dopadli.

Také se nám zvětšil počet relativně bohatých lidí s příjmy nad průmětem, získali ekonomickou a společenskou sílu. Kecy pomatených mladých podržtašků z ČSSD, že 60 tisíc je nadměrný a nemravný plat, tak značně zamíchaly voličskými preferencemi v neprospěch ČSSD.

Takže Sobotkův zbabělý útěk před zodpovědností a přenechání postu stranického předsedy Milanu Chovancovi a volebního lídra Lubomírovi Zaorálkovi krátce před volbami lze přičítat jen bezradnosti špiček ČSSD bez toho, že by se dalo na hrozícím volebním fiasku něco změnit?

Zda bude předsedou Pavel či Šavel, je voličstvu srdečně jedno, ale už mu nebylo jedno, když na startu předvolebního klání vyhlásí ČSSD, že nejlepší je pro našince hrubý plat 30 tisíc korun. V Německu je běžná mzda méně kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví v přepočtu okolo 80 tisíc korun, doprava a skladování okolo 90 tisíc měsíčně a plat ve Volkswagenu se pohybuje okolo 120 tisíc korun. Ti mladí „levicoví ekonomové z ČSSD“, kteří tohle vymysleli, evidentně netuší, že plat ve Škodě Mladá Boleslav je na hranici jejich představ o nadměrné mzdě, kterou by chtěli danit 32 procenty.

Navíc se zde objevili skutečně bohatí lidé. Češi a Slováci. Něco, co zde od roku 1945, částečně už od roku 1938, nepamatujeme. Je zde mnoho vícenásobných milionářů a miliardářů. Majitelů firem, weltmanů, kteří vlastní moderní firmy s nejlepšími technologiemi a zaměstnávají jinačí dělníky než ty, které má mnoho pamětníků v hlavě z hodin češtiny z Wolkrovy Balady o očích topičových. A kde Antonín „jen těžší lopatou otvírá pec“. Tito lidé zaměstnávají kvalitní a vzdělané pracovníky, lidi pracující většinou také hlavou, kterým „svaly – a taky mozek – v železo neztuhly“, jak kopali uhlí. Dnes kopou uhlí kombajny a na jejich obsluhu musíte mít vzdělání. A ne chlastat jak starý Magdon!

Dojeli politici tradičních stran v čele ČSSD na to, že žili jen ve svých sekretariátech, mezi poslanci, senátory, zastupiteli, zatímco na lidi, kteří je ze svých daní živí a ve volbách jejich podporu potřebují, se nezašli do fabrik a závodů ani podívat?

V českých moderních továrnách se už nesetkáte se socialistickou špínou a bordelem, což předpokládá starší generace a myslí si to i velká většina emigrantů, jak jsem sám zjistil, ale dnes by se v nich dalo jíst z podlahy. Představa, že továrna je vysoký komín, vedle něj rozježděná hromada koksu a bránu hlídá vrátný v šedivé uniformě s pistolí na prdeli, je dnes už poněkud směšná. Ale v hlavách novinářů a „odborníků na ekonomiku a média“, odborářů a politiků podle jejich neustálého žvanění o primitivních „montovnách“ stále běžná. Podle toho vypadají jejich volební programy a pak praktické kroky.

To si před volbami mysleli, že dnešním živnostníkům, průmyslovým kvalifikovaným dělníkům, podnikatelům a milionářům nepolezou na nervy všichni ti pseudovzdělanci a pisálci ideologických keců o kapitálu a kapitalismu, kteří chrlili výkřiky, že každý, kdo je bohatý, je zloděj? To si fakt mysleli, že je lidi budou volit?

Lidé je také nevolili, ale téměř každý třetí upřednostnil hnutí ANO. Proč zrovna Andreje Babiše, který byl terčem mnoha útoků, a ty trvají i v době, kdy už je premiérem a půjde si říct příští týden poslancům o důvěru pro svou vládu?

Babiš se svým heslem „všeci kradnů“ rozmlžil cíl a rozprostřel počet údajných zlodějů na daleko širší fórum možných pachatelů, což občanstvo vzalo za své. Největšími zloději jsou podle obyvatel úředníci, politici, zelení i genderoví a jiní aktivisté. Doba, kdy byli za zloděje považováni všichni řemeslníci a živnostníci, je dávno pryč.

Babišovo heslo „všeci kradnů“ necílilo ani na milionáře. Ale na zbohatlé politiky a byrokraty, kteří si postavili a uzákonili systém, kde jsou propracovaná zlodějna a úplatky – ovšem nikoli jen do něčí kapsy, ale sofistikovaně, ze státního rozpočtu, pomocí akcí tzv. aktivistů a neziskovek – základem funkce systému.

A součástí systému je i požadavek na shrbení hřbetu jak před úředníkem, tak ještě častěji před zeleným anebo genderovým „aktivistou“ v rámci „boje proti korupci“. Čtyřicet razítek na stavbu domu je často čtyřicet ponížených úklonů a někdy i dvacet úplatků.

Stát zavedl za dvacet pět let desetitisíce kontrol všeho, a to nekonečnou řadou úředníků, kteří mají neomezená práva. To je nekonečná řada ponížení a podmínek pro vznik úplatků.

Když jsem se v úvodu ptal, proti čemu lidé protestovali v říjnových volbách, tak to podle vaší poslední odpovědi byly i přebujelé úřednictvo a neziskovky?

Všechny ty „aktivistické“ neziskovky – tím nemíním spolky, které se skutečně o něco a někoho starají – jsou považovány za legalizovanou zlodějnu, racketeering a ponižování plebsu. Zároveň je to i jeden za základů systému Evropské unie.

Již dvacet pět let neustále čteme a posloucháme urážky a kecy o naší české nedostatečnosti. Třeba jak prý neumíme cizí jazyky. Mladá generace však velice dobře ovládá angličtinu, rozhodně víc než Angličané nebo Francouzi nějaký jiný jazyk.

I další výkřiky pohrobků „Pravdy a Lásky“ se ukazují jako nesmysly. Sídliště nejsou králíkárny, ale města v zeleni. A většina obcí vzkvétá a je stále krásnější. Opovrhovaní chataři a chalupáři udržují ekologicky a v historické návaznosti krajinu na statisících hektarech.

Už se prostě nedá hloupě lhát o naší národní i kulturní zaostalosti, jenže se drze lže dál. Je to totiž „kánon“ mnoha našich mediálních celebrit. A tomuto kánonu podlehly ČSSD i TOP 09 a stejně tak i značná část ODS.

Téma migrační hrozby zaznívá před blížící se přímou prezidentskou volbou, slyšet bylo i před volbami do Poslanecké sněmovny. Proč jsou na něj lidé tak citliví přes mnohá ujišťování, že nějakých pár tisíc migrantů naše země v pohodě vstřebá?

Volby, a tím i další vývoj ve státě, a to nejen u nás, zásadně ovlivnilo „muslimské invazní vylodění na březích Evropy“. Sice se většina politických stran jemně bránila přílivu muslimů, ale národ nepřesvědčila a progresivisty z EU jen utvrdila v tom, že když se na nás zadupe, zalezeme do boudy. Nikdo se to, co si myslí národ, neodvážil říci nahlas. Až „míšenec“ Okamura, za což se mu dostalo nadávek fašistů, ale také ve volbách 10,64 procenta hlasů.

Značnou část voličů při rozhodování komu dát hlasy usměrnil odpor proti politickému cíli západní levice dostat do Evropy a k nám co nejvíce muslimů. V pošetilé víře západních marxistů, že jí pak muslimové dají hlasy.

U nás předvolební propagandu podělaly, jak vidno z výsledků, klasické politické strany, které se neohradily proti mediální kampani naší „progresivní levice“ a zbytků pravdoláskařů, vykřikujících o naší údajné xenofobii.

Čím to, že tohle sebemrskačství a adorování k migrantům vstřícného Západu na voliče nezabralo?

Vykřikovat o xenofobii ve státě, kde je předsedou nejsilnější strany Slovák Babiš, původem z odtrženeckého národa, který rozbil Československo, primátorkou Prahy Slovenka, šéfem další úspěšné strany poloviční Japonec, prý největší český rasista, potřebuje mít už skutečně vymytý mozek. Ostatně pak za TOP 09 dostal nejvíc preferenčních hlasů Čechoafričan Dominik Feri s vlasy jako Černý Panter.

Do toho údajně hnusného rasistického a xenofobního státu, podle našich médií a předvolební propagandy, nejprve přišly tisíce utečenců z bývalé Jugoslávie a tisíce jich zde dodnes zůstaly. Dále se přistěhovalo od roku 1990 půl milionu lidí a dostalo trvalý pobyt anebo občanství. Další více než milion cizinců zde žije a pracuje. Mimochodem, každý desátý obyvatel České republiky má slovenské kořeny.

A místo toho, aby tohle řekla třeba ČSSD, a ohradila se proti protičeské pomlouvačné kampani, nechá za sebe pod křídly Sobotky žvanit Dienstbierovic partu.

Až klasické politické strany a jejich samozvané „elity“ pochopí, ke komu mluví a v jakém státě vlastně žijí, mohou příště zkusit vyhrát.

V této atmosféře, kterou jste popsal, se už jen na několik dnů přiblížilo první kolo prezidentské volby. Jak na vás působí nabídka kandidátů?

Chyby, které udělaly politické strany a hlavně média, když cpaly v minulé volbě na křeslo na Hradě Schwarzenberga, mají dopad dodnes. Představa, že by byl dnes prezidentem člověk, který slovně posílal prezidenta Beneše před mezinárodní soud, a s ním tak celý český národ, vyděsila soudné voliče tak, že zvolili Zemana. Chování a mediální výkřiky fanklubu Schwarzenberga v dalším období si vykládají občané tak, že za úřadování „knížete“ bychom radostně přijímali desetitisíce muslimů, omlouvali se nacistům za „zločiny na nich páchané“ a heslem na prezidentské standartě by bylo: „Uctivý služebníček. Račte si přát. My jsme jen buranský národ.“

Proto vede v průzkumech dodnes Zeman. Oponenti či protikandidáti jsou – až na Topolánka, médii dodnes dehonestovaného – politicky neschopné a nevýznamné „plastelínové osoby“.

Charakterizoval byste přesto alespoň krátce ty politicky neschopné a nevýznamné „plastelínové osoby“, které mají podle průzkumů a kurzů sázkových kanceláří reálnou šanci na postup do druhého kola?

Druhý muž na průzkumové pásce, Jiří Drahoš, je jen převlečený Schwarzenberg, stejně jako on pohrdající Čechy a jejich obyvatelstvem obecně. Je kluzký a bezpáteřní byrokrat, ještě bezpáteřnější, než byl Sobotka. Jeho podpis pod kolaborantskou peticí „Vědci proti strachu a lhostejnosti“ plnou intelektuálských nafoukaných urážek Čechů jako pokleslého národa a lezení do zadku všem progresivistům, vítačům a dalším hnutím s totalitním základem by jej měl naprosto diskvalifikovat. Jenže lidi mají krátkou paměť. A ona petice vlastně nebyla moc určena obyčejným lidem, byl to jen šplhounský a ponížený hold západnímu „panstvu“.

Topolánek, který by funkci zvládl, je přijatelný jen pro část občanů, „obyčejný lid“ o něm přemýšlí jen v negativních konotacích na základě práce našich médií.

A Horáček? Gambler s vynikajícími styky za totáče na tehdejší policii a vůbec státní moc? No, možné to je. Kiska je také muž, který vydělal miliony na nejchudších Slovácích a byl pasován na morálního giganta všech Slováků.

Několikrát v průběhu rozhovoru jste se otřel o média a především Českou televizi. Proto mi to na závěr nedá, abych se vás nezeptal na dlouho utajovanou zprávu Centra mediálních studií na FSV UK, která ukázala, že množství pozornosti, jakého se dostává v České televizi TOP 09, zdaleka neodpovídá volebnímu výsledku této strany a jejímu politickému vlivu a postavení ve společnosti. Co si o veřejnoprávní televizi a jejím zpravodajství myslíte?

Redakce ČT, nejsilnější ovlivňovač veřejného mínění, nebyla a není nezávislá. Jde o postupně vypracovaný a vycizelovaný mediální aparát. Hlavní ideovou náplň dodává kombinace bývalých „havlistů“, zvaných též Pravda a láska, levicových a ekologických fanatiků, opisování toho, co nám sdělí mudrci z The Guardian a CNN, a také do konečníku EU lezoucích novinářských prodejných intelektuálů. Celou tu skvadru nikdo nekontroluje, protože si jich kdekdo bojí. Už sice nemají za sebou ideové vedení obamistů z ambasády USA, ale lidé s jejich názory jsou rozlezlí všude.

Zajímavější než až pitomá a kontraproduktivní podpora ČT pro TOP 09 – Kalousek má jako vždy pro televizi cenu, protože nabídne nezklamající šaškovsko-filozofický výstup, který je osvěžením každé zprávy či debaty – je evidentní protiizraelská, ukrytě antisemitská linie zpravodajství ČT. A zadržování všech negativních zpráv o imigraci, až dementózní lhaní o válce v Sýrii, o tom, co se skutečně děje v Evropské unii a tak dále.

TOP 09 je dnes politicky mrtvola. Česká televize ji tedy opustí. Ale nepřestane lhát a manipulovat s fakty. To je větší problém.

To, že RRTV odmítala analýzu zveřejnit, je pochopitelné. Kdyby uveřejnila fakta, spadl by jí celý skandál na hlavu. A její členové by se museli obhajovat či poroučet. To si nikdo z nich ani ze skrytých manipulátorů s médii nepřeje. Nikdo z nich si nepřeje slyšet pravdu. Oni chtějí, aby se lhalo tak, jak to vyhovuje jim.

autor: Jiří Hroník